21:19 06 марта
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ВКС России получат до конца года два новейших серийных Ми-28НМ

Два новейших серийных ударных вертолета Ми-28НМ поступят в войска до конца 2018 года, сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.

ВКС России получат до конца года два новейших серийных Ми-28НМ


Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года, соответственно, мы находимся в графике. Пока по контракту идут две машины
- сказал он


Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ войдет инновационная нашлемная система целеуказания и индикации.

Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Машина оснащена новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://tehnorussia.su/
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Комментарии 39

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  1. Vard Сегодня, 13:13
    А чего так мало... две штуки... Хотя бы на порядок больше... а то и на два...
    Vard
    1. Alexey RA Сегодня, 13:24
      Потому что это не серия, а установочная партия:
      Министерство обороны России заключило государственный контракт с холдингом «Вертолёты России» на производство установочной партии новых вертолётов Ми-28НМ. Согласно условиям контракта первые две машины будут изготовлены до конца 2018 года.
      © "Красная Звезда"
      Alexey RA
      1. Starover_Z Сегодня, 13:37
        Цитата: Alexey RA
        Потому что это не серия, а установочная партия:

        Да ещё наверно и ручной сборки - 2 штуки за целый год ...
        Даже не смешно - просто грустно ... recourse
        Starover_Z
        1. Alexey RA Сегодня, 13:59
          Цитата: Starover_Z
          Да ещё наверно и ручной сборки - 2 штуки за целый год ...
          Даже не смешно - просто грустно ...

          Это не смешно и не грустно. Это нормальная ситуация при заказе нового изделия.
          Сначала идёт малая установочная партия (выпускаемая по документации серийного производства), которая одновременно служит и для налаживания техпроцесса, и для выявления в войсках всех косяков конструкторов и производственников будущего серийного изделия. А затем, по результатам постановки в производство и войсковой эксплуатации, в техпроцесс вносятся изменения - и можно начинать серийный выпуск.
          Эти 2 машины - это не вылизанное серийное изделие. Фактически это опытные машины, выпущенные с целью оценки готовности производства к выпуску продукции данного типа в заданном объёме. Зачем нам на один-два порядка больше опытняка?
          Alexey RA
          1. Fedalex Сегодня, 16:55
            Нет, Вы не правы, ДВЕ машины(ДВЕ -КАРЛ), никак не могут дать статистику... hi Одна моя знакомая, только в рот берёт, а вторая, только в задницу даёт - вопрос, откуда дети берутся?
            Fedalex
            1. purple Сегодня, 17:09
              Цитата: Fedalex
              Нет, Вы не правы, ДВЕ машины(ДВЕ -КАРЛ), никак не могут дать статистику... hi Одна моя знакомая, только в рот берёт, а вторая, только в задницу даёт - вопрос, откуда дети берутся?

              Глупость говорите...
              Это нормально 2 машины обкатают сравнят с другими... может вообще потом Ка 52 закажут
              purple
          2. Fedalex Сегодня, 16:57
            В статье написано про серию...https://topwar.ru/137333-vks-rossii-poluc
            hat-do-konca-goda-dva-noveyshih-seriynyh-mi-28nm.
            html#
            Fedalex
            1. Alexey RA Сегодня, 17:54
              Цитата: Fedalex
              В статье написано про серию...

              В источнике статьи написано именно про установочную партию из двух машин:
              Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года, соответственно, мы находимся в графике. Пока по контракту идут две машины

              Всё остальное - творческое осмысление журналистом первоисточника. smile
              Alexey RA
          3. Ищущий Сегодня, 17:51
            Ты слышишь звон-да не знаешь-где он.
            Ищущий
        2. Кент0001 Сегодня, 18:05
          ...а может импортные контракты отрабатываем? Своим как всегда апосля....
          Кент0001
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 13:24
      Цитата: Vard
      А чего так мало... две штуки... Хотя бы на порядок больше... а то и на два...

      Обкатают в Сирии и если претензий больше не будет , то серию раскрутят .
      КВУ-НСвД
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:13
    ВКС России получат до конца года два новейших серийных Ми-28НМ

    Не густо, конечно.
    a.s.zzz888
  3. лаврентий павлович Сегодня, 13:13
    Это опечатка -"две машины"?
    лаврентий павлович
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:19
      Ну да, там же вертолеты, значит -два борта! lol
      Геркулесыч
    2. влад66 Сегодня, 15:36
      Почему очепятка laughing В статье же сказано
      Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года,

      Зачем больше то, на этих предсерийные испытания отработают, устранят выявленные недостатки и тогда в серию. hi
      влад66
      1. Fedalex Сегодня, 17:01
        На ДВУХ штуках наработают статистику? Ну- ну... wassat
        Fedalex
      2. Ищущий Сегодня, 18:02
        Да вы хоть понимаете.что изделие.разработка которого началась в2009 году-это хлам.Уверен КБ его уже несколько раз пыталось пропихнуть на Госиспытаниях,,но изделие неудачное,-не проходило.Через пару лет-несколько блоков новых впихнули-и опять пытались впихнуть ,опять не проходит.Это -очередное впихивание.
        Ищущий
        1. Кент0001 Сегодня, 18:06
          А зачем пихать невпихуемое? Камовские машины есть, правда дороже, но лучше.
          Кент0001
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:18
    Сказать что мало, так это вообще ничего не сказать -их нужно как минимум два десятка до конца года!
    Геркулесыч
    1. Alexey RA Сегодня, 13:28
      Цитата: Геркулесыч
      Сказать что мало, так это вообще ничего не сказать -их нужно как минимум два десятка до конца года!

      Нафиг-нафиг. Два десятка машин установочной партии и врагу не пожелаешь - из них ещё все конструкционные и производственные косяки вылавливать надо.
      Alexey RA
      1. Ищущий Сегодня, 17:42
        запомни-все косяки вылазят ещё на стадии заводских.и государственных испытаний.
        Ищущий
  5. vaaaaadik Сегодня, 13:53
    В статье то как раз про серийные машины написано, а не про установочную партию
    vaaaaadik
    1. Alexey RA Сегодня, 14:16
      Цитата: vaaaaadik
      В статье то как раз про серийные машины написано, а не про установочную партию

      В статье в очередной раз журналист вольно истолковал прямое и ясное заявление:
      Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года, соответственно, мы находимся в графике. Пока по контракту идут две машины

      Более того, о контракте на 2 машины именно установочной партии писала "КЗ".
      Alexey RA
    2. Piramidon Сегодня, 14:17
      Цитата: vaaaaadik
      В статье то как раз про серийные машины написано, а не про установочную партию

      Для тех, кто дальше заголовка не прочитал:
      Сейчас идет установочная партия...Пока по контракту идут две машины
      Piramidon
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 13:59
    Целых ДВА! Не перетруждайтесь,иначе устанете.
    ВЕРЕСК
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:08
    Ну, что тут скажешь??))) умопомрачительное количество!!!))
    "К агрессии готовы", теперь..
    Зачем печатать ТАКИЕ " Новости"???
    Стыд и срам! Особенно, на фоне, недавней риторики президента
    Сибирский цирюльник
    1. Alexey RA Сегодня, 14:18
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Зачем печатать ТАКИЕ " Новости"???

      Для людей, которые понимают, что выпуск установочной партии новых вертолётов означает последний шаг на пути к их серийному производству.
      А также для тех, кто знает, что одними Ми-28НМ заказы на вертолёты не исчерпываются. smile
      Alexey RA
      1. Сибирский цирюльник Сегодня, 14:26
        Возможно, Вы и правы...) Но, согласитесь, что "партия" Не слишком велика, с учетом того, что есть Камов, с машинами, наверное, не худшими..
        ... И время... Опять же...
        Сибирский цирюльник
        1. Alexey RA Сегодня, 14:49
          Цитата: Сибирский цирюльник
          Но, согласитесь, что "партия" Не слишком велика

          Она и не должна быть велика. Её выпускают для оценки готовности производства к выпуску серийных машин, чтобы заранее выловить большую часть огрехов документации и производства именно на малой партии, а не на всех машинах серии.
          Alexey RA
          1. Fedalex Сегодня, 17:04
            Две штуки - это партия?!
            Fedalex
          2. Ищущий Сегодня, 17:38
            Что за ересь вы пишите.Что за термин придумали-установочная.зарубите себе партия изделий может быть опытной,.серийной.испытательной.А эти вертолёты.судя по всему-всего лишь опытные .предсерийные образцы.переданные в МО для войсковых испытаний.И испытания эти могут длится ГОДАМИ !! Для нынешней России-прекрасный способ воровать бюджетные деньги ГОДАМИ а потом продать армии старьё,коим и является любой образец вооружения.разработанный 9 !!!!!! назад.
            Ищущий
            1. Alexey RA Сегодня, 18:28
              Цитата: Ищущий
              Что за ересь вы пишите.Что за термин придумали-установочная.зарубите себе партия изделий может быть опытной,.серийной.испытательной.

              Смотрим ГОСТ 2.103-2013 и ГОСТ Р 15.301-2016:
              Установочная серия: Первая промышленная партия изделий, изготовленная в период освоения производства по документации серийного или массового производства с целью подтверждения готовности производства к выпуску продукции с установленными требованиями и в заданных объемах.

              То есть, это первые машины, выпущенные заводом, которому передано серийное производство по документации серийного производства. А не опытным производством КБ.
              И нужны они для того, чтобы выловить все косяки, неизбежно возникающие при переходе от опытного производства к серии.
              Цитата: Ищущий
              А эти вертолёты.судя по всему-всего лишь опытные .предсерийные образцы.переданные в МО для войсковых испытаний.

              Опытный ОП-1 летает с 2016 г. Нынешняя пара - это первые машины, выпущенные по документации и на производстве будущей серии.
              Alexey RA
    2. Piramidon Сегодня, 14:20
      Цитата: Сибирский цирюльник
      умопомрачительное количество!!!

      Сколько машин, по вашему, должно быть в УСТАНОВОЧНОЙ партии? Машина новая, зачем не проведя испытания, их десятками клепать?
      Piramidon
  8. Bronevick Сегодня, 15:29
    Год только начался. Долго что то будут собирать.
    Bronevick
  9. Архивариус Вася Сегодня, 15:37
    Да хватит уже новостей с Ми-28... давайте лучше про Ка-52, он всё таки понадежнее будет.
    Архивариус Вася
  10. Ищущий Сегодня, 17:21
    Цитата: Starover_Z
    Цитата: Alexey RA
    Потому что это не серия, а установочная партия:

    Да ещё наверно и ручной сборки - 2 штуки за целый год ...
    Даже не смешно - просто грустно ... recourse

    Это издевательство!!!!!
    Ищущий
  11. magdama Сегодня, 17:29
    Что же вы так не любите НАШУ РОССИЙСКУЮ АРМИЮ, либералки?......................Невероятное желание у меня вас ударить по либерализму, то бишь ПО МОРДЕ
    magdama
  12. Ищущий Сегодня, 18:31
    Разработка крупнейшего на сегодняшний день пассажирского авиалайнера А-380 была начата в 2000г. А первый серийный А-380 был передан заказчику в 2007 году.ПОСЧИТАЛИ!!!!7 лет,ВСЕГО 7 лет !!!!!.А здесь-плюнуть не на что- и через 9 лет АЖ 2,ЦЕЛЫХ 2 вертолёта передадут.И подлодку одну отремонтируют за 10 лет,и фрегат один раз в семь лет спустят,а через лет пять достроят и передадут флоту.И пусть меня убедят.что в ВПК России не откровенный САБОТАЖ со стороны лиц.проникших на руководящие должности .Или, думаете, 5 графа просто так введена была-от нечего делать?
    Ищущий
  13. Болгарский Перец Сегодня, 20:52
    Поздно ребята, поздно.
    уже просрали ето вертушка, лучше стройте Ка 52, нет смисл терять време и денег на 28ку......
    Ми 28 всегда будет самий плохой ударний вертолет ВКС.

    Если Нку бьила хорошая, тогда зачем конструктори продумали новий улучшений модел с индексом М??? то там улучшали??
    Просто стройте Ка 52 в ваших заводах, пока человеческий вертолет не сделали. Сколько человек погибло за ето машина.
    Болгарский Перец
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