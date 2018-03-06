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В Приморье и Бурятии истребители отработали удары по наземным целям
Летчики истребительной авиации Восточного округа на двух авиационных полигонах, дислоцированных в Приморье и Бурятии, уничтожили бронетехнику условного противника, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.
Кроме того, «летчики на многоцелевых истребителях Су-35 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по колонне бронетехники условного противника на авиационном полигоне в Приморском крае», добавили в округе.
Сообщается также, что «при выполнении летно-тактических заданий летчики отработали навыки пилотирования в различных метеоусловиях, преодоление зоны ПВО условного противника, элементы воздушного боя на средних высотах».
В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты истребителей Су-30СМ авиачасти округа, дислоцированной в Забайкалье, на специализированном полигоне "Мухор-Кондуй" в Республике Бурятия боевыми пусками неуправляемых авиационных ракет уничтожили мишени, имитирующие полевые парки автомобильной техники,говорится в релизе.
Кроме того, «летчики на многоцелевых истребителях Су-35 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по колонне бронетехники условного противника на авиационном полигоне в Приморском крае», добавили в округе.
Сообщается также, что «при выполнении летно-тактических заданий летчики отработали навыки пилотирования в различных метеоусловиях, преодоление зоны ПВО условного противника, элементы воздушного боя на средних высотах».
Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС/Бобылев Сергей
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