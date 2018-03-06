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ВКС России получат до конца года два новейших серийных Ми-28НМ
Два новейших серийных ударных вертолета Ми-28НМ поступят в войска до конца 2018 года, сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ войдет инновационная нашлемная система целеуказания и индикации.
Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Машина оснащена новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника, передает ТАСС.
Сейчас идет установочная партия, завершение контракта - ноябрь текущего года, соответственно, мы находимся в графике. Пока по контракту идут две машины- сказал он
Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ войдет инновационная нашлемная система целеуказания и индикации.
Вертолет оснащен новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор. Машина оснащена новой системой РЭБ. Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника, передает ТАСС.
Использованы фотографии: http://tehnorussia.su/
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