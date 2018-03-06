21:28 06 марта
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Российская армия получит новую систему минирования

Генеральный директор Научно-производственного объединения "Сплав" Владимир Лепин заявил о завершении опытно-конструкторских работ новой системы минирования.

На данный момент какие-либо сведения о новой системе отсутствуют, но известно, что система предназначена для установки комбинированных, т.е. состоящих из противопехотных и противотанковых мин, минных полей

Российская армия получит новую систему минирования



Гендиректор отметил, что планируется поставить систему на вооружение в 2019 году. Кроме этого, Научно-исследовательский институт в 2017 году завершил еще четыре опытно-конструкторские работы по созданию мин, противолодочных боеприпасов и инженерных систем. Еще восемь работ будут выполнены в нынешний и будущий годы.

Научно-производственное объединение "Сплав" производит реактивные системы залпового огня. Здесь созданы РСЗО БМ-21 "Град", "Ураган" и "Смерч". Для "Смерча" впервые в мировой практике разработали корректируемый реактивный снаряд, имеющий систему угловой стабилизации на активном участке траектории и систему коррекции дальности. Это позволило улучшить точность и кучность стрельбы по дальности и направлению более чем в два раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами. Для производства реактивной системы залпового огня "Смерч" в НПО "Сплав" запустили проект "Прорыв", в рамках которого восстановят производство снарядов для реактивной системы залпового огня "Град" и увеличат производственные мощности по выпуску управляемых реактивных снарядов для "Торнадо-С".

Использованы фотографии: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Комментарии 3

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 12:47
    Дистанционное минирование не ново , но актуально , особенно на основе современных технологий и материалов . Важна совместимость со старыми образцами ВиВТ , а не только с современными образцами . Это очень повысило бы экспортный потенциал .
    КВУ-НСвД
  2. Blue Fox Сегодня, 13:24
    Очень хорошо, когда можно быстро дистанционно установить МП комбинированного типа, противнику в разы сложнее провести работы по подделыванию проходов, и, такое поле создаст большие проблемы при преодолении его с ходу, так как если раньше после определения типа минного поля, можно было пехоту посадить внутрь бронетехники и преодолеть если оно противопехотное, то теперь так не получится, как не получится и пехоте преодолеть в случае необходимости противотанковое МП без брони.
    Blue Fox
  3. aleks.29ru Сегодня, 20:03
    Немного смысла в таком "механизированном" поле. Все мины на виду, на одинаковом расстоянии. Или я не прав?
    aleks.29ru
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