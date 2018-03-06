21:26 06 марта

Сирийская армия прорвала оборону боевиков в Восточной Гуте

"Силы Тигра", поддерживаемые 4-й танковой дивизией, а также другими проправительственными воинскими формированиями, прорвали оборону террористов, окруженных в Восточной Гуте. Сирийской армии удалось взять под контроль несколько ключевых населенных пунктов. Теперь армейцам предстоит развивать успех наступления, чтобы разделить "котел" под Дамаском на две части.

Для усиления наступательного потенциала, в данный регион перебрасываются дополнительные подразделения правительственных сил. Так, сообщается о прибыли 5-го штурмового корпуса САА, а также бригады Лива аль-Кудс.

Несмотря на то, что террористы не смогли дать существенного отпора сирийской армии, некоторые источники сообщают по серьезных потерях последней, исчисляемыми сотнями убитых. Тем не менее, данная информация никак не подтверждена.




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Комментарии 7

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  1. Арберес Сегодня, 10:57
    На удобрения гадов! Чем больше утилизируют, тем меньше автобусов понадобится.
    Арберес
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:01
      Существенного отпора нет а убитых со стороны САА сотни , не понятно.Но все равно данных нет а источники сообщают .
      Spartanez300
  2. Romka47 Сегодня, 10:59
    Конечно сотни, а как еще в городских боях
    Romka47
    1. Vard Сегодня, 11:04
      Ну нет... При грамотном наступлении потери минимальны... Пехота с танками против вооружённых стрелковым оружием... это нормально... а источники... на то они и источники... что бы гадить...
      Vard
      1. Арберес Сегодня, 11:42
        Цитата: Romka47
        Конечно сотни, а как еще в городских боях


        Цитата: Vard
        Ну нет... При грамотном наступлении потери минимальны..


        Сначала авиаудары, потом арта накрывает и дальше продвижение при поддержке брони и ее же артиллерии. Все таки не должно сирийских бойцов много погибнуть?
        И самое главное! Это части обладающие большим боевым опытом. hi
        Арберес
        1. Romka47 Сегодня, 13:04
          Снайпера, мины, ловушки, стрелкотня, дружеский огонь, обрушение зданий, вражеская арта (есть у них и минометы ). все зависит от кол-ва вражеской силы и затяженности боев. Могут быть и сотни. Не утверждают но это возможно
          Romka47
    2. perm23 Сегодня, 18:31
      Там внуки Геббельса сидят и врут . так что они скоро и тысячи начнут писать.
      perm23
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