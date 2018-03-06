21:29 06 марта
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Песков: Разрешить ситуацию на Донбассе можно только с учётом интересов самого Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов, посвящённых как внутренней, так и внешней политике. Одна из тем касалась урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Дмитрия Пескова, позиция России по этому острому вопросу остаётся неизменной: урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без учёта интересов самого Донбасса.

ТАСС приводит заявление главы пресс-службы Кремля:
Позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса.


Песков: Разрешить ситуацию на Донбассе можно только с учётом интересов самого Донбасса



Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал очередные обвинения, высказанные на Западе в адрес Дамаска. Речь идёт о заявлениях якобы о том, что САА применило в Восточной Гуте химическое оружие. Песков отметил, что сами такого рода обвинения выглядят странно, учитывая то, что ранее Организация по запрещению химоружия подтвердила уничтожение арсенала химического оружия правительственными силами САР.

Напомним, что ОЗХО за контроль вывоза химоружия из САР даже получила Нобелевскую премию мира.

Дмитрий Песков:
Россия каждый раз является инициатором беспристрастного международного расследования и каждый раз натыкается на непонимание партнёров. Мы сожалеем в связи с такой позицией, считаем, что причиной для каких-либо обвинений могут быть выводы международной рабочей группы. В отсутствие таковых, это инсинуация.


По словам Дмитрия Пескова новые обвинения являются провокацией против властей Сирии.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. Vard Сегодня, 11:19
    Короче всё как всегда... Ни чего нового не придумали... и за что им деньги платят... Можно же чего нибуть придумать для разнообразия... например одеяла заражённые оспой... хотя это вроде уже было... в Америке против индейцев...
    Vard
    1. cniza Сегодня, 11:23
      По словам Дмитрия Пескова новые обвинения являются провокацией против властей Сирии.


      Дальше обвинят Россию в поставках химоружия , все готовится к этому.
      cniza
      1. assa67 Сегодня, 11:36
        Виктор hi ...на прямую РФ обвинить-кишка тонка..а вот снова на Асада накатить -запросто,что в прочем и делается уже...сейчас бы разрулить по Донбассу,он таки ближе....от матрасов уже звучат предложения о полной "ликвидации"ЛДНР...в юридическом плане...наглость зашкаливает
        assa67
        1. Stas157 Сегодня, 11:54
          Песков: Разрешить ситуацию на Донбассе можно только с учётом интересов самого Донбасса

          Он имел ввиду принятием Донбасса в Родную Гавань?
          Stas157
          1. assa67 Сегодня, 12:09
            такой вариант развития событий вполне возможен,в случае начала полномасштабных боевых действий...если и правда по совету полосатых долбоящеры в раде уберут Донецкую и Луганскую области,как административные единицы в составе укропии,и переименуют,ну скажем в восточно-мариупольский р-н...то там столько дырок для войны открытой появится...
            assa67
            1. cniza Сегодня, 12:19
              Андрей! hi , своей топорной работой они ускоряют этот процесс.
              cniza
              1. assa67 Сегодня, 12:24
                хочется сравнить со слоном посудной лавке,но жаль хорошее животное обижать...пора нам проявить хоть какую-то решительность и политическую волю,а не выражать озабоченность
                assa67
                1. cniza Сегодня, 12:28
                  Сложно нам судить , мы видим только малую часть айсберга.
                  cniza
                  1. assa67 Сегодня, 12:32
                    согласен yes подводных течений там множество,и шкурных интересов олигархата ни кто не отменил....беда-то в том что люди не железные
                    assa67
                    1. cniza Сегодня, 12:35
                      Их интересует только дивиденды , а то что они оплачиваются кровью простых людей , никого не волнует.
                      cniza
                      1. assa67 Сегодня, 12:42
                        ну вот,в Сирии началось-новая "хим.атака" Асада,и как всегда "белые каски"...матрасы готовят ракетный удар..новости по РЭН-ТВ...
                        assa67
                      2. Лелёк Сегодня, 13:01
                        Цитата: cniza
                        то что они оплачиваются кровью простых людей , никого не волнует.

                        Виктор, hi .
                        Никогда бы не подумал, что украинцы могут быть такими пакостниками. Но, что выросло, то выросло. А вот задумываться над результатами своей "деятельности" придётся очень многим. История - дама жестокая и правду всегда назначает своим адвокатом. Так-что заглядывающие в будущее уже сейчас начинают переобуваться и отмываться.
                        Лелёк
            2. cniza Сегодня, 12:48
              Цитата: assa67
              ну вот,в Сирии началось-новая "хим.атака" Асада,и как всегда "белые каски"...матрасы готовят ракетный удар..новости по РЭН-ТВ...


              Что уже и кино сняли ? незатейливые ребята.
              cniza
              1. assa67 Сегодня, 12:52
                док.фильм про этих утырков чуть оскара не получил!...маразм! belay ...ведь и на западе признали,что эти чепушилы-фальсификаторы....так нет же,все по-новой...
                assa67
                1. cniza Сегодня, 13:05
                  Никогда бы не подумал, что украинцы могут быть такими пакостниками. Но, что выросло, то выросло.


                  Лев hi толи ещё будет , а будет суд.

                  Цитата: assa67
                  док.фильм про этих утырков чуть оскара не получил!...маразм! belay ...ведь и на западе признали,что эти чепушилы-фальсификаторы....так нет же,все по-новой...


                  Они могли , а вернее приложат все усилия что бы дать ему Оскара.
                  cniza
                  1. assa67 Сегодня, 13:25
                    нее,уже наградили про родченкова галиматью...тоже полный абзац...сам на вручение не явился,"опасаясь за свою безопасность"...вчера показывали эту байду....чем дальше,тем страшней-тупизм крепчает на глазах
                    assa67
    2. Dimontius Сегодня, 11:51
      Хорошо Михеев вчера сказал, что никто не ожидал от нас Крыма, никто не ожидал, что в Сирии будут выполнятся задачи, никто не ожидал "ядерного" сюрприза от ПВВ и, что есть все основания ожидать таких же приятных неожиданностей в Донбассе.
      Dimontius
  2. Кроу Сегодня, 11:21
    Дмитрий Песков прокомментировал очередные обвинения, высказанные на Западе в адрес Дамаска.

    Дальше комментариев дело-то пойдёт? Ведь это позиция Кремля, а не одного человека. Это же относится и к ситуации в Донбассе. США гнут свою линию, остальной запад (и не только) подмахивает. Наши союзники слабы, Китай, как обычно, в стороне. Когда выгребать начнём? Ведь больше некому.
    Кроу
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 11:24
    Напомним, что ОЗХО за контроль вывоза химоружия из САР даже получила Нобелевскую премию мира.
    странный какой то Песков, и Обама получил эту же премию - что воевать перестали laughing
    Angel_and_Demon
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:30
      Цитата: Angel_and_Demon
      странный какой то Песков

      работа у него такая... Разрешить ситуацию в России,можно только с учётом интересов самой России..Разрешить ситуацию на корейском полуострове, можно только с учётом интересов самого корейского полуострова..и тд...
      андрей юрьевич
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:32
        Цитата: андрей юрьевич
        Разрешить ситуацию в

        матрасии как? неужто только химчисткой laughing
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 11:38
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: андрей юрьевич
          Разрешить ситуацию в

          матрасии как? неужто только химчисткой laughing

          Вот хорошая пилюля
          Вот такую пилюлю полосатые хорошо понимают. drinks
          влад66
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:40
            Цитата: влад66
            Вот такую пилюлю полосатые хорошо понимают.

            злой вы доктор Айболит, не гуманитарный lol
            Angel_and_Demon
            1. влад66 Сегодня, 12:00
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: влад66
              Вот такую пилюлю полосатые хорошо понимают.

              злой вы доктор Айболит, не гуманитарный lol

              Да уж laughing
              влад66
        2. андрей юрьевич Сегодня, 11:48
          Разрешить ситуацию в америке,можно только с учётом интересов самой америки...(замечу,что коренные жители америки-индейцы. yes а "пришлые"-геть! lol
          андрей юрьевич
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:51
            Цитата: андрей юрьевич
            можно только с учётом интересов самой америки...

            так ия про тоже, и хочу напомнить вам предвыборное обещание Трампа
            Angel_and_Demon
          2. Sergej1972 Сегодня, 12:08
            Смех смехом. И мне тоже политика американцев не нравится. Но не надо американцам желать того же, что другие могут пожелать нам. И у них индейцев несколько сот тысяч, и у нас КМНС (коренные малочисленные народы Севера) тоже несколько сот тысяч. И американцы, и мы осваивали просторы Северной Америки и Сибири с 17-18 вв. Я прекрасно помню об истреблении американцами индейцев и о том, что политика России в отношении северных аборигенов была более гуманной. Но, тем не менее, я не считаю Северную Америку и Сибирь принадлежащей индейцам и представителям КМНС соответственно.
            Sergej1972
  4. iliitchitch Сегодня, 11:33
    На этот раз мы заорали предварительно , вроде удалось предотвратить атаку . белые каски опоздали . По мне так каска только зелёная может быть . А белые и всякие там , образно , розовые - засунуть их носителям в подобающее место , потому как от лукавого всё это .
    iliitchitch
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 11:34
    урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без учёта интересов самого Донбасса
    - ну в общем то верное замечание, но вот заклятые партнеры совсем не в курсе этого...
    Россия каждый раз является инициатором беспристрастного международного расследования и каждый раз натыкается на непонимание партнёров

    С моей точки зрения не тем инициируем и не по тому месту...
    КОТ БАЮН
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:42
      Цитата: КОТ БАЮН
      - ну в общем то верное замечание, но вот заклятые партнеры совсем не в курсе этого...

      да в курсе они, в курсе - а им это надо? это мы здесь думает как можно было бы потушить этот пожар, а они как дровишек подбросить request
      Angel_and_Demon
  6. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:04
    Древние шумеры с их звездно-полосатыми хозяевами не хотят с нами договариваться. Мы для них унтерменьши, нелюди. А по факту, все ровно наоборот.
    Генерал Песчаных Карьеров
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