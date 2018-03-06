Сенатор США от Аляски рассказал, в каком случае Вашингтон снимет антироссийские санкции

Сенатор Салливэн с главой Пентагона Мэттисом

Представитель верхней палаты конгресса США от штата Аляска Дэниел Салливэн заявил о том, в каком случае Вашингтон будет готов осчастливить Москву снятием санкций. По словам американского сенатора, «вероятно, России стоило бы прекратить активность в ряде регионов мира, где такая активность противоречит американским интересам». Такое заявление г-н Салливэн сделал на энергетической конференции в Хьюстоне.Жаль, что американский сенатор не уточнил, остались ли на планете Земля регионы, на которые американские интересы сегодня не распространяются.При этом Салливэн конкретизировал, что сферой американских интересов является, например, Украина.Американский сенатор с присущей для представителя властей США риторикой объявил, что своими санкциями Вашингтон, оказывается, противодействует попыткам подрыва демократии и российскому вмешательству в иностранные дела.Того факта, что вмешательство в иностранные дела давно стало гвоздём американской геополитической программы, сенатор из штата Аляска, конечно же, не озвучил.Кстати, не ответил Салливэн на вопрос о том, наносят ли удар американские санкции и по энергетическим компаниям США, которые теряют огромные прибыли от того, что их обязали выходить из совместных проектов с Россией.