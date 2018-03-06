Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с главой Южной Кореи "ради объединения Родины"

(Ким Чен Ын) выразил принципиальную волю и твердое желание продвигать межкорейские отношения и открывать новую историю объединения Родины.

Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило о заявлении главы государства, принявшего южнокорейскую делегацию в Пхёньяне. Отмечено, что Ким Чен Ын в ходе встречи со спецпосланниками из Южной Кореи прокомментировал ситуацию на Корейском полуострове, заметив, что ставит своей главной целью объединение Кореи.Из материала:После того как Ким Чен Ыну было озвучено послание от президента Республики Корея Мун Чжэ Ина о возможном проведении переговоров на высшем уровне, северокорейский лидер обменялся мнениями с представителями делегации и заявил о готовности рассмотреть такого рода предложение.По словам лидера КНДР, соответствующие структуры и ведомства должны начать незамедлительную подготовку к такой встрече.Напомним, что в Пхеньян накануне прибыла делегация из 10 южнокорейских чиновников, среди которых были глава национальной разведки РК Со Хун и советник президента по нацбезопасности Чон Ый Ён.По сути, это беспрецедентное событие для Корейского полуострова за последние как минимум 11 лет.