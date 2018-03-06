21:19 06 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Вашингтон и Сеул обсудят плату за содержание американского контингента

Представители США и Южной Кореи 7-9 марта проведут в Гонолулу (штат Гавайи) переговоры о взносах Сеула на содержание американских военных, дислоцированных на территории республики, передает РИА Новости.



С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание американских военных в республике. Общая численность контингента – около 23,5 тыс. человек.


Согласно действующему соглашению, срок которого заканчивается 31 декабря 2018 года, РК компенсирует Соединенным Штатам примерно $ 830 млн. в год. Теперь предстоит выработать новое, 10-е по счету соглашение. В Госдепе отказались уточнить параметры нового договора.

Напомним, президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские союзники должны «платить справедливую цену» за защиту, которую им предоставляют США. Так, в прошлом году он проинформировал Сеул, что за размещение американской системы ПРО THAAD было бы «уместно» заплатить $ 1 млрд.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 10:49
    Оккупантам еще и деньги платят , разводят корейцев как дешевых лохов .
    Spartanez300
    1. Чёрный Сегодня, 10:51
      Цитата: Spartanez300
      Оккупантам еще и деньги платят , разводят корейцев как дешевых лохов .

      Вот чему американцам не откажешь - так это в умении держать вассалов в стойле....
      Чёрный
      1. Svarog Сегодня, 11:00
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Spartanez300
        Оккупантам еще и деньги платят , разводят корейцев как дешевых лохов .

        Вот чему американцам не откажешь - так это в умении держать вассалов в стойле....

        Это точно.. Мне интересно сколько мир терпеть США будут.. Трампа не на шутку понесло.. Он пошлины ввел на сталь и Европа начинает бузить по тихому пока. Вот палку перегнет, будет интересно.. Хотя, скорее всего, просто как и обещал, заставит всех платить..
        Svarog
        1. cniza Сегодня, 11:06
          Общая численность контингента – около 23,5 тыс. человек.


          Интересно , а численность местных вояк какова и для чего они вообще?
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 11:10
            Цитата: cniza
            Интересно , а численность местных вояк какова и для чего они вообще?

            более 600 тысяч.
            Чёрный
        2. Incvizitor Сегодня, 13:29
          Когда это террористическое государство ослабим его просто разорвут, так в мире никого даже фашистскую Германию не ненавидели.
          Incvizitor
      2. bouncyhunter Сегодня, 11:06
        Цитата: Чёрный
        Вот чему американцам не откажешь - так это в умении держать вассалов в стойле....

        И стричь купоны .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:17
          Приветствую Паша ! hi , причем это происходит во всех странах , где присутствует США.
          cniza
    2. роман66 Сегодня, 10:55
      какая прелесть - женщины с пониженной ответственностью еще и деньги платят клиенту. чтоб я так жил!
      роман66
      1. AlexVas44 Сегодня, 11:50
        Цитата: роман66
        какая прелесть - женщины с пониженной ответственностью еще и деньги платят клиенту. чтоб я так жил!

        Не удастся. Гусары ( а ля рюс laughing ) денег не берут!
        AlexVas44
        1. роман66 Сегодня, 11:53
          что да. то ДА! hi
          роман66
    3. влад66 Сегодня, 11:10
      Цитата: Spartanez300
      РК компенсирует Соединенным Штатам примерно $ 830 млн. в год. Теперь предстоит выработать новое, 10-е по счету соглашение. В Госдепе отказались уточнить параметры нового договора.

      Да уж request тут Кима ругают некоторые, только вот Ким не приглашает оккупантов в КНДР и тем более и не платит за оккупацию. yes
      влад66
    4. наблюдатель1 Сегодня, 11:47
      А с каких это пор американцы оккупанты в Южной Корее? Они в отличии от СССР не анексировали ни метра чужой територии после 2-мировой войны, и под юрисдикцией ООН наоборот спасли Южную Корею от агрессии Северной в 1953 году, и если сравнить успехи обеих этих стран за 65 лет, то они явно не в пользу отсталых и примитивных лохов северян.
      наблюдатель1
      1. Писсаро Сегодня, 12:15
        Американцы не анексируют, а финансово колонизируют и доят. Развести ло.ха для них просто. Кувейт до сих пор платит за освобождение от Иракской агрессии, спровоцированной американцами. И многие другие.
        А на счёт северной Кореи. Если вас так же изолировать как корейцев, лишить возможности в банкомате снимать деньги и ходить свободно в магазин, отключить вам оплаченные вами газ и тепло, то вас тоже можно будет как бомжа демонстрировать
        Писсаро
        1. наблюдатель1 Сегодня, 12:42
          Не надо выдавать свои домыслы за реальную историю, агрессию на Кувейт спровоцировал сам Садам Хусейн хотел по быстрому отжать и отжал за 24 часа богатую нефтью Кувейт, и получил заслуженно по рогам!
          18 июля 1990 года Саддам Хусейн обвинил Кувейт в том, что последние 10 лет они незаконно добывают иракскую нефть из приграничного месторождения. В качестве компенсации Кувейт должен был списать иракские долги в 14 миллиардов долларов и заплатить ещё 2,5 миллиарда. Эмир Кувейта шейх Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отказался выполнять выставленные требования.


          Американцы так сильно "доят", что все кого они доили стали очень богатыми и промышенно передовыми!
          Саудия, Кувейт, Бахрейн ОАЭ этих доили больше всех!
          Ну кто больше всех от них пострадал: Германия, Япония, Южная Корея.

          А вот кого СССР кормил, Куба, Северная Корея, Монголия , как были нищими и отсталыми так и остались, включая собственное население, особенно центральной России, Сибири и Дальнего Востока.

          Северная Kорея сама себя в большей степени изолировала, если её граждан сажают в лагерь или расстреливают за желание перейти границу.
          наблюдатель1
      2. victorsh Сегодня, 12:25
        Согласен!!!И первой аннексией СССР после ВМВ-забрали земли у арабов,чтобы образовалось государство Израиль.Вы ведь это хотели сказать?Ай-яй-яй.Нехороший СССР.
        victorsh
        1. наблюдатель1 Сегодня, 12:56
          Конечно не согласен, земли в 48 году где образовался Израиль принадлежали Англии, и их ООН разделили между Израилем и Палестиной, но арабские страны Египет, Трансиордания, Сирия, Ливан, Ирак, Саудия, Йемен, Судан с этим не согласились не только с существованием Израиля, но и Палестины и сразу объявили войну, хотели на халяву прибрать и этот маленький кусочек, не получилось. СССР в то время как раз был очень хороший, он потом скурвился и все последующие войны он и спровоцировал!

          Согласно резолюции № 181 Генеральной ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года о разделе британской колонии Палестина, на её территории должны были быть созданы два независимых государства — еврейское и арабское, а также Большой Иерусалим — территория, подконтрольная ООН. Каждое из государств должно было состоять из трёх территорий, граничащих друг с другом лишь углами.

          Евреи согласились на раздел, а арабы отказались его признавать и требовали создания в Палестине единого государственного образования
          наблюдатель1
      3. -ш- Сегодня, 19:07
        ой.только не надо выгораживать южную как белую и пушистую, там и война началась коммунизма и коррупционной марионеточной властью с хозяином США(которая пыталась посадить своего в страну у границ с СССР) да и кто бы уж говорил про оккупацию, так это не какой то там еврей, на совести которой оккупация Палестины
        -ш-
        1. наблюдатель1 Сегодня, 19:39
          А кроме своих домыслов, не на чём не основанных, у вас есть какие либо факты, или очередной украинский трёп? США в то время в этих странах и рядом не стояло, а вот англичане, как раз были, и кстати они в ООН воздержались при голосовании по созданию двух государств, а СССР и США и 33 страны были за, а против были именно арабы 13): Афганистан, Египет, Греция, Индия, Ирак, Иран, Йемен, Куба, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирия, Турция.
          Вы бы лучше разобрались бы в своих проблемах на Украине, чем вставлять свои пять копеек и сувать свой нос туда, где не бельмеса не знаете и не понимаете!
          наблюдатель1
          1. -ш- Сегодня, 20:19
            а что тут разбираться, вам дали право жить на территории другой страны в мире с ней,а что на деле было, зачем с ними воевать и отбирать у них земли...как бы они не были против что вас подселили, не надо их делать у себя на родине людьми второго сорта
            -ш-
            1. наблюдатель1 Сегодня, 21:08
              Ну воевать начали не мы первые, и если бы у вас родные украинцы жили бы как у нас арабы, то майданов бы не было вообще . Вот когда ваши украинцы дойдут до уровня жизни и зарплат наших израильских арабов, вот тогда и поговорим, а пока на заработки вы к нам едете, а не наоборот!
              наблюдатель1
  2. Labrador Сегодня, 10:51
    Хороша у Трампа хватка! Красавчик :)
    Labrador
    1. влад66 Сегодня, 11:02
      Цитата: Labrador
      Хороша у Трампа хватка! Красавчик :)

      Дешевый клоун.
      влад66
      1. Svarog Сегодня, 11:13
        Цитата: влад66
        Цитата: Labrador
        Хороша у Трампа хватка! Красавчик :)

        Дешевый клоун.

        Клоун не клоун.. а всех нагибает и все платят..
        Svarog
        1. влад66 Сегодня, 11:18
          Цитата: Svarog
          Клоун не клоун.. а всех нагибает и все платят..

          И вы в том числе никакlaughing в принципе писал уже сегодня трампадур в США это наш Жирик в России, только у штатовского клоуна власть, а у нашего госкорыто в думе так же как у едра и кпрф. yes
          влад66
          1. Svarog Сегодня, 11:33
            Цитата: влад66
            Цитата: Svarog
            Клоун не клоун.. а всех нагибает и все платят..

            И вы в том числе никакlaughing в принципе писал уже сегодня трампадур в США это наш Жирик в России, только у штатовского клоуна власть, а у нашего госкорыто в думе так же как у едра и кпрф. yes

            Сами то поняли, что и о чем написали laughing ? Я нет hi
            Svarog
            1. влад66 Сегодня, 11:48
              Цитата: Svarog
              Сами то поняли, что и о чем написали ? Я нет

              Ну не поняли и бог свами, laughing потом сами поймёте. wink
              влад66
  3. assa67 Сегодня, 10:52
    все как в 90-е,даже даты совпадают - мерикосы крышуют собакоедов...ну и кто скажет что не бандосы?
    assa67
  4. LiSiCyn Сегодня, 10:53
    Ким Чен Ыну, стоит сделать альтернативное предложение... Так сказать, понизить цену.. wink
    А еще лучше , в РК надо обьявить тендер, на предоставление услуг... Вот это было бы , интересно... good
    LiSiCyn
  5. taiga2018 Сегодня, 10:53
    тут без особых вариантов,если оккупантам не платить добровольно,то сами они ещё больше заберут...
    taiga2018
  6. faiver Сегодня, 10:55
    вассал башляют сюзерену за охрану - все как полагается ...
    faiver
  7. Дормидонт Сегодня, 10:58
    Кто там в прибалтийских вымиратах заикался насчёт платы за оккупацию?
    Дормидонт
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 10:58
    Так-то это получаются не союзники , а наёмники...Но наёмников используют покупатели в своих целях . А тут получается наоборот - т.е. контрибуция и оккупанты...А оккупанты улыбаются лишь до поры , до времени - пока население не показывает зубы . Тогда его начинают нагибать в открытую .
    КВУ-НСвД
  9. Симон Сегодня, 11:03
    Цитата: Spartanez300
    Оккупантам еще и деньги платят , разводят корейцев как дешевых лохов .

    Ну, а как же. Они для этого и оккупируют всех своих "союзников", чтоб на них деньги зарабатывать! laughing Залезли к ним в наглую, как в Южную Корею, так и в Европу, а теперь вымогают плату за их "защиту". fool laughing
    Симон
  10. Симон Сегодня, 11:04
    Цитата: Labrador
    Хороша у Трампа хватка! Красавчик :)

    Так он же предприниматель! Деньги делает на своих вассалах! wink
    Симон
  11. mavrus Сегодня, 11:15
    Цитата: влад66
    Цитата: Labrador
    Хороша у Трампа хватка! Красавчик :)

    Дешевый клоун.

    У дешёвого клоуна дешёвые подстилки.
    mavrus
  12. gukoyan Сегодня, 11:15
    Хехехе, вот тебе и отличный бизнес))
    Страшишь всех вокруг, делаешь их параноиками, вводишь свои войска и доишь как коров)
    Бизнес, такой бизнес)
    gukoyan
  13. Шафран Сегодня, 11:20
    Как сказал один видный товарищ: Страна, которая не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Идеальный пример
    Шафран
  14. Шафран Сегодня, 11:24
    По 34 тыс $ в год на рыло, могли бы свою армию на 23.5 тыс увеличить и на эти деньги содержать и при этом своим платить
    Шафран
  15. рус-5819 Сегодня, 11:33
    С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание американских военных в республике. Общая численность контингента – около 23,5 тыс. человек.

    Это ж сколько халявных рабочих мест ??? Да, нам такое не потянуть laughing laughing
    рус-5819
  16. bazzbazz Сегодня, 12:00
    Дак Корея еще и платит за это. Ужоссс)
    bazzbazz
  17. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 12:02
    Америка дерет деньги из Сеула - за то что не гарантирует 100% гарантию , но заплати . Американцы при конфликте , первые хвост подожмут и убегут . Они загнали своих наемников , чтобы Южная Корея кормила эту свору , не за что .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  18. Sergej1972 Сегодня, 12:11
    Юмор и хохмы хорошо, но всё должно быть в меру. Реально же значительная часть как простого населения, так и политической элиты Южной Кореи настроены проамерикански.
    Sergej1972
  19. Ваше благородие Сегодня, 13:09
    Да трамп умеет считать деньжата, а мы вот по сих пор платим таджикам за то что они позволяют их охранять границу.
    Ваше благородие
  20. Brs2 Сегодня, 13:41
    Интересно вообще всё это. До сих пор войска стоят в Германии, в Японии. И никто на эту тему нигде не дискутирует в мировых СМИ, а ведь, по-сути, эти страны оккупированы.
    Brs2
Картина дня