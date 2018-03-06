Гибель американских спецназовцев в Нигере

В сети появилось мрачное видео гибели четырех американских «зеленых беретов» в Нигере, снятое нашлемной камерой. Об этом рассказал блогер rostislavddd.Сообщается, что бой произошел в октябре прошлого года. Из 13 американцев погибли четверо. В составе поддерживающего их нигерийского взвода потери составили убитыми – 4 человека, ранеными – 8 человек.Судя по описаниям боя, военные наткнулись на ожидавших их боевиков (до 50 человек), укрывавшихся в пыли, поднятой стадом коров.«Лоялисты и оккупанты» оказались сразу же рассечены на несколько групп и спасались кто как мог.«Экипажу одного из американских лендкрузеров не повезло. Один из спецназовцев погиб в машине, двое других за ней. Дольше всех прожил сержант Ла Дэвид Джонсон (темнокожий на фото), чье тело было найдено через несколько дней в миле от места засады вместе с двумя погибшими нигерийцами», – говорится в публикации.