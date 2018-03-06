СМИ США: Трамп раздумывает над новыми ударами по Сирии

Это можно назвать обсуждением, но результат пока неизвестен. Мэттис не поддержал военные удары возмездия за применение Асадом химоружия. Макмастер (помощник президента США по нацбезопасности) выступил за нанесение таких ударов.

Американское изданиесообщило, что в военном ведомстве США вынашивается план по нанесению удара по Сирии. Речь зашла о том, что американская администрация не удовлетворена тем, как разворачиваются события в САР и потому готовит «новые военные меры». В очередной раз заявлено, что в Белом доме выразили «крайнюю озабоченность в связи с применением в Сирии хлорина». Другими словами, ведётся поиск повода для расширения вмешательства во внутрисирийские дела.Теперь официальные лица Пентагона пытаются опровергать обсуждение Джеймсом Мэттисом и Дональдом Трампом вероятного военного удара по Сирии. Официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт заявила, что Мэттис во встрече с Трампом не участвовал.Однако в американских СМИ также приводится заявление другого (неназванного) представителя администрации, подтвердившего участие главы Пентагона в беседе:Напомним, что ранее Трамп отдавал приказ нанести удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе ВВС Сирии «в ответ» на якобы применение химоружия в Хан-Шейхуне. Тогда большинство американских крылатых ракет до цели не долетели. При этом никаких доказательств того, что химоружие применялось именно силами Асада, до сих пор не представлено. Миссия ОЗХО не провела даже элементарных исследований, попросту решив не добираться до Хан-Шейхуна.