21:26 06 марта
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В Приморье и Бурятии истребители отработали удары по наземным целям

Летчики истребительной авиации Восточного округа на двух авиационных полигонах, дислоцированных в Приморье и Бурятии, уничтожили бронетехнику условного противника, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.

В Приморье и Бурятии истребители отработали удары по наземным целям


В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты истребителей Су-30СМ авиачасти округа, дислоцированной в Забайкалье, на специализированном полигоне "Мухор-Кондуй" в Республике Бурятия боевыми пусками неуправляемых авиационных ракет уничтожили мишени, имитирующие полевые парки автомобильной техники,
говорится в релизе.


Кроме того, «летчики на многоцелевых истребителях Су-35 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по колонне бронетехники условного противника на авиационном полигоне в Приморском крае», добавили в округе.

Сообщается также, что «при выполнении летно-тактических заданий летчики отработали навыки пилотирования в различных метеоусловиях, преодоление зоны ПВО условного противника, элементы воздушного боя на средних высотах».

Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС/Бобылев Сергей
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Комментарии 1

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:38
    Приморско-Бурятская армия -шок для укровермохта wassat !Они бурятов как огня бояться, а тут еще и новички, откуда-то с Приморья -жуть! !! good
    Геркулесыч
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