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В Индии начато производство фюзеляжей вертолетов AH-64
В Хайдарабаде (Индия) состоялась торжественное открытие совместного предприятия Tata Boeing Aerospace Limited (TBAL), сообщает bmpd.
TBAL будет поставлять фюзеляжи для всех вертолетов Apache, производимых Boeing в США – как для американской армии, так и для иностранных заказчиков, включая Индию.
Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в 2015 году, строительство самого завода начато в 2016-ом. Поставка первого фюзеляжа Apache ожидается в текущем году. На предприятии задействовано 350 квалифицированных работников.
Ресурс напоминает, что «в сентябре 2015 года Минобороны Индии подписало с правительством США и корпорацией Boeing пакет контрактов общей стоимостью 3 млрд. долларов на закупку для ВВС Индии 22 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов CH-47F Chinook».
Опционы к контрактам включают еще 11 вертолетов АН-64Е и семь CH-47F.
TBAL будет поставлять фюзеляжи для всех вертолетов Apache, производимых Boeing в США – как для американской армии, так и для иностранных заказчиков, включая Индию.
Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в 2015 году, строительство самого завода начато в 2016-ом. Поставка первого фюзеляжа Apache ожидается в текущем году. На предприятии задействовано 350 квалифицированных работников.
Ресурс напоминает, что «в сентябре 2015 года Минобороны Индии подписало с правительством США и корпорацией Boeing пакет контрактов общей стоимостью 3 млрд. долларов на закупку для ВВС Индии 22 боевых вертолетов AH-64E Apache Guardian и 15 транспортных вертолетов CH-47F Chinook».
Опционы к контрактам включают еще 11 вертолетов АН-64Е и семь CH-47F.
Использованы фотографии: Минобороны Индии
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