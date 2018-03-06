21:25 06 марта
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В Пентагоне признали, что часть курдов «отвлеклась» от борьбы с террористами

Часть отрядов Сирийских демократических сил (СДС) прекратила участие в операции против группировки ИГ (запрещена в РФ), которую проводит западная коалиция в долине реки Евфрат, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.



Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ,
сказал агентству сотрудник пресс-службы Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что часть отрядов СДС, основу которых составляют курды, передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии.

При этом представитель военного ведомства подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку СДС и «местным сирийским военным и гражданским советам» в освобожденных районах до тех пор, пока они будут сосредоточены на борьбе с терроризмом.

Любые военные действия кроме тех, которые конкретно направлены на разгром ИГ, не получают и не будут получать поддержки коалиции. Хотя коалиция нанесла значительный урон ИГ, предстоит еще многое сделать для освобождения удерживаемых ИГ районов и стабилизации недавно освобожденных районов, чтобы мы могли предотвратить новое появление ИГ,
подчеркнул Рэнкин-Гэллоуэй.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. Простой Сегодня, 11:33
    Самых буйных по их же желанию утилизуют.

    На том и строятся современные войны.
    Простой
    1. Монос Сегодня, 11:35
      Говорят Сирийская Армия им коридор организовала, для переброски. Скоро дураков, воевать за амеров, не останется. smile
      Монос
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:38
        Цитата: Монос
        Говорят Сирийская Армия им коридор организовала, для переброски.

        так они и делают ротацию, пришли в зону войны с игилом - получили боеприпасы медикаменты, переместились к османам, и так по кругу, но штаты не против турции laughing
        Angel_and_Demon
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:41
    Вот негодяи ! Ради собственных интересов посмели "забить" на интересы заокеанских дядек laughing laughing Подлые предатели ! laughing С ИГ теперь што ? самим спонсорам теперича воевать шо ли ? laughing laughing
    КВУ-НСвД
    1. taiga2018 Сегодня, 11:53
      Цитата: КВУ-НСвД
      самим спонсорам теперича воевать шо ли ?

      у них рука не поднимется своих убивать...
      taiga2018
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