Модернизация Черноморского флота РФ обеспокоила Запад

Несмотря на финансовые сложности последних лет и санкции Запада, касающиеся импорта ряда технологий, Россия в целом успешно модернизирует свой Черноморский флот. Он с одной стороны активно участвует в операциях по всему свету, а с другой представляет собой эшелонированную линию обороны, прикрывающую южные рубежи страны.Как отмечает американское здание The National Interest, среди российских флотов именно Черноморский претерпел самые значительные изменения с 2010 года. Несмотря на относительно небольшое количество кораблей и их небольшой тоннаж, его подразделения участвовали в операциях в бассейне Черного и Средиземного морей, а также за пределами Суэцкого канала и Гибралтарского пролива. А новое ракетное вооружение позволяет кораблям Черноморского флота атаковать отдаленные цели, не покидая родную акваторию.Госпрограммой вооружений на 2011-2020 годы предполагалось строительство шести сторожевых кораблей проекта 11356M (головной - "Адмирала Григорович" - введен в строй в марте 2016 года). Однако из-за отказа Украины от дальнейших поставок газотурбинных установок для судов данного типа пока удалось построить три фрегата, оставшиеся планируется сдать уже с российскими двигателями.Столкнувшись с этой проблемой, пишет издание, руководство ВМФ решило сделать акцент на массовом строительстве малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 ("Каракурт"), оснащенных ракетами "Калибр", а также патрульных катеров проекта 22160. Вместе с уже введенными в строй МРК проекта 21631 ("Буян-М") они составят мощную мобильную группировку.Наконец, Россия полностью выполнила программу по усилению Черноморского флота шестью новейшими дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3 "Варшавянка". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их как правило замечает противник. За исключительную скрытность в НАТО их еще неофициально называют "черными дырами". Находясь в районе Леванта и Черном море, они с помощью все тех же "Калибров" могут поражать цели в большинстве стран Европы, Северной Африки, Ближнем Востоке и Центральной Азии.В отличие от других военно-морских театров, в Черном море Россия должна поддерживать многонаправленную оборону, подчеркивает The National Interest, в связи с чем на этом направлении формируются три защитных рубежа.Первый относится к пространству в Черном и Азовском морях на границе с Украиной. Основная задача здесь - отражение потенциальной угрозы со стороны диверсантов, использующих небольшие катера.Вторая линия обороны направлена на внешний радиус и относится к возможному противостоянию со странами НАТО. Наконец, третья линия находится в Восточном Средиземноморье, где российская военно-морская оперативная группа постоянно присутствует с начала 2010 года. По мнению американского издания, для укрепления этого направления не исключено перебазирование в российскую базу в Тартусе (Сирия) одной-двух подводных лодок, для чего потребуется модернизация инфраструктуры этого объекта, передает "РГ-Сила".