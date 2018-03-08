Борьба за Европу

"Похоже, нам нужно рассчитывать на собственные силы" (с) А.Меркель

В последние несколько лет все не утихают страсти по строительству одной из самых скандальных веток газовых путей Европы под именем "Северный поток - 2". Попробуем разобраться, что же кроется за этой "войной за ресурсы" и как это отражается на раскладе геополитических сил на ближневосточно-европейской арене.Ни для кого не секрет существование поговорки "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Однако еще во времена "молодой Америки" стал понятен и другой принцип: "Кто владеет ресурсами, тот владеет миром". Уж кто-кто, а США, построившие свою "мощь" на разграблении ресурсов нетронутой до 17 века Северной Америки, вряд ли станут оспаривать это утверждение.С начала 20 века США вели ожесточенную борьбу за право контроля ресурсов на других континентах, возражать этому выводу может только совсем не понимающий в геополитике человек. И если раньше это выражалось в способности США выгодно торговать, то с ростом "военной мощи" США амбиции заокеанских "партнеров" стали расти, и они стали открыто злоупотреблять и военной силой.Можно долго перечислять список стран, куда США вторгались "политически" (используя революции и смены режимов), либо с помощью военной силы, если более бюджетный и менее кровопролитный первый сценарий "не работал".В процессе завоевания мировых ресурсов за пределами страны 1989-2000 годы стали "золотой эпохой" США. Потеряв сильного геополитического соперника в лице СССР и на фоне все еще не достающей экономической и военной мощи Китая, правительство США в союзе с транснациональными корпорациями могло абсолютно безнаказанно и дешево преодолевать локальные недовольства местного населения стран-экспортеров нефти и газа и брать под свой контроль важнейшие углеводородные месторождения и артерии планеты.Всегда для США были наиболее привлекательными направления нефтегазовых артерий между РФ и ЕС. Они имели большие запасы углеводородов, мощные объемы прокачки, уже готовую газотранспортную систему (в дальнейшем ГТС). Нужно было лишь взять это все под контроль. И это удалось.На территории РФ было создано множество фирм, которые добывали углеводороды в разных частях страны и гнали их платежеспособному ЕС, который так же переживал свой "бум развития" на фоне утери СССР своих рынков как в самой Европе, так и в других странах.В открытом доступе существует огромное множество оценок и экономических расчетов, на основании которых можно найти итоговый "профит", полученный США от коммерциализации некогда бывшей государственной ГТС СССР, который для нас, жителей самой большой страны в мире, выражается как "убыток" или "недополученная прибыль".Со сменой власти в РФ в 2000 году к Правительству РФ "пришло понимание", что главным вопросом восстановления суверенитета РФ является возврат контроля над экспортом ресурсов, однако резкая "национализация" крупных энергетических компаний могла поспособствовать лишь резкому оттоку капитала и инвестиций за рубеж, что, вполне вероятно, привело бы к понижению инвестиционного климата в России, что плачевно сказалось бы на чрезмерно кредитованной стране. Более того, многие отрасли страны просто "легли" в 90-е годы и требовали прихода иностранных инвестиций и технологий.Был выбран иной способ: РФ стала скупать частные нефтяные компании, а если были такие юридические возможности, то замораживать их деятельность со всеми месторождениями доводя компанию до банкротства и приобретая ее за бесценок с частью ГТС и месторождениями. И дело тут далеко не в "рейдерском" захвате, а скорее в нежелании старых владельцев этих компаний исполнять новые требования законодательства РФ (вспоминаем "ЮКОС").Скупая мелкие компании, РФ вводила их в состав "Газпрома", увеличивая долю своих акций в этой корпорации. Главной задачей было довести пакет акций до "контрольного". И это удалось. После получения "решающего голоса" в этой корпорации Россия получила право на единоличное решение в вопросах "политики" этой корпорации. Политика "Газпрома", к слову, сильно изменилась, в дело вступила "стратегия конкурентоспособности" и компания поставила других добытчиков газа в такие условия, что их выживание вне этой корпорации стало невозможным, что привело, фактически, к тому, что государство получило контрольный пакет над всеми участниками газового рынка в России. Это делалось не с помощью законов, а с помощью демпинга цен, который ставил другие компании на уровень доходности ниже рентабельности. Все законно, чистый бизнес.Так был возвращен газовый рынок РФ под контроль государства, хотя сегодня приличная доля "Газпрома" все еще принадлежит другим странам. Однако из "схемы был выведен самый пагубный и беспардонный игрок - США, что лишило их права голоса в вопросах газовых поставок из РФ в ЕС внутри России.Понимая, что такой лакомый кусок уходит из-под контроля, а некогда геополитический противник начинает свое восстановление, возврат кредитов и восстановление суверенитета, не соответствующего их интересам, США попытались "явить свету" новый "проект" ГТС из стран Ближнего Востока. Дешевая добыча газа в Катаре должна была с успехом компенсировать издержки многоступенчатого транзита и охраны трубопровода на "неспокойных" участках, подарить США полный контроль над этой ГТС и максимально ослабить РФ.Европа, разумеется, заинтересовалась в этом проекте. Тогда и начались подвижки американской "демократии" в странах ближнего востока, через которые должен был пройти данный газопровод.Однако в начале второго десятилетия 21 века основной поставщик газа в ЕС уже набрал политический вес, стало понятно, что международные решения не способны повлиять на политику РФ, а ее надежность как поставщика газа в ЕС была оценена как "очень высокая".Именно тогда ЕС стал терять интерес к "проекту долгой перспективы", тем более что постоянные вливания средств в ближневосточные "хот-проджекты" стали утомлять ЕС, а объем поставляемого газа из России вполне удовлетворяли ее потребности. И это потребовало от США новых действий, активных и решительных.2013 год можно считать определяющим, именно в этот момент началась самая жесткая борьба между РФ и США за газовый рынок Евросоюза.Сегодня я все чаще слышу, что "уже началась третья мировая война" между США и РФ. На самом деле это нечто иное как битва за самого платежеспособного клиента в нефтегазовой отрасли... Не более.Вряд ли кто-то в попытке завладеть новым рынком станет ставить "себя любимого" под реальную угрозу уничтожения, недополученная прибыль не стоит таких свеч, тем более, что и США, и РФ прекрасно понимают, что шансы США в этой игре на победу - минимальны. А причиной тому страна Евросоюза, чьи слова в области решения газовых вопросов Европы звучат все громче и сильнее с каждым днем - Германия.Потеря интереса Европы к ближневосточным "горячим проектам" сильно не устраивала США, в свете этого "затухающего внимания" наиболее интересным вариантом для США был удар по стабильности газовых поставок в ЕС от восточного соседа. Так как Германия является очень сильным игроком регионального масштаба, был выбран второй транзитер газа в ЕС - Украина. Многие политологи утверждают о том, что таким образом НАТО приближается к границам РФ и стремится блокировать военный потенциал РФ, однако мне это утверждение видится весьма сомнительным. Мы живем в эпоху достаточно развитую, и современные вооружения нивелируют необходимость быть ближе к "потенциальному врагу", тем более что близость к столице РФ балтийских стран, уже входящих в НАТО, максимальна.Украинский "проект" демократии, обещания сильной поддержки со стороны США - это не более чем попытка ограничить поставки газа в ЕС, дав понять последнему, что нити газопроводов из РФ в ЕС не столь стабильны и безопасны, дабы снова разжечь интерес ЕС к альтернативным источникам поставок газа.Россия также включилась в эту борьбу, понимая, что, как минимум, одна ГТС потеряна как надежная, и это заставит-таки искать Евросоюз альтернативные источники поставки газа, что уменьшит не только геополитическое влияние России на ЕС, но, главным образом, лишит Россию части поступлений в бюджет и позволит "кому-то" снова подняться на ее потерях.В данной ситуации следовало действовать столь же быстро и решительно, "инертность" решений руководства РФ уже привела к тому, что РФ потеряла промышленного партнера, хотя и в этом вопросе Россия смогла извлечь выгоду в долгосрочной перспективе. Перенос производств в Россию давно назрел, и это стало "финальным толчком" к росту промышленного суверенитета РФ.Присоединение Крыма можно считать актом военной борьбы, возврат полуострова играет чисто военное значение, он опускает Украину как потенциальный актив НАТО ниже порога ликвидности, а размещение военных средств самообороны РФ на полуострове ПОЛНОСТЬЮ ликвидирует военные выгоды запада от захвата Украины и даже, наоборот, в долгосрочной военной перспективе, очевидно, запад проиграл эту микросхватку именно в военном аспекте.Также стал активно прорабатываться проект "Южного потока" как альтернатива Украинской транзитной ГТС, однако здесь все выступили "против", так как стало не понятно, кто будет главным транзитером газа на этом направлении. Неслучайно тогда господин Обама ездил именно в Германию, а не в Брюссель. Бывший Президент США понимал, что данный проект бьет по интересам Германии, региональной державы в рамках Евросоюза. Именно после визита Обамы в Германию был принят "энергопакет", блокирующий постройку Южного потока и именно тогда начались "спекуляции" на тему "бедной Украины" и необходимости ее поддержки путем сохранения транзита. Еще тогда мне стало понятно, что уже обсуждающийся "Северный Поток -2" разделит всех, кто тогда пел о "единой поддержке Украины" и "необходимости сохранения ее статуса как транзитера", и я писал об этом многим "ура-патриотам" "жевто-блакитной" республики.США было выгодно оставить транзит газа через Украину, чтобы, регулируя вентиль, уметь создать напряженность в ЕС с поставками газа из России, США в этом случае присваивали Украину как "прокладку", которая имеет профит с транзита газа. Также США уже давно разработали проект сланцевой добычи газа на территории "мятежных республик" Украины, благо готовая ГТС на территории нового" трофея" США уже имеется, а инертная власть готова принять любое решение в пользу США из-за отсутствия альтернативных покровителей. "Сланцевые проекты" на Украине никак не закрыли бы нужды ЕС в газе из РФ, но стали прекрасным предметом для торговли во внутриполитической среде на самой Украине.Однако в данной ситуации в верхах РФ были сделаны правильные выводы. И Россия решила сделать ставку на главного игрока региона - Германию. Я сомневаюсь, что все эти игры Меркель поддерживала, четко и ясно понимая все телодвижения в сети ГТС Европы. За инертность и нейтральность Меркель в Германии не ругает разве что совсем ленивый. Думаю, это был расчет именно со стороны России, включить главного газового игрока Евросоюза в "игру", переманить его на свою сторону и подарить ему МЕЧТУ - монополию на транзит газа в Евросоюз.России необходимо было найти "слабое звено" в ЕС, которое выступило бы на стороне России в решении газовых проблем, и как это ни парадоксально, этим "слабым звеном" оказалось сильное политическое звено "регионального" масштаба. Россия предлагает Германии стать транзитером новой ветки "Северного потока", при этом строительство будет подразумевать две ветки с прицелом на рост потребления газа Евросоюзом согласно тенденции последних лет. При этом "Газпром" ничего не сказал о перенаправлении транзита газа с украинского направления в новую "трубу", но весь мир это понял без слов.Именно в этот момент, сравнивая все эти ресурсные битвы с шахматной партией, Россия "сняла" с шахматной доски ферзя. При том сделала этой пешкой, превратив ее в нового ферзя на своей стороне. Считаю, что этот шаг является, на сегодня, окончательной победой России в сфере поставок газа на территорию Евросоюза, победой именно в том, ради чего и замышлялась вся это многолетняя возня на Ближнем Востоке, вся эта демократия на Украине.Естественно, что попытки заблокировать "Северный Поток - 2" со стороны США закончились провалом. Перспективность и неотвратимость данного проекта уже с самого начала оценили западные компании не только из Германии, но и из Франции и Голландии, которые подключились к этому проекту, дабы иметь хоть какой-то "профит" с нового проекта, который был неизбежен и прогнозируем.Дальнейшие крики "остальной Европы" о том, что необходимо сохранить Украину, как транзитера газа и альтернативный источник, в Берлине уже воспринимают как угрозу своим интересам и нежелание мириться с растущей политической мощью Германии на пространстве ЕС. Фоновый шум о том, что Украина нуждается в помощи и ЕС должен выступить против РФ "единым фронтом", уже не находит отклики в сердцах крупных игроков Европейского пространства, личные выгоды сердцу ближе, "ничего личного, просто бизнес".И все грамотные политики уже поняли и просчитали окончание этой битвы в денежном эквиваленте для главных игроков этого рынка. Мнение Украины не в счет и уже никому не интересно. Пустые залы на конференции в Мюнхене это демонстрируют более чем откровенно, интерес запада к "нормандскому формату" продемонстрирован там же. Положительное решение по "СП-2" почти сразу превратило Украину в неликвидный актив... не интересно...США также, понимая, что партия проиграна, пытаются создать общий шум, дабы достойно выйти из этого поражения в борьбе за ресурсы, пытаясь поиметь профит хотя бы от санкций в адрес РФ, которые, очевидно, не столь эффективны и уже не находят поддержки в ЕС. Параллельно продавливаемое в ЕС со стороны США "трансатлантическое партнерство" захлебнулось. Последний "вброс" о наказании компаний, задействованных в программе "Северный Поток - 2", тоже никого не испугал. Выгоды больше, даже с учетом наказаний.Главный партнер, чьи интересы США жестко отстаивали в ЕС, продал американцев за монополию транзита газа в ближайшей перспективе, что, несомненно, усилит и экономическую мощь Германии, что на общем фоне потерь стран ЕС от санкций выглядит как усиление авторитета и экономики Германии на пространстве ЕС в геометрической прогрессии. Россия же сохранила свою долю на рынке ЕС и будет готова к наращиванию объемов в ближайшие годы в свете растущего потребления газа в ЕС.Германия и Россия вышли победителями в этой "схватке", США потеряли время и деньги. Мне тяжело оценивать, что потеряла в этом споре Украина, она никогда не была субъектом этих трений, ОБЪЕКТ и не более, в собственной цене она потеряла очень сильно. Теперь Украина превращается в нерентабельный и убыточный "актив", который необходимо сбросить либо России, либо Евросоюзу, который окончательно потерял интерес к Украине, как к ОБЪЕКТУ геополитического "сражения".И Россия, и Германия получили свои выгоды, об Украине еще будут кричать в Польше и других странах, которые выпадают из общеевропейского поля в сторону американских интересов, но эти страны ничего не решают в вопросах региональной политики и сильно зависят от того же Берлина... экономически. Так что вопросы их недовольства Берлин утрясет очень быстро, после выборов. Кстати, Меркель уже получила столь необходимую для себя "предвыборную победу" и повысила свой рейтинг в глазах электората.___Теперь последнее по порядку, но не по значению.Что касаемо Сирии. Россия вошла туда на случай, если переговоры с Германией провалятся. Да, конечно, ни в коем случае нельзя отрицать и тот факт, что терроризм на Ближнем Востоке является угрозой для РФ, равно как и то, что все эти люди с бородами и автоматами могут прийти в РФ в качестве "последней мести" от США, тем более они заявляли об этом и не раз, но и экономическая составляющая государства играла здесь важную роль.Мне слабо видятся политиками те люди, которые заявляют, что. Газовые поставки в ЕС - это прибыль ГОСУДАРСТВА (БЮДЖЕТА) и рычаг давления на огромное количество стран ЕС с целью получения политических преференций для нашей с вами страны, в том числе за это борются наши парни в Сирии.Я сам военнообязанный, летал в Сирию 2 раза в составе экипажа транспортного самолета, и у меня нет вопросов "нужно это или нет" -. Потому что продажа углеводородов, в том числе, это поступления в бюджет и экономический суверенитет моей страны. Это зарплаты учителей, врачей и прочих бюджетников, это социальные программы и многое другое. А значит, я так же, как и любой человек "в погонах" должен защищать любые интересы моей страны, ущемление которых может поставить ее положение на грань, ухудшить положение внутри общества. Я поеду воевать в Антарктику с пингвинами, если это будет угрожать, в том числе, и экономическому суверенитету моей страны.В конце концов, мы делаем правильное дело, и "импотентный" авианосец из Франции, браво прибывший к берегам Сирии и убежавший через 2 дня без единого выстрела, не решит проблемы мирного населения, гибнущего под колесами религиозных фанатиков в Париже, чьи идейные наставники сегодня находятся именно в черных зонах ИГИЛ на нашем ТВД.Конечно, можно много рассуждать о коррупции и о том, что с газа, в том числе, имеют и другие люди помимо государства, о коррупции и прочих негативных вещах моей с вами страны. Конечно, это так, как и в любой стране. Но если не защищать экономические интересы нашей страны сегодня, то завтра, когда вы победите внутренних врагов, вас никто не пустит на внешний рынок, потому что своей "экономической импотенцией" и непониманием, что защищать сегодня, вы пустите "коту под хвост" все, что могли иметь завтра.И будет как в близкой моему сердцу сфере авиации, где страна Антонова, Яковлева, Ильюшина, Туполева, Лавочкина и других великих конструкторов радуется всего одной сотне проданных пассажирских самолетов за 10 лет.