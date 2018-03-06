09:07 06 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с главой Южной Кореи "ради объединения Родины"

Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило о заявлении главы государства, принявшего южнокорейскую делегацию в Пхёньяне. Отмечено, что Ким Чен Ын в ходе встречи со спецпосланниками из Южной Кореи прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове, заметив, что ставит своей главной целью объединение Кореи.

Из материала:
(Ким Чен Ын) выразил принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения Родины.


Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с главой Южной Кореи "ради объединения Родины"



После того как Ким Чен Ыну было озвучено послание от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о возможном проведении переговоров на высшем уровне, северокорейский лидер обменялся мнениями с представителями делегации и заявил о готовности рассмотреть такого рода предложение.

По словам лидера КНДР, соответствующие структуры и ведомства должны начать незамедлительную подготовку к такой встрече.

Напомним, что в Пхеньян накануне прибыла делегация из 10 южнокорейских чиновников, среди которых были глава национальной разведки РК Со Хун и советник президента по нацбезопасности Чон Ый Ён.

По сути, это беспрецедентное событие для Корейского полуострова за последние как минимум 11 лет.

Использованы фотографии: KCNA
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ФЕОДОР Сегодня, 05:54
    А 3.14ндосов кто оттуда вытурит ? Или рассчитывают , что они сами уйдут ?
    ФЕОДОР
    1. dik-nsk Сегодня, 05:59
      он наверное думает, что коммунизм во всей Корее построит))) а матрасов гнать поганой метлой конечно, но вассал в этом не властен.. не будет объединения, для этого северянам надо как минимум китайскую модель экономики применить, это первый шаг возможного в будущем мирного объединения
      dik-nsk
      1. влад66 Сегодня, 08:23
        это беспрецедентное событие для Корейского полуострова за последние как минимум 11 лет.

        Только матрасных не пускайте на это мероприятие,эти имеют свойство обгадить все к чему прикоснутся. yes
        влад66
    2. сибиралт Сегодня, 06:11
      Китай может организовать на своей территории, соседней с Кореей , площадку для для длительной "свиданки" разделённых народов. Там Китай рулит. winked
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:19
        смеялись многие тут над Ыном,а парень,один из немногих политиков в мире,ведёт тонкую и умную игру: сначала обезопасил себя и напугал противников,а сейчас протягивает руку- очень похоже,на то что делает сейчас Путин,не так ли? кто у кого учился?
        андрей юрьевич
    3. Alex-a832 Сегодня, 06:52
      Цитата: ФЕОДОР
      А 3.14ндосов кто оттуда вытурит ? Или рассчитывают , что они сами уйдут ?

      Ын обеспечивает для Кореи ядерный зонтик. Если южане проявят политическую волю и пойдут на соглашение об объединении, то матрасники сами смоются. Для лучшего понимания вокруг их баз могут выставить тяжелую артиллерию прямой наводкой, для защиты от злых иранцев lol Надо обладать железными нервами, чтобы в этом случае нести службу на таких базах.
      Объединение Кореи - это кошмарный сон для США.
      Alex-a832
  2. Login_Off Сегодня, 05:54
    Как бы там ни было, а оказывается если даже с психу завладел ЯО, то с тобой в итоге приходится считаться.
    Login_Off
    1. котовский Сегодня, 08:24
      С психу.. belay
      Ну да..Курчатов и компания,не знали,оказывается надо было просто психануть.. belay
      И по моему Ким самый спокойный в этом конфликте.
      котовский
  3. кедр Сегодня, 05:57
    Корейцы давно бы договорились, если бы не третья сила... США.
    кедр
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:05
    Да адекватный Ын политик ! Готов и встретиться и обсудить и Корью объеденить....
    Uncle Lee
  5. andrewkor Сегодня, 06:08
    Блииин,да они все на одно лицо!!Только причёски разные!
    andrewkor
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:20
      Цитата: andrewkor
      Блииин,да они все на одно лицо!!Только причёски разные!

      как и вы...
      андрей юрьевич
      1. andrewkor Сегодня, 08:01
        Как и мы!Данелия, в Кинопанораме, рассказывал и показывал,некоторые кадры фильма,что не вошли в" Мимино".Грузин и армянин в гостиничном лифте едут в компании японцев, те ,смотря на наших героев ,меж собой толкуют:"Эти русские все на одно лицо!"Сценку цензоры сочли не приемлемой и в фильм она не попала.
        andrewkor
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:10
    Неожиданное развитие событий. А США попросили постоять в сторонке... И не мешать laughing
    Горный стрелок
  7. Геркулесыч Сегодня, 06:20
    Только не ешь там ничего -янки такие, что и подсыпят в еду иди питье отраву запросто!
    Геркулесыч
  8. 1536 Сегодня, 06:43
    Эх, как велик Восток! Вот была в КНДР "идея Чучхе", по которой жили долгие годы все тамошние корейцы. Теперь вождь говорит: "Объединение двух Корей не противоречит идеи Чучхе." И все повторяют: "Не противоречит! Ура, объединяемся!"
    А у нас? Если бы мы были корейцами... Сейчас бы выскочил какой-нибудь потомок бывших вождей и начал кричать: "Покайтесь, северные корейцы, вы виноваты!" (По соплям ему, может быть, корейцы дадут, но и только.) Другие целые радиостанции создали бы и вещали, как "всё плохо". Третьи убежали бы за границу и кричали бы оттуда, что Корея переломана по 38-й параллели и соединять ее нельзя. И так далее. В чем же дело то? Никак не пойму.
    1536
  9. rocket757 Сегодня, 07:56
    Если фашингтон хотя бы в сторону отодвинут, будет шанс договориться.
    Хотя .... там и у прочих соседей мысли разные могут быть!!!
    Так что будет всё сложно!
    rocket757
  10. ButchCassidy Сегодня, 08:25
    Молодец Ким Чен Ын - получил от деда и отца страну и, надо отдать ему должное, неплохо так ею руководит и даже обыгрывает в политическом плане США.
    ButchCassidy
  11. Оператор Сегодня, 08:43
    Тю, вырисовывается новое единое ядерное независимое (от США и Китая) государство в Азии - при том, что мы уже дружим с обоими его частями laughing
    Оператор
  12. d1975 Сегодня, 08:50
    Цитата: dik-nsk
    он наверное думает, что коммунизм во всей Корее построит))) а матрасов гнать поганой метлой конечно, но вассал в этом не властен.. не будет объединения, для этого северянам надо как минимум китайскую модель экономики применить, это первый шаг возможного в будущем мирного объединения

    Да не думает он так , а что прикажете ему делать ? Куда не поверни одни волки . С волками жить по волчьи выть ! am
    d1975
Картина дня