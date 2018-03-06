УВЗ планирует в 2018 году начать производство четырех видов бронемашин

Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ". Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) планирует в этом году начать постановку на производство и поставки в войска четырех видов боевых машин, включая модернизированный танк Т-90М "Прорыв-3". Об этом говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Свердловскую область, в ходе которой он в том числе посетит "Уралвагонзавод", сообщает ТАСС.Т-90М, если сравнивать его с базовым Т-90, совершенно новая машина. Так, башенный модуль ее снабжен системой управления огнем, выполненной с применением новейших технологий. 125-миллиметровое орудие танка имеет систему стабилизации в двух плоскостях и способно использовать все современные виды боеприпасов. Машина получила также новую модульную динамическую защиту, которая, с одной стороны, повышает уровень защищенности, а с другой, обладает высокой ремонтопригодностью.В справке также отмечается, что кроме Т-90М, в 2018 году УВЗ планирует начать постановку на производство и в войска боевой машины поддержки танков БМПТ и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.На завершающей стадии в УВЗ ведутся работы по созданию перспективного вооружения и освоению их серийного производства, отмечается в материалах.- говорится в справке.