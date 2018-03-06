21:22 06 марта
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Новая проблема F-35. Кто царапает "стелс"-покрытие?

Глава департамента Пентагона по вопросам совместных программ (по реализации проекта F-35) вице-адмирал Мэт Уинтер заявил о нерешённых проблемах с дефектами в производственной линии новейших американских истребителей. Заявлено, что скорость производства истребителей F-35 выросла настолько, что в компании не успевают справляться с новыми и новыми обнаруживаемыми дефектами.

В частности, речь зашла о проблемах, выявляемых при реализации стелс-технологий.

Речь в первую очередь идёт о том, что при сборке самолёта часто нарушается целостность стелс-покрытия. Мэт Уинтер отметил, что «появляются трещины и царапины». По его словам, стелс-покрытие нарушает и процесс сверления на участках планера. После этого производитель не всегда восстанавливает покрытие, требуемое по технологическим условиям. Если восстановление идёт, то роботизированное распыление "стелс-материала" приводит в неравномерности его конечном распределения - вокруг царапин и конструктивных отверствий могут появляться двойные слои, что тоже противоречит технологическим нормам.


Новая проблема F-35. Кто царапает "стелс"-покрытие?


Представитель компании производителя (Локхид Мартин) Джефф Бабионе отмечает, что рост объёмов производства F-35 и тот факт, что при растущих объёмах выявляется немалое число дефектов, является проблемой для компании. В частности, отмечается, что в компании делают всё, чтобы производство ни на шаг не отходило от технологии. Бабионе утверждает, что число таких дефектов при производстве уже удалось снизить.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. bazzbazz Сегодня, 12:32
    Скорее всего это Русские хакеры вмешиваются в технологические процессы. И мешают летать этому доброму самолету.
    bazzbazz
    1. dorz Сегодня, 12:34
      Рано или поздно американцы доведут самолет до ума, вагон денег сделает свое дело.
      dorz
      1. dvina71 Сегодня, 12:38
        Цитата: dorz
        Рано или поздно американцы доведут самолет до ума

        Никакими деньгами не доведешь до ума ошибочную концепцию и тех. решения.
        dvina71
        1. NEOZ Сегодня, 12:44
          Цитата: dvina71
          до ума ошибочную концепцию

          согласен!!!!
          только в чем ошибочная концепция?
          непонятно...
          NEOZ
        2. самый главный Сегодня, 14:47
          Цитата: dvina71
          Никакими деньгами не доведешь до ума ошибочную концепцию и тех. решени

          Да... без мельдония ничего собрать не получится.
          самый главный
      2. shans2 Сегодня, 13:53
        деньги не решают все проблемы) изначально самолет "Хромой гоблин" №2... Если б деньги решали, то армия саудитов была бы сильнее армии КНДР), разница бюджета на порядок в пользу саудитов). и да, если б кол-во дензнаков решало, то гиперзвуковое оружие было бы у США, а не России)
        shans2
      3. 73bor Сегодня, 20:53
        Не возможно ,даже за очень большие деньги скрестить крота и жирафа ,-экскаватор один хрен не получится! А если конкретнее то с перочинным швейцарским ножиком против бебута просто смехотворно выходить! F-35 концепция универсального самолёта не выдерживает никакой критики ,у нас такой самолёт это Су-34 но это совершенно другая история!
        73bor
  2. хмурый лис Сегодня, 12:34
    проблемы с фу 35? почему то они не заканчиваются ,а появляются еще и еще !Хорошо все таки иметь БОЛЬШОЙ бюджет laughing
    хмурый лис
    1. 73bor Сегодня, 21:00
      Большой бюджет хорошо иметь при большом числе умельцев, а когда денег много и нет базы и того умелого токаря и слесаря под умелым руководством опытного мастера ,тогда можно даже устраивать денежные дожди но даже пистолета не сможете сделать ,а США уже десять лет не могут в войска поставить даже это!
      73bor
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:35
    Обычные проблемы массового производства - проведение многих мелких операций "на отъ..., тьфу ! ,отстань" smile Надеюсь компания не справится с проблемой.. laughing
    КВУ-НСвД
  4. Етишка Сегодня, 12:43
    Наличие царапин неоспоримо свидетельствует о том, что ФСБ тайно подменяла стелс-покрытие на обычное laughing
    Етишка
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
      Етишка Сегодня, 12:43 Новый
      Наличие царапин неоспоримо свидетельствует о том, что ФСБ тайно подменяла стелс-покрытие на обычное laughing

      Точно, заменили гудроном... bully
      a.s.zzz888
    2. zivXP Сегодня, 13:02
      Агент "мышь" свою работу знает wassat
      zivXP
    3. Vlad.by Сегодня, 15:08
      Ослиная моча вместо бензина? как же,как же...
      Vlad.by
  5. Egorovich Сегодня, 12:46
    laughing У евреев вон другое горе с фе-35, на них птицы любят нападать и царапать. laughing
    Egorovich
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
      Egorovich Сегодня, 12:46 Новый
      laughing У евреев вон другое горе с фе-35, на них птицы любят нападать и царапать. laughing

      ... и какать на них! laughing
      a.s.zzz888
  6. tsvetkov1274 Сегодня, 12:47
    а кто это сделал...???
    tsvetkov1274
  7. Галеон Сегодня, 12:49
    Вспоминается карикатура из журнала "Крокодил": двор мебельной фабрики, заваленный уродливыми табуретками, и ответ директора корреспонденту: "Низкое качество продукции объясняется у нас высокой производительностью труда".
    Галеон
  8. prior Сегодня, 12:50
    Стружка при сверлении планера летит - стелс-покрытие царапается, что непонятного.
    prior
  9. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:51
    Мне кажется, китайские детишки на уроке труда и то лучше самолет соберут, чем Фу-35 laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. vdovinab Сегодня, 12:54
    А он что одномоторный?
    vdovinab
  11. К0щей Сегодня, 12:57
    у них давно есть ответ laughing
    https://www.youtube.com/watch?v=w_-rxY-4zHU
    К0щей
  12. uav80 Сегодня, 12:59
    Как я уже ранее писал "ЛохКидМартин"...
    uav80
  13. voyaka uh Сегодня, 13:19
    Работа с карбоном, стыки карбона с карбоном и карбона с алюминием,
    плюс нанесение покрытия на эти стыки - новые технолохии, которых
    не было раньше. Естественно возникают проблемы.
    Там сверхочность - допуск при посадке крыла шириной в метры - меньше
    одного миллиметра.
    voyaka uh
    1. tsvetkov1274 Сегодня, 13:34
      допуск при посадке крыла шириной в метры - меньше
      одного миллиметра.[/quote]
      tsvetkov1274
      1. tsvetkov1274 Сегодня, 13:35
        это не сверхточность...
        tsvetkov1274
    2. Genry Сегодня, 14:24
      Цитата: voyaka uh
      стыки карбона с карбоном и карбона с алюминием,

      Алюминий... с карбоном ??? Сами сочинили?
      Знаток блин...
      Genry
  14. СМихалыч Сегодня, 13:26
    Опять русские хакеры, ну нет от них спасения wassat
    СМихалыч
  15. ProkletyiPirat Сегодня, 13:44
    ну да, ну да, производственники виноваты lol
    На деле же всё намного проще, при конструировании ЛА не были учтены коэффициенты гибкости и теплового расширения материалов планера и "стелс-покрытия", в итоге и идут трещины из за многократных циклов сжатий-расширений материалов в процессе полёта(от тепла и нагрузок).
    ProkletyiPirat
  16. ланс Сегодня, 13:49
    нет вояка, видно карбон «не той системы» что даже петли не помогают сдержать его трескание на металле при расширении. поэтому про эпр 0,02 можете забыть.
    ланс
  17. anjey Сегодня, 13:52
    Новая проблема F-35
    Действительно уже притча во языцах этот пресловутый и расхваленный всеми СМИ запада, дорогущий "недопродукт" военного лохотрона налогоплательшиков сша.
    И не зря его впаривают своим шестеркам, что бы минимизировать свои финансовые потери....
    anjey
  18. gukoyan Сегодня, 15:34
    По-любому, Путин по ночам с гвоздем ходит, балуется))
    gukoyan
  19. KondratKo Сегодня, 16:15
    Вот просто интересно, они этот самолёт мыть в процессе эксплуатации совсем не будут? Если будут, то сколько циклов мойки проживёт цэ суперпокрытие, а также, сколько времени будет занимать данная процедура для одной единицы, ведь как я понимаю они будут протирать его в фланелевых перчатках салфетками для ухода за мониторами?
    Денег у них много, пусть развлекаются, дополнительные рабочие места для супермойщиков - тоже польза для дутой экономики пиндocии.
    KondratKo
  20. afrikanez Сегодня, 17:14
    Скорее всего это птицы, ведь они же не взлюбили F-35, судя по сообщениям из Израиля! lol
    afrikanez
  21. Satanator Сегодня, 19:12
    кривые ручки и прямые мозговые извилины гастарбайтеров ...
    Satanator
  22. TarasVE Сегодня, 19:56
    Самое интересное Локхид не государственноя компания. заявляет, есть косяк в производстве самолёта, и ы всё равно их производят и продают
    TarasVE
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