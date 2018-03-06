Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Тиллерсон: американцам надо «делать больше» для борьбы с российской дезинформацией
Госсекретарь Рекс Тиллерсон после критических публикаций признал, что США должны «делать больше» для борьбы с российской дезинформацией, передает РИА Новости.
Ранее газета New York Times сообщила, что госдепартамент не сумел освоить $ 120 млн, выделенным ему с конца 2016 года «для противодействия иностранному вмешательству в американские выборы».
Как пишет газета, «из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого было противодействие кампании по дезинформации со стороны Москвы, ни один не говорил по-русски». Помимо этого, центру «не далось найти технических специалистов», способных отследить попытки России вмешаться в выборы.
Издание полагает, что это «один из симптомов пассивного ответа Дональда Трампа на вмешательство России».
Отмечается также, что первые $ 60 млн были выделены еще при администрации Барака Обамы для «противостояния антидемократической пропаганде со стороны России и Китая».
В Москве обвинения Вашингтона во вмешательстве называют бездоказательными и «абсолютно голословными».
Нам надо делать больше,сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос, достаточно ли Госдеп делает для борьбы с «российской дезинформацией».
Ранее газета New York Times сообщила, что госдепартамент не сумел освоить $ 120 млн, выделенным ему с конца 2016 года «для противодействия иностранному вмешательству в американские выборы».
Как пишет газета, «из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого было противодействие кампании по дезинформации со стороны Москвы, ни один не говорил по-русски». Помимо этого, центру «не далось найти технических специалистов», способных отследить попытки России вмешаться в выборы.
Издание полагает, что это «один из симптомов пассивного ответа Дональда Трампа на вмешательство России».
Отмечается также, что первые $ 60 млн были выделены еще при администрации Барака Обамы для «противостояния антидемократической пропаганде со стороны России и Китая».
В Москве обвинения Вашингтона во вмешательстве называют бездоказательными и «абсолютно голословными».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти