Шойгу: ОШМ повысили боевой потенциал ВДВ на 20%

Разведывательные роты переформатированы в разведывательные батальоны. Образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20%

В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов

Проведенные в ВДВ организационно-штатные мероприятия позволили повысить боевой потенциал этих войск на 20%, сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.- сказал Шойгу.По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.- добавил министр.Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2018", на которых будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке, передает ТАСС.