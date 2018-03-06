21:27 06 марта
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УВЗ планирует в 2018 году начать производство четырех видов бронемашин

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует в этом году начать постановку на производство и поставки в войска четырех видов боевых машин, включая модернизированный танк Т-90М "Прорыв-3". Об этом говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область, в ходе которой он в том числе посетит "Уралвагонзавод", сообщает ТАСС.

УВЗ планирует в 2018 году начать производство четырех видов бронемашин


Т-90М, если сравнивать его с базовым Т-90, совершенно новая машина. Так, башенный модуль ее снабжен системой управления огнем, выполненной с применением новейших технологий. 125-миллиметровое орудие танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов. Машина получила также новую модульную динамическую защиту, которая, с одной стороны, повышает уровень защищенности, а с другой, обладает высокой ремонтопригодностью.


В справке также отмечается, что кроме Т-90М, в 2018 году УВЗ планирует начать постановку на производство и в войска боевой машины поддержки танков БМПТ и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.

На завершающей стадии в УВЗ ведутся работы по созданию перспективного вооружения и освоению их серийного производства, отмечается в материалах.

Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад
- говорится в справке.

Использованы фотографии: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Комментарии 31

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  1. частное лицо Сегодня, 12:36
    Всё слова да слова и ещё планы. А когда увидим в войсках "Армату" и клоны на её базе?
    частное лицо
    1. 210окв Сегодня, 12:41
      А Вы что хотели..сейчас главное пообещать-выборы на носу.Дела-потом..
      Цитата: частное лицо
      Всё слова да слова и ещё планы. А когда увидим в войсках "Армату" и клоны на её базе?
      210окв
      1. cniza Сегодня, 12:44
        “Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад
        - говорится в справке.


        Конечно хочется побыстрее и побольше , но идет обкатка уже в войсках.
        cniza
      2. частное лицо Сегодня, 13:01
        Когда потом ? Вся страна наверное только и ждёт выборы. Вот пройдут выборы и заживём, новый президент всё новое. Лепота!!!
        частное лицо
    2. Алексей Зоммер Сегодня, 13:22
      Цитата: частное лицо
      Всё слова да слова и ещё планы. А когда увидим в войсках "Армату" и клоны на её базе?

      Как вы вот честно уже надоели!
      Алексей Зоммер
    3. Герман 4223 Сегодня, 13:51
      Раньше 20го года не будет, первую сотню только в том году закончили делать, пока её обкатают ,пока доработки внесут в конструкцию и технологии.Тут вагон времени нужен.
      Герман 4223
    4. floyder Сегодня, 19:15
      Простите, но если Вы интересуетесь данной темой, то должны бы были знать, что в этом году произведут и отправят в войска на войсковые испытания 100 "Армат".
      floyder
  2. x.andvlad Сегодня, 12:38
    125-миллиметровое орудие танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов. belay
    А разве раньше этого не было?!
    Лучше бы от "джавелинов" придумали защиту сверху.
    x.andvlad
    1. 210окв Сегодня, 12:42
      ТАСС сообщает... wink
      Цитата: x.andvlad
      125-миллиметровое орудие танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов. belay
      А разве раньше этого не было?!
      210окв
    2. Genry Сегодня, 14:01
      Ваши Джавелины хреново вписываются в современный бой. Напрмер, "в поле", при дальности 2500 м, сколько времени на захват цели "Ждавелином", и сколько времени танк будет подкатывать к расчету , периодически выпадая из прицела (дымовые разрывы,...). В городе, танк высунулся_выстрелил_спрятался - этот ПТРК успеет захватить цель?
      Genry
      1. x.andvlad Сегодня, 15:24
        Цитата: Genry
        Ваши Джавелины...

        Они такие же мои, как и Ваши.
        Не хочу и не буду расхваливать Джавелины, в том числе и потому что у них тоже есть масса недостатков. Но принцип "выстрелил и забыл", а так же"мягкий(холодный) пуск" и "атака сверху" безусловно заслуживают пристального внимания и противодействия.
        x.andvlad
        1. Genry Сегодня, 16:01
          Цитата: x.andvlad
          Но принцип "выстрелил и забыл", а так же"мягкий(холодный) пуск" и "атака сверху" безусловно заслуживают пристального внимания и противодействия.

          Принцип "выстрелил-забыл" не более чем пиар-трюк. Забыть можно после "уничтожил". Только тупой танкист будет "светится" на период захвата и подлёта.
          Мягкий пуск,... ну наконец -то глаза америкосов не будут выгорать (вылетать) от выхлопа ракеты. В отечественных ПТРК это уже давно присутствует без красивых слов.
          Атака сверху - это из-за слабости БЧ и её проще нивелировать чем полноценную БЧ, что уже сделано (танк в городе, благодаря ДЗ, может выдержать и полноценную ракету в крышу).
          Genry
          1. x.andvlad Сегодня, 16:39
            Цитата: Genry
            . Только тупой танкист будет "светится" на период захвата и подлёта.

            Или тупой, или неопытный, или контуженный или письмо читал... В бою всякое бывает, знаете ли. Бывают просто подготовленные засады, о которой танкист и не знает.
            Цитата: Genry
            В отечественных ПТРК это уже давно присутствует без красивых слов.

            Ой -ли? Это в каких же?
            Цитата: Genry
            (танк в городе, благодаря ДЗ, может выдержать и полноценную ракету в крышу).

            Не болтайте ерундой! Бронепробиваемость Джав. 600-800 мм за динамической броней. Это в каких же танках такое бронирование имеется?
            x.andvlad
            1. Genry Сегодня, 17:18
              Цитата: x.andvlad
              Или тупой, или неопытный, или контуженный или письмо читал... В бою всякое бывает, знаете ли. Бывают просто подготовленные засады, о которой танкист и не знает.

              Таких медкомиссия не допускает...
              Цитата: x.andvlad
              Это в каких же?

              После "Малютки" пошло... Везде, где глаза бойца на линии траектории ракеты.
              Цитата: x.andvlad
              Бронепробиваемость Джав. 600-800 мм за динамической броней.

              Современная отечественная ДЗ рубит тандемную БЧ.
              Genry
    3. floyder Сегодня, 19:17
      Обратите внимание на "крышу" Арматы" и Т-90М. Там есть то , что не любит "Джавелин". Там элементы динамической защиты.
      floyder
  3. seos Сегодня, 12:58
    Была информация что УВЗ получил контракт на модернизацию и производство Т-90М - тут основная интрига в том, что окажется выгоднее модернизировать Т-90 до уровня Т-90М или новые с нуля изготовить, более того хотелось бы, что бы новых Т-90М использовалась современная броневая сталь с улучшенными характеристиками...
    seos
    1. woron333444 Сегодня, 13:41
      Я так думаю что модернизация проводится на ремонтных заводах. А УВЗ изготавливает новые.
      woron333444
    2. venik Сегодня, 17:40
      Цитата: seos
      более того хотелось бы, что бы новых Т-90М использовалась современная броневая сталь с улучшенными характеристиками...

      ========
      Ну уж, если быть честным, придумать "новую" сталь - достаточно трудно! Всё более-менее прочное УЖЕ придумали (задолго до нас).....
      Остаются в основном композитные материалы ("слоёнка") ну и разные разные "прибамбасы" (типа, с разнесённым бронированием)....
      Это так - "к слову пришлось").
      А "классическую броню" - уже лет этак 30 никто толком усовершенствовать не может..... Все "мульки" про "электошлаковый переплав" и т.д. и т.п. - оставим на совести "журналюг" (с "гуманитарным" образованием)......
      venik
  4. Wedmak Сегодня, 13:08
    и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ"

    Саму гаубицу знаю, показывали, плюс машина заряжания, а еще одна что?
    Wedmak
    1. Uryukc Сегодня, 13:52
      Скорее всего версия для Морской пехоты на колесном шасси.

      https://topwar.ru/130587-poyavilos-pervoe-foto-ko
      lesnoy-sau-koaliciya-sv-ksh.html
      Uryukc
      1. котовский Сегодня, 16:18
        Интересно,у комплекса берег есть продолжение?
        котовский
        1. Uryukc Сегодня, 16:24
          Коалицию изначально разрабатывали как универсальное орудие в т.ч. для Флота. Позже от этой идеи отказались в угоду унификации (130мм), и вот теперь я вижу этот агрегат. Так что возможно это и есть наследник "Берега", но точно не скажу может быть колесную версию будут использовать сухопутные силы.
          Uryukc
          1. котовский Сегодня, 16:30
            Вот вот,у Берега фишка была,один смотрит и командует, пятеро бьют.
            И дальность вроде больше..
            котовский
            1. Комментарий был удален.
  5. Xscorpion Сегодня, 13:18
    Цитата: x.andvlad
    125-миллиметровое орудие танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов. belay
    А разве раньше этого не было?!
    Лучше бы от "джавелинов" придумали защиту сверху.


    По вашему так много танков было уничтожено джавелинами за 20 лет,как они приняты на вооружение?Я вас удивлю,всего несколько.Как правило это были танки выпуска серидины прошлого века.Типа т-55 в Ираке.Ну еще допускаю,что курды у турков несколько М60 подбили из него,по крайней мере США поставляли курдам Джавелины,но и то не факт что турецкие танки подбили именно они,а не TOW.Основными жертвами Джавелина все это время были обычные грузовики,и может быть пару десятков легких бронемашин.Я имею в виду боевые действия.Обстрел на полигонах стоящих на месте бездействующих танков типа Т-72 в расчет не принимаю.
    От джавелинов лучшая защита это автоматическая постановка дымовой завесы.На всех современных танках она есть.И нет ни одного зафиксированного случая поражения современных танков из этого ПТРК.
    Xscorpion
  6. Romka47 Сегодня, 13:49
    Все ноете и ноете, когда когда, современное оружие это высокотехнологичные проекты, НЕВОЗМОЖНО все сделать быстро. Почитайте сколько от проекта до поступление в войска шел МС-1, да и вообще про танки 20х . И тогда ждали и сейчас будем ждать. Все нормально, работайте.
    Romka47
    1. котовский Сегодня, 16:16
      Вечный двигатель..Сперва слезы что молчат,потом Рогозина,Бондарева ненавидят..
      Тут нет логики...Природная вредность.. hi
      котовский
    2. частное лицо Сегодня, 16:26
      Ну вот слова истинного урапатриота прям соловей которого баснями кормят. А фразы "Ноете" и "Все нормально, работайте" ну прям как наш кормчий ДАМ.
      частное лицо
      1. котовский Сегодня, 16:50
        Знаете,даже евреи честнее нытиков,те хоть и ласковые,но враги.
        А эти вроде свои,но вечно под руку ноют.Мы знаем что есть болячки,не надо их расковыривать.
        Понятно когда человек разбирается в теме и критикует,но эти из статьи в статью,и даже если
        все хорошо,они чево нибудь сбоку наковыряют.
        Никто не против вредины,но когда он еще и зануда...перебор.. hi
        котовский
        1. частное лицо Сегодня, 17:55
          Руку вынь из штанов, чтоб не ныли тебе под руку.
          частное лицо
  7. DarkMatter Сегодня, 16:32
    в 2018 году УВЗ планирует начать постановку на производство модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем

    Зачем? what
    Ладно бы БМП-2 с новым модулем, для чего опять всю линейку плодить. Двоек не хватает на модернизацию что ли?
    DarkMatter
  8. afrikanez Сегодня, 17:12
    Цитата: 210окв
    А Вы что хотели..сейчас главное пообещать-выборы на носу.Дела-потом..
    Цитата: частное лицо
    Всё слова да слова и ещё планы. А когда увидим в войсках "Армату" и клоны на её базе?

    Есть очень хорошая русская поговорка: поспешишь, людей насмешишь! wink
    afrikanez
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