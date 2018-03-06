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Песков: Разрешить ситуацию на Донбассе можно только с учётом интересов самого Донбасса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на ряд вопросов, посвящённых как внутренней, так и внешней политике. Одна из тем касалась урегулирования ситуации на Донбассе. По словам Дмитрия Пескова, позиция России по этому острому вопросу остаётся неизменной: урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без учёта интересов самого Донбасса.
ТАСС приводит заявление главы пресс-службы Кремля:
Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал очередные обвинения, высказанные на Западе в адрес Дамаска. Речь идёт о заявлениях якобы о том, что САА применило в Восточной Гуте химическое оружие. Песков отметил, что сами такого рода обвинения выглядят странно, учитывая то, что ранее Организация по запрещению химоружия подтвердила уничтожение арсенала химического оружия правительственными силами САР.
Напомним, что ОЗХО за контроль вывоза химоружия из САР даже получила Нобелевскую премию мира.
Дмитрий Песков:
По словам Дмитрия Пескова новые обвинения являются провокацией против властей Сирии.
ТАСС приводит заявление главы пресс-службы Кремля:
Позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса.
Кроме того, Дмитрий Песков прокомментировал очередные обвинения, высказанные на Западе в адрес Дамаска. Речь идёт о заявлениях якобы о том, что САА применило в Восточной Гуте химическое оружие. Песков отметил, что сами такого рода обвинения выглядят странно, учитывая то, что ранее Организация по запрещению химоружия подтвердила уничтожение арсенала химического оружия правительственными силами САР.
Напомним, что ОЗХО за контроль вывоза химоружия из САР даже получила Нобелевскую премию мира.
Дмитрий Песков:
Россия каждый раз является инициатором беспристрастного международного расследования и каждый раз натыкается на непонимание партнёров. Мы сожалеем в связи с такой позицией, считаем, что причиной для каких-либо обвинений могут быть выводы международной рабочей группы. В отсутствие таковых, это инсинуация.
По словам Дмитрия Пескова новые обвинения являются провокацией против властей Сирии.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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