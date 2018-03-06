09:03 06 марта
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Сенатор США от Аляски рассказал, в каком случае Вашингтон снимет антироссийские санкции

Представитель верхней палаты конгресса США от штата Аляска Дэниел Салливэн заявил о том, в каком случае Вашингтон будет готов осчастливить Москву снятием санкций. По словам американского сенатора, «вероятно, России стоило бы прекратить активность в ряде регионов мира, где такая активность противоречит американским интересам». Такое заявление г-н Салливэн сделал на энергетической конференции в Хьюстоне.

Жаль, что американский сенатор не уточнил, остались ли на планете Земля регионы, на которые американские интересы сегодня не распространяются.

Сенатор США от Аляски рассказал, в каком случае Вашингтон снимет антироссийские санкции

Сенатор Салливэн с главой Пентагона Мэттисом



При этом Салливэн конкретизировал, что сферой американских интересов является, например, Украина.

Американский сенатор с присущей для представителя властей США риторикой объявил, что своими санкциями Вашингтон, оказывается, противодействует попыткам подрыва демократии и российскому вмешательству в иностранные дела.

Того факта, что вмешательство в иностранные дела давно стало гвоздём американской геополитической программы, сенатор из штата Аляска, конечно же, не озвучил.

Кстати, не ответил Салливэн на вопрос о том, наносят ли удар американские санкции и по энергетическим компаниям США, которые теряют огромные прибыли от того, что их обязали выходить из совместных проектов с Россией.

Использованы фотографии: https://twitter.com/SenDanSullivan
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Комментарии 29

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  1. Тралл Сегодня, 07:04
    Каждый сенатор от Аляски мечтает стать губернатором Чукотки winked
    Тралл
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
      Салливэн,кукарекнул с определённой целью-"засветиться" в медиа,иначе кто его будет знать?
      андрей юрьевич
      1. Подрезчик Сегодня, 07:17
        Что по выражению лица, что по теме и сути высказывания: наглые тупоголовые д.е.билы... yes
        Подрезчик
      2. Partyzan Сегодня, 08:25
        Цитата: андрей юрьевич
        Салливэн,кукарекнул с определённой целью-"засветиться" в медиа,иначе кто его будет знать?

        ну что ж поделать то, если население штата менее 800 тыс.человек, а быть на слуху хочется
        Partyzan
    2. 73bor Сегодня, 07:20
      У Аляски долг около 5-ти млрд зелёных, а в фонде Аляски скопилось больше 50 млрд ,всё не знают как эту кубышку растрясти !
      73bor
    3. влад66 Сегодня, 07:21
      России стоило бы прекратить активность в ряде регионов мира, где такая активность противоречит американским интересам»

      Чудо в перьях шел бы ты лесом олух царя небесного. laughing laughing
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:04
        Влад , здрав буде ! hi drinks Очередное чудо-юдо матрасное пиарится . wassat
        bouncyhunter
    4. Geisenberg Сегодня, 07:41
      Цитата: Тралл
      Каждый сенатор от Аляски мечтает стать губернатором Чукотки winked


      Скорее мечтает о пешем путешествии.
      Geisenberg
    5. сибиралт Сегодня, 08:03
      Для нас самая страшная американская санкция - санкция на санкции. lol
      сибиралт
  2. Alex-a832 Сегодня, 07:05
    У западных словоблудов тренд - высказать своё "компетентное" мнение об условиях снятия "санкций". Могли бы одним предложением из трёх слов обойтись: "Лечь под США." А вот хрен им на глупое рыло!
    Alex-a832
  3. Горный стрелок Сегодня, 07:08
    Куда куда послали? Этого сенатора от временно оккупированной Аляски? Обнаглевший в конец полосатоухий... Дали целый штат во временное пользование, а они и рот разевают laughing
    Горный стрелок
  4. 210окв Сегодня, 07:09
    Занимайтесь интересами не далее североамериканского континента....А еще лучше где нибудь в районе Сириуса..
    210окв
  5. Altona Сегодня, 07:13
    Сенатор от Аляски-кто это? Это никто и звать его никак. Бригадир эскимосов и начальник каюров. Если сегодня каждого американского жевателя ягеля слушать, то с ума можно сойти.
    Altona
    1. Ren Сегодня, 07:50
      Цитата: Altona
      Сенатор от Аляски-кто это?

      Это человек, заседающий в Совете Федерации от региона Аляска Американского Федерального округа РФ. wassat
      Ren
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Аляску для начала на родину верните, воровское недогосударство!
    Геркулесыч
  7. Ye Hua Сегодня, 07:22
    Может быть России стоит прислушаться и отдать америке Крым. Они за это разрешат вам сосать американский чупачупс
    Ye Hua
  8. Пленник Сегодня, 07:22
    Мы у тебя во дворе ещё поактивничаем. Дай только силами собраться. wink
    Пленник
  9. inkass_98 Сегодня, 07:36
    До сих пор только Сару Пэйлин знали, а теперь еще и Салливан есть, оказывается. Вот что PR живтоворящий делает...
    И совет дал оличный - закрыться внутри границ РФ и носа за них не казать, но сырье за эти самые границы поставлять исправно. И будет тогда всем щастя.
    Кант Спинозович Гегель, великий мыслитель и филозов, а не гувернер Аляски.
    inkass_98
    1. роман66 Сегодня, 07:53
      Бендер великий: Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы мыслитель. Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?
      роман66
  10. Vard Сегодня, 07:38
    Санкции он снимут только в одном случае... если проснётся Йеллоустонский вулкан... Вот тогда США станет мирным государством и ему будет глубоко наплевать и на Украину и на Ближний восток и на весь остальной мир...
    Vard
  11. Рысь33 Сегодня, 07:43
    Мог и не рассказывать, вот когда он станет сенатором в Госдуме от аляскинского избирательного округа, вот тогда его и послушаем.
    Рысь33
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:45
    России стоило бы прекратить активность в ряде регионов мира, где такая активность противоречит американским интересам
    А учитывая, что Сша, по своему усмотрению. назначили все мировые регионы зоной своих интересов, то получается. что России предлагается постоять в сторонке? А не многовато будет особенно для штата Сша, к которому еще можно предъявить территориальные претензии со стороны России.
    rotmistr60
  13. Altona Сегодня, 07:52
    Цитата: rotmistr60
    А не многовато будет особенно для штата Сша, к которому еще можно предъявить территориальные претензии со стороны России.

    ------------------------------
    США вообще нелигитимное государственное образование. Давно пора вернуться в статус британской колонии.
    Altona
  14. Балу Сегодня, 07:59
    Представитель верхней палаты конгресса США от штата Аляска Дэниел
    Салливэн заявил о том, в каком случае Вашингтон будет готов осчастливить Москву снятием санкций. По словам американского сенатора, «вероятно, России стоило бы прекратить активность в ряде регионов мира, где такая активность противоречит американским интересам».

    Вероятно США стоило бы прекратить свою преступную террористическую активность по всему миру и не дразнить Русского медведя. А свои санкции сенатор пусть засунет себе в зад ний кармашек.
    Балу
  15. PValery53 Сегодня, 08:07
    Сенатор Салливэн с главой Пентагона Мэттисом должны зарубить себе на носу: гос. интересы США ограничиваются территорией самих США. Остальное у них - от лукавого (ложь, пендрёж и провокации).
    PValery53
  16. alma Сегодня, 08:14
    И ведь наверняка у нас еще есть ..билы которые думают, что США, в обмен на уступки, будут выполнять обещанное. Привет Горбачеву fool
    alma
  17. частное лицо Сегодня, 08:30
    Да просто так бы и сказал НИ КОГДА!!!!!!
    частное лицо
  18. Романенко Сегодня, 08:52
    Да и так понятно, можно уже прекратить болтовню на эту тему объявив что САНКЦИИ С РОССИИ МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ ТОЛЬКО НА НЕПРИЕМЛЕМЫХ ДЛЯ РОССИИ УСЛОВИЯХ!
    И на этом поставить точку.
    Романенко
  19. seregatara1969 Сегодня, 09:02
    врёт собака - никогда не снимут санкции !
    seregatara1969
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