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Гибель американских спецназовцев в Нигере
В сети появилось мрачное видео гибели четырех американских «зеленых беретов» в Нигере, снятое нашлемной камерой. Об этом рассказал блогер rostislavddd.
Сообщается, что бой произошел в октябре прошлого года. Из 13 американцев погибли четверо. В составе поддерживающего их нигерийского взвода потери составили убитыми – 4 человека, ранеными – 8 человек.
Судя по описаниям боя, военные наткнулись на ожидавших их боевиков (до 50 человек), укрывавшихся в пыли, поднятой стадом коров.
«Лоялисты и оккупанты» оказались сразу же рассечены на несколько групп и спасались кто как мог.
«Экипажу одного из американских лендкрузеров не повезло. Один из спецназовцев погиб в машине, двое других за ней. Дольше всех прожил сержант Ла Дэвид Джонсон (темнокожий на фото), чье тело было найдено через несколько дней в миле от места засады вместе с двумя погибшими нигерийцами», – говорится в публикации.
Сообщается, что бой произошел в октябре прошлого года. Из 13 американцев погибли четверо. В составе поддерживающего их нигерийского взвода потери составили убитыми – 4 человека, ранеными – 8 человек.
Судя по описаниям боя, военные наткнулись на ожидавших их боевиков (до 50 человек), укрывавшихся в пыли, поднятой стадом коров.
«Лоялисты и оккупанты» оказались сразу же рассечены на несколько групп и спасались кто как мог.
«Экипажу одного из американских лендкрузеров не повезло. Один из спецназовцев погиб в машине, двое других за ней. Дольше всех прожил сержант Ла Дэвид Джонсон (темнокожий на фото), чье тело было найдено через несколько дней в миле от места засады вместе с двумя погибшими нигерийцами», – говорится в публикации.
Использованы фотографии: rostislavddd.livejournal.com
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