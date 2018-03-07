Тихие американцы на Украине

В то время, как внимание почтенной публики, интересующейся украинскими делами, сосредоточено на непомерно раздутой истории с поставкой на Украину крайне ограниченной партии весьма сомнительной боевой ценности противотанковых комплексов «Джавелин», в темных глубинах украино-американских «партнерских» отношений происходят события куда более существенные и многообещающие.Об этом сообщает, в частности, осведомленный французский бюллетень "Intelligence online" в материале "Le Pentagone resserre ses liens avec la defense ukranienne" («Пентагон усиливает свои связи с украинской обороной»). Издание обращает внимание на то, что США активно наводняют своими советниками военно-промышленный комплекс Украины. Причем, в ряде случаев эти люди занимают ключевые посты в украинских военно-промышленных структурах. Вот один из наиболее ярких примеров:» https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2018/02/14/le-pentagone-resserre-ses-liens-avec-la-defense-ukrainienne,108294096-artВ данном случае бросается в глаза тот факт, что на руководящую должность в киевском оборонном концерне назначен ни кто-нибудь, а бывший руководитель одного из самых засекреченных пентагоновских агентств, владеющий большим объемом знаний самого высокого уровня конфиденциальности. Тот факт, что столь информированного человека отправили на Украину, с ее крайне высокими политическими рисками и шпионскими угрозами, сам по себе говорит о многом. И прежде всего о том, что с точки зрения американцев его миссия того стоит.О том, в чем именно она заключается, можно судить по предыдущей специализации Энтони Тефера, занимавшегося в США организацией разработок перспективных систем вооружений. Его цель в Киеве может быть двоякой. С одной стороны – сугубо разведывательной и состоящей в максимально глубокой оценке интеллектуального и эвристического потенциала одной из частей бывшего советского военно-промышленного комплекса. С целью экстраполяции полученных данных на оборонпром РФ и получения, таким образом, косвенных данных о его стиле инновационной деятельности и потенциальных возможностях. Американцы прекрасно понимают, что специалисты-оборонщики в России и на Украине – люди одной школы и то, что характерно для одних, присуще и другим.Однако нельзя исключать и другого, более прикладного назначения этой миссии бывшего главы DARPA. Не секрет что в Вашингтоне крайне заинтересованы в усилении военного потенциала нынешней Украины, в которой видят заклятого врага остальной России и главный тормоз на пути укрепления исторического восточнославянского врага Запада.При этом, однако, в США опасаются, по понятным причинам, снимать все ограничения в области военного сотрудничества с очень проблемным киевским режимом и полностью принимать его сторону в возможном конфликте с РФ. В частности – в виде массированных и полностью открытых поставок американских вооружений. Именно поэтому даже весьма посредственные противотанковые гранатометы Украина получает из США гомеопатическими дозами - в несколько десятков единиц.С учетом этого факта, а также огромного опыта накопленного США в области закулисного военно-политического и военно-технического партнерства, вполне допустимо предположение, что насыщение украинского военно-промышленного комплекса американскими специалистами, в том числе и высшей квалификации, может быть связано с планами существенного усиления военного потенциала Украины. Которое будет обеспечиваться, главным образом, за счет имитации самостоятельных украинских усилий в качестве прикрытия для широкомасштабной передачи киевскому режиму американских военных технологий и соответствующего оборудования.С тем, чтобы по мере налаживания их производства на Украине иметь возможность поддерживать иллюзию того, что новые виды вооружений являются, целиком и полностью, результатом работы местных научно-конструкторских и производственных кадров.Одним из примеров такого непрямого взаимодействия может служить якобы целиком самостоятельная разработка Киевом оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2», который внезапно и настолько сильно понадобился Саудовской Аравии, что она даже полностью оплатила его разработку. Между тем, секретом Полишинеля является то, что саудовская монархия - один из самых верных геополитических вассалов США и ей не впервой выполнять самые деликатные поручения своего стратегического «союзника».Трудно сказать, какие именно «украинские» разработки будут в дальнейшем инициированы заокеанскими советниками. Но вполне очевидно, что с учетом общей военно-технической отсталости нынешней «украинской армии» таковые усилия будут сконцентрированы, прежде всего, на разработке систем высокоточного оружия, в том числе крылатых ракет и баллистических ракет большой дальности, систем разведки, управления и связи, а также кибернетических средств ведения войны.Кстати говоря – именно Украина, которая фактически находится в состоянии необъявленной войны с РФ, рассматривается в США как самый удобный полигон для практических испытаний и неограниченного боевого применения всех видов современного электронного оружия и для организации прямых кибератак на территорию Российской Федерации. Которые, собственно, уже начались.Именно для решения весьма специфических организационных задач такого рода и могли понадобиться в Киеве остродефицитные американские менеджеры из Агентства перспективных оборонных исследований министерства обороны США и других специфических структур. И, похоже, что даже довольно высокий риск, которому подвергаются эти спецы, находясь в зоне военно-политического кризиса, не показался Пентагону чрезмерным на фоне важности тех задач, которые перед ними поставлены.Из чего следует логический вывод о том, что американская ставка на дальнейшее наращивание военной мощи Украины, заточенной ими на длительную конфронтацию с Россией, является куда более основательной и зловещей, чем может показаться, если брать во внимание одну только почти анекдотическую историю с пресловутыми «Джавелинами».