"Калашников" испытал боевых роботов "Соратник" и "Нахлебник"

Были протестированы боевые автоматизированные модули "Соратник" и "Нахлебник", дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ), багги "Росомаха", мотоциклы сил специального назначения и пистолеты-пулеметы "Витязь

Концерн "Калашников" испытал боевые возможности новейших роботов "Соратник" и "Нахлебник" при низких температурах, сообщается на сайте концерна- говорится в сообщении концерна.В компании отмечают, что испытания техники и оружия проводили на подмосковном полигоне при сильном морозе. Тестировался также многослойный комплект военной одежды "Группы 99" и новейшее снаряжениеПервый роботизированный комплекс "Калашникова" — "Соратник" — впервые показали на форуме "Армия-2016". Впоследствии гендиректор компании Алексей Криворучко заявил о создании боевой автоматизированной системы "Нахлебник", на которой отрабатываются конструкторские решения для перспективных роботов.Ранее в Главном управлении научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны сообщали, что российская армия примет на вооружение боевых роботов. Как заявил начальник управлений инновационных исследований ГУНИД Минобороны РФ полковник Олег Помазуев, в войска поступит роботехнический комплекс "Нерехта".