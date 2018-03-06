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Сталин умел остановиться, а Путин не умеет: мнение французского политолога
Как и в советские времена, Россия живёт не по конституции. Путин сосредоточил власть в своих руках, остальные кандидаты на выборах — «потёмкинские». Никому из них не дозволено бросить тень на солнцеликого. Что до внешней политики, то Путин не склонен в ней осторожничать. Путин не Сталин; тот всё же умел остановиться, считает политолог Франсуаза Том.
Как и в советские времена, реальная власть в России находится в руках не у тех институтов, что прописаны в конституции страны, уверена Франсуаза Том, политолог из Франции, преподаватель истории в Сорбонне.
Как отметила учёная в интервью «Diploweb», власть Путина преимущественно сосредоточена на самом Путине. В Советском Союзе руководил ЦК, а в нынешней России — администрация Путина. При этом правителе власть гораздо более персонифицирована по сравнению с эпохой СССР. Даже при Сталине такого не было. Франсуазу Том цитирует сайт «ИноТВ»:
На чём держится такая система? Учёной ответ ясен: силовики получают дотации из бюджета, а несогласных в России притесняют.
Идеологии в стране нет, а роль рупора пропаганды доверили церкви, утверждает французский политолог. Русский народ, считает Франсуаза Том, позволяет элитам обирать себя. Взамен народные массы любуются идеей «о восстановлении великой России».
Элиты при Путине набивают себе карманы в России, а размещают накопленные богатства за границей. Вину перед страной они заглаживают поддержкой РПЦ и антизападных проектов. Конфронтация с Западом представляется пропагандой «как смысл существования российской внешней политики».
Что до выборов, то они в России являются лишь средством контроля региональных властей. Губернаторов здесь оценивают по тому, насколько они могут заставить электорат «правильно» проголосовать.
Цель выборов — продемонстрировать «легитимность» режима, к примеру, иностранцам. Кандидатов для участия выбирает администрация президента. Главная задача «кандидатов» — обеспечить сияние Путина: никто из альтернативных кандидатов не может «отбросить тень на настоящего и единственного кандидата — Владимира Путина». Франсуаза Том называет таких кандидатов «потёмкинскими».
В финале интервью учёная повторяет свою мысль: советские руководители постоянно демонстрировали осторожность, и даже Сталин знал, где остановиться. Иначе ведёт себя Путин: он, по мнению преподавателя из Сорбонны, всегда пытается выйти из неудобной ситуации через эскалацию. Действия России в Грузии в 2008 году, присоединение Крыма, борьбу в Сирии политолог считает «оптической иллюзией»: ведь эти достижения приносят России лишь дополнительные издержки. Вот и доказательства: Грузия продолжает сближаться с Западом, Украина для России потеряна, а в Сирии Кремль пытается жонглировать, но все шары могут упасть одновременно, ведь союзники преследуют собственные цели, иной раз противоречащие друг другу.
Какой вывод можно сделать из этого интервью? Однозначный: Россия представляет собой большую потёмкинскую деревню. «Неосторожное» противостояние Москвы Западу нужно Путину для обеспечения внутренней стабильности режима. Великодержавность и тезисы о величии России политолог, по-видимому, считает мифами пропаганды, придуманными не то в РПЦ, не то в Кремле. «Элиты» в представлении француженки выглядят обыкновенными грабителями страны, замаливающими грехи в той же церкви, которая превратилась в особый отдел пропаганды. Такова картина русской жизни от иностранного политолога.
Как и в советские времена, реальная власть в России находится в руках не у тех институтов, что прописаны в конституции страны, уверена Франсуаза Том, политолог из Франции, преподаватель истории в Сорбонне.
Как отметила учёная в интервью «Diploweb», власть Путина преимущественно сосредоточена на самом Путине. В Советском Союзе руководил ЦК, а в нынешней России — администрация Путина. При этом правителе власть гораздо более персонифицирована по сравнению с эпохой СССР. Даже при Сталине такого не было. Франсуазу Том цитирует сайт «ИноТВ»:
«Даже во времена Иосифа Сталина оставалась некоторая коллегиальность. Сегодня этого нет».
На чём держится такая система? Учёной ответ ясен: силовики получают дотации из бюджета, а несогласных в России притесняют.
Идеологии в стране нет, а роль рупора пропаганды доверили церкви, утверждает французский политолог. Русский народ, считает Франсуаза Том, позволяет элитам обирать себя. Взамен народные массы любуются идеей «о восстановлении великой России».
Элиты при Путине набивают себе карманы в России, а размещают накопленные богатства за границей. Вину перед страной они заглаживают поддержкой РПЦ и антизападных проектов. Конфронтация с Западом представляется пропагандой «как смысл существования российской внешней политики».
Что до выборов, то они в России являются лишь средством контроля региональных властей. Губернаторов здесь оценивают по тому, насколько они могут заставить электорат «правильно» проголосовать.
Цель выборов — продемонстрировать «легитимность» режима, к примеру, иностранцам. Кандидатов для участия выбирает администрация президента. Главная задача «кандидатов» — обеспечить сияние Путина: никто из альтернативных кандидатов не может «отбросить тень на настоящего и единственного кандидата — Владимира Путина». Франсуаза Том называет таких кандидатов «потёмкинскими».
В финале интервью учёная повторяет свою мысль: советские руководители постоянно демонстрировали осторожность, и даже Сталин знал, где остановиться. Иначе ведёт себя Путин: он, по мнению преподавателя из Сорбонны, всегда пытается выйти из неудобной ситуации через эскалацию. Действия России в Грузии в 2008 году, присоединение Крыма, борьбу в Сирии политолог считает «оптической иллюзией»: ведь эти достижения приносят России лишь дополнительные издержки. Вот и доказательства: Грузия продолжает сближаться с Западом, Украина для России потеряна, а в Сирии Кремль пытается жонглировать, но все шары могут упасть одновременно, ведь союзники преследуют собственные цели, иной раз противоречащие друг другу.
* * *
Какой вывод можно сделать из этого интервью? Однозначный: Россия представляет собой большую потёмкинскую деревню. «Неосторожное» противостояние Москвы Западу нужно Путину для обеспечения внутренней стабильности режима. Великодержавность и тезисы о величии России политолог, по-видимому, считает мифами пропаганды, придуманными не то в РПЦ, не то в Кремле. «Элиты» в представлении француженки выглядят обыкновенными грабителями страны, замаливающими грехи в той же церкви, которая превратилась в особый отдел пропаганды. Такова картина русской жизни от иностранного политолога.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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