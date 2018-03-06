В Пентагоне признали, что часть курдов «отвлеклась» от борьбы с террористами

Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ,

Любые военные действия кроме тех, которые конкретно направлены на разгром ИГ, не получают и не будут получать поддержки коалиции. Хотя коалиция нанесла значительный урон ИГ, предстоит еще многое сделать для освобождения удерживаемых ИГ районов и стабилизации недавно освобожденных районов, чтобы мы могли предотвратить новое появление ИГ,