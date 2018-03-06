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Вашингтон и Сеул обсудят плату за содержание американского контингента
Представители США и Южной Кореи 7-9 марта проведут в Гонолулу (штат Гавайи) переговоры о взносах Сеула на содержание американских военных, дислоцированных на территории республики, передает РИА Новости.
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание американских военных в республике. Общая численность контингента – около 23,5 тыс. человек.
Согласно действующему соглашению, срок которого заканчивается 31 декабря 2018 года, РК компенсирует Соединенным Штатам примерно $ 830 млн. в год. Теперь предстоит выработать новое, 10-е по счету соглашение. В Госдепе отказались уточнить параметры нового договора.
Напомним, президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские союзники должны «платить справедливую цену» за защиту, которую им предоставляют США. Так, в прошлом году он проинформировал Сеул, что за размещение американской системы ПРО THAAD было бы «уместно» заплатить $ 1 млрд.
С 1991 года Республика Корея возмещает Вашингтону по специальному соглашению часть расходов на содержание американских военных в республике. Общая численность контингента – около 23,5 тыс. человек.
Согласно действующему соглашению, срок которого заканчивается 31 декабря 2018 года, РК компенсирует Соединенным Штатам примерно $ 830 млн. в год. Теперь предстоит выработать новое, 10-е по счету соглашение. В Госдепе отказались уточнить параметры нового договора.
Напомним, президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что американские союзники должны «платить справедливую цену» за защиту, которую им предоставляют США. Так, в прошлом году он проинформировал Сеул, что за размещение американской системы ПРО THAAD было бы «уместно» заплатить $ 1 млрд.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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