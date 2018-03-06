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Вооружения, упомянутые Путиным в послании, не задействуют в учениях ОДКБ
Образцы вооружений, продемонстрированные в ходе недавнего послания президента РФ, не планируется задействовать в предстоящих учениях Организации Договора о коллективной безопасности, заявил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Он добавил, что в 2018 году планируется, в частности, провести учения "Боевое братство-2018". Они пройдут на территории Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.
При этом в Европе, уточнил Сидоров, в текущем году планируется провести в два раза больше военных учений, чем в 2017 году, передает
РИА Новости
Мы проводим учения на конкретных территориях, в конкретных регионах коллективной безопасности, а те типы, образцы вооружения, о которых было сказано в послании, относятся к стратегическому, тем более, ядерному оружию. Конечно, не планируется – это прерогатива совершенно другая— сказал Сидоров, отвечая на вопрос, не планируется ли в ходе предстоящих учений ОДКБ задействовать образцы, показанные в послании.
Он добавил, что в 2018 году планируется, в частности, провести учения "Боевое братство-2018". Они пройдут на территории Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.
При этом в Европе, уточнил Сидоров, в текущем году планируется провести в два раза больше военных учений, чем в 2017 году, передает
РИА Новости
Использованы фотографии: © Sputnik/ Алексей Куденко
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