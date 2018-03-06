Сирийская армия прорвала оборону боевиков в Восточной Гуте

"Силы Тигра", поддерживаемые 4-й танковой дивизией, а также другими проправительственными воинскими формированиями, прорвали оборону террористов, окруженных в Восточной Гуте. Сирийской армии удалось взять под контроль несколько ключевых населенных пунктов. Теперь армейцам предстоит развивать успех наступления, чтобы разделить "котел" под Дамаском на две части.



Для усиления наступательного потенциала, в данный регион перебрасываются дополнительные подразделения правительственных сил. Так, сообщается о прибыли 5-го штурмового корпуса САА, а также бригады Лива аль-Кудс.



Несмотря на то, что террористы не смогли дать существенного отпора сирийской армии, некоторые источники сообщают по серьезных потерях последней, исчисляемыми сотнями убитых. Тем не менее, данная информация никак не подтверждена.











