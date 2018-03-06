21:19 06 марта
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Шойгу: ОШМ повысили боевой потенциал ВДВ на 20%

Проведенные в ВДВ организационно-штатные мероприятия позволили повысить боевой потенциал этих войск на 20%, сообщил на селекторном совещании в военном ведомстве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Шойгу: ОШМ повысили боевой потенциал ВДВ на 20%


Разведывательные роты переформатированы в разведывательные батальоны. Образованы отдельные десантно-штурмовой и ремонтно-восстановительный батальоны. Все это позволило увеличить боевой потенциал ВДВ на 20%
- сказал Шойгу.


По его словам, в целом за последние два года проведено 16 организационно-штатных мероприятий. В результате в десантных войсках созданы танковые роты, роты беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы.

В текущем году планируем завершить формирование трех танковых батальонов, подразделений радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов
- добавил министр.

Он также подчеркнул, что проверку готовности ВДВ пройдут в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2018", на которых будут отработаны вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 13:37
    Ну,боевой потенциал любых родов войск должен быть на высочайшем уровне..
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 13:43
      Авангард нашей армии должен быть наиболее боеспособен и обеспечен всегда .
      Spartanez300
  2. Геркулесыч Сегодня, 13:40
    Так это только специалисту понятно, чего стало лучше, а чего и больше! Просто уверен, что на боеспособности это отразится в лучшую сторону.
    Геркулесыч
  3. Старый26 Сегодня, 15:15
    Возникает только одна проблема, как доставлять все это до места. Транспортной авиации кот наплакал. А разброс полков той же 7-й десантной - от Крыма до Кавказских гор.
    Старый26
    1. Doliva63 Сегодня, 18:51
      Своим ходом поедут. На танках laughing
      Doliva63
      1. Летун_64 Сегодня, 20:45
        Опыт 8 года переброска 7-й в Абхазию на БДК.Тоже десант. ))) По теме, численность ВС ограничена указом верховного. Поэтому ОШМ проходят по принципу где-то убыли, где-то прибыло. Увеличение численности ВДВ расширяет варианты применения подразделений в боевых действиях на предполагаемом театре военных действий.
        Летун_64
  4. Doliva63 Сегодня, 19:06
    Интересно посмотреть на штат разведбатов. Сразу станет ясно, к какой войне и в каком качестве готовят ВДВ.
    Doliva63
    1. Zoldat_A Сегодня, 19:26
      Цитата: Doliva63
      к какой войне и в каком качестве готовят ВДВ.

      К любой войне и в любом качестве. "НИКТО, КРОМЕ НАС!" Нас так учили....
      Zoldat_A
  5. Laayoune Сегодня, 21:08
    О переводе разведрот на штаты разведбатов докладывал ещё Шаманов в далёком 2015 году.
    https://topwar.ru/79804-shamanov-kolichestvo-razv
    edbatalonov-v-vdv-vyrastet-do-vosmi.html
    Шойгу, видимо, наконец-то добрался до нижних документов в стопке на столе, и трёх лет не прошло )

    А вот орвб - тот да, свежесозданная часть: http://desantura.ru/news/84512/
    Laayoune
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