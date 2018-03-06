09:02 06 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

СМИ США: Трамп раздумывает над новыми ударами по Сирии

Американское издание Washington Post сообщило, что в военном ведомстве США вынашивается план по нанесению удара по Сирии. Речь зашла о том, что американская администрация не удовлетворена тем, как разворачиваются события в САР и потому готовит «новые военные меры». В очередной раз заявлено, что в Белом доме выразили «крайнюю озабоченность в связи с применением в Сирии хлорина». Другими словами, ведётся поиск повода для расширения вмешательства во внутрисирийские дела.

Теперь официальные лица Пентагона пытаются опровергать обсуждение Джеймсом Мэттисом и Дональдом Трампом вероятного военного удара по Сирии. Официальный представитель министерства обороны США Дана Уайт заявила, что Мэттис во встрече с Трампом не участвовал.




Однако в американских СМИ также приводится заявление другого (неназванного) представителя администрации, подтвердившего участие главы Пентагона в беседе:
Это можно назвать обсуждением, но результат пока неизвестен. Мэттис не поддержал военные удары возмездия за применение Асадом химоружия. Макмастер (помощник президента США по нацбезопасности) выступил за нанесение таких ударов.


Напомним, что ранее Трамп отдавал приказ нанести удар крылатыми ракетами «Томагавк» по авиабазе ВВС Сирии «в ответ» на якобы применение химоружия в Хан-Шейхуне. Тогда большинство американских крылатых ракет до цели не долетели. При этом никаких доказательств того, что химоружие применялось именно силами Асада, до сих пор не представлено. Миссия ОЗХО не провела даже элементарных исследований, попросту решив не добираться до Хан-Шейхуна.

Использованы фотографии: Фейсбук
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ren Сегодня, 05:42
    А Сирия - вроде союзник России. ВВП предупреждение сделал? За базар, интересно, будем отвечать? what
    Ren
    1. Login_Off Сегодня, 05:44
      ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выразим озабоченность.
      Login_Off
    2. Комментарий был удален.
    3. Login_Off Сегодня, 05:50
      А если серьезно, то ничего мы не сделаем. Амер говорит, что снимут санкции когда мы перестанем вмешиваться в дела других стран (США, Украина и т.д.), а мы пытаемся оправдаться, что этого нет. При этом они не скрывают свои вмешательства и называют это демократией.
      Вот когда мы начнем давать по роже не боясь и так введенных санкций, тогда и нас зауважают.
      Login_Off
      1. Hammer Сегодня, 06:55
        Цитата: Login_Off
        Вот когда мы начнем давать по роже не боясь и так введенных санкций, тогда и нас зауважают.

        Ответка следует всегда. И за ЧВКшников она была. Да имеющий глаза - увидит, да имеющий уши - услышит. Только шоу из этого наши не делают, кому положено - тому послание доходит. Думаете, просто так что ли Метис не поддерживает Трампа в нанесении удара по Сирии?
        Hammer
        1. Кент0001 Сегодня, 08:21
          Думаете у Бешенного пса мозгов поболе будет? Хорошо раз так. Если в этот раз мы не поможем с ПВО Сирийцам-грош нам цена как союзникам....хотя еврейские самолеты в наглую уже не действуют.
          Кент0001
        2. влад66 Сегодня, 08:31
          Цитата: Hammer
          Да имеющий глаза - увидит, да имеющий уши - услышит.

          Просто много людей не желают видеть и слышать,забились как в скорлупу и не хотят видеть и слышать очевидное. hi
          влад66
      2. Geisenberg Сегодня, 07:47
        Цитата: Login_Off
        А если серьезно, то ничего мы не сделаем. Амер говорит, что снимут санкции когда мы перестанем вмешиваться в дела других стран (США, Украина и т.д.), а мы пытаемся оправдаться, что этого нет. При этом они не скрывают свои вмешательства и называют это демократией.
        Вот когда мы начнем давать по роже не боясь и так введенных санкций, тогда и нас зауважают.


        Не тому богу ты молишься. Они никогда не снимут санкции и это понятно всем. Им как раз и нужен повод для войны, а то госдолг уж сильно вырос. Значит не надо им его предоставлять. Пусть сами себя сожрут.
        Geisenberg
    4. сибиралт Сегодня, 06:01
      Посмотрим что Трампу скажет Иванка. Может и обойдется. winked
      сибиралт
    5. Spartanez300 Сегодня, 06:16
      Надо просто ответить ударом на удар , пока этого не случится они будут продолжать борзеть .
      Spartanez300
      1. Ren Сегодня, 06:18
        Цитата: Spartanez300
        Надо просто ответить ударом на удар , пока этого не случится они будут продолжать борзеть .

        И я на это надеюсь! hi
        Ren
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:22
          Трамп раздумывает над новыми ударами по Сирии
          - скоблит на нобелевскую премию мира...
          андрей юрьевич
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:27
        Цитата: Spartanez300
        Надо просто ответить ударом на удар , пока этого не случится они будут продолжать борзеть .

        В душе с Вами согласны многие форумчане. И я в т.ч. Но, к счастью, и наша и п-совская сторона стараются избежать прямых столкновений, которые с большой долей вероятности могут вылиться в большую войну, причем не только на БВ. Поэтому каждая из сторон гадит противоположной стороне через посредников. П-сы подкармливают и прикрывают бородатых, а мы закрываем глаза на "диалог" турок с курдами и продаем им в кредит С-400. Из-за этого же иногда случаются "промахи" авиации с обеих сторон. А еще ни для кого не секрет, что военные возможности п-сов в регионе значительно превосходят наши. Поэтому я лично считаю наилучшим для России и Сирии вариантом, если турки конкретно закусятся с п-сами и нанесут друг другу максимальный ущерб. Поэтому ответный удар нам надо наносить через поддержку Турции. Но это лично мое мнение.
        Вежливый Лось
    6. Hammer Сегодня, 06:52
      Цитата: Ren
      А Сирия - вроде союзник России. ВВП предупреждение сделал? За базар, интересно, будем отвечать?

      ВВП сказал за удар ядерным оружием любой мощности, ответ будет немедленным. Не путайте теплое с мягким. Вам натерпеться ввязаться в большую войну? Хотите повоевать - езжайте в Сирию, у Вагнера есть вакантные места...
      Hammer
      1. Хагалаз Сегодня, 08:18
        Цитата: Hammer
        Цитата: Ren
        А Сирия - вроде союзник России. ВВП предупреждение сделал? За базар, интересно, будем отвечать?

        ВВП сказал за удар ядерным оружием любой мощности, ответ будет немедленным. Не путайте теплое с мягким. Вам натерпеться ввязаться в большую войну? Хотите повоевать - езжайте в Сирию, у Вагнера есть вакантные места...

        Да, это так. Но и наш МИД ПРЕДОСТЕРЁГ американцев от не обоснованных ударов по Сирии. Возникает вопрос о трактовке слова предостерёг. На мой взгляд этимология понятия ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ подразумевает какие то последствия от не выполнения этих предупреждений.
        Хагалаз
  2. ul_vitalii Сегодня, 05:42
    В свете последних событий раздумья и затянулись, что возобладает, посмотрим.
    ul_vitalii
    1. Андрей К Сегодня, 05:52
      Цитата: ul_vitalii
      ...В свете последних событий раздумья и затянулись, что возобладает, посмотрим...

      Будь здрав Виталий hi
      Возобладает здоровый прагматизм lol
      Понтов через СМИ накидались, устали и на этом хорош laughing
      Андрей К
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:15
        Андрей! Доброго утра и здравия hi Тоже так думаю, разум возобладает. smile
        ul_vitalii
  3. кедр Сегодня, 05:54
    Проблема не только, как драку начать, но и как закончить...
    Есть об чём подумать... Израйлю.
    кедр
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:04
    Трамп, ИМХО, не рискнёт - нарвётся на работу ПВО... Да и серьезный риск "сцепиться" с Россией...
    Он конечно, любитель спонтанных решений, и сумасшедший, как все рыжие... Но не настолько...
    Горный стрелок
    1. фрезер Сегодня, 06:12
      Цитата: Горный стрелок
      Трамп, ИМХО, не рискнёт - нарвётся на работу ПВО... Да и серьезный риск "сцепиться" с Россией...
      Он конечно, любитель спонтанных решений, и сумасшедший, как все рыжие... Но не настолько...

      Да не боятся американцы в Сирии наших пво. Накроют кр то что им нужно и все, а мы, как обычно, выразим озабоченность и будем хвалиться, что нас об ударе американцы предупредили заранее.
      фрезер
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:18
    Трамп точно нобелевку "за мир в Сирии "получит!Как и его предшественник! Чем больше они поливают крови в мире, тем выше шансы! Теперь эта премия дается подонкам общепланетного масштаба, и Трамп ее заслужил.
    Геркулесыч
  6. jonht Сегодня, 07:07
    Не думаю, что мы больше сирийцы, чем сами Сирийцы....
    Наши вряд ли будут действовать сами, скорее передадут Сирийцам комплексы ПВО (Торы и Панцири-С), для прикрытия важных объектов. Там вроде уже более 60 Панцирь-С, да и Торы поставлялись, возможно организуют обучение и подтянут дисциплину. Хотя, как показывают последние события ПВО в Сирии более менее встало с колен.
    jonht
    1. Рысь33 Сегодня, 07:49
      Панцыри уже давно передавались, так что их в строю наверняка менее пловины осталось. Иначе Сирия применяла бы их куда активнее.
      Рысь33
  7. Рысь33 Сегодня, 07:47
    Слабовата группировка ПВО приданная нашим ВКС в Сирии, массированную атаку топоров не отобьёт, да и использовать амерткацы опять будут рельеф местности.
    Рысь33
  8. rocket757 Сегодня, 07:58
    Да янки многие территории Афганским белым отравить стараются!!! За это их раскатать и привести к заслуженному знаменателю не надо???
    rocket757
Картина дня