Т-84 "Оплот" и Т-90 "Владимир". Вопросы и ответы

Парадокс нашего времени: красивая картинка важнее реальности. А люди любят картинки. А если к картинке еще и немного информации, да с выводами… Вообще красота!Многие люди, по старой советской привычке, верят в то, что пишут в официальной прессе, безоговорочно. Другие, из нового поколения нигилистов, наоборот, не верят ничему. Из серии «есть два мнения». Одно — моё, а второе — неправильное.Мы уже писали о потери способности к анализу в нашем обществе. Учитывая схожесть процессов, происходящих на Украине, там примерно в том же духе все идет. По нисходящей.Совсем недавно там появилась и была широко растиражирована очередная статья, которая вызвала интерес в читательских кругах. Тема стара как мир, но тем не менее. "Танковые школы. Почему украинской "Оплот" лучше российского Т-90".Уже по заголовку знающий читатель понял, о чем идет речь. И сразу стало скучно. Вот, опять…Наши соседи опять рассказали миру о величии собственных боевых машин по сравнению с российскими. Но нет, давайте не будем спешить, всему свое время. А пока несколько "экспертных выводов" украинского издания. Парадоксальных."А собственно «Оплот» (или, правильнее, основной боевой танк Т-84/«объект 478ДУ9») уже принят на вооружение украинской армии — в далеком феврале 2000 г. на основании постановления кабинета министров №237-5 от 08.02.2000. Мало того, в 2001 г. харьковчане произвели как раз 10 машин, которые после оплаты в 2005-2006 гг. были отправлены в 92-ю Чугуевскую отдельную механизированную бригаду".Тут необходимо сделать маленький экскурс в историю. Машины были действительно отправлены в строевую часть. Однако, кроме участия в парадах нигде не засветились. Это при том, что Украина испытывала и испытывает огромных дефицит танков на Донбассе и вынуждена бросать на линию соприкосновения восстановленные из отбросов машины модификаций Т-64.Парадокс? Парадокс. Да, мы тоже «Арматы» в Сирию не отправляем, и они у нас тоже чисто парадные. Но простите, тут и кроме «Армат» свежих танков как бы валом. Свежих – в смысле Т-90 и Т-72Б3М, которые, как ни дергай их за гусеницу, ничем не хуже «Оплота», как минимум.Понятно, что материал рассчитан на украинского потребителя. Но с надеждой, что его изучит кто-либо из военного командования третьих стран. Сейчас в таких странах стало модно иметь собственные бронетанковые части. Какой-никакой, а показатель мощи ВС."...наши харьковские инженеры пошли по пути постепенной модернизации (прежде всего повышения подвижности, защищенности и огневой мощи) танка Т-80УД (а Т-84 и «Оплот-Б» являются вершиной), а россияне — Т-72БУ (его самый современный вариант имеет обозначение Т-90А)".Опять специалисты и люди, интересующиеся танками посмеялись. То, что выдается за современный российский танк, уже давно снято с производства. 7 лет прошло. Изменили буковку в России. Теперь это Т-90М. И совсем с другими характеристиками, чем Т-90А.Для того, чтобы не влезать в технические подробности, а среди наших читателей достаточно много очень квалифицированных и знающих специалистов этого профиля, мы просто напомним о том, что боевая машина российского производства стоит на вооружении уже 25 лет. С 1992 года. А "Оплот"?И экспортируется не первый год. Только в Индии сегодня таких машин 1200. Недавно начались поставки Т-90 в Иран. Контракт заключен пока на 80 танков. Такое стало возможным после того, как военные эксперты увидели в реальных боевых действиях в Сирии возможности даже «устаревших» российских машин.Реакция свидомой части украинского общества была предсказуема. Перемога! И необходима эта перемога для двух целей. "Освободить" Донбасс и вытеснить (точнее, отгрызть кусочек) Россию с рынка вооружений.Чтобы не говорил украинский президент о приверженности минским соглашениям, недавнее его выступление перед военными показало, что Киев серьезно настроен на войну. 20 февраля в своей речи Порошенко открытым текстом поставил эту задачу. А чуть раньше, после подписания закона о реинтеграции Донбасса, приказал ГШ ВСУ к 1 апреля подготовить документы по реализации военного сценария в этом году.Боевые действия либо их удачная имитация – ключ к увеличению продаж и пробуждению интереса к украинской военной технике.Но вернемся к статье. Экспорт вооружений, который долгое время кормил Украину, закончился. Советское наследие продано. То, что пытаются производить украинские оборонные предприятия, вызывает у потенциальных покупателей не интерес, а смех или ужас. В зависимости от ситуации.Попытки использовать оборонку как ремонтные базы, тоже окончились плачевно. После ремонта самолетов или бронетехники машины становятся просто опасны для использования. Причина? Банальное отсутствие качественных запчастей. Как ни странно это звучит, но даже стволы для танковых пушек предприятия сегодня производить "разучились".Украинские "Оплоты" участвовать в войне не будут. Не то "воспитание". И количество. И в танковом биатлоне не будут представлены. Страшно. Да и снезачем агрессору показывать чудо-технику, вдруг испугается…А вот в детской демо-версии танкового биатлона под названием Strong Europe Tank Challenge 2018 — вполне. После того, как весь мир увидел эти "соревнования", украинцы имеют шанс победить бравых евровояк.В целом же, сегодня все чаще и чаще в украинской прессе появляются статьи и экспертные оценки такого уровня, что волосы у специалистов встают дыбом. И количество таких материалов нарастает как снежный ком с вершины горы. Глупость, граничащая с предательством.Но цель таких публикаций понятна. Народ должен верить! И верит! Верит любой глупости. Главное, чтобы эта глупость совпадала с мечтой, с желанием. А вот то, что за такие мечты приходится расплачиваться кровью, а то и жизнью собственных граждан, не важно.Красивая картинка важнее реальности. А люди любят картинки...