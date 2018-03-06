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В Пентагоне признали, что часть курдов «отвлеклась» от борьбы с террористами
Часть отрядов Сирийских демократических сил (СДС) прекратила участие в операции против группировки ИГ (запрещена в РФ), которую проводит западная коалиция в долине реки Евфрат, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Пентагона.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что часть отрядов СДС, основу которых составляют курды, передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии.
При этом представитель военного ведомства подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку СДС и «местным сирийским военным и гражданским советам» в освобожденных районах до тех пор, пока они будут сосредоточены на борьбе с терроризмом.
Нам известно об уходе части подразделений СДС из средней долины Евфрата и мы продолжаем указывать на то, чего стоит отвлечение от борьбы с ИГ,сказал агентству сотрудник пресс-службы Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что часть отрядов СДС, основу которых составляют курды, передислоцировались в район города Африн для его защиты от турецкой армии.
При этом представитель военного ведомства подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку СДС и «местным сирийским военным и гражданским советам» в освобожденных районах до тех пор, пока они будут сосредоточены на борьбе с терроризмом.
Любые военные действия кроме тех, которые конкретно направлены на разгром ИГ, не получают и не будут получать поддержки коалиции. Хотя коалиция нанесла значительный урон ИГ, предстоит еще многое сделать для освобождения удерживаемых ИГ районов и стабилизации недавно освобожденных районов, чтобы мы могли предотвратить новое появление ИГ,подчеркнул Рэнкин-Гэллоуэй.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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