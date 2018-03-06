21:20 06 марта
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В Индии начато производство фюзеляжей вертолетов AH-64

В Хайдарабаде (Индия) состоялась торжественное открытие совместного предприятия Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), сообщает bmpd.

Церемония открытия с участием министра обороны Индии Нирмалы Ситхамаран совместного предприятия Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL) американской корпорации Boeing и индийской компании Tata Advanced Systems Ltd. (TASL,оборонный дивизион индийской группы Tata).

TBAL будет поставлять фюзеляжи для всех вертолетов Apache, производимых Boeing в США – как для американской армии, так и для иностранных заказчиков, включая Индию.


Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в 2015 году, строительство самого завода начато в 2016-ом. Поставка первого фюзеляжа Apache ожидается в текущем году. На предприятии задействовано 350 квалифицированных работников.

В Индии начато производство фюзеляжей вертолетов AH-64


Ресурс напоминает, что «в сентябре 2015 года Минобороны Индии подписало с правительством США и корпорацией Boeing пакет контрактов общей стоимостью 3 млрд. долларов на закупку для ВВС Индии 22 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов CH-47F Chinook».

Опционы к контрактам включают еще 11 вертолетов АН-64Е и семь CH-47F.

Использованы фотографии: Минобороны Индии
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Комментарии 29

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  1. Vard Сегодня, 13:15
    Да уж... Индия... впереди планеты всей... 690 машин только для армии США... А у нас вон две до конца года... печалька...
    Vard
    1. Владыка Ситх Сегодня, 13:23
      А сколько вертолетов поставила наша промышленность в прошлом и позапрошлом году? Сколько и каких будут поставлены в этом?
      Владыка Ситх
      1. Shurik70 Сегодня, 14:25
        Цитата: Vard
        Да уж... Индия... впереди планеты всей... 690 машин только для армии США... А у нас вон две до конца года... печалька...

        Если они будут собирать корпуса Апачей так же, как для себя моторы истребителей собирают ... То это крупная победа Путина laughing
        Shurik70
        1. Владыка Ситх Сегодня, 14:34
          Та это цирк с огнями. После слов Трампа, что нужно возращать производство в США. В итоге собираемые корпуса в Южной Кореи переехали в Индию. +Безработица в США -качество вертушек.
          Владыка Ситх
        2. uskrabut Сегодня, 14:40
          ТАТА авто купила автомобильную марку ягуар, с тех пор ягуар не ягуар. Надеюсь то же самое они сделают и с боингом.
          uskrabut
          1. voyaka uh Сегодня, 18:30
            Качество сборки Ягуара всегда было низким, и когда он был британской фирмой (Лейланд - полугос. фирма с профсоюзом - дрек) , и когда совладельцами стали индусы. Два завода в Англии, один - Индии.
            Я катался на нем недавно, сынишка брал на прокат. Гонять на нем здорово, содержать не советую никому negative .
            voyaka uh
    2. Geisenberg Сегодня, 13:26
      Вообще новость хорошая. Америкосы скоро совсем разучатся военную технику делать. Танки уже давно не делают, самолёты еле-еле, вертолёты индусы для них клепают, корабли что-то всё больше для доков делают ...

      Так что это хорошая новость.
      Geisenberg
      1. kpotr Сегодня, 13:39
        Они же корпуса для намеров делают, а это тебе меркавы.
        kpotr
        1. Geisenberg Сегодня, 15:59
          Цитата: kpotr
          Они же корпуса для намеров делают, а это тебе меркавы.


          Значит американцы корпуса больше не делают. Голову включи уже.
          Geisenberg
      2. ПАМ Сегодня, 14:10
        Geisenberg
        бред не неси, любого противника надо уважать и не заниматься шапкозакидательством. Молодцы-сплавили низкоквалифицированную и затратную (в нормочас) работу (где дешевая рабсила) при этом не раскрыли "передовых" технологий, пропихнули контракт на свой вертолет.
        ПАМ
        1. MIG00001 Сегодня, 14:53
          Нут так США в свое время всякого рода производство сплавили в Китай, там дешевле. только вот теперь Трамп воняет что дескать ребята верните рабочие места. Так что и тут Трамп не углядел ))))))
          MIG00001
          1. Geisenberg Сегодня, 16:02
            Цитата: MIG00001
            Нут так США в свое время всякого рода производство сплавили в Китай, там дешевле. только вот теперь Трамп воняет что дескать ребята верните рабочие места. Так что и тут Трамп не углядел ))))))


            Когда до него дойдёт что он в Индию сплавил точно так же будет орать ...
            Geisenberg
        2. Geisenberg Сегодня, 16:01
          Цитата: ПАМ
          Geisenberg
          бред не неси, любого противника надо уважать и не заниматься шапкозакидательством. Молодцы-сплавили низкоквалифицированную и затратную (в нормочас) работу (где дешевая рабсила) при этом не раскрыли "передовых" технологий, пропихнули контракт на свой вертолет.


          Слыш ты молодец ! Выражения подбирай.

          Было бы кого уважать. Страна созданная бандитами и психопатами, бежавшими из Европы. Собственно какие родители такие и детки получились.
          Geisenberg
          1. Комментарий был удален.
          2. ПАМ Сегодня, 16:49
            Цитата: Geisenberg
            Цитата: ПАМ
            Geisenberg
            бред не неси, любого противника надо уважать и не заниматься шапкозакидательством. Молодцы-сплавили низкоквалифицированную и затратную (в нормочас) работу (где дешевая рабсила) при этом не раскрыли "передовых" технологий, пропихнули контракт на свой вертолет.


            Слыш ты молодец ! Выражения подбирай.

            Было бы кого уважать. Страна созданная бандитами и психопатами, бежавшими из Европы. Собственно какие родители такие и детки получились.

            прошу прощения поставлю в кавычках (" уважать") или исправлю недооценивать. А хрен исправить не получается.
            ПАМ
    3. Muvka Сегодня, 15:17
      Цитата: Vard
      Да уж... Индия... впереди планеты всей... 690 машин только для армии США... А у нас вон две до конца года... печалька...

      А сколько новых МБР будет поставлено на дежурство в США? И сколько в прошлом году поставили? Поделитесь цифрами.
      Muvka
    4. влад66 Сегодня, 15:41
      Цитата: Vard
      А у нас вон две до конца года... печалька...

      УСТАНОВОЧНАЯ ПАРТИЯ на 2 машины, а не серия, это разные вещи уважаемый hi
      влад66
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:16
    Вот и потеряли мы эту страну как рынок оружия, пустив туда сша.
    Геркулесыч
    1. Geisenberg Сегодня, 13:34
      Цитата: Геркулесыч
      Вот и потеряли мы эту страну как рынок оружия, пустив туда сша.


      Эту страну нельзя не потерять ни найти. Там живут такие хитрожопые выкрутасы, что если только они не захотят сами то и не будут они никому рынком.
      Geisenberg
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 13:18
    TBAL будет поставлять фюзеляжи для всех вертолетов Apache, производимых Boeing в США – как для американской армии, так и для иностранных заказчиков, включая Индию.
    и как это совместить с заявлением Трампа о возвращении всех производств в штаты? чудны дела твои, о Трамп laughing
    Angel_and_Demon
    1. Avis-bis Сегодня, 13:57
      Цитата: Angel_and_Demon
      как это совместить с заявлением Трампа о возвращении всех производств в штаты?

      Например, календарём. Написано же, что завод начали строить за год до прихода Трампа.
      Avis-bis
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:01
        Цитата: Avis-bis
        Написано же, что завод начали строить за год до прихода Трампа.

        и теперь он будет весь завод перевозить?
        Angel_and_Demon
        1. Avis-bis Сегодня, 14:23
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: Avis-bis
          Написано же, что завод начали строить за год до прихода Трампа.

          и теперь он будет весь завод перевозить?

          Зачем? Что сделано, то сделано. У них больше производств в других отраслях выведено в других отраслях. Например, агрегаты того же 787 делают по всему миру. Крыло, например, в Японии.
          Ну, а когда/если отобьют бабло, затраченное на строительство завода в Индии, может и перевезут в США.
          Avis-bis
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 14:56
            Цитата: Avis-bis
            Ну, а когда/если отобьют бабло, затраченное на строительство завода в Индии, может и перевезут в США.

            неее, тогда точно обещание не выполнит laughing
            Angel_and_Demon
  4. К.А.С Сегодня, 13:57
    хинди руси пхай пхай.
    интересно за какие ништяки индусы получили технологию. Вроде американцы против передачи технологии
    К.А.С
    1. Piramidon Сегодня, 14:06
      Какие супертехнологии нужны чтобы фюзеляж склепать? Это ведь не движки, не оружие, не авионика. А фюзеляжи для самолетов и вертолетов индусы и сами давно делают и даже со всей "начинкой".
      Piramidon
      1. Avis-bis Сегодня, 14:26
        Цитата: Piramidon
        Какие супертехнологии нужны чтобы фюзеляж склепать?

        Вот, кстати, да. В вертолёте фюзеляж это, пожалуй, самый незамысловатый агрегат. Главный редуктор, автомат перекоса... вот там даа... :)
        Avis-bis
        1. MIG00001 Сегодня, 14:57
          зато мы умеем делать автомат перекоса.... но на жигули до сих пор не сделали нормального автомата
          MIG00001
          1. Avis-bis Сегодня, 15:04
            Цитата: MIG00001
            зато мы умеем делать автомат перекоса.... но на жигули до сих пор не сделали нормального автомата

            Что сказать то хотели?
            Avis-bis
          2. Geisenberg Сегодня, 16:03
            Цитата: MIG00001
            зато мы умеем делать автомат перекоса.... но на жигули до сих пор не сделали нормального автомата


            Автомат перекоса на жигули ??? Ок. ... вопрос поменяю. Что, какое вещество ты принимаешь ?
            Geisenberg
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