21:26 06 марта
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Гибель американских спецназовцев в Нигере

В сети появилось мрачное видео гибели четырех американских «зеленых беретов» в Нигере, снятое нашлемной камерой. Об этом рассказал блогер rostislavddd.



Сообщается, что бой произошел в октябре прошлого года. Из 13 американцев погибли четверо. В составе поддерживающего их нигерийского взвода потери составили убитыми – 4 человека, ранеными – 8 человек.


Судя по описаниям боя, военные наткнулись на ожидавших их боевиков (до 50 человек), укрывавшихся в пыли, поднятой стадом коров.

«Лоялисты и оккупанты» оказались сразу же рассечены на несколько групп и спасались кто как мог.



«Экипажу одного из американских лендкрузеров не повезло. Один из спецназовцев погиб в машине, двое других за ней. Дольше всех прожил сержант Ла Дэвид Джонсон (темнокожий на фото), чье тело было найдено через несколько дней в миле от места засады вместе с двумя погибшими нигерийцами», – говорится в публикации.

Использованы фотографии: rostislavddd.livejournal.com
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
    А что мерикатосы делали в Нигере? Свою "демократию" насаждали?
    a.s.zzz888
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 12:55
      Цитата: a.s.zzz888
      А что мерикатосы делали в Нигере? Свою "демократию" насаждали?

      возможно, но очень не профессионально
      Angel_and_Demon
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:57
        Angel_and_Demon Сегодня, 12:55

        hi ! Таки да, сидели бы дома, остались бы живы.
        a.s.zzz888
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:00
          Цитата: a.s.zzz888
          сидели бы дома, остались бы живы.

          согласен, но если все рейнджеры у них имеют такую подготовку, тогда...... hi
          Angel_and_Demon
          1. Чёрный Сегодня, 13:26
            А что мерикатосы делали в Нигере? Свою "демократию" насаждали?
            Коров пасли...
            Чёрный
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:35
              ковбои однако
              Цитата: Чёрный
              Коров пасли...
              Angel_and_Demon
            2. Монос Сегодня, 13:39
              Дольше всех прожил сержант Ла Дэвид Джонсон (темнокожий на фото), чье тело было найдено через несколько дней в миле от места засады

              Видимо, сразу "дал по тапкам". Негры устали за ним гоняться.
              Монос
        2. 210окв Сегодня, 13:00
          Они,эти "зеленые" тоже люди подневольные.Все на совести тех кто их туда послал.
          Цитата: a.s.zzz888
          Angel_and_Demon Сегодня, 12:55

          hi ! Таки да, сидели бы дома, остались бы живы.
          210окв
      2. Серый брат Сегодня, 13:00
        Цитата: Angel_and_Demon
        возможно, но очень не профессионально

        Непрофессионально Аль-Каиду раскармливать которая потом небоскрёбы валит, и ИГИЛ выращивать которое потом американских солдат по всяким Африкам стреляет.
        Серый брат
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:04
          ну это закон бумеранга - все возвращается к хозяину hi
          Angel_and_Demon
        2. anjey Сегодня, 13:07
          Распил бабла на крови - если нет террористов ,то надо их придумать, а потом воевать с ними или с помощью их решать грязные но прибыльные дела(убийства,провокации,перевороты,торговля оружием и наркотой) по всему миру,люди просто расходный материал,как янки и не выпячивают свою человеческую индивидуальность везде,в итоге они зомби и биомасса для своих элит на вершинах власти,это очень по американски....
          anjey
      3. Hanokem Сегодня, 13:33
        Очень жалко пацанов... Светлая память...
        Hanokem
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:37
          Цитата: Hanokem
          Очень жалко пацанов...

          как людей да, но как солдат нет и это не из-за моей кровожадности, что они там делали?
          Angel_and_Demon
          1. ljoha_d Сегодня, 19:32
            Да и как людей я думаю там тоже жалеть мало
            ljoha_d
        2. Серый брат Сегодня, 13:51
          Цитата: Hanokem
          Очень жалко пацанов... Светлая память...

          Вот этих тоже пожалей:
          Серый брат
        3. Чёрный Сегодня, 13:57
          Цитата: Hanokem
          Очень жалко пацанов... Светлая память...

          Чёт американское правительство про них даже и не вспомнило....если бы журналисты не раскопали, так бы и числились или пропавшими без вести или дезертирами....
          Чёрный
          1. Серый брат Сегодня, 14:02
            Цитата: Чёрный
            Чёт американское правительство про них даже и не вспомнило....

            Пока американские парни умирают за интересы ФРС США, американское правительство грозно молчит из кустов.
            Серый брат
        4. лис Сегодня, 14:15
          Цитата: Hanokem
          Очень жалко пацанов... Светлая память...

          согласен с камрадом...они не сами туда пошли...а командование не виновато,как всегда.
          кстати,парню 22 года было всего...вот такой "спецназ".
          лис
          1. Навигатор 1 Сегодня, 16:27
            Так и про наших в Сирии сказать можно. Светлая память всем павшим войнам!
            Навигатор 1
        5. ПАМ Сегодня, 14:26
          Цитата: Hanokem
          Очень жалко пацанов... Светлая память...

          Вот, если бы, это были: призывники, а не контрактники; или борцы с террористами, а не представители фашистского государства несущие свою "демократию" в интересах бизнеса; -вот тогда бы можно было пожалеть. А так одним тараканом меньше, нефиг кататься и гадить по миру!
          ПАМ
          1. jjj Сегодня, 16:06
            В советское время "зеленых беретов" можно было убивать не задумываясь. Они не подпадали под понятие "военнопленный". Они считались наемными головорезами, работающими на США. На представленном видео однако видно, что воевать они не умеют вообще
            jjj
          2. Навигатор 1 Сегодня, 16:28
            А в Сири за ,что сейчас борются.
            Навигатор 1
        6. Сергей Медведев Сегодня, 17:38
          Цитата: Hanokem
          Очень жалко пацанов... Светлая память...

          Такие же бандеровцев тренируют на Украине и бармалеев в Сирии. Может и эти конкретно тренировали.
          Сергей Медведев
    2. 210окв Сегодня, 12:58
      Эти уже отнасаждались.Там нефть и значит надо её "демократизировать"
      Цитата: a.s.zzz888
      А что мерикатосы делали в Нигере? Свою "демократию" насаждали?
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:05
        210окв Сегодня, 12:58
        За углеводы мерикатосы будут воевать даже своими зольдатен. И хоронить их, соответственно.
        a.s.zzz888
      2. Навигатор 1 Сегодня, 16:31
        А у Саудитов газ. Который не должен пойти в Европу через Сирию. Какие-то двойные стандарты у вас.
        Навигатор 1
    3. Spartanez300 Сегодня, 13:10
      Вам не показалось странным что во время стрельбы возле джипа американец стреляет в зеленку а в ответ ничего машина цела , потом по показанным кадрам противник идет с калашами так они бы изрешетили эту машину в друшлаг а она опять цела и все стекла целы , однозначно лицемерная кинопостановка .
      Spartanez300
    4. наблюдатель1 Сегодня, 13:18
      А что мерикатосы делали в Нигере? Свою "демократию" насаждали?


      МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пентагон планирует направить в Нигерию несколько десятков военных советников для помощи правительственной армии в борьбе с радикальной группировкой "Боко Харам", сообщает издание New York Times со ссылкой на американских военных чиновников.
      РИА Новости https://ria.ru/world/20160226/1380665821.html

      "Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад. Жертвами группировки с 2009 года стали более 13 тысяч человек.
      РИА Новости https://ria.ru/world/20160226/1380665821.html
      наблюдатель1
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:38
        Цитата: наблюдатель1
        с радикальной группировкой "Боко Харам"

        а кто были ее родители?
        Angel_and_Demon
        1. наблюдатель1 Сегодня, 13:40
          а кто были ее родители?

          И кто?
          наблюдатель1
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:55
            Один из членов «Боко харам», Абдулрашид Абубакар (англ. Abdulrasheed Abubakar), признался, что проходил трёхмесячную подготовку в Афганистане. По его словам, его туда направил лично Мохаммед Юсуф.
            3 февраля 2010 года Аль-Каида в странах исламского Магриба заявила, что готова оказать помощь мусульманам Нигерии

            не считаете же вы что в Афганистане его готовила Россия, и там же создала Аль-Каиду?
            Angel_and_Demon
            1. наблюдатель1 Сегодня, 14:20
              не считаете же вы что в Афганистане его готовила Россия, и там же создала Аль-Каиду?

              Нет конечно, Россия здесь не причём, так как и не считаю вашу выдержку достоверной.
              «Боко харам» была основана Мохаммедом Юсуфом примерно в 2002 году в городе Майдугури. Юсуф построил там религиозный комплекс, который включал мечеть и школу. Хотя заявленной целью постройки было обучение детей религии, комплекс использовался для рекрутирования сторонников. Однако мусульманские группировки существовали в Майдугури и раньше. В 1995 году Абубакар Лаван создал группу «Последователи учения пророка и мигранты», известную также как «Молодые мусульмане». Самые ранние салафитские (выступающие за «очищение» ислама) группировки появились в Нигерии в 70-х гг. XX века.
              наблюдатель1
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:32
                Цитата: наблюдатель1
                так как и не считаю вашу выдержку достоверной.

                ИГИЛ -
                У истоков группировки, которая позже трансформировалась в ИГИЛ, стоял Абу Мусаб аз-Заркави. Рожденный в 1966 году, в молодости он вел борьбу против Советской армии в Афганистане. После возвращения в Иорданию занимался деятельностью, направленной против существующего в стране режима, за что с 1992 года подвергся семилетнему заключению. В 1999 году, сразу же после выхода на свободу, аз-Закрави создал исламистскую организацию салафитского толка, которая приняла название «Единобожие и джихад». Первоначальной целью этой группировки было свержение королевской династии в Иордании, которая, по мнению аз-Закрави, проводила антиисламскую политику. Именно данная организация составляла фундамент, на основе которого в будущем сформировалось «государство» ИГИЛ.
                и здесь вроде ни Аль-Каиды, ни полосатых ушей не прсматривается, правда?
                а дальше еще интересней
                После начала американской операции в Ираке в 2001 году представители организации «Единобожие и джихад» развернули активную деятельность на территории страны. Считается, что аз-Заркави стал в это время одним из организаторов и другой крупной группировки "Ансар аль-Ислам". Она действовала главным образом в Иракском Курдистане и в суннитских регионах Ирака. Формальным ее лидером считается Фараж Ахмад Нажмуддин, находящийся в норвежской тюрьме и руководящий оттуда деятельностью "Ансар аль-Ислама". С 2003 по 2008 год группировка приняла название "Джамаат Ансар ас-Сунна", но затем вернулась к своему прошлому наименованию. После интервенции союзнических сил в Ирак в 2003 году множество ее бойцов вступили в ряды организации «Единобожие и джихад». В настоящее время "Ансар аль-Ислам" является одним из основных союзников ИГИЛа.
                ну так и по вашей выдержке можно продолжить, а стоит ли?
                Angel_and_Demon
                1. наблюдатель1 Сегодня, 14:40
                  ну так и по вашей выдержке можно продолжить, а стоит ли?

                  «Боко харам» была основана Мохаммедом Юсуфом примерно в 2002 году в городе Майдугури.


                  И какая связь между «Боко харам», её основателем Мохаммедом Юсуфом и вашими выдержками?

                  Кстати в исламскoм государстве полно граждан многих стран, включая Россию, но это не значит, что все эти страны создатели Исламского государства!
                  наблюдатель1
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:00
                    Цитата: наблюдатель1
                    И какая связь между «Боко харам», её основателем Мохаммедом Юсуфом и вашими выдержками?

                    финансовая, если вы еще не догадались
                    Angel_and_Demon
                    1. наблюдатель1 Сегодня, 15:03
                      А конкретные факты финансовой помощи и именно «Боко харам» есть, или опять ваши домыслы?
                      наблюдатель1
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:13
                        Цитата: наблюдатель1
                        А конкретные факты финансовой помощи и именно «Боко харам» есть, или опять ваши домыслы?

                        вам платежные документы? или сами проанализируете? кто добывает нефть?
                        Royal Dutch Shell (произносится Роял Датч Шелл) — [[Нидерланды.бывшая государственная компания Нидерландов,с 2017года является американской нефтегазовой компанией.

                        а до этого
                        Angel_and_Demon
                  2. Geisenberg Сегодня, 16:06
                    Цитата: наблюдатель1
                    ну так и по вашей выдержке можно продолжить, а стоит ли?

                    «Боко харам» была основана Мохаммедом Юсуфом примерно в 2002 году в городе Майдугури.


                    И какая связь между «Боко харам», её основателем Мохаммедом Юсуфом и вашими выдержками?

                    Кстати в исламскoм государстве полно граждан многих стран, включая Россию, но это не значит, что все эти страны создатели Исламского государства!


                    Создатель ИГ известен. А то что там наёмники сов сех старн так в семье не без урода.
                    Geisenberg
      2. Владыка Ситх Сегодня, 14:30
        Дело было в октябре в инете есть встречи и похорон солдат.
        Владыка Ситх
    5. Dimontius Сегодня, 13:30
      Terrorist win... с 4-1
      Dimontius
    6. KonoGon Сегодня, 16:51
      Цитата: a.s.zzz888
      А что мерикатосы делали в Нигере?
      Их пригласили
      KonoGon
  2. CooL_SnipeR Сегодня, 12:43
    Видимо не совсем зеленые они, скорее голубые оказались... наши ребята вон в сирии и с большим количеством бой принимали и потери минимальные.
    CooL_SnipeR
    1. Анти-Корр. Сегодня, 13:26
      Цитата: CooL_SnipeR
      скорее голубые оказались... наши ребята вон в сирии и с большим количеством бой принимали и потери минимальные.

      вагнеровцы?
      Анти-Корр.
      1. CooL_SnipeR Сегодня, 16:46
        Цитата: Анти-Корр.
        вагнеровцы

        А ну да, они могли защититься, когда их раскатывали с воздуха. Мы с таким же успехом и их полирнули, что у них одни уши доехалм
        CooL_SnipeR
        1. Анти-Корр. Сегодня, 17:16
          Больше всего я не люблю, когда недооценивают противника и когда начинают глумится над павшими воинами, даже если это противник. soldier
          Анти-Корр.
          1. CooL_SnipeR Сегодня, 17:40
            Ну это у вас, а некоторые вообще органы ели и ниче
            CooL_SnipeR
  3. prior Сегодня, 12:47
    Американских "демократизаторов" с "любовью" ждут везде, даже в Нигере.
    prior
    1. собаковод Сегодня, 13:26
      Фильм "Стена" от первого лица.
      собаковод
  4. андрсон Сегодня, 12:49
    Демократия пришла в Нигерию для защиты своих интересов..Там много чего интересного есть..
    андрсон
  5. 501Legion Сегодня, 12:51
    Видел видео очень жесткое конечно, особенно в конце, когда добили . как не крути но ребят было жалко.. но они пришли туда где их никто не звал.
    501Legion
    1. zivXP Сегодня, 13:00
      Противника нельзя жалеть.
      zivXP
  6. NEOZ Сегодня, 12:53
    есть военные специалисты?
    хотелось бы разбор увиденного, правильно ли действовали? что это вообще было?
    почему приняты такие то действия, а не такие то?
    почему нельзя было просто уехать?
    NEOZ
    1. Серый брат Сегодня, 13:03
      Цитата: NEOZ
      хотелось бы разбор увиденного, правильно ли действовали?

      С точки зрения игры Call of Duty всё было замечательно.
      Серый брат
    2. dvina71 Сегодня, 13:22
      Цитата: NEOZ
      есть военные специалисты?

      ДА тут не до быть спецом особым.. По тебе лупят из зеленки ,а ты как остолоп толчешься на открытом месте.. И почему-то ни дымов,ни закидывания гранат в зеленку..,хотя у них все это есть.. В целом странное кино,реально больше похожее на постановку.. ПОходу реальные кадры уж очень жесткие..
      dvina71
    3. собаковод Сегодня, 13:29
      NEOZ Сегодня, 12:53 Новый
      есть военные специалисты?
      хотелось бы разбор увиденного, правильно ли действовали? что это вообще было?
      почему приняты такие то действия, а не такие то?
      почему нельзя было просто уехать?
      Чтоб ответить на ваши вопросы, нужно, как минимум, владеть оперативной обстановкой.
      собаковод
    4. тагил Сегодня, 13:58
      Они пытались помочь раненым, некоторые машины видимо были повреждены, союзники разбежались. Нападавших было больше и после остановки патруля был предпринят обход (успешно) ну а самое главное паника. Оператор беспилотника связи с группой не имел, или не знал что делать (указание на количество нападавших, их местонахождения, пути отхода для группы ну и т.д.)
      Пассивность самой группы. Групповое оружие на машинах не использовалось да оно и не могло помочь на коротких дистанциях (но попытаться снять можно было), тем более машины не военные, часть группы в тыл или во фланг нападающим не отправлялась, группа не предприняла попытки отойти на более выгодные позиции для обороны, отсутствие командования, ну и много еще чего. Вообщем разгром закономерен.
      тагил
  7. Рысь Сегодня, 12:56
    Цитата: 501Legion
    Видел видео очень жесткое конечно, особенно в конце, когда добили . как не крути но ребят было жалко.. но они пришли туда где их никто не звал.

    Согласен, что жалко. Белые они...
    Рысь
    1. Серый брат Сегодня, 12:57
      Цитата: Рысь
      Согласен, что жалко. Белые они...

      Там негр один был - сдох последним, потому что бегал лучше всех)))
      Серый брат
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 13:06
        Цитата: Серый брат
        Там негр один был - сдох последним, потому что бегал лучше всех)))

        не беги от снайпера - умрешь уставшим request
        Angel_and_Demon
  8. NEOZ Сегодня, 12:57
    вот меня терзает вопрос: почему он стреляет с капота, а не с колена, возле левого крыла?
    NEOZ
    1. Серый брат Сегодня, 13:08
      Цитата: NEOZ
      вот меня терзает вопрос: почему он стреляет с капота, а не с колена, возле левого крыла?

      Под капотом двигатель.
      Серый брат
      1. NEOZ Сегодня, 13:18
        Цитата: Серый брат
        двигатель.

        на мой взгляд, на капоте это отличная мишень!!!! для уменьшения силуэта можно было и на землю лечь. а так отличная головная/грудная мишень на фоне неба..... капот то у джипа высокий....
        NEOZ
  9. Lacoste Сегодня, 13:03
    мелочь, а приятно)
    Lacoste
  10. Рысь Сегодня, 13:04
    Цитата: Серый брат
    Цитата: Рысь
    Согласен, что жалко. Белые они...

    Там негр один был - сдох последним, потому что бегал лучше всех)))

    На видео его я не рассмотрел. Там белые падали вроде.
    Рысь
    1. Серый брат Сегодня, 13:12
      Цитата: Рысь
      На видео его я не рассмотрел.

      Он есть на фото.
      Серый брат
  11. d1m1drol Сегодня, 13:04
    Ребят жалко, не в том месте они оказались и не в то время. Были бы фермерами прожили бы долгую жизнь, А так погибли в чужой стране, за чужие интересы.
    d1m1drol
  12. Geisenberg Сегодня, 13:07
    Жесткачь. С калаша в глову у пор 4 раза ...
    Geisenberg
  13. К0щей Сегодня, 13:09
    , поражаюсь нашим пользователям. при всей моей не любви к америкосам, эти были в Нигере вместе с правительственными (как я понял) войсками, сражались с боевиками. вместо того, чтобы пожелать мира их праху и отдать должное, тут их начинают чуть ли не чмырить.
    вот такие же радуются смерти наших парней в Сирии.
    К0щей
    1. Geisenberg Сегодня, 16:10
      Цитата: К0щей
      , поражаюсь нашим пользователям. при всей моей не любви к америкосам, эти были в Нигере вместе с правительственными (как я понял) войсками, сражались с боевиками. вместо того, чтобы пожелать мира их праху и отдать должное, тут их начинают чуть ли не чмырить.
      вот такие же радуются смерти наших парней в Сирии.


      Почитал я все каменты. Все. За исключением пары явно глупых строк остальные либо сочувствуют погибшим, чисто по человечески, либо заняты совершенно другими, не касающимися темы обсуждениями.

      Ты либо провокатор либо у тебя со зрением проблемы. То что ты сказал не соответствует действительности.
      Geisenberg
    2. Uryukc Сегодня, 18:55
      Цитата: К0щей
      вместо того, чтобы пожелать мира их праху и отдать должное, тут их начинают чуть ли не чмырить.

      Я один из тех, кто радуется, не всегда я был таким, но я слишком много знаю что бы не радоваться. Отдавать "должное" американцам надо агентом Оранж..
      Uryukc
  14. Vol4ara Сегодня, 13:16
    Цитата: К0щей
    , поражаюсь нашим пользователям. при всей моей не любви к америкосам, эти были в Нигере вместе с правительственными (как я понял) войсками, сражались с боевиками. вместо того, чтобы пожелать мира их праху и отдать должное, тут их начинают чуть ли не чмырить.
    вот такие же радуются смерти наших парней в Сирии.

    Эти бомбили Белград, развалили советский союз и спят и видят как развалить Россию? За что их жалеть? Пусть дохнут
    Vol4ara
    1. Адалард Сегодня, 14:11
      Эти бомбили Белград, развалили советский союз и спят и видят как развалить Россию? За что их жалеть? Пусть дохнут

      Потому что менталитет у нас такой и предки наши так завещали и вера нам не позволяет превращаться в скотов
      Адалард
    2. Geisenberg Сегодня, 16:13
      Цитата: Vol4ara

      Эти бомбили Белград, развалили советский союз и спят и видят как развалить Россию? За что их жалеть? Пусть дохнут


      И да и нет одновременно. То что их страна Югославию бомбила - да неправильно. Но это не повод нам чтоб радоваться смерти людей убитых террористами.
      Geisenberg
  15. Romka47 Сегодня, 13:17
    А мне жалко пацанов. хоть и не люблю я америку и ее ВС, упокой Господи их души.
    Romka47
  16. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:17
    Действительно, можно же было просто сесть в джип и попробовать просто удрать от превосходящих сил, но видимо сыграла недооценка противника и вообще слабая подготовка бойцов амеровского спецназа
    Сумрачный стрелок
  17. Northern warrior Сегодня, 13:19
    Жаль, что всех не положили ! Для верующих людей, независимо от религии, убийство 3.14ндосов и их шестерок является пропуском в рай. Очень надеюсь увидеть сиквел, но уже из Сирии или Донбасса...
    Northern warrior
  18. assa67 Сегодня, 13:19
    странно что их не раздербанили,даже камера осталась...чернокожего нашли гораздо позже...было 13..4-200,8-300,один живее всех живых...и это при нападении 50-и нигеров..."были рассечены на несколько групп и каждый спасался как мог"...что-то тут не сходится...фашингтон готовит ракетный удар по Нигеру?там ведь есть чем поживиться
    assa67
  19. Incvizitor Сегодня, 13:25
    Минус 4 убийцы.
    Incvizitor
  20. Геркулесыч Сегодня, 13:30
    Жалеть не стану, и не вижу необходимости проявлять к ним хоть какое-то сочувствие! Они получили ровно то, что они заслужили! Чай, не у себя в штатах этих оккупантов завалили!
    Геркулесыч
  21. _TANKIST_ Сегодня, 13:41
    А мне вот интересно, если уж решили драпать, почему не втапить тапку и не драпануть на джипе, по нему ведь ни кто не стрелял, стекла целые......? Ежу понятно, если по ним будет вестись сосредаточенный огонь, а они на открытой местности...., ...ну результат все видели...
    _TANKIST_
  22. Xscorpion Сегодня, 13:52
    Цитата: NEOZ
    вот меня терзает вопрос: почему он стреляет с капота, а не с колена, возле левого крыла?


    Обзор выше,то есть более прицельно можно вести стрельбу по противнику,по факту открыта только голова и плечи,а тело закрыто корпусом машины.Но с точки зрения тактической подготовки российской армии такая позиция нецелесообразна,противнику удобнее целится по такой мишени на фоне машины,а вопрос собственной безопасности более важен,чем вопрос более удобного поражения цели.Наши парни заняли бы позицию рядом с укрытием и пониже чтобы быть для врага,так сказать ушли бы на нижний уровень,постарались бы скрыться из видимости,ну и соответственно применяли бы дымовые гранаты,рассредоточились бы пошире.Но у американцев подготовка другая.Не думаю,что видео постановка,в принципе стандартные действия американской армии, видимо просто надеялись продержаться и рассчитывали на подкрепление.
    Xscorpion
    1. NEOZ Сегодня, 14:36
      спасибо за разбор и фундаментальное (для меня) различие!!!!
      Цитата: Xscorpion
      вопрос собственной безопасности более важен,чем вопрос более удобного поражения цели
      - мне напомнило худ. фильм "падение черного ястреба", где пилот и штурман сбитого вертолета положили гору сомалийцев, который лезли на стволы как будто специально!!!!
      видимо, они тоже решили пострелять с позиции с которой удобно....
      NEOZ
  23. komynist Сегодня, 14:01
    Мне их не жалко, но и насмехаться над ними я думаю низковато. Вот так же гибли ребята из Вагнера. К покойникам нужно относиться с уважением. Хотя америкосов я мягко говоря недолюбливаю так же как и англичан. Но и среди них мне попадались хорошие люди,.
    komynist
    1. Alex Justice Сегодня, 15:01
      Все люди одинаковы. Политики и религия делают людей врагами.
      Alex Justice
  24. Ураган70 Сегодня, 14:05
    Господи, да что у них с лицами? Ну, без шуток, в глазах какая то дебильность что ли... Особенно у правой пары!
    Ураган70
  25. Старый26 Сегодня, 14:06
    Цитата: Angel_and_Demon
    согласен, но если все рейнджеры у них имеют такую подготовку, тогда......

    Вообще когда про тебе начинают стрелять из засады 50 стволов, а ты находишься в машине (не в бронивике) то хоть какая будет подготовка - мало не покажется.

    Цитата: Angel_and_Demon
    как людей да, но как солдат нет и это не из-за моей кровожадности, что они там делали?

    А что вообще делают солдаты в других странах? Что делают американцы в Нигере, в Сирии, Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии?? Что делали русские в Йемене, Сомали, Эфиопии, Анголе, в том же Афганистане?. Воюют. За интересы своей страны. Они солдаты.
    Старый26
    1. Alex Justice Сегодня, 15:08
      Воюют. За интересы своей страны.
      ..и за бабки. Большинство за последнее.
      Alex Justice
  26. Ураган70 Сегодня, 14:08
    Цитата: komynist
    Мне их не жалко, но и насмехаться над ними я думаю низковато. Вот так же гибли ребята из Вагнера. К покойникам нужно относиться с уважением. Хотя америкосов я мягко говоря недолюбливаю так же как и англичан. Но и среди них мне попадались хорошие люди,.

    Чудесное сравнение! И тут Вагнера приплели... А что они(амерцы) делали в Нигере? Они в состоянии войны с Нигером? Или просто нужно везде свой позорный нос сунуть?
    Ураган70
  27. Ураган70 Сегодня, 14:23
    Цитата: 210окв
    Они,эти "зеленые" тоже люди подневольные.Все на совести тех кто их туда послал.
    Цитата: a.s.zzz888
    Angel_and_Demon Сегодня, 12:55

    hi ! Таки да, сидели бы дома, остались бы живы.

    Да вы что? Это, в случае гибели солдат, служащих по призыву, можно взывать к совести тех, кто их посылает! Например Афган,Чечня первая, а тут то боец-контрактник, служащий за зарплату, и у него был выбор и время подумать, а с каких таких фигов он, америкун, должен отправляться в какой то Нигер и что там забыла его звезднополосСатая страна! Так что не путайте мокрое с прохладным...
    Ураган70
  28. Blue Fox Сегодня, 14:26
    Так как бойцы служат в армии своей страны, у меня к ним вопросов с этической точки зрения нет. Солдат всегда обязан выполнять приказы, и в данном случае некомбатантов спецназовцы не убивают.
    Лично с моей точки зрения, сложно сделать конкретный вывод по данному видео, так как оно смонтировано из фрагментов. Можно только констатировать, что в конце концов бойцы были вынуждены отходить будучи отрезанными от своих собратьев. Полагаю, что вполне может быть запечатлена гибель ГПЗ или группы прикрытия при отходе. Трудно представить в какой стрессовой ситуации они находились, и как действовали под огнём, но уважения достойно хотя бы то, что отстреливаться не прекращали, патроны не жгли, пытались прикрыться кузовом крузака и проверяли упавшие тела собратьев на признаки жизни, попутно убирая их из зоны обстрела. Концовка же видео, это очевидная агония, когда двое оставшихся в живых удостоверившись в гибели товарищей пытались отойти. Учитывая, что боеприпасов у них было по-минимуму (несколько магазинов в разгрузках), других вариантов не было. Дальше только "своя" граната.
    Blue Fox
  29. Bronevick Сегодня, 15:26
    Просто солдаты. Погибли в бою. Соболезнования семьям. Добавить не чего.
    Bronevick
  30. Ханжа Сегодня, 16:00
    Звук к видео, похоже, убрали намеренно, действует угнетающе...
    Помнится, было в сети видео с экшнкамеры игиловца. Бравый бандит врывался в дома и расстреливал людей в них; катался на мотоцикле и штурмовал селение. В конце концов его успокоил боец сирийской армии.
    Так вот, смерть игиловца воспринялась более спокойно (имхо)...
    Ханжа
  31. наблюдатель1 Сегодня, 16:01
    Angel_and_Demon,
    вам платежные документы? или сами проанализируете? кто добывает нефть?

    Было бы неплохо, если вы объвиняете!

    Поражаюсь вашей антилогике, у власти в Нигерии законное мусульманское правительство, которое и пригласило американцев бороться, именно с радикальными исламистами «Боко харам» и также Royal Dutch Shell на законных основаниях нефть там добывает , кстати она и

    Royal Dutch Shell участвует в разработке Сахалинского шельфа (проект СРП «Сахалин-2», совместно с ОАО «Газпром» и японскими Mitsui и Mitsubishi) и месторождений Салымской группы в Ханты-Мансийском автономном округе (50%-ная доля в Салым Петролеум Девелопмент Н.В. — СП с компанией Sibir Energy). Также компания планирует принять участие в разработке шельфовых нефтегазовых проектов совместно с «Газпромом».



    Всё логично и законно, как в Нигерии, так и в России!
    Только Россия сама борется с исламистами, а нигирийцы с небольшой помощью США.
    наблюдатель1
    1. Geisenberg Сегодня, 16:15
      Цитата: наблюдатель1

      Только Россия сама борется с исламистами, а нигирийцы с небольшой помощью США.


      То что кто-то там где-то нефть качает ничего не доказывает и не раскрывает. Не надо тут писю к носу подтягивать. Связи между событиями ни какой. Россия своими делами занимается, а Нигерийцы пусть свои вопросы решают. Америкосов замочили - земля им пухом и дорога в Валгалу. Не лезли бы туда - до сих про бы жили.
      Geisenberg
      1. наблюдатель1 Сегодня, 16:30
        Нигерийцы пусть свои вопросы решают.


        Вот именно, законно выбраные нигирийцы и сами всё решают кого приглашать для помощи, не спрашивая и советуясь у "великого мудреца" Geisenberga.

        У американских солдат не спрашивают, им приказывают куда лезть и что делать, доля у них такая, как и русских, погибших солдат и офицеров в Сирии.
        наблюдатель1
  32. Балу Сегодня, 16:35
    Не рад, но и не огорчен. Сидели бы дома в своих штатах в обнимку с любимыми тетеньками и радовались бы жизни. Так нет, приперлись за тысячи км убивать, вот и получили по полной.
    Балу
  33. Цой Сегодня, 19:48
    То что известно из комментариев и статей:

    4 нигерийца погибли вместе с 4-мя беретами. Убит 21 вражеских солдат. 8 нигерийских военных и 2 американцев ранены.


    Еще пишут что вызвали CAS. То есть поддержку с воздуха. Но французы прибыли только через час после того как все уже было кончено. Сам бой шел около часа.
    Цой
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