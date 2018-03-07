08:31 07 марта

ВВС США среди звёзд

Дэвид Голдфейн — начальник штаба ВВС США. Этот человек смотрит сквозь небо. Заглядывает в черноту космоса. Именно в космосе он готовится воевать. Спустя несколько лет война в космосе станет реальностью. А посему Вашингтону следует добиться превосходства среди звёзд.



Примечание для особенных читателей, которые любят кричать: «Бред! Фейк! Тупой юмор! Враньё! Автор курил!..» Заявления генерала-штабиста — не сатира и не выдумка. О грядущих войнах в космосе пишет уважаемое и вполне серьёзное издание «Space News». Автор публикации — Сандра Эрвин (Sandra Erwin). Ссылка на источник: вот она.


Что до самого Голдфейна, то о войнах в космосе он сказал не на кухне после вечернего виски, а на очередном симпозиуме Военно-воздушной ассоциации (Air Warfare Association) в Орландо, штат Флорида. И главном его посылом было не удивить участников симпозиума космическими военными идеями, а обозначить тему «инвестиций», которые на воплощение этих идей в реальность потребуются.

Военно-воздушный начальник Голдфейн настаивает: США будут «бороться» за превосходство в космосе. По словам военного чиновника, для подготовки к войне в космосе ВВС США нужны новые технологии и нужна переподготовка командиров. Для этого и требуются инвестиции.

Выступление генерала Голдфейна оказалось самой сильной речью на тему «космических войн», отмечает издание. Космическая война стала областью, заслуживающей «особого внимания со стороны ВВС США». Мистер Голдфейн рассказал аудитории, состоящей из лётного персонала, что им нужно «начинать думать о космическом пространстве так же, как они думают о пространстве воздушном».

По словам генерала, «для нас, военнослужащих, независимо от специальностей, пришло время устремиться к превосходству в космосе». Устремляться к превосходству лётчики должны будут «с тем же усердием», какое они демонстрируют сегодня «в отношении превосходства в воздухе».

Правда, начальник штаба сделал оговорку: пока речь не идёт о том, что лётчики полетят на сражение в космос. Но вместе с тем, предупредил Голдфейн, ВВС должны основательнее настроиться на то, что происходит в космосе. На космос следует смотреть как на место грядущих баталий.

«Я считаю, что через несколько лет мы будем вести войну из космоса, — сказал он. — И мы — тот самый род войск, который должен руководить совместными военными действиями в этой новой спорной области. Этого требует народ!»

Голдфейн, напоминает издание, и прежде делал подобные заявления, выступая там и сям. Однако на сей раз он придерживался куда более решительной риторики, когда говорил о роли ВВС в космической войне.

Более широкий посыл генерала заключается в том, что ВВС должны понимать, как им объединить «воздух, космос и киберсферу». Только таким образом будет получена «полная картина» конфликта, считает начальник штаба. Голдфейн кое-что уточнил: отметил, что ВВС США придётся «играть на догоняющем уровне», ведь киберпространство и космос становятся все более «оспариваемыми областями».

Голдфейн известен как сторонник «многосторонних операций» и идеи о том, что для победы в будущих войнах штабам требуются разведданные изо всех «пространств»: воздуха, киберсферы, земли, моря и космоса. Генерал «с нетерпением» ждёт обсуждения темы использования новых технологий. Какие это технологии, он не сообщил, зато сказал об инвестициях.

Чтобы подготовиться к космической войне, ВВС необходимо инвестировать и в новые технологии, и в подготовку командиров. Голдфейн уже поручил генерал-лейтенанту Стивену Квасту (Steven Kwast), командующему воздушным учебно-тренировочным подразделением, разработать программу подготовки офицеров и младшего комсостава для проведения «космических операций».

Стратегия переключения ВВС на космос нашла отражение и в предложении по бюджету на 2019 финансовый год, пишет Сандра Эрвин.

Согласно бюджетным документам, ВВС «изыскивают» 8,5 млрд. долл. на «космические программы»: 5,9 млрд. долл. «на исследования и разработки» и 2,6 млрд. долл. на закупку и запуск новых спутников. Запросы ВВС на 2019 финансовый год на 7,1% больше, чем в прошлом году.

В течение следующих пяти лет ВВС США планируют «инвестировать» 44,3 млрд. долл. в космические системы: 31,5 млрд. долл. на исследования и разработки и 12,8 млрд. долл. на закупки. Это означало бы рост расходов на 18% по сравнению с предыдущим 5-летним планом (37,5 млрд. долл.), который был озвучен в прошлом году.

Но смогут ли американские ВВС вести военные действия в космосе и из космоса? Иные российские эксперты в этом сильно сомневаются.

Полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал речи начальника штаба американских ВВС и отметил, что война в космосе принципиально невозможна.

«Я считаю, — сказал он радио «Sputnik», — что война в космосе в принципе невозможна, поскольку может означать гибель человечества. Поэтому Россия добивается через ООН (вместе, кстати, с Китаем) принятия международного закона о запрете размещения оружия в космосе. А заявления американских генералов и адмиралов по этому поводу говорят только об одном: у них постоянно растут аппетиты. Американская армия и так получила рекордный бюджет, но хотела бы получить ещё».

Литовкин полагает, что претензии на мировое господство никогда хорошо не заканчивались. Исторический опыт свидетельствует, что такие попытки могут «закончиться катастрофой для тех, кто всё это начал». Но сегодня военные США «об этом не думают», предположил военный эксперт.

Думают, заметим, они о другом. О русских и китайцах, которые вознамерились «милитаризировать космос».

Незадолго до выступления Дэвида Голдфейна произнёс речь директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс. По его словам, Россия и Китай собираются реализовать планы военного использования космического пространства.

Доклад Коутса был зачитан 13 февраля. Также он был опубликован на сайте сенатского комитета по разведке. Документ содержит утверждения, согласно которым активность России и Китая в космосе является мировой угрозой. По мнению Коутса, Пекин и Москва «совместят» дипломатические усилия по сохранению международных соглашений о мирном статусе космоса с наращиванием потенциала космической войны.

«Россия и Китай продолжают продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об «отсутствии первого размещения» оружия в космосе. Однако многие виды оружия не попадут под действие этих соглашений, и это позволит им усилить потенциал для ведения космической войны, публично настаивая на том, что космос должен оставаться мирной областью», — цитирует доклад Коутса ИА «REGNUM».

Как видим, повод для гонки вооружений в космосе найден. Русские и китайцы объявлены хитрыми врагами мира в космическом пространстве.

Для Пентагона не имеет значения, возможна война в космосе, или нет. Совершенно очевидно, что президент Трамп идёт по стопам Рейгана. И скоро будут объявлены новые «звёздные войны». Расходы на «оборонные» нужды в США быстро растут вместе с аппетитами военных и предприятий ВПК, и мало кто удивится, если в Пентагоне затеют строительство чего-нибудь вроде «Звезды смерти».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 8

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:26
    на этом фоне,должно последовать заявление ВВП,с демонстрацией мультфильма про наши космические перехватчики и крейсеры. Интересно,куда тогда американцы кинутся ? в дальний космос? или под землю? what
    андрей юрьевич
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:40
      Интересно,куда тогда американцы кинутся ? в дальний космос? или под землю?
      думаю что после реальной демонстрации начнут рыть бункера повально в своих пент-хаусах.
      Сколько было говорено что США понимает только культ силы которого она сама же и придерживается.
      Достаточно например провести учения у берегов ФЛОРИДЫ с пуском Калибров в сторону террористов хе хе ИГИЛ куда нибудь в Атлантику...полагаю в США начнется массовое помешательство после этого.
      Тот же ЛЕХА
    2. ЖИГАН Сегодня, 06:44
      Шойгу на днях вещал.. "Мы создадим современную группировку спутников" только когда не уточнил! request до 2020 года мало время осталось, а до 2030 наверно боится глупо выглядеть...
      ЖИГАН
  2. Aleksandr21 Сегодня, 06:44
    «Я считаю, — сказал он радио «Sputnik», — что война в космосе в принципе невозможна, поскольку может означать гибель человечества.... Виктор Литовкин (с)


    Странное мнение, гибель человечества никогда не останавливало разработку смертоносных вооружений в том числе и оружия массового поражения. Применяет ли его другой вопрос, но всё может быть) риск применения ЯО кстати тоже сохраняется, хотя тоже будет означать гибель человечества и военные эксперты на полном серьёзе обсуждают такие варианты...... а заявление начальника штаба ВВС США очень интересное, и война в космосе это дело времени, правда на мой взгляд это не дело пары лет, а скорее пары десятилетий, но какие то элементы наверное можно использовать уже сегодня, и военные инвестиции в эту область действительно оправданы. Надо и нашим хорошо присмотреться к Космосу как к ТВД) а договоры по запрещению войны в космосе... кого они волнуют ? ну нарушат США эти бумажки, не в первой, а остальным либо придётся смириться либо действовать те же методами.
    Aleksandr21
  3. inkass_98 Сегодня, 06:51
    Собссно, ничего нового нам открыто не было, все это еще во времена дедушки Рейгана активно продвигалось, а теперь лишь пыль сдули со старых папок и добавили к старым бредням новые, уже с учетом научно-технического прогресса за прошедшие 30 лет, и с добавлением Китая в качестве реальной угрозы Штатам.
    inkass_98
  4. Громобой Сегодня, 07:24
    У них есть Х-37,говорят что это "летающая лаборатория":постоянно летает,причём продолжительно.Какие образцы могут появиться в результате этой работы неизвестно.Как неизвестно чем он на орбите занимается и сколько у них сейчас этих "лабораторий".По спутникам им Китай может стать неудобным противником или ?союзником?(тут как карта ляжет,ведь интересы у этих двух крупнейших экономик схожие---поделить мир ).
    Громобой
  5. Алексей Зоммер Сегодня, 08:04
    Собственно по этому у нас теперь этот род войск называется ВКС.
    Алексей Зоммер
  6. Инжeнeр Сегодня, 08:17
    С 49% исправных F-22 им только о звездах и мечтать
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