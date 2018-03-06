Российская армия получит новую систему минирования

Генеральный директор Научно-производственного объединения "Сплав" Владимир Лепин заявил о завершении опытно-конструкторских работ новой системы минирования.На данный момент какие-либо сведения о новой системе отсутствуют, но известно, что система предназначена для установки комбинированных, т.е. состоящих из противопехотных и противотанковых мин, минных полейГендиректор отметил, что планируется поставить систему на вооружение в 2019 году. Кроме этого, Научно-исследовательский институт в 2017 году завершил еще четыре опытно-конструкторские работы по созданию мин, противолодочных боеприпасов и инженерных систем. Еще восемь работ будут выполнены в нынешний и будущий годы.Научно-производственное объединение "Сплав" производит реактивные системы залпового огня. Здесь созданы РСЗО БМ-21 "Град", "Ураган" и "Смерч". Для "Смерча" впервые в мировой практике разработали корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему угловой стабилизации на активном участке траектории и систему коррекции дальности. Это позволило улучшить точность и кучность стрельбы по дальности и направлению более чем в два раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами. Для производства реактивной системы залпового огня "Смерч" в НПО "Сплав" запустили проект "Прорыв", в рамках которого восстановят производство снарядов для реактивной системы залпового огня "Град" и увеличат производственные мощности по выпуску управляемых реактивных снарядов для "Торнадо-С".