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В Йемене подбит очередной саудовский Abrams
В Сети появилось очередное видео уничтожения в Йемене танка Abrams армии Саудовской Аравии из противотанкового комплекса, сообщает Российская газета.
В пояснении к ролику говорится, что съемка была сделана на границе Йемена и Саудовской Аравии в секторе Джизан.
«В ходе боя повстанцами были убиты двое саудовских солдат, уничтожены бульдозер и танк М1А2 Abrams», – говорится в аннотации.
На кадрах видно, как в сторону «Абрамса» летит управляемая противотанковая ракета. Затем следует взрыв, и машина скрывается в клубах дыма и пыли.
Впрочем, пользователи сомневаются, что танк был полностью уничтожен ракетой ПТРК. В качестве основного аргумента указывается на то, что не показан пожар в боевой машине.
Газета отмечает, что в Йемене повстанцы сожгли и подбили уже более десятка саудовских «Абрамсов». Также большие потери таких машин были зафиксированы в Ираке. В результате иракские власти закупили в России партию танков Т-90, что является свидетельством большой надежности и эффективности российских бронемашин.
В пояснении к ролику говорится, что съемка была сделана на границе Йемена и Саудовской Аравии в секторе Джизан.
«В ходе боя повстанцами были убиты двое саудовских солдат, уничтожены бульдозер и танк М1А2 Abrams», – говорится в аннотации.
На кадрах видно, как в сторону «Абрамса» летит управляемая противотанковая ракета. Затем следует взрыв, и машина скрывается в клубах дыма и пыли.
Впрочем, пользователи сомневаются, что танк был полностью уничтожен ракетой ПТРК. В качестве основного аргумента указывается на то, что не показан пожар в боевой машине.
Газета отмечает, что в Йемене повстанцы сожгли и подбили уже более десятка саудовских «Абрамсов». Также большие потери таких машин были зафиксированы в Ираке. В результате иракские власти закупили в России партию танков Т-90, что является свидетельством большой надежности и эффективности российских бронемашин.
Использованы фотографии: http://defence-blog.com
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