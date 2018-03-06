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США укрепляют свои позиции в украинском ВПК
Бывший директор Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA) Минобороны США Энтони Тефер в начале февраля 2018 года был введен в наблюдательный совет государственного концерна «Укроборонпром», сообщает bmpd со ссылкой на Intelligence online.
Тефер с августа 2016 года являлся советником по стратегии этого концерна, и он должен запустить проект создания «украинской DARPA» – так называемого «Украинского агентства оборонных исследований».
Это агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных НИОКР, у него будет отдельное финансирование, выделяемое президентом Украины.
«Американские корпорации одновременно усиливают свое сотрудничество с "Укроборонпромом". Так, харьковский авиастроительный завод ХГАПП в ноябре 2017 года получил инвестции в размере $ 150 млн. со стороны американского инвестиционного фонда Oriole Capitale Group. Его возглавляют два бывших сотрудника корпорации Boeing Паша Салех (Pasha Saleh) и Бредли Форман (Bradley Foreman)», – говорится в материале.
Кроме того, «под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов при помощи нескольких пакетов финансовой помощи, размазанных по разных статьям (Department of Defense Appropriation Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, и National Defense Authorization Act 2018)», пишет автор.
Также американцы концентрируются на укреплении возможностей страны по кибербезопасности. Украина стала настоящей лабораторией в части кибервойны между Россией и странами Запада, отмечает издание.
Тефер с августа 2016 года являлся советником по стратегии этого концерна, и он должен запустить проект создания «украинской DARPA» – так называемого «Украинского агентства оборонных исследований».
Это агентство будет отвечать за поддержку долгосрочных НИОКР, у него будет отдельное финансирование, выделяемое президентом Украины.
«Американские корпорации одновременно усиливают свое сотрудничество с "Укроборонпромом". Так, харьковский авиастроительный завод ХГАПП в ноябре 2017 года получил инвестции в размере $ 150 млн. со стороны американского инвестиционного фонда Oriole Capitale Group. Его возглавляют два бывших сотрудника корпорации Boeing Паша Салех (Pasha Saleh) и Бредли Форман (Bradley Foreman)», – говорится в материале.
Кроме того, «под эгидой Конгресса США хотят влить в 2018 году в украинские структуры безопасности несколько сот миллионов долларов при помощи нескольких пакетов финансовой помощи, размазанных по разных статьям (Department of Defense Appropriation Act 2018, Ukraine Security Assistance Initiative, State Foreign Operations and related programs, и National Defense Authorization Act 2018)», пишет автор.
Также американцы концентрируются на укреплении возможностей страны по кибербезопасности. Украина стала настоящей лабораторией в части кибервойны между Россией и странами Запада, отмечает издание.
Использованы фотографии: diana-mihailova.livejournal.com
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