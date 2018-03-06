21:23 06 марта
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Модернизация Черноморского флота РФ обеспокоила Запад

Несмотря на финансовые сложности последних лет и санкции Запада, касающиеся импорта ряда технологий, Россия в целом успешно модернизирует свой Черноморский флот. Он с одной стороны активно участвует в операциях по всему свету, а с другой представляет собой эшелонированную линию обороны, прикрывающую южные рубежи страны.

Модернизация Черноморского флота РФ обеспокоила Запад


Как отмечает американское здание The National Interest, среди российских флотов именно Черноморский претерпел самые значительные изменения с 2010 года. Несмотря на относительно небольшое количество кораблей и их небольшой тоннаж, его подразделения участвовали в операциях в бассейне Черного и Средиземного морей, а также за пределами Суэцкого канала и Гибралтарского пролива. А новое ракетное вооружение позволяет кораблям Черноморского флота атаковать отдаленные цели, не покидая родную акваторию.


Госпрограммой вооружений на 2011-2020 годы предполагалось строительство шести сторожевых кораблей проекта 11356M (головной - "Адмирала Григорович" - введен в строй в марте 2016 года). Однако из-за отказа Украины от дальнейших поставок газотурбинных установок для судов данного типа пока удалось построить три фрегата, оставшиеся планируется сдать уже с российскими двигателями.

Столкнувшись с этой проблемой, пишет издание, руководство ВМФ решило сделать акцент на массовом строительстве малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 ("Каракурт"), оснащенных ракетами "Калибр", а также патрульных катеров проекта 22160. Вместе с уже введенными в строй МРК проекта 21631 ("Буян-М") они составят мощную мобильную группировку.

Наконец, Россия полностью выполнила программу по усилению Черноморского флота шестью новейшими дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3 "Варшавянка". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их как правило замечает противник. За исключительную скрытность в НАТО их еще неофициально называют "черными дырами". Находясь в районе Леванта и Черном море, они с помощью все тех же "Калибров" могут поражать цели в большинстве стран Европы, Северной Африки, Ближнем Востоке и Центральной Азии.

В отличие от других военно-морских театров, в Черном море Россия должна поддерживать многонаправленную оборону, подчеркивает The National Interest, в связи с чем на этом направлении формируются три защитных рубежа.

Первый относится к пространству в Черном и Азовском морях на границе с Украиной. Основная задача здесь - отражение потенциальной угрозы со стороны диверсантов, использующих небольшие катера.

Вторая линия обороны направлена на внешний радиус и относится к возможному противостоянию со странами НАТО. Наконец, третья линия находится в Восточном Средиземноморье, где российская военно-морская оперативная группа постоянно присутствует с начала 2010 года. По мнению американского издания, для укрепления этого направления не исключено перебазирование в российскую базу в Тартусе (Сирия) одной-двух подводных лодок, для чего потребуется модернизация инфраструктуры этого объекта, передает "РГ-Сила".

Использованы фотографии: нтон Новодережкин/ТАСС
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Комментарии 26

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  1. sir_obs Сегодня, 13:28
    Меня Гондурас беспокоинт.
    А ты его не чеши...
    sir_obs
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:38
      В составе средиземноморской эскадры ВМФ СССР насчитывалось 70-80 вымпелов (до 30 надводных боевых кораблей, 4-5 атомных и до 10 дизельных ПЛ, 1-2 плавмастерские, 3-4 морских танкера, корабли минно-тральной группы, корабли комплексного снабжения, сухогрузы, рефрижераторы, госпитальные и спасательные суда, морские буксиры и др.). Военно-морские силы США в Средиземном море, представленные 6 флотом, обычно состояли из 30-40 вымпелов, включая 2 авианосца, десантный вертолётоносный корабль-док, 2 ракетных крейсера (1 в роли флагманского корабля флота), 18-20 кораблей охранения (крейсера с управляемым ракетным оружием, эскадренные миноносцы и фрегаты), 1-2 многоцелевых корабля обеспечения, до 6 многоцелевых атомных подводных лодок. Вот эта была сила и мощь .
      Spartanez300
    2. сибиралт Сегодня, 13:56
      Кто владеет Севастополем, тот владеет Черным морем - сказал адмирал Нахимов. Пока этот постулат никто не оспорил.
      сибиралт
  2. Geisenberg Сегодня, 13:29
    В общем то и правильно обеспокоила. Осталось еще отменить конвенцию Монтрё и запретить не черноморским странам иметь военные корабли в Чёрном море ...
    Geisenberg
    1. Геркулесыч Сегодня, 13:35
      Только предворительно проливы заминировать , чтобы меньше натовщины в нашем море шлялось.
      Геркулесыч
      1. Geisenberg Сегодня, 13:36
        Цитата: Геркулесыч
        Только предворительно проливы заминировать , чтобы меньше натовщины в нашем море шлялось.

        ... ага ... и воду всю вычерпать заодно ... чтоб вообще ничего не плавало там ...
        Geisenberg
        1. Silvestr Сегодня, 13:53
          Цитата: Geisenberg
          и воду всю вычерпать заодно

          это к украинцам! Если они могут выкопать,то они могут и закопать
          Silvestr
    2. гильза Сегодня, 13:48
      А что? Идея классная. Ограничить договором с Турцией свои флоты. Ограничить "добрососедский" заход 120 часами,классом не более эсминца. Запретить ядерные силовые установки. Корабельный состав ЧФ РВ -60% от турецкого флота( от общей численности при равных находящихся в ЧМ килях ...ну хотя бы декларировать это). Остальные черноморские "державы",хай строють скока смогут.Обнулить идею "легионеров" в экипажах этих самых стран из иностранных государств. Турки естессно спросють "а нам навар какой"? А вот какой им навар,чтобы пойти на нарушение интересов НАТО? Ну пока Турция в этом самом блоке? А пожалуйста-"свободный ,бесплатный порт" для турецких кораблей. Ой какие потери будут! А правда, какие потери будут? Рост товара оборота при таком раскладе будет точно, а вот что там с потери/экономии сразу и не схватишь ...на лету. Но только это комплексный договор получается, с торговой,навигационной,военной,финансовой составляющей.
      гильза
    3. MstislavHrabr Сегодня, 14:48
      Обрати внимание на программу кораблестроения в Румынии. Штаты хотят иметь сильный союзный флот в Черном море...
      MstislavHrabr
  3. Silvestr Сегодня, 13:32
    Запад может не волноваться, страхи беспочвенны
    Рухнули последние надежды Черноморского флота в ближайшей перспективе обзавестись полноценной бригадой современных фрегатов проекта 11356. К уже находящимся в Севастополе «Адмиралу Григоровичу» и «Адмиралу Эссену» скоро присоединится уже принятый в боевой состав, но пока находящийся на Балтике «Адмирал Макаров». И это все. От запланированной прежде шестерки этих действительно отличных кораблей Севастополю достанется ровно половина.
    Спущенные со стапелей «Янтаря», но пока недостроенные фрегаты «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут на месте доведены до ума и затем проданы Индии.
    Построенный в Калининграде же для Черноморского флота, но давно законсервированный пустой корпус «Адмирала Корнилова» отбуксируют в ту же страну, и достраивать его с нашей помощью будут сами индусы.
    Что особенно грустно с учетом безрадостных перспектив бывшего флагмана ЧФ — гвардейского ракетного крейсера «Москва». Загнанный предшествующими почти беспрерывными боевыми службами в Средиземном море, крейсер уже больше двух лет не выходит в море. Обещанные ему ремонт и модернизация никак не начинаются. И уже сегодня понятно, что эта печальная песня растянется в лучшем случае еще лет на пять.
    Большой противолодочный корабль «Керчь» тяжело поврежден в результате пожара, случившегося 4 ноября 2014 года, и ждет списания. Не считая уже упомянутых трех новых фрегатов проекта 11356, оставшимся крупным боевым единицам 30-й дивизии противолодочных кораблей («Ладному», «Пытливому» и «Сметливому») в общей сложности на круг 124 года от роду. И отходить им от причала скоро станет просто опасно.
    Получается, самый воюющий наш флот вот-вот, в считанные годы, «усохнет» до просто опасных размеров. Его надводная составляющая сократится всего до трех фрегатов.
    Silvestr
    1. НасРать Сегодня, 13:41
      За "Керчь" - его списывали уже, когда корабль загорелся... чего пургу мести..
      НасРать
      1. Silvestr Сегодня, 13:51
        Цитата: НасРать
        За "Керчь" - его списывали уже, когда корабль загорелся... чего пургу мести..

        пурга в чем? Что списывали? Или еще не списали? Вообще-то из "Керчи" музей делать будут.
        Silvestr
      2. Владимир16 Сегодня, 13:54
        Цитата: Silvestr
        Запад может не волноваться, страхи беспочвенны

        Когда такие сильвестры бьются не щадя дивана своего на просторах интернета исходя пальцами и брюзжа слюной за победу ветра над разумом этот самый запад может спать спокойно. wassat
        Желательно вечным сном.
        Владимир16
    2. gukoyan Сегодня, 13:41
      К сожалению, да... Очень печальная статистика...
      gukoyan
    3. Александр War Сегодня, 14:04
      3 фрегата проекта 11356 пойдут в Индию! Взамен по идее на на Янтаре закладывать 3 фрегата пр 22356 взамен 3 -ем пр 11356 которые пойдут в Индию!Что особенно грустно с учетом безрадостных перспектив бывшего флагмана ЧФ — гвардейского ракетного крейсера «Москва»,тут скорее его на модернизацию поставят ,правда строки не ясны!проекты 1164 «Атлант» тоже не вечны ,надо уже закладывать и строить новые к примеру Эсминцы проекта 21956 с небольшим довооружением!
      Александр War
    4. Mestny Сегодня, 14:11
      Рухнули последние надежды Черноморского флота

      Как? И тут? Ну всё, решительно всё уже рухнуло.
      Mestny
    5. Alexey RA Сегодня, 14:11
      Цитата: Silvestr
      Спущенные со стапелей «Янтаря», но пока недостроенные фрегаты «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут на месте доведены до ума и затем проданы Индии.
      Построенный в Калининграде же для Черноморского флота, но давно законсервированный пустой корпус «Адмирала Корнилова» отбуксируют в ту же страну, и достраивать его с нашей помощью будут сами индусы.

      Это окончательное решение? А то на моей памяти с 2015 года вторую тройку ФР пр. 11356 продавали Индии в среднем 2 раза за год. smile
      Alexey RA
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:33
    Если бы мы еще начали массово на полуострове строить боевые корабли, запад "жаба залюбила " бы до смерти! Надеюсь, что это не за горами!
    Геркулесыч
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 13:47
    Да чего ж они так беспокоятся по любому поводу? Чего дерганые такие? Корейцы, вон, пар из трубы пустили - уже нервничают, ЧФ модернизируется - снова нервничают, ВВ обратился к федеральному собранию - в истерику впадают....может пора к доктору? А ? Ну там по коленке постучит, клизму пропишет....
    КОТ БАЮН
    1. AlexVas44 Сегодня, 14:06
      Цитата: КОТ БАЮН
      ...Корейцы, вон, пар из трубы пустили - уже нервничают, ЧФ модернизируется - снова нервничают,...
      AlexVas44
  6. next322 Сегодня, 13:59
    странное беспокойство,смешанное с бредом.....на сегодня на ЧФ всего 2 новых фрегата.....3 застрял навечно на балтике)) никак не покинет Балтийск.......пока ни одного нового мрк......ни одного нового патрульного корабля.......дай бог чтобы к концу года,хоть что нибудь сваяли с этого перечня
    next322
    1. Mestny Сегодня, 14:13
      Люди, в данном случае враги, владеющие информацией - выражают беспокойство.
      Но вам разумеется виднее. И беспокоиться им не о чем.
      Ну вот и ладно.
      Mestny
    2. влад66 Сегодня, 15:13
      Цитата: next322
      дай бог чтобы к концу года,хоть что нибудь сваяли с этого перечня

      Мы все умрем да? recourse
      влад66
  7. 1536 Сегодня, 15:15
    Нужно подумать прежде всего о том, как сделать из всего Черноморского побережья России, в том числе и крымского, витрину, "конфетку", базу для отдыха, куда тянет как магнитом всех жителей России и зарубежья. Тогда плавание иностранных кораблей по Черному мору будет всего лишь тратой мазута.
    1536
  8. gig334 Сегодня, 16:23
    офигеть, делать упор на малые катера, вы чего та с дубу рухнули? где фрегаты, где атомные крейсера? Володя, давай на покой. И блеф твой для дураков, не можем фрегаты нормально построить, про крейсера и авианосцы вообще молчу, но зато создали ядерный двигатель. На кого рассчитан этот бестолковый блеф? Зачем так нагло врать перед выборами? И зачем честных людей грязью поливать, говоря что они не закрыли свои счета?
    gig334
  9. Комментарий был удален.
  10. ЖИГАН Сегодня, 20:30
    Обеспокоенность и озабоченность выражают писаки от ВО! Прям эпидемия в названиях к статьям!
    negative
    ЖИГАН
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