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Сенатор США от Аляски рассказал, в каком случае Вашингтон снимет антироссийские санкции
Представитель верхней палаты конгресса США от штата Аляска Дэниел Салливэн заявил о том, в каком случае Вашингтон будет готов осчастливить Москву снятием санкций. По словам американского сенатора, «вероятно, России стоило бы прекратить активность в ряде регионов мира, где такая активность противоречит американским интересам». Такое заявление г-н Салливэн сделал на энергетической конференции в Хьюстоне.
Жаль, что американский сенатор не уточнил, остались ли на планете Земля регионы, на которые американские интересы сегодня не распространяются.
При этом Салливэн конкретизировал, что сферой американских интересов является, например, Украина.
Американский сенатор с присущей для представителя властей США риторикой объявил, что своими санкциями Вашингтон, оказывается, противодействует попыткам подрыва демократии и российскому вмешательству в иностранные дела.
Того факта, что вмешательство в иностранные дела давно стало гвоздём американской геополитической программы, сенатор из штата Аляска, конечно же, не озвучил.
Кстати, не ответил Салливэн на вопрос о том, наносят ли удар американские санкции и по энергетическим компаниям США, которые теряют огромные прибыли от того, что их обязали выходить из совместных проектов с Россией.
Жаль, что американский сенатор не уточнил, остались ли на планете Земля регионы, на которые американские интересы сегодня не распространяются.
Сенатор Салливэн с главой Пентагона Мэттисом
При этом Салливэн конкретизировал, что сферой американских интересов является, например, Украина.
Американский сенатор с присущей для представителя властей США риторикой объявил, что своими санкциями Вашингтон, оказывается, противодействует попыткам подрыва демократии и российскому вмешательству в иностранные дела.
Того факта, что вмешательство в иностранные дела давно стало гвоздём американской геополитической программы, сенатор из штата Аляска, конечно же, не озвучил.
Кстати, не ответил Салливэн на вопрос о том, наносят ли удар американские санкции и по энергетическим компаниям США, которые теряют огромные прибыли от того, что их обязали выходить из совместных проектов с Россией.
Использованы фотографии: https://twitter.com/SenDanSullivan
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