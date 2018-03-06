09:01 06 марта
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Сталин умел остановиться, а Путин не умеет: мнение французского политолога

Как и в советские времена, Россия живёт не по конституции. Путин сосредоточил власть в своих руках, остальные кандидаты на выборах — «потёмкинские». Никому из них не дозволено бросить тень на солнцеликого. Что до внешней политики, то Путин не склонен в ней осторожничать. Путин не Сталин; тот всё же умел остановиться, считает политолог Франсуаза Том.



Как и в советские времена, реальная власть в России находится в руках не у тех институтов, что прописаны в конституции страны, уверена Франсуаза Том, политолог из Франции, преподаватель истории в Сорбонне.


Как отметила учёная в интервью «Diploweb», власть Путина преимущественно сосредоточена на самом Путине. В Советском Союзе руководил ЦК, а в нынешней России — администрация Путина. При этом правителе власть гораздо более персонифицирована по сравнению с эпохой СССР. Даже при Сталине такого не было. Франсуазу Том цитирует сайт «ИноТВ»:

«Даже во времена Иосифа Сталина оставалась некоторая коллегиальность. Сегодня этого нет».


На чём держится такая система? Учёной ответ ясен: силовики получают дотации из бюджета, а несогласных в России притесняют.

Идеологии в стране нет, а роль рупора пропаганды доверили церкви, утверждает французский политолог. Русский народ, считает Франсуаза Том, позволяет элитам обирать себя. Взамен народные массы любуются идеей «о восстановлении великой России».

Элиты при Путине набивают себе карманы в России, а размещают накопленные богатства за границей. Вину перед страной они заглаживают поддержкой РПЦ и антизападных проектов. Конфронтация с Западом представляется пропагандой «как смысл существования российской внешней политики».

Что до выборов, то они в России являются лишь средством контроля региональных властей. Губернаторов здесь оценивают по тому, насколько они могут заставить электорат «правильно» проголосовать.

Цель выборов — продемонстрировать «легитимность» режима, к примеру, иностранцам. Кандидатов для участия выбирает администрация президента. Главная задача «кандидатов» — обеспечить сияние Путина: никто из альтернативных кандидатов не может «отбросить тень на настоящего и единственного кандидата — Владимира Путина». Франсуаза Том называет таких кандидатов «потёмкинскими».

В финале интервью учёная повторяет свою мысль: советские руководители постоянно демонстрировали осторожность, и даже Сталин знал, где остановиться. Иначе ведёт себя Путин: он, по мнению преподавателя из Сорбонны, всегда пытается выйти из неудобной ситуации через эскалацию. Действия России в Грузии в 2008 году, присоединение Крыма, борьбу в Сирии политолог считает «оптической иллюзией»: ведь эти достижения приносят России лишь дополнительные издержки. Вот и доказательства: Грузия продолжает сближаться с Западом, Украина для России потеряна, а в Сирии Кремль пытается жонглировать, но все шары могут упасть одновременно, ведь союзники преследуют собственные цели, иной раз противоречащие друг другу.

* * *


Какой вывод можно сделать из этого интервью? Однозначный: Россия представляет собой большую потёмкинскую деревню. «Неосторожное» противостояние Москвы Западу нужно Путину для обеспечения внутренней стабильности режима. Великодержавность и тезисы о величии России политолог, по-видимому, считает мифами пропаганды, придуманными не то в РПЦ, не то в Кремле. «Элиты» в представлении француженки выглядят обыкновенными грабителями страны, замаливающими грехи в той же церкви, которая превратилась в особый отдел пропаганды. Такова картина русской жизни от иностранного политолога.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 118

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  1. Геркулесыч Сегодня, 07:21
    Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек, и не суй нос в политику!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 07:30
      Пусть этот политолог изучает как француская школьная учительница соблазнила малолетнего Макрона и никак остановиться не может. lol
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:31
        Сталин умел остановиться,
        -жаль...нужно было до Португалии идти...
        андрей юрьевич
        1. Galaxy Сегодня, 07:40
          А ведь она совершенно права, во всем права!
          Galaxy
          1. ССИ Сегодня, 07:55
            Цитата: Galaxy
            А ведь она совершенно права, во всем права!

            Поддерживаю, что еще скажешь...
            ССИ
            1. Кент0001 Сегодня, 08:50
              Не согласен что во всем, хотя большая доля истины есть. Проблема в том, что некого ппротивопоставит и поставить вместо Путина сейчас. И после него будет его человек. Это надолго. Только последние лет 10-эпоха упущенных возможностей, во многом благодаря либеральным экономичским взглядам президента - он всегда поддерживал (именно так и даже в самые жестские времена) вывод капиталов за рубеж-есть его прямые ответы на этот вопрос, иначе могли пострадать интересы алигархата.. Есть еще одна совсем крамольная мысль о том, что на территории РФ выполняется чей-то ранее написанный сценарий, поэтому и живём: шаг вперед, два назад.
              Кент0001
            2. AID.S Сегодня, 08:57
              Цитата: ССИ
              Цитата: Galaxy
              А ведь она совершенно права, во всем права!
              Поддерживаю, что еще скажешь...

              Ах, если бы за этой правдой были сочувствие и любовь к России! Увы, это правда ненависти. Кстати, насчёт выборов, более всего разочаровали коммунисты, изменив первичные половые признаки. А вчерашняя программа "Время" вообще поразила идиотизмом намеков, обливая грязью их кандидата. Напомнило жирного адвоката Макарова и его фальшивки про трасты Руцкого в той же Швейцарии ( тоже того ещё перца). Неужели действительно боятся?
              AID.S
          2. Partyzan Сегодня, 07:57
            Цитата: Galaxy
            А ведь она совершенно права, во всем права!

            На чём держится такая система? Учёной ответ ясен: силовики получают дотации из бюджета, а несогласных в России притесняют.

            а как же в лягушатии ни кого не притесняют, там все демократично

            так что вы здесь делаете?
            Partyzan
        2. Svarog Сегодня, 08:05
          Цитата: андрей юрьевич
          Сталин умел остановиться,
          -жаль...нужно было до Португалии идти...

          Путина и Сталина вообще сравнивать нельзя - абсолютно разные во всем и естественно Путин рядом с Сталиным стоять не может. В этом француженка перегнула. Если бы у власти был Сталин , думаю наши войска дошли бы до Тбилиси и Саакашвили, реально был бы подвешен за йца, после такого примера, майдана на Украине бы не было. Ну а если бы был, то бандера пряталась сейчас бы по лесам да за границей . В общем сравнивать их нельзя ни как и не в чем.. В остальном статья близка к правде, если бы не напуганная рука француженки laughing
          Svarog
          1. алекс-сп Сегодня, 08:17
            Да не пошли бы наши до Тбилиси, грузины и помыслить бы не могли об отделении, а гн Саакашвили висел бы, только вякнув об этом. причем, возможно, даже в южной америке. Прецеденты имелись...
            алекс-сп
    2. Комментарий был удален.
      1. Шурале Сегодня, 07:43
        Разносчиком правды, которая глаза колет, вы хотели сказать?
        Я недавно, гуляя с сыном, заметил что снова на улице появились дети играющие с палками, как мы в детстве. После завала дешёвых игрушек из Китая палки пропали, но вот снова появились, что значит что у людей нет денег даже на китайское дерьмо, это печальный знак друзья, дальше будем восхищаться победоносным правлением путина, или уже шоры то снимем? Ещё немного поднимутся цены и мне не будет хватать моей зарплаты даже на еду, хотя несколько лет назад я ездил на неё в Крым в родственникам, откладывать получалось.
        Шурале
        1. Васян1971 Сегодня, 08:15
          Цитата: Шурале
          Я недавно, гуляя с сыном, заметил что снова на улице появились дети играющие с палками, как мы в детстве.

          А вот не факт! Ребёнок игрушку выбирает сердцем, а не ценой в магазине. Я своему Семёну каких только автомоделек не покупал, а он спичечным коробком (пустым ессно) играл и не парился. А дорогущие машинки в углу пылились. Да и сейчас - юзает "змейку" и "тетрис" на допотопном кнопочнике, а смартфон - в сторону.
          Васян1971
        2. котовский Сегодня, 08:46
          Представляете,я сплю с женщиной,как и мои предки..
          Это значит что я нищий?И у меня нет денег даже на резиновую бабу.. belay
          котовский
        3. Кент0001 Сегодня, 08:55
          Ещё раз напишу-вчера покупал системы (капельницы) в дневной стационар. Кто что скажет? Может это недоработка на местах, но на местах во всем сплошные недоработки, так ка чиновникам плевать на людей, а контроля нет. У меня все.
          Кент0001
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:56
        Цитата: Владимир16
        Какой вывод можно сделать из этого интервью? Однозначный: Россия представляет собой большую потёмкинскую деревню.

        Чувакин снова дерьмом поливает. Какой можно сделать вывод? Однозначный - работает распространителем дерьма.

        Вы имеете ввиду,что он раскачивает идущую ко дну галеру? smile Вот негодник ,ухи ему оборвать.. winked
        ДЕДПИХТО
      3. Alex-a832 Сегодня, 08:00
        Цитата: Владимир16
        Какой вывод можно сделать из этого интервью? Однозначный: Россия представляет собой большую потёмкинскую деревню.

        Чувакин снова дерьмом поливает. Какой можно сделать вывод? Однозначный - работает распространителем дерьма.


        Это верно. Для чего публиковать мнение очередного "иксперда" по России, который не ухом ни рылом не в курсе, что у нас и как. Любят они выдавать желаемое за действительное, основываясь на страшных сказочках диссидентов-либерастов, с которыми, кстати, при Сталине точно "на пол пути" не останавливались. Ю.Осетию, Крым и Сирию, в которых Россия по решению Путина остановила кровопролитие и привела к порядку, выставляется как негатив. Ну да, зло - это добро, белое - это чёрное, что ещё от западных блеятелей можно услышать по отношению к заподу и России.
        Alex-a832
    3. dauria Сегодня, 07:33
      Элиты при Путине набивают себе карманы в России, а размещают накопленные богатства за границей. Вину перед страной они заглаживают поддержкой РПЦ и антизападных проектов
      Удивительная штука. Если бы это сказал сам Путин, народ бы аплодировал. А когда говорит француз , то сразу "Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек" wink
      . .
      dauria
      1. Адалард Сегодня, 07:47
        Удивительная штука. Если бы это сказал сам Путин, народ бы аплодировал. А когда говорит француз , то сразу "Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек" wink

        Написавший это
        "Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек" wink

        не понимает что он сам им и является wink
        Адалард
        1. Околоточный Сегодня, 07:57
          Заголосили. Неучи, за Путина, выборы и т.д. вам преподали информационный фон, шум, безмозговые сразу начали постить, лучше бы постились бы. Основная мысль - Путин впервые стал откровенно угрожать западу (послание), им это не понравилось. Вам, предыдущим это тоже не понравилось? Ну тогда не там живёте, геть во Францию.
          Околоточный
          1. Адалард Сегодня, 08:04
            Ну тогда не там живёте, геть во Францию.

            Мож лучше вы отсюда и глядишь коррупции не будет денег больше появится в стране на нужды людей ( школы ,дороги , стадионы в селах секции и т.д )
            Адалард
          2. Serg65 Сегодня, 08:30
            hi Привет Лёш!
            Цитата: Околоточный
            Заголосили. Неучи

            laughing Ну это уже историческая традиция некоторой части русской нации! Голосили против царя за Керенского, голосили против Керенского за Ленина, голосили против "верных ленинцев" за Сталина, голосили против Сталина за "верных ленинцев", голосили опять против "верных ленинцев" за либералов! Причём по наивности и глупости своей считали что
            Цитата: Адалард
            Мож лучше вы отсюда и глядишь коррупции не будет денег больше появится в стране на нужды людей

            К 2000-му вроде ум опять поселился в наши головы, ан нет! Через 17 лет опять между левым и правым ухом опять задуло
            Цитата: Stas157
            А я бы сказал, довольно стройную картину нарисовала преподаватель из Сорбонны. Лично у меня нашлось очень мало возражений.
            Serg65
        2. Андрей Панов Сегодня, 08:46
          Нефиг в мою миску заглядывать! Я живу как могу-а другие пусть живут как ХОТЯТ!
          Андрей Панов
      2. Васян1971 Сегодня, 08:17
        Цитата: dauria
        Удивительная штука. Если бы это сказал сам Путин, народ бы аплодировал. А когда говорит француз , то сразу "Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек"

        Всё по Задорнову: "только русский может убеждать иностранца в том, что мы все дураки, а когда тот согласится - дать ему в морду."
        Васян1971
    4. Серый брат Сегодня, 07:34
      Цитата: Геркулесыч
      Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек, и не суй нос в политику!

      Павленскому пускай привет передаёт. laughing
      Серый брат
    5. Stas157 Сегодня, 07:34
      Цитата: Геркулесыч
      Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек, и не суй нос в политику!

      А я бы сказал, довольно стройную картину нарисовала преподаватель из Сорбонны. Лично у меня нашлось очень мало возражений. Как говорится, со стороны видней.
      Вот и доказательства: Грузия продолжает сближаться с Западом,

      В Грузии было, одновременно военная победа и политическое поражение. Ровно в тот момент, когда российские войска разгромили грузинскую армию, их вывели по требованию Запада, назвав это поражение странным названием "Понуждение к миру". Поэтому и Грузия осталась в орбите западного влияния. Ее отдали добровольно! Как нам втирают - чтобы не кормить.
      Stas157
      1. udincev Сегодня, 08:06
        Цитата: Stas157
        Ровно в тот момент, когда российские войска разгромили грузинскую армию, их вывели по требованию Запада

        Забыли сказать, что если не по требованию, то по большому желанию, можно сказать по вынуждению, Запада их туда и ввели.
        Или Вы считаете, что у это лично у непотопляемого Мишико тормоза настолько сорвало, что он мог бы остановиться только в Москве?
        udincev
      2. Svarog Сегодня, 08:07
        Цитата: Stas157
        В Грузии было, одновременно военная победа и политическое поражение. Ровно в тот момент, когда российские войска разгромили грузинскую армию, их вывели по требованию Запада, назвав это поражение странным названием "Понуждение к миру". Поэтому и Грузия осталась в орбите западного влияния. Ее отдали добровольно! Как нам втирают - чтобы не кормить

        Вы абсолютно правы, более того, сейчас бы и с Украиной такой ситуации не было, возьми мы Тбилиси.
        Svarog
        1. Serg65 Сегодня, 08:36
          Цитата: Svarog
          Вы абсолютно правы, более того, сейчас бы и с Украиной такой ситуации не было, возьми мы Тбилиси.

          wassat А зачем отдавали то???? Зачем ту же Украину насильно украинизировали? Зачем из русских областей сделали псевдо национальную республику?
          Serg65
          1. Svarog Сегодня, 08:53
            Цитата: Serg65
            Цитата: Svarog
            Вы абсолютно правы, более того, сейчас бы и с Украиной такой ситуации не было, возьми мы Тбилиси.

            wassat А зачем отдавали то???? Зачем ту же Украину насильно украинизировали? Зачем из русских областей сделали псевдо национальную республику?

            Это вопрос к Путину? laughing Или тем кто Путину 5 ставит во внешней политике?
            Svarog
      3. Serg65 Сегодня, 08:35
        Цитата: Stas157
        Поэтому и Грузия осталась в орбите западного влияния. Ее отдали добровольно!

        laughing Господин коммунист, а зачем вам Грузия в составе России? what 27 лет вы ей даровали независимость, а теперь опять ею командовать хотите, какие вы коммунисты непостоянные!!!!!
        Serg65
      4. Серый брат Сегодня, 08:35
        Цитата: Stas157
        В Грузии было, одновременно военная победа и политическое поражение. Ровно в тот момент, когда российские войска разгромили грузинскую армию, их вывели по требованию Запада,

        Ересь пишите. Целью операции была защита Южной Осетии, а не оккупация Грузии.
        Серый брат
    6. Alex_Rarog Сегодня, 08:19
      Не кабздец... да мне пофиг пусть дядя Вова хоть царём себя назначит... лишь бы моя страна не стала толирастной... и мои дети не воспитывались в духе толерастиии и леберастии... не вот их 'ценности' нам нафиг не уперлись...
      Alex_Rarog
    7. ССИ Сегодня, 08:44
      Цитата: Геркулесыч
      Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек, и не суй нос в политику!

      Прошу прощения, но она женщина.... "жри ду-ра..." может быть несколько уместнее...
      ССИ
      1. Серый брат Сегодня, 08:49
        Цитата: ССИ
        Прошу прощения, но она женщина

        Из-за нынешних европейских нравов это не точно.
        Серый брат
    8. Венд Сегодня, 09:00
      Цитата: Геркулесыч
      Жри ду-рак у себя в рестаранах лягушек, и не суй нос в политику!

      Теперь и Сталин у них хороший. Уже и не знают, что сделать, только бы остановить развитие России. Еще князей от Рюрика вспомнил бы.
      Венд
  2. Адалард Сегодня, 07:23
    Элиты при Путине набивают себе карманы в России, а размещают накопленные богатства за границей.

    Ну с этим не поспориш
    Адалард
    1. dorz Сегодня, 07:27
      Всю эту дурь у Запада нужно искоренять и выбивать, лучше сапогом или прикладом.
      dorz
    2. влад66 Сегодня, 07:30
      Цитата: Адалард
      Ну с этим не поспориш

      Конечно не спорим tongue
      влад66
      1. Адалард Сегодня, 07:36
        Так у нас в посольстве кокс нашли
        Ну то что Грудинина будут мочить по крупному тут да же б Дуся в моем селе знала
        Адалард
        1. влад66 Сегодня, 07:50
          Цитата: Адалард
          Так у нас в посольстве кокс нашли

          Мил человек,а еще убили 100500 вагнеровцев в Сирии и вообще дождь и град это все Путин виноват. wassat
          Действительно куча кокаина и действительно в российском посольстве.Но тут не все так просто...Власти Аргентины раскрыли схему с поставкой наркотиков через дипмиссию в Европу и Россию. Они оценили стоимость партии в €50 млн. В схеме были задействованы не менее пяти человек, из них, по данным СМИ, один работал в дипмиссии.Начало масштабной спецоперации положил звонок от российского посла в декабре 2016 года, указывает газета infobae. Дипломат сообщил, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве.Чемоданы принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию, пишет издание. По его данным, расследование установило, что к этому были причастны два человека в Аргентине и трое в России, некоторые из них задержаны. Среди них инспектор полиции Буэнос-Айреса и «бывший российский чиновник» (сотрудник посольства).Один из подозреваемых скрывается на территории Германии, говорится в статье. Задержанию предшествовала спецоперация, пишет газета. Сотрудники правоохранительных органов Аргентины подменили наркотики мукой и поместили в чемоданы GPS-устройства, позволившие отслеживать их местонахождение. Разговоры фигурантов расследования начали прослушивать.Российские и аргентинские спецслужбы провели спецоперацию по пресечению наркотрафика, детали которой не разглашались в интересах мероприятия, заявили в МИД России.«Речь идет о взаимодействии российских и аргентинских спецслужб по пресечению наркотрафика. Детали спецоперации не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий», – передает его слова ТАСС.https://masterok.livejournal.com/4269861.htm
          l
          Еще больше лозунгов мил человек good
          Цитата: Адалард
          Ну то что Грудинина будут мочить по крупному тут да же б Дуся в моем селе знала

          Ну раз баба Дуся знала тогда да laughing "Коммунисты"сговорившись с "Монархистами" выдвигают олигарха.Браво,Сталин в гробу перевернулся от такого альянса. yes Кидайте лозунги еще. good
          влад66
          1. Адалард Сегодня, 07:58
            На данный момент кидаете тут вы
            я всего лишь костатирую факт того что его мочат
            А вы кидайте дальше
            Но уважаемый это тупо думать что человек при нынешнем строе директор совхоза балатитрующийся на пост президента должен быть бедным
            lol
            Ну а про кокс это былы шутка не берите в голову
            Адалард
            1. влад66 Сегодня, 08:00
              Цитата: Адалард
              Но уважаемый это тупо думать что человек при нынешнем строе директор совхоза балатитрующийся на пост президента должен быть бедным

              Спасибо за лозунг good Каких только отмазок я уже тут начитался laughing Продолжайте наблюдать. good
              влад66
            2. Андрей Панов Сегодня, 08:52
              Он сам себя мочит, с клубничкой, весь такой усатый
              Андрей Панов
          2. zapfen Сегодня, 08:01
            Да нет! ВВП ни в чем не виноват! Продлим еще на 6 лет!
            zapfen
        2. Околоточный Сегодня, 07:59
          Так у вас в селе интернет есть? Вау, злой Путин провёл. Обрезать на х рен. От "коррупционера" ничего не принимать. Заблеяли.
          Околоточный
          1. Адалард Сегодня, 08:08
            Так у вас в селе интернет есть? Вау, злой Путин провёл. Обрезать на х рен. От "коррупционера" ничего не принимать. Заблеяли.

            Ну как же они такую кормушку обрежут 850 рублей 30 гигабайт на месяц 3G
            за бугром плачут узнавая такой тариф
            Адалард
          2. влад66 Сегодня, 08:10
            Цитата: Околоточный
            От "коррупционера" ничего не принимать. Заблеяли.

            Леша да пусть good Я вон забавляюсь с такими персонажами,особенно это порадовало
            Цитата: Stas157
            влад66, один из агрессивных распространителей подобных фейков

            Браво good Значит все правильно.Олигах,"коммунист" и монархист-золотой альянс России.
            Цитата: Stas157
            Какой то жалкий миллион долларов!

            Всего то,а что же тогда гневные послания про других говорим,а Стас. wink Двойные стандарты? laughing Вы сделали мне день. good
            влад66
        3. Серый брат Сегодня, 08:37
          Цитата: Адалард
          Так у нас в посольстве кокс нашли

          В кармане у Навального нет никакого посольства.
          Серый брат
      2. Stas157 Сегодня, 07:59
        влад66, один из агрессивных распространителей подобных фейков. Буквально вчера Зюганов сказал, что у Грудинина на зарубежных счетах было 24 млн. рублей, и счета давно закрыты, но мусолят это без устали 2 месяца без остановки все СМИ. Внимание! ВЦИК сообщил, что у Грудинина в общей совокупности(видимо вместе с золотом) было 55 млн. рублей. И далее:
        .
        В информации, которую мы получили, нет утверждений о том, что у Павла Грудинина есть незакрытые счета.

        ВЦИК говорит, что ничего не знает, о том что есть незакрытые счета!! Зато все ЕдРосы просто ревут про это захлебываясь!
        Да! И из за чего весь сыр бор? ... Какой то жалкий миллион долларов! Квартирка в Москве дороже стоит. Для наших гос чиновников это просто пыль. А у предпринимателя Грудинина это собственные средства, неворованные. Так в чем же его обвиняют все?
        Stas157
        1. Адалард Сегодня, 08:12
          влад66, один из агрессивных распространителей подобных фейков. Буквально вчера Зюганов сказал, что у Грудинина на зарубежных счетах было 24 млн. рублей, и счета давно закрыты, но мусолят это без устали 2 месяца без остановки все СМИ. Внимание! ВЦИОМ сообщил, что у Грудинина в общей совокупности(видимо вместе с золотом) было 55 млн. рублей. И далее:
          .
          В информации, которую мы получили, нет утверждений о том, что у Павла Грудинина есть незакрытые счета.
          ВЦИК говорит, что ничего не знает, о том что есть незакрытые счета!! Зато все ЕдРосы просто ревут про это захлебываясь!
          Да! И из за чего весь сыр бор? ... Какой то жалкий миллион долларов! Квартирка в Москве дороже стоит. Для наших гос чиновников это просто пыль.



          Это говорит только об одном что многие люди в нашей стране ЕГЭ хапнули еще при советской власти ))))))))))))) Анализировать это не их конек
          Адалард
        2. Серый брат Сегодня, 08:37
          Цитата: Stas157
          Квартирка в Москве дороже стоит.

          Моя столько не стоит.
          Серый брат
        3. котовский Сегодня, 09:00
          Да! И из за чего весь сыр бор? ... Какой то жалкий миллион долларов! Квартирка в Москве дороже стоит. Для наших гос чиновников это просто пыль. А у предпринимателя Грудинина это собственные средства, неворованные
          Как это вяжется с совхоз,председатель,а особенно кпрф? Это что за коммунисты,с лямом зелени на конфеты.. belay
          P/S да и достали уже в забор газетки тыкать с физиономией ентого прохвоста angry
          котовский
      3. Partyzan Сегодня, 08:01
        Цитата: влад66
        Конечно не спорим

        и самое интересное не сняли с выборов
        Partyzan
      4. ССИ Сегодня, 08:02
        Цитата: влад66
        Конечно не спорим

        Ну, да, Путин "наш" президент... Проще было, если бы он сам сказал - ну, ладно, остаюсь ...(пока еще)
        ССИ
      5. Diminisher Сегодня, 08:04
        Вместо того, чтобы разобраться в этом вопросе, вы предпочли распространять "дезу".
        https://www.novayagazeta.ru/news/2018/03/05/13997
        7-tsik-ne-vidit-osnovaniy-dlya-pretenziy-k-grudin
        inu
        Diminisher
      6. Svarog Сегодня, 08:11
        Цитата: влад66
        Конечно не спорим

        Не в тему во первых. А во вторых, в чем администрация Путин совершила "прорыв" так только в фейковых новостях laughing По все каналам ложь сплошная и в интернете активно распространяют.. am
        Svarog
      7. Serg65 Сегодня, 08:43
        Цитата: влад66
        Конечно не спорим

        negative Однозначно враньё, вот и товарищ о том же нмекает
        Цитата: Адалард
        что Грудинина будут мочить по крупному тут да же б Дуся в моем селе знала

        А всё потому, что всё лежащее у коммунистов и им сочувствующим в швейцарских банках - это деньги партии!!!! am wassat
        wink
        Serg65
    3. гильза Сегодня, 08:07
      Ну дак а при ком и где они не набивают? Диалектика. Всё же с капитализмом дело имеем и марксистско-ленинская теория тут не при чём. Данность бытия-цель цивилизации так сказать. Вот воруют-это да. Только у нас это воровство, а у них налогооблагаемый ( а может и не облагаемый,офшоры то не мы придумали) процесс законного распила. Тут бороться надо и всё тут. С кандидатами (заметьте без кавычек пишу-уважаю за акт) это да...Но что поделать,ну наелся народ экспериментов. Заметьте,что только один из всех предлагает эволюционные методы (А! Ещё Титов),остальным только маузеров и кожанок не хватает. Были бы с мозгами не хайп ловили,а пытались в реальную власть пройти. Народные 10%-это билет в будущее. Здравая и аргументированная платформа ,прежде всего экономическая-проездной билет в будущее. Парламент,регионы...Методы вполне понятны и реальны. А чего вы хотите в стране,где пенсионеры на обещание пенсию в два раза поднять вопрос встречный задают : " А де денех возьмёшь,деятель?" Кончилось ,нету его. Не обоснуешь-не убедишь. Наездились на шее мозолистой за речи ласковые,слазь!
      гильза
    4. Васян1971 Сегодня, 08:21
      Цитата: Адалард
      Элиты при Путине набивают себе карманы в России, а размещают накопленные богатства за границей.

      Ну с этим не поспориш

      Именно. Ложь, приправленная правдой - звучит убедительней.
      Васян1971
  3. 210окв Сегодня, 07:24
    Ну,в чем то они правы..Только вот зачем останавливаться?Движение-жизнь,все таки..Да и про "потемкинскую деревню"можно поспорить..Ведь тот же Потемкин реально строил и создавал..
    210окв
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:24
    Сталин был скован коммунистическими идеями.Отсюда мы потом проблемы получили.Отданные хоть полякам земли например.Путин не скован никакой идеологией.Только выгода.Так что получите и распешитесь hi
    Наблюдатель2014
    1. Адалард Сегодня, 07:27
      laughing хороший вывод в России идеология только у элиты набить карман
      Адалард
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:33
        Адалард
        хороший вывод в России идеология только у элиты набить карман
        А где не так? Во в/на Украине? wassat laughing
        Наблюдатель2014
        1. Адалард Сегодня, 07:38
          А где не так? Во в/на Украине? wassat laughing

          Не знаю такую недострану
          Адалард
      2. влад66 Сегодня, 07:36
        Цитата: Адалард
        laughing хороший вывод в России идеология только у элиты набить карман

        Еще один лозунгер появился. yes
        влад66
        1. Адалард Сегодня, 07:41
          Не переживайте с 12го года здесь и припоминаю ваше появление в 16м
          Адалард
          1. Partyzan Сегодня, 08:07
            Цитата: Адалард
            Не переживайте с 12го года здесь и припоминаю ваше появление в 16м

            а за что выбанили? не подскажете, так еще раз вручим
            Partyzan
            1. Адалард Сегодня, 08:15
              Послал модера ))))))))))))))))))
              обидчивый тип оказался laughing
              Адалард
              1. Partyzan Сегодня, 08:28
                Цитата: Адалард
                Послал модера ))))))))))))))))))
                обидчивый тип оказался laughing

                ну тогда вам медаль нужна
                Partyzan
                1. Адалард Сегодня, 08:41
                  Щедрый вы на награды , опыт смотрю большой в получении даже знаете чем нужно пользоватся laughing
                  Адалард
  5. Косолапый Сегодня, 07:29
    Да уж , читаешь таких ,,политологов ,, и понимаешь , да идите вы все на.. , куда вы лезете , разбирайтесь с арабами , французов толком не осталось , пидоров больше чем людей , вот , поживите в России лет 5, выучите язык , а основывать своё мнение на газетных статьях , ......прав Лавров ... ,, Вот Дебилы.
    Косолапый
  6. c3r Сегодня, 07:29
    А чего бы нашим политологам не рассказать французам о всей пагубности колониальной экономики,ограбляющей народы Африки,Азии и в недавнем прошлом России. Рассказать об издержках и провале политики мультикультурализма,да и много на,что ещё можно глаза открыть западному обывателю!
    c3r
  7. Сергей Корягин Сегодня, 07:33
    Ну Макрон конечно круче!
    Сергей Корягин
  8. faiver Сегодня, 07:33
    что можно сказать - во многом француженка права: это и жадность/продажность элит и поддержка РПЦ и отсутствие внятной идеологии и превалирование внешней политики над внутренней (хотя должно быть наоборот)...
    faiver
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:34
    считает политолог Франсуаза Том... тот (Сталин) всё же умел остановиться
    Какой-то французский "политолог" рассуждает о Сталине и ВВП - уже это смешно. Франция на раз сдалась фашистской Германии и мало того оказалось, что большинство приветствует этот режим. После победы во 2-й МВ Франция с помощью англосаксов оказалась в компании победителей, напрочь забыв кто внес основной вклад в победу. Они тогда боялись слово против сказать СССР (читай Сталину), а сегодня, распушив хвост, пытаются опять опорочить Россию. Западная гнусность уже давно перешла все границы. Интересно, какой кондрат их бы хватил если завтра Россия официально объявила войну Западу?
    rotmistr60
  10. fhneh16 Сегодня, 07:37
    Сейчас! К сожалению, специалисты такие — прочитал пару книжек, представляешь общую картину — политолог! Устроился продавцом в м видео, послушал о чем говорят коллеги — уже спец по технике... и т д .. во всем так и везде :( хз время рассудит и все расставит на свои места.
    fhneh16
  11. гильза Сегодня, 07:38
    Вот странные люди! Если сказать например "всё что мы говорим -это правда",то это может стать базисной основой для политологии и социологии по их мнению? Если спросить "Сколько вам заплатили за ваше мнение?" Ответом будет "Я свобободна в своих суждениях". Конечно,вот только другие позиции и мнения мы просто не слышим. Не нужны-не пускают. И почему нам нужно обращать внимание на "международное сообщество и его мнение"? В государственной политике стоит и необходимо обращать внимание на константы-голод,климат,благосостояние населения. Зачем нам реагировать на абсолютно аморфное,всегда меняющееся субстантивное по своей сути? Давайте проще: ООН-Совбез, межгосударственные отношения как платформа для того же взаимодействия,СМИ-не международный юридический институт, а информационный портал,мнения по любому вопросу-исходя из официальной позиции государства ( и нашего и не нашего). И так далее...Как при упомянутом,царствие ему небесное,Сталине. Так проще...Нервов меньше. Я бы ,кстати, за грантик невеликий,то же чего-нибудь накропал про Францию типа " Великая Франция-путь от империи в ж..."
    гильза
    1. udincev Сегодня, 08:34
      Цитата: гильза
      И почему нам нужно обращать внимание на "международное сообщество и его мнение"?

      Потому как там клеймо "made in USA и..."
      Цитата: гильза
      накропал про Францию типа " Великая Франция-путь от империи в ж..."

      Многообещающая и актуальная тема! На такой теме не прогоришь..., был бы грант.
      udincev
  12. Шурале Сегодня, 07:39
    Как сказал один пользователь - "как оказалось и за границей есть вменяемые люди"..... (с)
    Шурале
  13. Paul Zewike Сегодня, 07:39
    Ну, все правильно говорит. И что? Альфонсика Макрона нам выбирать?
    Paul Zewike
  14. APASUS Сегодня, 07:39
    От части политолог прав ,но вот что меня всегда смущает в его призывах.
    Я как то жил в демократии при Горбачеве - Ельцине и еле концы с концами сводил ,свободу на бутерброд не намазать .Вся западная демократия в России обернулась банальным грабежом стираны,если бы стали второй Германией или Швейцарией ,то и обсуждать было нечего.Но Запад не пытался нас благодарить за выбор ,нас просто поставили на колени.
    Ну на хрен такую демократию!
    APASUS
    1. Stas157 Сегодня, 08:47
      Цитата: APASUS

      Я как то жил в демократии при Горбачеве - Ельцине

      Демократия в России была очень короткий срок, при Ельцине, до 93 года, когда он из танков расстрелял парламент. Эта демократия возможно в силу своей молодости была похожа больше на анархию. А после и сей час, диктаторский режим, который лишь формально имеет независимые и выборные ветви власти. На деле же, чуть ли не абсолютная власть одного человека. Не случайно его называют - царь. Да он больше чем иной царь на троне сидит, и втирает нам про какую то демократию.
      Stas157
  15. Рысь33 Сегодня, 07:40
    Ага, умел Сталин останавливаться.... в Берлине.
    Рысь33
  16. Ye Hua Сегодня, 07:41
    Франсуаза так заботится о россиянах, выбирайте его своим президентом
    Ye Hua
  17. Vard Сегодня, 07:41
    Пока нас ругают... мы движемся в верном направлении... Они же сами говорят... холодная война идёт... а на войне должен быть один... главнокомандующий...
    Vard
  18. Uncle Lee Сегодня, 07:42
    большую потёмкинскую деревню
    Адик считал СССР "колоссом на глиняных ногах" и вон где закончил !
    Uncle Lee
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:02
      Володя , привет ! hi Смешно читать рассуждения о России из страны , которая давно живёт по распорядку , утверждённому в Фашингтонском обкоме . Завидуют , что ли ?
      bouncyhunter
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:58
        Паша привет ! hi Конечно завидуют ! Нашим просторам, богатству, менталитету. У них же Макрон щук не ловит, со стерхами не летает, тигру не гладит !
        Uncle Lee
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:00
          Макарону только ловить блох , летать как фанера над Парижем и гладить шнурки ! bully
          bouncyhunter
  19. Комментарий был удален.
  20. andrewkor Сегодня, 07:48
    Иосиф Виссарионович Сталин был образцом договороспобного,говоря современным языком,политика, как и вся русская дипломатическая традиция. За Эльбу не двинулся,на Хоккайдо запретил десантироваться, половину Кореи отдал.Что могло бы быть почитайте Влада Савина" Морской Волк".
    andrewkor
  21. Zubr Сегодня, 07:48
    Эта "Потёмкинская деревня", как вы выражаетесь гражданка Том, при сильных лидерах всегда становилась противовесом, вашим продуманным ценностям и дальнейшей вашей экспансии на наши территории. И вспомните, как эта деревня мир от фашизиа спасла. И в скором времени будем вас же вытаскивать из американского болота с мусульманским привкусом. Забыли лягушатники, как их опустили при подписании акта калькуляции германии. И сами же немцы.
    Zubr
  22. Во.. Сегодня, 07:53
    Цитата: андрей юрьевич
    Сталин умел остановиться,
    -жаль...нужно было до Португалии идти...

    Ага, до Лиссабона...
    Во..
  23. Балу Сегодня, 07:55
    Франсуаза Том, политолог из Франции, преподаватель истории в Сорбонне.
    belay
    Учёной ответ ясен: силовики получают дотации из бюджета, а несогласных в России притесняют.
    Дочитал до слова "ученой ответ ясен" дальше сполз под стол от смеха. Эта ученая мадам в России была? с людьми общалась? fool
    Франция удивительная страна. Президент-геронтофил, местные не могут призвать к порядку пришлых беженцев из " исламского экспедиционного корпуса", еще и дальним странам типа Ирана и Сирии кулачками грозят.
    Как все запущено. не удивлюсь, если следующим президентом Франции будет Кончита Вуртс. Толерастия до добра не доводит.
    Пошлите бесплатную путевку Франсуазе Том в Крым, а потом пусть съездит на Украину.
    Балу
  24. Старый военрук Сегодня, 07:57
    О какие крутые есть во Франции учёные. Ничуть не хуже знаменитых британских. Как был прав Иван Андреевич, говоря: "Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник." Надо пожалеть тётку. Наверное, ни детей, ни плетей. Тут волком взвоешь, а не то, что в науку кинешься.
    Старый военрук
  25. iliitchitch Сегодня, 08:05
    сорбонна-шмарбона , оксфорд-шмортфорд . Помнится , нам настойчиво втюхивали , что только ТАМ можно получить НАСТОЯЩЕЕ образование . Да-а ... Если у них такие "учёные" привлекаются для экспертных оценок руководством западных стран , то не удивляюсь совсем , что Путин с их президентами разговаривает , как удав Каа с бандерлогами .
    iliitchitch
  26. Altona Сегодня, 08:08
    Цитата: Galaxy
    А ведь она совершенно права, во всем права!

    --------------------------------------------
    Эта пишущая французская девушка пишет популистскую статью с примитивными обоснованиями. Путин как раз не персонифицирует власть. Он сам говорил, что невозможно управлять страной в "ручном режиме". Да и по злоупотреблениям на местах это хорошо видно, и по бюджетному финансированию, где Кострома получает 2000 рублей на человека в месяц, а Чечня-20000. Вполне видно, что за Путиным стоит часть силовиков и весь крупный бизнес, который представляют экспортеры-нефть,газ, алюминий и сталь. В стране есть и другие группировки, которые хотели бы, чтобы группа Путина не нависала так сильно над страной и не давила другие сферы. Сама власть у нас по сути антинародная и вся эта патриотическая риторика её стесняет, была бы власть патриотической, то не плевала бы в СССР постоянно.
    Altona
  27. Million Сегодня, 08:12
    Примерно так дело и обстоит,что бы тут и не орали Ура-патриоты...
    Million
    1. XXXIII Сегодня, 09:00
      Цитата: Million
      Примерно так дело и обстоит,что бы тут и не орали Ура-патриоты...
      Даа нам бы такого парня в деревню как Сталина...... laughing
      «Ни шагу назад!» — приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года.

      Ленин - Сталин !
      Путин - Сталин?
      Историческое совпадение, не думаю.... feel
      XXXIII
  28. Миша Квакин Сегодня, 08:15
    Сталин людей не жалел, и останавливался только тогда, когда не оставалось ресурсов или просто не осознавал.... Джугашвили был очень осторожным, ибо хорошо осознавал подставу. Путин,при всех недостатках, людей больше ценит.... Хотя очень не любит предательства!!! В чём оба проигрывают, так это в оценке чинопочитания, что говорит просто о развитом тщеславии.... В чём оба выигрывают, так это в аскетизме!!!
    Миша Квакин
  29. Strashila Сегодня, 08:17
    Сталин умел остановится... так Путину до границ и рамок остановки Сталина еще не только топать, но и на танке проехаться можно.
    Strashila
  30. Blaster Сегодня, 08:20
    Забавные комментарии.Напоминают обидевшегося ребенка:"на себя посмотри "))))
    Blaster
  31. Комментарий был удален.
  32. Сергей Д_2 Сегодня, 08:25
    После выборов все прекратится.А то уже и бабу нашли ,которая знает,кто Путину диссертацию написал.
    Сергей Д_2
  33. Ярославский Сегодня, 08:27
    При Иосифе Виссарионовиче, в небе Кореи самолеты ов, горели как спички....и это конечно скрывалось..но не так как сейчас присутствие военных на Донбассе например...далеко до дел Сталина ВВП...все с точностью наоборот
    Ярославский
  34. Gungar Сегодня, 08:27
    Цитата: Шурале
    Разносчиком правды, которая глаза колет, вы хотели сказать?
    Я недавно, гуляя с сыном, заметил что снова на улице появились дети играющие с палками, как мы в детстве. После завала дешёвых игрушек из Китая палки пропали, но вот снова появились, что значит что у людей нет денег даже на китайское дерьмо, это печальный знак друзья, дальше будем восхищаться победоносным правлением путина, или уже шоры то снимем? Ещё немного поднимутся цены и мне не будет хватать моей зарплаты даже на еду, хотя несколько лет назад я ездил на неё в Крым в родственникам, откладывать получалось.

    ржали всем отделом....
    Как говорит нынешняя школота: "Мужыыыг ты просто АНАЛИТЕГ восьмидесятого уровня"
    блин ПАЛКИ ПАЛКИ КАРЛ, ПАЛКИ КАРЛ.....
    Gungar
  35. частное лицо Сегодня, 08:28
    Ну да лягушатникам видней.
    частное лицо
  36. XII легион Сегодня, 08:32
    Даже сравнивать по-моему некорректно
    XII легион
  37. Оператор Сегодня, 08:33
    Вот на фига печатать измышления преподавателя истории из Сорбонны (у нас каждый второй "соотечественник" так же мыслит перед отъездом в Израиль)? Или у Олега Чувакина есть договоренность с Франсуазой Том - типа он печатает её вирши на ВО, а она чувакинские на французском сайте?

    Особенно доставило в бреде преподавателя измышления про гордую Грузию (потерявшую в процессе противостояния с Россией Абхазию и Южную Осетию, а население которой живет на грани выживания), но находящуюся в процессе "сближения со странами НАТО" - это, безусловно, национальное достижение грузин (учитывая, что турки состоят в том же блоке).

    Остается пожелать преподавателю из Сорбонны заиметь себе молодого араба, чтобы тот удовлетворил все её фантазии о ВВП laughing
    Оператор
    1. Балу Сегодня, 08:43
      Цитата: Оператор
      Остается пожелать преподавателю из Сорбонны заиметь себе молодого араба, чтобы тот удовлетворил все её фантазии о ВВП laughing

      Краткость -сестра таланта. Вы ухватили самую суть.
      У тетки проблемы явно, что-то ей мешает в общнении с мужчинами. Немножко вина, немножко разврата, жаркие объятья молодого араба и все пройдет. Мир заиграет новыми красками и будет вдохновение для новой статьи о России после посещения Крыма, и о том, как повезло России, что у нее есть ВВП, и как она завидует женщинам, у которых есть свой ВВП. lol
      Балу
  38. Романенко Сегодня, 08:34
    Ой да ради Бога, хотите, как Сталин в Берлине остановимся еще разок???
    Там кажется Иосиф Виссарионович в 1945 году остановился...
    Романенко
    1. Оператор Сегодня, 08:49
      Не надо поминать всуе ИВС - лучше вспомним про добисмарковскую Германию образца 1850 года, состоящую из нескольких десятков немецких государств (Бавария, крупнейшая федеральная земля ФРГ, до сих пор не подписала федеративный договор, а население Восточной Германии с ностальгией вспоминает времена своей независимости в виде ГДР).
      Оператор
  39. Palagecha Сегодня, 08:35
    К глубокому сожалению,все написанное чистая правда...Я бы ещё сюда добавил беззастенчивую циничную и наглую ложь обществу и полное к нему неуважение.
    Palagecha
  40. farik68 Сегодня, 08:41
    В этом и была ошибка Сталина что он остановился....
    Если бы он пошёл до конца вы бы сейчас пресмыкаться бы перед поляками даже.....
    farik68
  41. Ураган70 Сегодня, 08:44
    И эти нас учат? Перефразировал фразу немца при капитуляции, на которой почему то присутствовал француз- И эти нас победили?
    В этом вся их душонка, времена рыцарей и мушкетеров закончились для них безвозвратно...
    Ураган70
  42. Hariton Laptev Сегодня, 08:47
    Жаль что Сталин остановился надо было до конца идти и у Ламанша останавливаться и францию зачищать
    Hariton Laptev
  43. Azazelo Сегодня, 08:48
    Ну вот Сталин и не до давил всяких мразот. ПВВ должен закончить дело.
    Azazelo
  44. котовский Сегодня, 08:49
    А франция...Это где то под Москвой?
    Так много о нас знает,наверно телевизор смотрит..
    котовский
  45. Procyon Lotor Сегодня, 08:59
    Довольна адекватная картина получилась у француженки
    Procyon Lotor
  46. seregatara1969 Сегодня, 09:00
    вот наполеон точно не смог на европе остановиться и припёрся в зиму в россию
    seregatara1969
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