Сирийская армия прорвала оборону боевиков в Восточной Гуте
"Силы Тигра", поддерживаемые 4-й танковой дивизией, а также другими проправительственными воинскими формированиями, прорвали оборону террористов, окруженных в Восточной Гуте. Сирийской армии удалось взять под контроль несколько ключевых населенных пунктов. Теперь армейцам предстоит развивать успех наступления, чтобы разделить "котел" под Дамаском на две части.
Для усиления наступательного потенциала, в данный регион перебрасываются дополнительные подразделения правительственных сил. Так, сообщается о прибыли 5-го штурмового корпуса САА, а также бригады Лива аль-Кудс.
Несмотря на то, что террористы не смогли дать существенного отпора сирийской армии, некоторые источники сообщают по серьезных потерях последней, исчисляемыми сотнями убитых. Тем не менее, данная информация никак не подтверждена.
Для усиления наступательного потенциала, в данный регион перебрасываются дополнительные подразделения правительственных сил. Так, сообщается о прибыли 5-го штурмового корпуса САА, а также бригады Лива аль-Кудс.
Несмотря на то, что террористы не смогли дать существенного отпора сирийской армии, некоторые источники сообщают по серьезных потерях последней, исчисляемыми сотнями убитых. Тем не менее, данная информация никак не подтверждена.
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