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США укрепляют свои позиции в украинском ВПК

Бывший директор Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) Минобороны США Энтони Тефер в начале февраля 2018 года был введен в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром», сообщает bmpd со ссылкой на Intelligence online.

В цехе ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие", сентябрь 2017 года.

Тефер с августа 2016 года являлся советником по стратегии этого концерна, и он должен запустить проект создания «украинской DARPA» – так называемого «Украинского агентства оборонных исследований».


Это агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных НИОКР, у него будет отдельное финансирование, выделяемое президентом Украины.

«Американские корпорации одновременно усиливают свое сотрудничество с "Укроборонпромом". Так, харьковский авиастроительный завод ХГАПП в ноябре 2017 года получил инвестции в размере $ 150 млн. со стороны американского инвестиционного фонда Oriole Capitale Group. Его возглавляют два бывших сотрудника корпорации Boeing Паша Салех (Pasha Saleh) и Бредли Форман (Bradley Foreman)», – говорится в материале.

Кроме того, «под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов при помощи нескольких пакетов финансовой помощи, размазанных по разных статьям (Department of Defense Appropriation Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, и National Defense Authorization Act 2018)», пишет автор.

Также американцы концентрируются на укреплении возможностей страны по кибербезопасности. Украина стала настоящей лабораторией в части кибервойны между Россией и странами Запада, отмечает издание.

Использованы фотографии: diana-mihailova.livejournal.com
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Комментарии 26

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  1. Кроу Сегодня, 13:01
    Им украинский ВПК не нужен - факт! Им нужны наработки (существующие или будущие), для дальнейшего плагиата в своём ВПК. Практика сороковых прошлого столетия.
    Кроу
    1. dorz Сегодня, 13:04
      США укрепляют свои позиции

      И этим летом Украина подает заявку в НАТО.
      dorz
      1. x.andvlad Сегодня, 13:10
        Цитата: dorz
        И этим летом Украина подает заявку в НАТО.

        Ну, этим - не этим, а видимо, все к этому потихоньку и идет. Если не будет членство в НАТО, то особое партнерство с Пентагоном вполне реально. Про нейтралитет Украины можно забыть.
        x.andvlad
        1. Shurik70 Сегодня, 14:32
          Энтони Тефер в начале февраля 2018 года был введен в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром»

          Они что, всерьёз надеются, что сумеют предотвратить воровство этих 150 млн$ ? belay
          Shurik70
        2. shark Сегодня, 16:25
          По правилам НАТО .вступление страны ,имеющей не урегулированные территориальные претензии и не погашенные конфликты на своей территории, не возможно. Т.е. выход у них один. Подавить Донбасс и забрать Крым. Если честно,я очень сомневаюсь по первому пункту вступительной программы. Не говоря уже о втором.Есть еще вариант. Отпустить Донбасс, признать российский статус Крыма. Но зная всеобемлющую жадность рагулей до чужого добра и в этом варианте я сомневаюсь. Так что укре НАТО не видать. Как и Молдове,как Грузии... Особое партнерство - это возможно. Но что это? Это прежде всего переход на натовские стандарты, учения с НАТО и наконец главное - покупка подержанной натовской техники.Все. А так ,как Украина и так наш враг ( в этом надеюсь никто не сомневается) то в принципе ,ничего для нас страшного в этом нет.
          shark
          1. Ищущий Сегодня, 18:35
            Ради такого плацдарма как Украина ,они перепишут свои правила заново.
            Ищущий
      2. РУСС Сегодня, 15:51
        Цитата: dorz
        США укрепляют свои позиции

        И этим летом Украина подает заявку в НАТО.

        Если у страны кандидата в НАТО есть проблемы с территорией или границей ,то путь ей заказан.
        РУСС
    2. Лелёк Сегодня, 13:19
      Цитата: Кроу
      Им украинский ВПК не нужен - факт!

      hi
      Так он уже практически год не существует как "украинский".

      И эти метаморфозы касаются не только ВПК, но и энергетики (в частности АЭС), экологической безопасности (могильники ЯО в зоне Чернобыля) и сельскохозяйственной безопасности в связи с продажей земель забугорным "инвесторам" под выращивание культур с ГМО. Не говоря уж о руководстве в стране. Так-что скатывание "404" наращивает скорость. yes
      Лелёк
    3. 210окв Сегодня, 13:40
      Ну,кое какие инвестиции они получили.Хотя это как морковка перед мордой осла..
      Цитата: Кроу
      Им украинский ВПК не нужен - факт! Им нужны наработки (существующие или будущие), для дальнейшего плагиата в своём ВПК. Практика сороковых прошлого столетия.
      210окв
    4. влад66 Сегодня, 15:23
      Цитата: Кроу
      Им украинский ВПК не нужен - факт! Им нужны наработки (существующие или будущие)

      Ну почему не нужен, площади для отверточной сборки, дешевая рабсила, ресурсы, ну и под это дело они прибирают к своим рукам, все более менее важные активы укропов. yes
      влад66
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 13:03
    Кроме того, «под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов при помощи нескольких пакетов финансовой помощи, размазанных по разных статьям (Department of Defense Appropriation Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, и National Defense Authorization Act 2018)», пишет автор.
    таки все правильно - дешевле производить на месте. чем тащить из-за лужи, правда потом обижаются, что у них все их технологии воруют, и производят дешевле request
    Angel_and_Demon
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:11
    Это агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных НИОКР, к него будет отдельное финансирование, выделяемое президентом Украины.

    А они уверены, что пецька-алкаш им будет "выделять"? Или выделять, но только не финансы... laughing
    a.s.zzz888
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 13:20
    «Украинского агентства оборонных исследований».
    Энтони Тефер в начале февраля 2018 года был введен в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром»,
    Т.е. берут под контроль мозги и управление . Плюс к этому скорее всего отвёрточная сборка по мелочи в стране богатой дешёвыми , но очень квалифицированными кадрами
    «Американские корпорации одновременно усиливают свое сотрудничество с "Укроборонпромом".
    . Ну , а про вливания в структуры спецслужб
    Кроме того, «под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов
    вообще классика по созданию мощного кулака в лице похожего во всём , кроме основополагающих целей , врага..
    КВУ-НСвД
  5. Геркулесыч Сегодня, 13:22
    Будут оттягивать конец укроинской оборонки, вытягивая оттуда все, что сша пока еще нужно и интересно. А потом плюнут, и уйдут восвояси отымев укроину за вложенные в нее копейки.
    Геркулесыч
    1. Ищущий Сегодня, 18:40
      Они НИКОГДА.!!! не уйдут с Украины ДОБРОВОЛЬНО.
      Ищущий
  6. Alex-a832 Сегодня, 13:33
    Укравиапрому 150 млн - как мёртвому припарки. Матрасы по дешёвке купили технологии. Поздравляем с очередной перемогой. Интересно, хоть по 100 баксов персоналу завода выдадут?...
    Alex-a832
  7. Ураган70 Сегодня, 13:39
    Цитата: x.andvlad
    Цитата: dorz
    И этим летом Украина подает заявку в НАТО.

    Ну, этим - не этим, а видимо, все к этому потихоньку и идет. Если не будет членство в НАТО, то особое партнерство с Пентагоном вполне реально. Про нейтралитет Украины можно забыть.

    Если будет особое партнерство- наши через секунду признают ЛДНР, со всеми вытекающими...Ставлю тельца против яйца, что так и будет!
    А возможно и дадут новую оценку насильственной смены власти на окраине, признают действия неконституционными и выйдут на ничтожность нашего признания куевской власти...
    Ураган70
  8. anjey Сегодня, 13:41
    Краина продалась дяде Сэму с последними потрохами,в надежде что он будет и воевать за нее, защищая уже свои интересы,ну что же поглядим чья ставка удачна...
    anjey
    1. anjey Сегодня, 13:56
      Или сша или краины....? laughing
      anjey
  9. 1536 Сегодня, 13:45
    Если воевать в долгую с Россией, то США просто необходимы ремонтные заводы у линии фронта, мастерские и более менее квалифицированный персонала, который может работать под руководством американских инженеров. Естественно, что все будут работать по стандартам НАТО.
    Так что американцы работают на Украине и в ширь и вглубь. Обосновываются навечно. Будет и "забота" об аборигенах, со стороны и ими самими воспринимаемая, как улучшение качества жизни и т.п. Классический случай так называемого ига. Дело за народом.
    1536
    1. Alekseits Сегодня, 13:56
      Да народ плевать на всё это хотел. Есть кусок хлеба и хорошо. Каждый ждет возможности свалить куда- нибудь из страны.
      Alekseits
    2. anjey Сегодня, 13:59
      ползучая американская экспансия в действии....,противопоставить можем как Искандеры в Донбассе ,так и лучшие условия жизни в России, в надежде что это не противоречит друг другу и вполне достижимо для нашего правительства...
      anjey
      1. Ищущий Сегодня, 18:42
        Правильно рассуждаете.
        Ищущий
  10. uav80 Сегодня, 13:55
    В цехе ГП "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие", сентябрь 2017 года.

    В ЦОС рядом с самолетом Ан-74, собираемом по заказу Казахстана, был установлен его вероятный донор - принадлежащий ХГАПП Ан-74-200 бортовой номер UR-74007 (зав. номер 360.470.95.903), летная годность которого согласно информации истекла 29 мая 2004 г.
    uav80
  11. Altona Сегодня, 14:13
    Цитата: anjey
    ползучая американская экспансия в действии....

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    Фактически Украина как и в 1941 согласилась на добровольную оккупацию. Только в этот раз обошлось без танковых клиньев Хайнца Гудериана и ударных дивизий Фёдора фон Бока. Запад уничтожит часть промышленности бывшей УССР, под это дело сократит население незалежней до необходимых 20-25 млн человек, установит оккупационную администрацию и гауляйтера. Вот тогда украинцы и запануют. Может даже и разделят страну как в свое время Чехословакию или Югославию, так будет еще лучше. Больше голосов на подпевке в ЕС и ООН против России и вообще несогласных. Может так и будет Буковина, Волынь, Галиция, Украина(в районе Полтавы), ну и остальным названия придумают.
    Altona
  12. DPN Сегодня, 14:48
    Свято место пусто не бывает ,американцы просто хотят добить бывшею территорию СССР и это у них получается ,у России же получается только слушать на теле- шоу гадости в свой адрес и СССР.
    DPN
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