21:22 06 марта
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В Йемене подбит очередной саудовский Abrams

В Сети появилось очередное видео уничтожения в Йемене танка Abrams армии Саудовской Аравии из противотанкового комплекса, сообщает Российская газета.



В пояснении к ролику говорится, что съемка была сделана на границе Йемена и Саудовской Аравии в секторе Джизан.


«В ходе боя повстанцами были убиты двое саудовских солдат, уничтожены бульдозер и танк М1А2 Abrams», – говорится в аннотации.

На кадрах видно, как в сторону «Абрамса» летит управляемая противотанковая ракета. Затем следует взрыв, и машина скрывается в клубах дыма и пыли.



Впрочем, пользователи сомневаются, что танк был полностью уничтожен ракетой ПТРК. В качестве основного аргумента указывается на то, что не показан пожар в боевой машине.

Газета отмечает, что в Йемене повстанцы сожгли и подбили уже более десятка саудовских «Абрамсов». Также большие потери таких машин были зафиксированы в Ираке. В результате иракские власти закупили в России партию танков Т-90, что является свидетельством большой надежности и эффективности российских бронемашин.

Использованы фотографии: http://defence-blog.com
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Комментарии 31

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  1. bazzbazz Сегодня, 12:14
    Да скорее всего не подбит. Защита сработала, и вроде возгорания нет. Хотя запись обрывается...
    bazzbazz
    1. Чёрный Сегодня, 12:17
      В Йемене подбит очередной саудовский Abrams
      заблудился?..
      саудитам хоть Абрамс подавай, хоть Армату....но лучше , чем верблюд они ничем не управляют laughing
      Чёрный
      1. Тралл Сегодня, 12:20
        Американцам главное продать танк. А что с ним будет дальше не важно. Так как гарантия пожизненная - если танк уничтожен, то и гарантия заканчивается smile
        Тралл
    2. voyaka uh Сегодня, 12:21
      У Абрамсов (тех вариантов, что у Саудов) нет защиты сбоку.
      Наверняка было пробитие. Борта очень хилые. А вот детонации нет. Так как снаряды
      находятся в забашенной корзине.
      voyaka uh
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:28
        Цитата: voyaka uh
        А вот детонации нет.

        скорее всего, по пыли, попадание было в борт моторного отсека
        Angel_and_Demon
    3. влад66 Сегодня, 12:23
      Впрочем, пользователи сомневаются, что танк был полностью уничтожен ракетой ПТРК. В качестве основного аргумента указывается на то, что не показан пожар в боевой машине

      Ну подбит не подбит.но верблюжатникам не хило достается в Йемене. yes
      влад66
      1. Артём Сегодня, 12:28
        Уничтожение танка не зафиксировано! Попасть - попали, но и только.
        Артём
        1. Грац Сегодня, 13:36
          Цитата: Артём
          Уничтожение танка не зафиксировано! Попасть - попали, но и только.

          ну я разглядел что при взрыве там немаленький кусок чего вверх улетел, так что минимум из строя выведен
          Грац
    4. SK70 Сегодня, 12:46
      Цитата: bazzbazz
      Также большие потери таких машин были зафиксированы в Ираке. В результате иракские власти закупили в России партию танков Т-90, что является свидетельством большой надежности и эффективности российских бронемашин.

      Что за бред ?
      Вывод из пальца ?
      SK70
      1. bazzbazz Сегодня, 13:05
        Не моя цитата!
        bazzbazz
    5. mvg Сегодня, 15:20
      Защита от дуракофф? У абрамса ни динамической, ни активной защиты нет. Прилетело сзади, прям в боеукладку. По идее должна была быть Хиросима.
      mvg
  2. assa67 Сегодня, 12:16
    да уж...йеменцы не прогибаемые...респект им soldier
    assa67
  3. Романенко Сегодня, 12:21
    Цитата: "В результате иракские власти закупили в России партию танков Т-90, что является свидетельством большой надежности и эффективности российских бронемашин"
    Давайте воздержимся от помпезных заявлений, пока что Ирак закупает Т-90 в основном из-за более доступных цен и низких эксплуатационных расходов.
    Дальнейшее покажет время.
    Все-таки по танкам не огурцами кидаются, а стреляют вполне серьезными ПТРК советского, израильского, китайского и американского производства.
    В данном случае нужно просто очень пристально следить за статистикой и делать соответствующие оргвыводы с применением тех или иных технических решений и усовершенствований, как в Сирии, как это не пошло звучит, но сегодня Ирак и Сирия самый главный полигон для испытания оружия в условиях реального боевого применения, и если по Абрамсам статистика уже набрана, то относительно Т-90 все еще только в начале пути.
    Будем надеяться, что наши танки окажутся лучше.
    Романенко
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:31
      сегодня Ирак и Сирия самый главный полигон для испытания оружия в условиях реального боевого применения, и если по Абрамсам статистика уже набрана, то относительно Т-90 все еще только в начале пути.
      Я думаю соответствующая статистика ведётся заинтересованными структурами . И с её в том числе помощью выдаются потом соответствующие ТЗ
      КВУ-НСвД
  4. НасРать Сегодня, 12:24
    Зачем новость преподносить, как чудо ?
    НасРать
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 12:24
    Минус один.. Бывает....
    КОТ БАЮН
    1. cniza Сегодня, 12:31
      Там уже счет на десятки , пусть у нас покупают. yes
      cniza
      1. штрафбат Сегодня, 13:08
        ..пусть у нас покупают.
        wink ..."музыкальные инструменты", типа этого:

        ...на них не только американская "рапсодия" звучит, но и израильский "семь-сорок"
        штрафбат
  6. Корсар0304 Сегодня, 12:25
    Йеменцем - респект и уважуха! Жаль что в статье не указывается из какого вида ПТРК хлопнули Абрамс..
    Корсар0304
    1. gukoyan Сегодня, 12:57
      Хлопнули ли, может просто поцарапали?))
      Дальше видео нет...
      gukoyan
  7. Ураган70 Сегодня, 12:30
    Цитата: НасРать
    Зачем новость преподносить, как чудо ?

    Согласен!
    Ураган70
  8. Ураган70 Сегодня, 12:32
    Цитата: Тралл
    Американцам главное продать танк. А что с ним будет дальше не важно. Так как гарантия пожизненная - если танк уничтожен, то и гарантия заканчивается smile

    Танк Абрам-миллионник?
    Ураган70
  9. gukoyan Сегодня, 12:55
    Думаю пробить, то пробили, возможно даже кого-то убило, бок всегда слабее лба, но возгорания и детонации не было, видимо боезапаса в башне мало или не было вообще, судя по видео, раньше хоть видео изнутри подбитого Абрамса было, ну и фотки... А тут скорее всего уехал своим ходом.
    gukoyan
  10. seos Сегодня, 13:09
    Цитата: bazzbazz
    Да скорее всего не подбит. Защита сработала, и вроде возгорания нет. Хотя запись обрывается...

    Какая там защита? Ни ДЗ ни активной защиты нет .... только комбинированная броня башни...
    Скорее всего пробитие было но боеприпасы не сдетонировали.
    seos
  11. Geisenberg Сегодня, 13:09
    Добро пожаловать в ад ...
    Geisenberg
  12. Incvizitor Сегодня, 13:15
    Вот кого совсем не жаль это саудов игил умеренных и фша каждый раз от подобных новостей удовлетворение, хотя не факт что на видео его уничтожили.
    Incvizitor
  13. Maverick1812 Сегодня, 13:29
    Видео обрывается на самом интересном месте... секунд 4-5 не хватило для получения чувства "полного удовлетворения"
    Maverick1812
  14. Сергей Д_2 Сегодня, 14:38
    Хочешь сгореть заживо-иди в танкисты
    Сергей Д_2
    1. Metallurg_2 Сегодня, 20:07
      На Т-35 - братская могила сразу на 11 человек.
      Metallurg_2
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 21:22
        Цитата: Metallurg_2
        На Т-35 - братская могила сразу на 11 человек.

        Это ж надо было такой сарай построить)))))
        Сергей Д_2
  15. Metallurg_2 Сегодня, 20:06
    Паркетная армия не может победить каких-то бармалеев.
    Metallurg_2
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