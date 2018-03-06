Песков: Разрешить ситуацию на Донбассе можно только с учётом интересов самого Донбасса

Позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса.

Россия каждый раз является инициатором беспристрастного международного расследования и каждый раз натыкается на непонимание партнёров. Мы сожалеем в связи с такой позицией, считаем, что причиной для каких-либо обвинений могут быть выводы международной рабочей группы. В отсутствие таковых, это инсинуация.