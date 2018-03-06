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Шойгу: ОШМ повысили боевой потенциал ВДВ на 20%
Проведенные в ВДВ организационно-штатные мероприятия позволили повысить боевой потенциал этих войск на 20%, сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.
Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2018", на которых будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке, передает ТАСС.
Разведывательные роты переформатированы в разведывательные батальоны. Образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20%- сказал Шойгу.
По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.
В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов- добавил министр.
Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2018", на которых будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке, передает ТАСС.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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