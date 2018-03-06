21:26 06 марта
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На египетском Синае задействован гибрид советской гаубицы и американской САУ

В ходе боевых действий на Синае египетская армия задействовала самоходные установки SP122, являющиеся, по сути, симбиозом российских и американских технологий, сообщает Российская газета.

На египетском Синае задействован гибрид советской гаубицы и американской САУ


«Принятая на вооружение Советской Армии еще в 1963 году 122-мм гаубица до настоящего времени является одним из самых популярных артиллерийских орудий в мире. Она состоит на вооружении более чем 60 армий мира, в том числе и российской. Китай, Югославия, Ирак и Египет производили Д-30 на своих оборонных предприятиях», – говорится в материале.


В Египте этому орудию нашли применение в начале 70-х годов, во время переделки танка Т-34-85 в самоходку. САУ, как и сама гаубица, активно воевали в 1973 году.

После прекращения военного сотрудничества с СССР египетская сторона была вынуждена обратиться к Соединенным Штатам за помощью в переоснащении и модернизации вооруженных сил. Одной из таких программ в 80-е годы и стало создание самоходки SP122.

На шасси САУ М109 была установлена специально созданная бронированная башня с Д-30. «В отличие от большинства современных самоходок совместное детище ВПК Египта и США не имеет кругового вращения, ствол орудия в горизонтальной плоскости может перемещаться лишь в пределах 30 градусов», – пишет газета.



Вес самоходки – около 25 тонн, дальность стрельбы – до 15 300 м, боекомплект – 80 снарядов. На башне имеется американский зенитный пулемет М2НВ с боекомплектом 500 выстрелов. Двигатель мощностью 405 л.с. позволяет разгонять машину до 56 км/ч. Запас хода – 300 км.

В настоящее время в составе египетской армии находится более 120-ти таких САУ.

Использованы фотографии: https://twitter.com/mahmouedgamal44
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Комментарии 9

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  1. НасРать Сегодня, 11:57
    В чем новость?
    НасРать
    1. Geisenberg Сегодня, 12:14
      Цитата: НасРать
      В чем новость?


      Ни в чём. Просто весёленькая установочка получилась.
      Geisenberg
  2. bazzbazz Сегодня, 11:57
    Пример сотрудничества СССР и США) хоть так, запчастями).
    bazzbazz
    1. Чёрный Сегодня, 12:16
      А что если скрестить what ......хотя нет, не стОит no laughing
      Чёрный
      1. Orionvit Сегодня, 20:15
        Цитата: Чёрный
        А что если скрестить what ......хотя нет, не стОит no laughing

        Калибры разные. 152 и 155. Разница хоть и небольшая, но есть. Плюс, остальные несостыковки.
        Orionvit
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:00
    Вполне удачный и жизнеспособный гибрид ... Хотя и неясно , а что в этом примечательного и новостного .
    КВУ-НСвД
  4. AlexVas44 Сегодня, 12:03
    Если бы не прекратили военное сотрудничество с СССР , то могли иметь "Гвоздики". Дешево и приятно. laughing
    AlexVas44
  5. Alexey RA Сегодня, 12:12
    На шасси САУ М109 была установлена специально созданная бронированная башня с Д-30. «В отличие от большинства современных самоходок совместное детище ВПК Египта и США не имеет кругового вращения, ствол орудия в горизонтальной плоскости может перемещаться лишь в пределах 30 градусов», – пишет газета.

    М-да... это ж надо так испортить хорошую вещь. Вместо 155-мм САУ с башенным размещением орудия и круговым его вращением получили САУ со 122-мм гаубицей, да ещё и установленной в рубке с ограниченными углами ГН.
    Самое забавное, что оригинальная Д-30 с её тремя станинами имела УГН 360 градусов.
    Alexey RA
  6. x.andvlad Сегодня, 12:22
    Достаточно интересный симбиоз советского и американского ВПК. Хотя и не без недостатков. Очень небольшой угол горизонтальной наводки. Что бы построить параллельный веер, механику водителю нужно правильно ставить машину. И при больших доворотах придется крутить машину.
    Боеприпасов, видимо предостаточно, что бы отправлять на отдых этот экземпляр.
    x.andvlad
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