21:25 06 марта
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Тиллерсон: американцам надо «делать больше» для борьбы с российской дезинформацией

Госсекретарь Рекс Тиллерсон после критических публикаций признал, что США должны «делать больше» для борьбы с российской дезинформацией, передает РИА Новости.



Нам надо делать больше,
сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос, достаточно ли Госдеп делает для борьбы с «российской дезинформацией».


Ранее газета New York Times сообщила, что госдепартамент не сумел освоить $ 120 млн, выделенным ему с конца 2016 года «для противодействия иностранному вмешательству в американские выборы».

Как пишет газета, «из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого было противодействие кампании по дезинформации со стороны Москвы, ни один не говорил по-русски». Помимо этого, центру «не далось найти технических специалистов», способных отследить попытки России вмешаться в выборы.

Издание полагает, что это «один из симптомов пассивного ответа Дональда Трампа на вмешательство России».

Отмечается также, что первые $ 60 млн были выделены еще при администрации Барака Обамы для «противостояния антидемократической пропаганде со стороны России и Китая».

В Москве обвинения Вашингтона во вмешательстве называют бездоказательными и «абсолютно голословными».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Дормидонт Сегодня, 11:08
    Чтобы делать больше, надо больше тужиться
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 11:11
      Тиллерсон: американцам надо «делать больше» для борьбы с российской дезинформацией
      Рекс, хватит гавкать....
      Чтобы делать больше, надо больше тужиться

      Как бы они себе задницу не порвали от потуг... laughing
      Чёрный
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:16
        Цитата: Чёрный
        Как бы они себе задницу не порвали от потуг...

        и не порвут request
        госдепартамент не сумел освоить $ 120 млн,
        по тому, что это не те суммы за которые надо тужится, вот лярд - это дело laughing
        Angel_and_Demon
        1. cniza Сегодня, 11:20
          Мечутся , посмотрели бы на себя со стороны...
          cniza
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:22
            Цитата: cniza
            Мечутся , посмотрели бы на себя со стороны...

            так как говорится -
            лицом к лицу - лица не видно, а у них плюс к тому и не лицо вовсе а ..................
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 11:24
              Вот пусть себе и снятся по ночам.
              cniza
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:26
                Цитата: cniza
                Вот пусть себе и снятся по ночам.

                так снятся, вот по этому то и боятся, такое снится, аш жуть
                Angel_and_Demon
                1. maxim947 Сегодня, 11:38
                  Раз не смогли освоить 120 млн. - значит отсутствовал объект осваивания, т.е. само, что ни на есть - вмешательство)))
                  Все вроде логично)) ,но с логикой у них последнее время очень плохо...даже больше - хреново.
                  maxim947
                  1. cniza Сегодня, 12:16
                    Проще , полное её отсутствие и полная деградация спецов.
                    cniza
                    1. Летун_64 Сегодня, 13:27
                      Проще , полное её отсутствие и полная деградация спецов.

                      Для того чтобы грубо врать спецы не нужны.
                      из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого было противодействие кампании по дезинформации со стороны Москвы, ни один не говорил по-русски
                      И русским владеть тоже не надо, чтоб врать грубо. А чем грубее ложь, тем легче в неё верят.
                      Летун_64
      2. влад66 Сегодня, 11:32
        Цитата: Чёрный
        Рекс, хватит гавкать....

        Так Рэксу не ту косточку бросили, всего лишь
        госдепартамент не сумел освоить $ 120 млн, выделенным ему с конца 2016 год

        Вот если с десяток лярдов, то рэксик облизнулся бы и убрался на свой половичок. laughing
        влад66
    2. Spartanez300 Сегодня, 11:22
      Пес Рекс обгадился в тихушку , а теперь признаться wassat .
      Spartanez300
  2. DEZINTO Сегодня, 11:09
    "Достаточно ли мы лжём"? - "Нет! надо больше лгать! Ведь русские давят правдой"!
    Как-то так. request
    DEZINTO
  3. Vard Сегодня, 11:13
    Ни один не знает русский... Они что ... у нас все... кому надо прекрасно говорят по английски...
    Vard
  4. iliitchitch Сегодня, 11:15
    Пациента "америка" не трогать . Не прерывать самотранклюкацию .
    iliitchitch
  5. Шафран Сегодня, 11:17
    Ну вот и с правдой решили бороться...
    Шафран
  6. taiga2018 Сегодня, 11:18
    мы должны быть благодарны американцам за эту их борьбу,это окончательно лишило нас иллюзий по поводу существования так называемых свободных СМИ на западе...
    taiga2018
    1. sapporo1959 Сегодня, 11:31
      А почему только на западе?
      sapporo1959
      1. taiga2018 Сегодня, 11:44
        Цитата: sapporo1959
        почему только на западе?

        потому что именно запад нас долгое время учил всяким свободам,а многие из нас верили,что у нас всё с этим плохо,а у них идеально...оказывается,что нет...нам говорили,что у них виновность или невиновность доказывается в суде,а скандалы в Голливуде показывают,что достаточно голословных обвинений нескольких людей,чтобы смешать человека с грязью,сломать всю карьеру,уничтожить личную жизнь...нам говорили,что у них свободные СМИ,а оказывается свободой у них пользуются только те СМИ,которые ни на шаг не отступают в сторону от определённой государственной линии...нам говорили,что у них уважение к результатам выборов,а оказывается,что если этот выбор "неправильный",то значит это результат чьего то вмешательства...
        taiga2018
  7. g1washntwn Сегодня, 11:22
    - Мне нечего надеть..
    - Зашибись, вчера было "некуда вешать", а сегодня уже "нечего надеть"?
    (с) Уральские пельмени
    g1washntwn
  8. Masya Masya Сегодня, 11:25
    Значит поток лжи увеличится... казалось бы куда уж больше? Воистину больная фантазия неисчерпаема...
    Masya Masya
  9. AlexVas44 Сегодня, 11:56
    Нам надо делать больше

    А что делать больше? Если шаги, то штаны лопнут, если делать больше, то вообще ничего не сделать. negative
    AlexVas44
  10. Романенко Сегодня, 12:14
    Цитата: "американцам надо «делать больше» для борьбы с российской дезинформацией"
    То есть больше выдумывать лапши на тему российской дезинформации и мужественно с ней бороться, выпиливая соответствующее финансирование из бюджета под несуществующие угрозы!
    Молодец Рэкс!
    Романенко
  11. koshmarik Сегодня, 12:34
    Интересно, что Рекс только бес конца махает дипломатической дубиной, абсолютно ничего не предлагая и, тем более не делая, для налаживания отношений с Россией. Думаю следует лишить его нашего ордена.
    koshmarik
    1. Романенко Сегодня, 21:23
      А может лучше пустить слух, что он агент ФСБ, полковник и занимается распространением дезы в штатах, приложить пару-тройку липовых отчетов Путину и пояснить, что его наградили за пропаганду...
      Грязный вариант, но полностью в стиле пин-досов, так сказать зеркальный.
      Вот тогда уже его самого начнут проверять на патриотичность и подозревать в распространении российской дезинформации...
      Романенко
  12. Alex-a832 Сегодня, 12:41
    Трамп, как и сам Тиллерсон, судя по американским источникам, как раз и являются плодом российской дезинформации. Давайте, боритесь, мы уже и пиво с таранкой под это эпическое зрелище припасли... lol
    Alex-a832
  13. prior Сегодня, 12:55
    Как быстро американская политика сделала из человека - "Рекса".
    prior
  14. Geisenberg Сегодня, 13:10
    Правду надо говорить. Только правду. Тогда не придётся с ни с кем бороться.
    Geisenberg
  15. Alex Justice Сегодня, 15:32
    центру «не далось найти технических специалистов», способных отследить попытки России вмешаться в выборы.

    Тогда о чем речь?
    Alex Justice
  16. Кот_Кузя Сегодня, 17:49

    С такими "патриотами" каши не сваришь am
    Кот_Кузя
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