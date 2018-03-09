Приманка самородками

«Это снова Калифорния но, похоже, Калифорния в большем масштабе».

По материалам:

https://www.goldoz.com.au/australian-gold-rush/

https://www.rutvet.ru/in-samye-bolshie-samorodki-zolota-v-mire-8497.html

"Сто великих тайн мира"-М.:Вече,2010.

В 1788 году британский капитан Артур Филлип с десятком кораблей вошел в бухту и основал на побережье недавно открытого континента Австралия поселение Сидней-Кроув, ставшее позднее Сиднеем. Освоение Австралии началось. Но… желающих ехать на далекий континент в Британии не оказалось. Нехватка рабочей силы и отказ Америки после войны за независимость принимать заключенных вынудило британское правительство принять решение: оно стало направлять каторжников в Австралию.Десятилетиями туда перевозились вчерашние головорезы, взломщики, мошенники всех мастей, проститутки - тысячи людей, не имевших никакого образования, находившихся в конфликте с законом. Ситуация стала меняться только в 1850 году, когда на открытых разработках были обнаружены залежи золота. Когда корабли вернулись в Англию с восемью тоннами золота из Австралии, London Times заявила в 1852 году:Появившиеся сообщения о найденных в Австралии золотых самородках всколыхнули британское общество. В памяти были свежи сообщения из Америки, где в 1848 году в Калифорнии были открыты, как казалось, неисчисляемые запасы золота. Туда потянулись тысячи искателей приключений. Но лишь немногие сумели добыть богатство. Подавляющее большинство старателей, не выдержав лишений, просто погибли.Счастье улыбнулось, казалась, самой Англии - золото было найдено в ее новой колонии. Британское правительство начало тотчас широко распространять впечатляющие сведения о новой «золотой лихорадке» - в Австралии золото буквально под ногами, стоит только копнут. Хотите стать богачом? Для этого надо завербоваться в любой из добывающих компаний.На одной из центральных улиц Лондона, Пэлл-Мэлл, в витрине корабельной компании, занимавшейся перевозкой каторжников, были выставлены слитки золота. У витрины с утра до вечера толпились люди. Они знакомились с условиями пересылки. Правда, находились сведущие, которые говорили, что ехать в Австралию не стоит, - это гигантская тюрьма в океане, пристанище насильников. Туда отправляют людей, которые не могут найти себе место в британском обществе. Английскому джентльмену среди таких не место.Но эти резонные соображения уже мало на кого действовали. Слова «золотая лихорадка» завладели воображением людей. Ситуацию подогрели еще два сообщения: в 1869 году в Австралии был найден самородок весом свыше 70 килограммов, который тотчас окрестили «Желанный незнакомец».Через три года еще больший успех: на руднике Хилл-Энд австралийские рабочие добыли самый крупный в мире самородок золота ««Плита Холтермана» - 144 на 66 сантиметров и весом 286 килограммов!Фотографии самородка тотчас появились в британских газетах. Рядом счастливые лица рабочих. Эти агитационные материалы сыграли свою роль. Люди стали в очередь к корабельным компаниям.Но ситуация с каторжниками в самой Австралии была очень сложной. С ними требовалось отправлять войска. Прибывавший контингент плохо управлялся, неохотно шел на работы, с ними возникали сложности. В большинстве эти люди из социальных низов владели жаргоном, отличались бестактностью в поведении и, конечно, не лишились своих приобретенных «профессиональных» навыков. Только применять их особенного было негде. Под конвоем они шли на рудники, под конвоем обучались профессиям, под конвоем возвращались в бараки.Происходили столкновения старателей с правительством. Эврикское восстание 1854 года, в котором погибли 30 старателей и 20 солдат. Золотоискатели требовали введения всеобщего избирательного права, отмены имущественного ценза для кандидатов в члены парламента, установление жалования членам парламента и др. Также золотоискатели потребовали отмену лицензий на добычу золота.В 1868 году отпала необходимость направлять в Австралию преступные элементы. Британское правительство выполнило свою задачу - люди поехали в эту страну добровольно. За золотом. За счастьем. Причём ехали не только англичане, но и ирландцы, немцы, французы, китайцы. От желающих не было отбоя. К 1871 году население Австралии увеличилось с 540 000 до колоссальных 1,7 млн. человек. Открытие золота привело к экономическому росту страны, за годами «каторжного» труда последовали десятилетия благополучия.В 1901 году была создана Австралийская федерация. Въезд в страну не европейцам был практически запрещен. В последующие годы австралийский бум продолжался, в Кливленде были обнаружены запасы нефти, железа, олова, урана. Австралия стала страной обетованной - дети, внуки и правнуки бывших каторжан стали полноценными гражданами процветающего государства. Они не забыли своих предков, а трагическую историю не столь далекого прошлого страны отобразили в музеях.