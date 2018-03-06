21:24 06 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Калашников" испытал боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник"

Концерн "Калашников" испытал боевые возможности новейших роботов "Соратник" и "Нахлебник" при низких температурах, сообщается на сайте концерна

"Калашников" испытал боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник"


Были протестированы боевые автоматизированные модули "Соратник" и "Нахлебник", дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ), багги "Росомаха", мотоциклы сил специального назначения и пистолеты-пулеметы "Витязь
- говорится в сообщении концерна.


В компании отмечают, что испытания техники и оружия проводили на подмосковном полигоне при сильном морозе. Тестировался также многослойный комплект военной одежды "Группы 99" и новейшее снаряжение

Первый роботизированный комплекс "Калашникова" — "Соратник" — впервые показали на форуме "Армия-2016". Впоследствии гендиректор компании Алексей Криворучко заявил о создании боевой автоматизированной системы "Нахлебник", на которой отрабатываются конструкторские решения для перспективных роботов.

Ранее в Главном управлении научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны сообщали, что российская армия примет на вооружение боевых роботов. Как заявил начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс "Нерехта".


Использованы фотографии: https://kalashnikov.media/
29

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. seregatara1969 Сегодня, 12:53
    кому то "повезёт" это чудо встретить в бою
    seregatara1969
    1. Geisenberg Сегодня, 13:02
      Цитата: seregatara1969
      кому то "повезёт" это чудо встретить в бою


      В Сирию такое надо для борьбы с людоедами.
      Geisenberg
      1. Владимир16 Сегодня, 14:05
        Почему "Нахлебник"??? wassat
        Кто так назвал? Есть хоть какое-то вменяемое объяснение? request
        Владимир16
        1. Невский_ЗУ Сегодня, 15:29
          Цитата: Владимир16
          Почему "Нахлебник"??? wassat
          Кто так назвал? Есть хоть какое-то вменяемое объяснение? request

          А мне нравится. Типичное русское название. Задолбало засилье американской кинокультуры: "терминатор" "Россомаха" и т.п.
          Невский_ЗУ
        2. Geisenberg Сегодня, 16:04
          Цитата: Владимир16
          Почему "Нахлебник"??? wassat
          Кто так назвал? Есть хоть какое-то вменяемое объяснение? request


          А почему "Рогатка" или "Подкидыш" ? )))
          Geisenberg
    2. MoJloT Сегодня, 13:53
      Учитывая серию изделия не как иначе кроме чудом это точно не назовешь
      MoJloT
    3. котовский Сегодня, 16:53
      Фото напомнило фильм судья дред. Там атомный робот тоже соратником был.. laughing
      котовский
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:54
    "Калашников" испытал боевых роботов "Сортаник" и "Нахлебник"

    Подправить название надо. Интересно,а какой смысл был заложен в названии"Нахлебник"? request
    a.s.zzz888
    1. Sten Сегодня, 13:02
      Если название у Вас вызывает недоумение, то "партнеров" из НАТО вообще вводит в ступор wink .
      Sten
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
        Sten Сегодня, 13:02 ↑ Новый
        Если название у Вас вызывает недоумение, то "партнеров" из НАТО вообще вводит в ступор wink .
        НАХЛЕ́БНИК
        Мужской родустарелое
        1.
        Тот, кто получает за плату питание (иногда и помещение) в чужой семье.
        2.
        Тот, кто живёт на чужие средства, приживальщик.

        Конечно вызывает. Ну, а НАТОсровцы будут целыми институтами переводить - что же это может быть, и всё равно не поймут. Зашифровались, однако.
        a.s.zzz888
    2. assa67 Сегодня, 13:04
      да уж,что-то с "нахлебником" погорячились yes ...лучше бы тех.характеристики развернули,или он пока для разработки "конструктивных решений"?
      assa67
    3. Genry Сегодня, 13:41
      Цитата: a.s.zzz888
      Интересно,а какой смысл был заложен в названии"Нахлебник"

      Четырёх-ствольный пулемёт ГШГ-7,62(гатлинг) жрёт патроны...
      Genry
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:50
        Genry Сегодня, 13:41Четырёх-ствольный пулемёт ГШГ-7,62(гатлинг) жрёт патроны...

        А что, как вариант - вполне.
        a.s.zzz888
        1. Starover_Z Сегодня, 14:35
          Цитата: a.s.zzz888
          Genry Сегодня, 13:41Четырёх-ствольный пулемёт ГШГ-7,62(гатлинг) жрёт патроны...

          А что, как вариант - вполне.

          Если 4 ствола тогда уж лучше друшлаг good
          Секунда стрельбы и во встречном бармалее море сквозных дырок !
          Starover_Z
    4. Зефр Сегодня, 15:48
      Цитата: Зефр
      Интересно,а какой смысл был заложен в названии"Нахлебник"?

      Там смысл в основном первые 3 буквы
      Зефр
    5. котовский Сегодня, 16:55
      Деньги дали на Соратник,а сделали два чуда.Вот и назвали. laughing
      котовский
  3. bazzbazz Сегодня, 12:55
    Вот Калашникову не нужно всенародное голосование по названию для техники! "Нахлебник" - это что то, с чем то)
    bazzbazz
  4. Ваше благородие Сегодня, 13:17
    Как то иждивенцем или дармоедом не назвали
    Ваше благородие
    1. MoJloT Сегодня, 13:59
      Слишком очевидно будет
      MoJloT
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:27
    1-вы хоть в названии слово "Саратник "исправте! crying 2-неумное название "нахлебник"! fool А чего не "бомж" или "побирушка? " fool
    Геркулесыч
    1. Svarog51 Сегодня, 13:45
      Витальевич, приветствую hi "Соратник" - это не "Нахлебник", а скорее - "Собутыльник". lol drinks Так что не гневись. request
      Svarog51
      1. влад66 Сегодня, 15:28
        Цитата: Svarog51
        скорее - "Собутыльник".

        Сергей Здрав Будь drinks вот лучше бы собутыльником назвали, а то нахлебник, спасибо дармоедом не назвали. Чувство юмора у кого то зашкалило. hi
        влад66
        1. Svarog51 Сегодня, 17:53
          Приветствую, Володя hi Ну посмотри на это с юмором - "Нахлебник" (тот, кто сел на хвост) тоже пригодится - всегда есть готовый сбегать за второй. Вот в чём польза. Гонца искать не надо. good drinks
          Svarog51
          1. влад66 Сегодня, 18:06
            Цитата: Svarog51
            всегда есть готовый сбегать за второй. Вот в чём польза. Гонца искать не надо.

            Ну только разве что в качестве гонца laughing а есть ещё "каратель" он разливного карает если тот ошибется. drinks
            влад66
            1. Svarog51 Сегодня, 19:43
              а есть ещё "каратель" он разливного карает если тот ошибется

              Вот умеешь ты серьёзные вводные довести. Теперь надо думать, а выполнит ли гонец свою задачу? lol good drinks
              "Каратель" у ФСБ, а на такую мелочь - как пьющие мужики они не размениваются. Гонцу от "Карателя" ничего не грозит, если только добычу не отберут. wink
              Svarog51
      2. Вежливый Лось Сегодня, 18:42
        Цитата: Svarog51
        Соратник" - это не "Нахлебник", а скорее - "Собутыльник".

        Сергей. Дарова! hi
        "Соратник"-вполне себе название для боевого робота. Но я в шоке от "Нахлебника". Назвали бы еще "Развратник" и "Хлебальник".
        Уважаемые представители МО РФ, покажите пожалуйста фото того человека, в мозгу которого рождаются такие названия нашей боевой техники. Гарантирую, что здесь на ВО он станет человеком года.
        Вежливый Лось
        1. Svarog51 Сегодня, 19:40
          Александр hi
          Гарантирую, что здесь на ВО он станет человеком года.
          good
          Мне особо "Развратник" понравился - ну полный аут. "Приеду и всем привезу резиновых женщин" Так любую оборону можно развалить. lol
          Svarog51
  6. 501Legion Сегодня, 13:33
    Выглядит эффектно конечно
    501Legion
  7. shans2 Сегодня, 13:59
    их этого всего интереснее обычный пулемет на турели на 5-й сек видео с удаленным управлением - дешево и эффективно для обороны...
    shans2
  8. Ураган70 Сегодня, 14:02
    Цитата: Геркулесыч
    1-вы хоть в названии слово "Саратник "исправте! crying 2-неумное название "нахлебник"! fool А чего не "бомж" или "побирушка? " fool

    Если на ваше исправить, то все равно будет ошибка-пишется сОратник, а не сАратник, а во-вторых, почему же глупо? Нахлебник живет за чужой счет, а название этому счету- жизнь человеческая! Все очень умно и остроумно, вобщем по нашему, по-русски!
    Ураган70
Картина дня