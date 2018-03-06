21:26 06 марта
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Вооружения, упомянутые Путиным в послании, не задействуют в учениях ОДКБ

Образцы вооружений, продемонстрированные в ходе недавнего послания президента РФ, не планируется задействовать в предстоящих учениях Организации Договора о коллективной безопасности, заявил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Вооружения, упомянутые Путиным в послании, не задействуют в учениях ОДКБ


Мы проводим учения на конкретных территориях, в конкретных регионах коллективной безопасности, а те типы, образцы вооружения, о которых было сказано в послании, относятся к стратегическому, тем более, ядерному оружию. Конечно, не планируется – это прерогатива совершенно другая
— сказал Сидоров, отвечая на вопрос, не планируется ли в ходе предстоящих учений ОДКБ задействовать образцы, показанные в послании.


Он добавил, что в 2018 году планируется, в частности, провести учения "Боевое братство-2018". Они пройдут на территории Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана.

При этом в Европе, уточнил Сидоров, в текущем году планируется провести в два раза больше военных учений, чем в 2017 году, передает
РИА Новости



Использованы фотографии: © Sputnik/ Алексей Куденко
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:47
    Во первых масштаб не тот , а во вторых боеприпасы слишком дорогие и для них противник должен быть реальным .
    Spartanez300
    1. 210окв Сегодня, 13:52
      Вот была бы паника если бы "Сармат"применили на подобных учениях..Надо думать что подобное применяется в определенных условиях.
      Цитата: Spartanez300
      Во первых масштаб не тот , а во вторых боеприпасы слишком дорогие и для них противник должен быть реальным .
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 14:02
        отвечая на вопрос, не планируется ли в ходе предстоящих учений ОДКБ задействовать образцы, показанные в послании.

        Это что за судак такие вопросы задает? Ума палата! wassat Дебил на дебиле!!! Журналист!!!
        Владимир16
        1. 210окв Сегодня, 14:09
          Я вот тоже поражаюсь качеством статей.Ладн,мы тоже бываем хороши,так что на подобную глупость просто помолчим.
          Цитата: Владимир16
          отвечая на вопрос, не планируется ли в ходе предстоящих учений ОДКБ задействовать образцы, показанные в послании.

          Это что за судак такие вопросы задает? Ума палата! wassat Дебил на дебиле!!! Журналист!!!
          210окв
          1. Тралл Сегодня, 14:16
            Не думаю, что эта пресс-конференция вообще была. Больше похоже на темник для СМИ.
            Послание партнерам с подтекстом.
            Тралл
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 13:47
    о которых было сказано в послании, относятся к стратегическому, тем более, ядерному оружию. Конечно, не планируется – это прерогатива совершенно другая
    И опять мерикатосы напряглись... laughing
    a.s.zzz888
  3. groks Сегодня, 13:50
    И ни возможные термоядерные торпеды не пойдут по белорусскому морю, и ни МБР не сделанные ещё, не взлетят? Да что же за учения такие! Даже КР с невероятным двигателем не полетит, оставляя радиоактивный хвост.
    groks
    1. dvina71 Сегодня, 14:00
      Цитата: groks
      Даже КР с невероятным двигателем не полетит, оставляя радиоактивный хвост.

      НЕт у такой ракеты никакого радиокативного следа. РАбочее тело в нем - воздух,который нагревается в рабочей зоне ,создается давление и реактивная тяга..
      dvina71
      1. groks Сегодня, 14:58
        А рабочая зона изолированная? Ага. До какой же температуры удастся разогреть рабочую зону, умудряясь сохранить над ней контроль?
        groks
    2. влад66 Сегодня, 15:05
      Цитата: groks
      И ни возможные термоядерные торпеды не пойдут по белорусскому морю, и ни МБР не сделанные ещё, не взлетят? Да что же за учения такие! Даже КР с невероятным двигателем не полетит, оставляя радиоактивный хвост.

      Угу и танки у нас картонные и флот весь утонул и армия разбежалась и вообще нет ничего, это все мультики. laughing
      влад66
      1. groks Сегодня, 17:43
        А танки у нас советские и флот - остатки советского. Ну что Путин сотоварищи в 90е не доломали.
        groks
  4. Геркулесыч Сегодня, 13:53
    Ну, так естественно, режим секретности, да и далеко не все пошло в серию, многое еще доводят до ума. Я бы был в шоке, если бы ради популизма, мы поперли на обычные учения сверхсекретное оружие
    Геркулесыч
    1. Гильятон Сегодня, 14:20
      Его не нужно переть, оно само долетит куда нужно! lol
      Гильятон
  5. Сергей Суворов Риа Сегодня, 13:56
    так это оружие не для тренировок ибо оно совершенно ! это оружие для того как сказал наш президент Путин для того что бы незамедлительно нанести удар по тем кто за океаном в тот час когда те только озвучат в Пентагоне дату нанесения удара по России или нашим союзникам ! Россия просто обязана нанести удар первой ибо все знают что ...агрессия " Запада " сначала обошлась 30 тыс русских воинов в времена Александра Невского . потом в времена Наполеона 200 тыс русских солдат погибло , потом в Первую мировою 1.5 миллиона русских солдат погибло и наконец в ВОВ русских солдат 9 миллионов погибло ( + 18 миллионов русским мирных жителей от геноцида фашистов европейских )...по этому мы больше не имеем права рисковать гражданами России ..пусть гибнут наши враги !!!
    п.с * " русские воины и мирные жители " в данных случая это все национальности проживающие в России и СССР .
    Сергей Суворов Риа
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 14:04
    Вооружения, упомянутые Путиным в послании, не задействуют в учениях ОДКБ

    правильно, конечно же.. Но искренне жаль... Надо было бы полосатым собакам обрисовать возможные "перспективы"....
    КОТ БАЮН
  7. Сергей Суворов Риа Сегодня, 14:06
    Цитата: dvina71
    Цитата: groks
    Даже КР с невероятным двигателем не полетит, оставляя радиоактивный хвост.

    НЕт у такой ракеты никакого радиокативного следа. РАбочее тело в нем - воздух,который нагревается в рабочей зоне ,создается давление и реактивная тяга..

    это не совсем так , помните в октябре 17 года в европе была паника в связи с повышением радиационного фона ....так то были наши успешные испытания этой ракеты ))))))
    Сергей Суворов Риа
  8. Сергей Суворов Риа Сегодня, 14:10
    Цитата: groks
    И ни возможные термоядерные торпеды не пойдут по белорусскому морю, и ни МБР не сделанные ещё, не взлетят? Да что же за учения такие! Даже КР с невероятным двигателем не полетит, оставляя радиоактивный хвост.

    не волнуйтесь , наши ракеты с ЯСУстановкой оставляют мизерные следы ...ну будто вы на флюрографию второй раз сходили , так что не волнуйтесь , в России появились до сели не виданные технологии ...или вы не верите ? и не знаете что в сша кремневой долине второй язык русский ...)))
    Сергей Суворов Риа
  9. Гильятон Сегодня, 14:18
    А зря! no Где тогда планируется? bully Надо бы показать супостату, что по чем! laughing
    Гильятон
  10. Wedmak Сегодня, 16:28
    Ну, одну штуку могли бы показать - Кинжал. Он же уже в войсках, по словам главкома. Или пока даже близким партнерам не показываем?
    Wedmak
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