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На египетском Синае задействован гибрид советской гаубицы и американской САУ
В ходе боевых действий на Синае египетская армия задействовала самоходные установки SP122, являющиеся, по сути, симбиозом российских и американских технологий, сообщает Российская газета.
«Принятая на вооружение Советской Армии еще в 1963 году 122-мм гаубица до настоящего времени является одним из самых популярных артиллерийских орудий в мире. Она состоит на вооружении более чем 60 армий мира, в том числе и российской. Китай, Югославия, Ирак и Египет производили Д-30 на своих оборонных предприятиях», – говорится в материале.
В Египте этому орудию нашли применение в начале 70-х годов, во время переделки танка Т-34-85 в самоходку. САУ, как и сама гаубица, активно воевали в 1973 году.
После прекращения военного сотрудничества с СССР египетская сторона была вынуждена обратиться к Соединенным Штатам за помощью в переоснащении и модернизации вооруженных сил. Одной из таких программ в 80-е годы и стало создание самоходки SP122.
На шасси САУ М109 была установлена специально созданная бронированная башня с Д-30. «В отличие от большинства современных самоходок совместное детище ВПК Египта и США не имеет кругового вращения, ствол орудия в горизонтальной плоскости может перемещаться лишь в пределах 30 градусов», – пишет газета.
Вес самоходки – около 25 тонн, дальность стрельбы – до 15 300 м, боекомплект – 80 снарядов. На башне имеется американский зенитный пулемет М2НВ с боекомплектом 500 выстрелов. Двигатель мощностью 405 л.с. позволяет разгонять машину до 56 км/ч. Запас хода – 300 км.
В настоящее время в составе египетской армии находится более 120-ти таких САУ.
«Принятая на вооружение Советской Армии еще в 1963 году 122-мм гаубица до настоящего времени является одним из самых популярных артиллерийских орудий в мире. Она состоит на вооружении более чем 60 армий мира, в том числе и российской. Китай, Югославия, Ирак и Египет производили Д-30 на своих оборонных предприятиях», – говорится в материале.
В Египте этому орудию нашли применение в начале 70-х годов, во время переделки танка Т-34-85 в самоходку. САУ, как и сама гаубица, активно воевали в 1973 году.
После прекращения военного сотрудничества с СССР египетская сторона была вынуждена обратиться к Соединенным Штатам за помощью в переоснащении и модернизации вооруженных сил. Одной из таких программ в 80-е годы и стало создание самоходки SP122.
На шасси САУ М109 была установлена специально созданная бронированная башня с Д-30. «В отличие от большинства современных самоходок совместное детище ВПК Египта и США не имеет кругового вращения, ствол орудия в горизонтальной плоскости может перемещаться лишь в пределах 30 градусов», – пишет газета.
Вес самоходки – около 25 тонн, дальность стрельбы – до 15 300 м, боекомплект – 80 снарядов. На башне имеется американский зенитный пулемет М2НВ с боекомплектом 500 выстрелов. Двигатель мощностью 405 л.с. позволяет разгонять машину до 56 км/ч. Запас хода – 300 км.
В настоящее время в составе египетской армии находится более 120-ти таких САУ.
Использованы фотографии: https://twitter.com/mahmouedgamal44
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