Венгерский Micro-Uzi. Пистолет Роберта Вереша
В статье о винтовке Уоррена Эванса мы познакомились с одним из первых вариантов реализации шнекового магазина. Современное развитие идеи можно проследить по пистолетам-пулеметам Calico М960 и «Бизон», ранее был материал о китайском пистолете-пулемете со шнековым магазином Chang Feng. В данной статье попробуем узнать поближе еще одного представителя этого редкого подвида оружия, который должен был обитать на территории Венгрии, но, как часто бывает, был вычеркнут безжалостной эволюцией как неприспособленный для выживания. Речь пойдет о пистолете Роберта Вереша, который «питался» из подствольного шнекового магазина вместимостью 33 патрона.
История разработки пистолета Вереша
В процессе изучения любой темы, уходящей в глубины истории, нельзя не заметить, что многие факты из биографий тех или иных людей совпадают, да и сами разработки часто повторяются. Так, конструктор Роберт Вереш ранее не работал с огнестрельным оружием, как и дантист Эванс, правда, он все-таки был инженером, так что имел более полное представление о том, что он делает и что хочет получить в результате.
Основной идей конструктора было создание конкурентоспособного пистолета с магазином большой вместимости, который можно было бы противопоставить израильскому Micro-Uzi. Так же, как и в случае с израильским оружием, было решено сначала сделать версию без автоматического огня, а уже после сделать на базе пистолета пистолет-пулемет. Именно по этой причине и компоновке вариант оружия без автоматического огня обозначим как пистолет, вариант с возможностью стрельбы очередями – пистолет-пулемет.
Главным приоритетом для конструктора была возможность скрытого ношения и сохранение работоспособности оружия независимо от качества и типа боеприпасов. Понимая, что собственных знаний в области проектирования огнестрельного оружия для создания работоспособного образца у него нет, конструктор проработал только общую концепцию и сделал макет, который представил на выставке в Нюрнберге в 1989 году.
Усилия оказались не напрасными, проектом заинтересовались оружейники Хиндлмайер и Виттнер. Втроем конструкторам удалось создать первый работоспособный образец оружия, который получил имя VHW, по первым буквам фамилий конструкторов, которые над ним работали. Новое оружие имело магазин вместимостью в 36 патронов 9х19, но пока еще было только пистолетом, без возможности ведения автоматического огня.
Завершить работу вместе с теми, с кем он ее начинал, Верешу не удалось. Разногласия между конструкторами и ряд бытовых трудностей разбил это трио. Пришлось искать новых компаньонов, которых Роберт Вереш нашел в немецкой оружейной компании Jagd-Hammer.
Именно благодаря конструкторам из этой компании удалось не только добиться того результата, который изначально был запланирован инженером, но наладить производство нового оружия.
В процессе работы над новым пистолетом пришлось незначительно сократить вместимость магазина (до 33 патронов), сам же магазин неоднократно перерабатывался, с целью достижения оптимального баланса между габаритами, вместимостью и надежностью. Затворная группа также подвергалась изменениям, в поиске общей базы для оружия с одиночным и автоматическим огнем. Отдельное внимание было уделено надежности в неблагоприятных условиях.
Первая партия была незначительной, всего 60 единиц. Эти пистолеты конструктор предложил коллекционерам, которые сразу же их раскупили. Помимо гражданского рынка, конструктор нацелился на крупный заказ от военных, которым было предоставлено несколько единиц с возможностью ведения автоматического огня для испытаний.
Нужно сказать, что военные были в восторге от нового пистолета-пулемета. Отмечались как малые габариты, так и высокая надежность при сильных загрязнениях оружия. Однако результаты по точности и кучности автоматического огня оставляли желать лучшего, что вполне ожидаемо при такой компоновке и отсутствию хоть какого-нибудь упора для плеча. Тем не менее, эти показатели были лучше, чем у израильского Micro-Uzi, так как пистолет-пулемет можно было уверенно удерживать двумя руками, используя магазин как цевье.
Отдельно нужно отметить удачно реализованную подачу боеприпасов в данном ПП. В ходе военных испытаний пистолет-пулемет снаряжали патронами с различными типами пуль, а также с разной навеской пороха, при этом никаких задержек при ведении автоматического огня не было.
Несмотря на неплохие показатели и общее хорошее впечатление от оружия, крупного военного заказа так и не последовало, так как для нового ПП просто не могли найти ниши. Все ограничилось лишь несколькими небольшими партиями.
Конструкция пистолета Вереша
Несмотря на общий необычный внешний вид, конструкция пистолета достаточно простая, можно сказать, самая распространенная. Система автоматики со свободным затвором помещена в ствольную коробку, из которой выведены только два небольших упора для взведения затвора. Ударно-спусковой механизм ударниковый. Шнековый магазин – тоже не новость, использование витых пружин внутри вращающегося шнека мы видели и не раз.
Рамка оружия выполнена из алюминиевого сплава, что облегчает общую конструкцию, ствольная коробка стальная. Между регулируемым целиком и мушкой расположена кнопка, при нажатии на которую осуществляется разборка оружия. Многие сравнивают пистолет Вереша с Micro-Uzi, находя общие решения в конструкции оружия. Насколько это корректно – судить трудно. С таким же успехом можно сравнивать с любым другим образцом оружия с аналогичной конструкцией затворной группы. А вот сравнение характеристик тут более чем уместно, так как пистолет Вереша изначально проектировался как конкурент израильскому оружию.
Характеристики пистолета Вереша
Общая масса пистолета равна двум килограммам без магазина, что для пистолета много, а вот для пистолета-пулемета — вполне приемлемо. Длина оружия составляет 305 миллиметров при длине ствола всего 127 миллиметров. Такой короткий ствол и компоновка пистолета сделали его не самым кучным и точным оружием, даже производитель заявляет дистанцию эффективного огня до 25 метров, а производители обычно любят завышать этот параметр. Высота пистолета равна 160 миллиметрам. Толщина оружия из-за шнекового магазина равна 61 миллиметру.
Ко всему этому неплохо добавить и характеристики самого магазина. Вес которого без патронов равен 450 граммов, а снаряженного боеприпасами — 860 граммов. Длина магазина — 146 миллиметров. Вместимость — 33 патрона.
Заключение
Давать оценку пистолету и пистолету-пулемету сложно. Если рассматривать это оружие как пистолет, то становится понятно, что любой другой образец данного класса будет выигрывать и по компактности, и по характеристикам, в конце концов, просто по весу, так что в контексте пистолета рассматриваемое оружие явно не лучшее.
Сложность оценки начинается при рассмотрении пистолета Вереша как пистолета-пулемета. С одной стороны, можно сравнить с полноразмерными вариантами оружия, которые представлены в огромном количестве, и в результате сравнения сделать вывод о полном провале разработки конструктора. С другой же стороны, нельзя забывать, что данный пистолет-пулемет проектировался как оружие для скрытого ношения, а значит, многие его параметры были занижены в угоду меньшим габаритам. И если рассматривать пистолет Вереша как оружие специальное, то тогда конструктору можно поставить твердую пятерку, так как с поставленной задачей он справился.
Ну а если давать оценку пистолету Вереша как конкуренту израильскому Micro-Uzi, то и тут оружие выигрывает по всем параметрам, кроме, разумеется, цены.
История разработки пистолета Вереша
В процессе изучения любой темы, уходящей в глубины истории, нельзя не заметить, что многие факты из биографий тех или иных людей совпадают, да и сами разработки часто повторяются. Так, конструктор Роберт Вереш ранее не работал с огнестрельным оружием, как и дантист Эванс, правда, он все-таки был инженером, так что имел более полное представление о том, что он делает и что хочет получить в результате.
Основной идей конструктора было создание конкурентоспособного пистолета с магазином большой вместимости, который можно было бы противопоставить израильскому Micro-Uzi. Так же, как и в случае с израильским оружием, было решено сначала сделать версию без автоматического огня, а уже после сделать на базе пистолета пистолет-пулемет. Именно по этой причине и компоновке вариант оружия без автоматического огня обозначим как пистолет, вариант с возможностью стрельбы очередями – пистолет-пулемет.
Главным приоритетом для конструктора была возможность скрытого ношения и сохранение работоспособности оружия независимо от качества и типа боеприпасов. Понимая, что собственных знаний в области проектирования огнестрельного оружия для создания работоспособного образца у него нет, конструктор проработал только общую концепцию и сделал макет, который представил на выставке в Нюрнберге в 1989 году.
Усилия оказались не напрасными, проектом заинтересовались оружейники Хиндлмайер и Виттнер. Втроем конструкторам удалось создать первый работоспособный образец оружия, который получил имя VHW, по первым буквам фамилий конструкторов, которые над ним работали. Новое оружие имело магазин вместимостью в 36 патронов 9х19, но пока еще было только пистолетом, без возможности ведения автоматического огня.
Завершить работу вместе с теми, с кем он ее начинал, Верешу не удалось. Разногласия между конструкторами и ряд бытовых трудностей разбил это трио. Пришлось искать новых компаньонов, которых Роберт Вереш нашел в немецкой оружейной компании Jagd-Hammer.
Именно благодаря конструкторам из этой компании удалось не только добиться того результата, который изначально был запланирован инженером, но наладить производство нового оружия.
В процессе работы над новым пистолетом пришлось незначительно сократить вместимость магазина (до 33 патронов), сам же магазин неоднократно перерабатывался, с целью достижения оптимального баланса между габаритами, вместимостью и надежностью. Затворная группа также подвергалась изменениям, в поиске общей базы для оружия с одиночным и автоматическим огнем. Отдельное внимание было уделено надежности в неблагоприятных условиях.
Первая партия была незначительной, всего 60 единиц. Эти пистолеты конструктор предложил коллекционерам, которые сразу же их раскупили. Помимо гражданского рынка, конструктор нацелился на крупный заказ от военных, которым было предоставлено несколько единиц с возможностью ведения автоматического огня для испытаний.
Нужно сказать, что военные были в восторге от нового пистолета-пулемета. Отмечались как малые габариты, так и высокая надежность при сильных загрязнениях оружия. Однако результаты по точности и кучности автоматического огня оставляли желать лучшего, что вполне ожидаемо при такой компоновке и отсутствию хоть какого-нибудь упора для плеча. Тем не менее, эти показатели были лучше, чем у израильского Micro-Uzi, так как пистолет-пулемет можно было уверенно удерживать двумя руками, используя магазин как цевье.
Отдельно нужно отметить удачно реализованную подачу боеприпасов в данном ПП. В ходе военных испытаний пистолет-пулемет снаряжали патронами с различными типами пуль, а также с разной навеской пороха, при этом никаких задержек при ведении автоматического огня не было.
Несмотря на неплохие показатели и общее хорошее впечатление от оружия, крупного военного заказа так и не последовало, так как для нового ПП просто не могли найти ниши. Все ограничилось лишь несколькими небольшими партиями.
Конструкция пистолета Вереша
Несмотря на общий необычный внешний вид, конструкция пистолета достаточно простая, можно сказать, самая распространенная. Система автоматики со свободным затвором помещена в ствольную коробку, из которой выведены только два небольших упора для взведения затвора. Ударно-спусковой механизм ударниковый. Шнековый магазин – тоже не новость, использование витых пружин внутри вращающегося шнека мы видели и не раз.
Рамка оружия выполнена из алюминиевого сплава, что облегчает общую конструкцию, ствольная коробка стальная. Между регулируемым целиком и мушкой расположена кнопка, при нажатии на которую осуществляется разборка оружия. Многие сравнивают пистолет Вереша с Micro-Uzi, находя общие решения в конструкции оружия. Насколько это корректно – судить трудно. С таким же успехом можно сравнивать с любым другим образцом оружия с аналогичной конструкцией затворной группы. А вот сравнение характеристик тут более чем уместно, так как пистолет Вереша изначально проектировался как конкурент израильскому оружию.
Характеристики пистолета Вереша
Общая масса пистолета равна двум килограммам без магазина, что для пистолета много, а вот для пистолета-пулемета — вполне приемлемо. Длина оружия составляет 305 миллиметров при длине ствола всего 127 миллиметров. Такой короткий ствол и компоновка пистолета сделали его не самым кучным и точным оружием, даже производитель заявляет дистанцию эффективного огня до 25 метров, а производители обычно любят завышать этот параметр. Высота пистолета равна 160 миллиметрам. Толщина оружия из-за шнекового магазина равна 61 миллиметру.
Ко всему этому неплохо добавить и характеристики самого магазина. Вес которого без патронов равен 450 граммов, а снаряженного боеприпасами — 860 граммов. Длина магазина — 146 миллиметров. Вместимость — 33 патрона.
Заключение
Давать оценку пистолету и пистолету-пулемету сложно. Если рассматривать это оружие как пистолет, то становится понятно, что любой другой образец данного класса будет выигрывать и по компактности, и по характеристикам, в конце концов, просто по весу, так что в контексте пистолета рассматриваемое оружие явно не лучшее.
Сложность оценки начинается при рассмотрении пистолета Вереша как пистолета-пулемета. С одной стороны, можно сравнить с полноразмерными вариантами оружия, которые представлены в огромном количестве, и в результате сравнения сделать вывод о полном провале разработки конструктора. С другой же стороны, нельзя забывать, что данный пистолет-пулемет проектировался как оружие для скрытого ношения, а значит, многие его параметры были занижены в угоду меньшим габаритам. И если рассматривать пистолет Вереша как оружие специальное, то тогда конструктору можно поставить твердую пятерку, так как с поставленной задачей он справился.
Ну а если давать оценку пистолету Вереша как конкуренту израильскому Micro-Uzi, то и тут оружие выигрывает по всем параметрам, кроме, разумеется, цены.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: zbroya.info
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