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Новая проблема F-35. Кто царапает "стелс"-покрытие?
Глава департамента Пентагона по вопросам совместных программ (по реализации проекта F-35) вице-адмирал Мэт Уинтер заявил о нерешённых проблемах с дефектами в производственной линии новейших американских истребителей. Заявлено, что скорость производства истребителей F-35 выросла настолько, что в компании не успевают справляться с новыми и новыми обнаруживаемыми дефектами.
В частности, речь зашла о проблемах, выявляемых при реализации стелс-технологий.
Речь в первую очередь идёт о том, что при сборке самолёта часто нарушается целостность стелс-покрытия. Мэт Уинтер отметил, что «появляются трещины и царапины». По его словам, стелс-покрытие нарушает и процесс сверления на участках планера. После этого производитель не всегда восстанавливает покрытие, требуемое по технологическим условиям. Если восстановление идёт, то роботизированное распыление "стелс-материала" приводит в неравномерности его конечном распределения - вокруг царапин и конструктивных отверствий могут появляться двойные слои, что тоже противоречит технологическим нормам.
Представитель компании производителя (Локхид Мартин) Джефф Бабионе отмечает, что рост объёмов производства F-35 и тот факт, что при растущих объёмах выявляется немалое число дефектов, является проблемой для компании. В частности, отмечается, что в компании делают всё, чтобы производство ни на шаг не отходило от технологии. Бабионе утверждает, что число таких дефектов при производстве уже удалось снизить.
В частности, речь зашла о проблемах, выявляемых при реализации стелс-технологий.
Речь в первую очередь идёт о том, что при сборке самолёта часто нарушается целостность стелс-покрытия. Мэт Уинтер отметил, что «появляются трещины и царапины». По его словам, стелс-покрытие нарушает и процесс сверления на участках планера. После этого производитель не всегда восстанавливает покрытие, требуемое по технологическим условиям. Если восстановление идёт, то роботизированное распыление "стелс-материала" приводит в неравномерности его конечном распределения - вокруг царапин и конструктивных отверствий могут появляться двойные слои, что тоже противоречит технологическим нормам.
Представитель компании производителя (Локхид Мартин) Джефф Бабионе отмечает, что рост объёмов производства F-35 и тот факт, что при растущих объёмах выявляется немалое число дефектов, является проблемой для компании. В частности, отмечается, что в компании делают всё, чтобы производство ни на шаг не отходило от технологии. Бабионе утверждает, что число таких дефектов при производстве уже удалось снизить.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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