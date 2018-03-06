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"Вертолеты России" начали производство второй партии Ми-28УБ для Минобороны РФ
Воздушно-космические силы России в конце 2018 года получат вторую партию новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, заявили в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".
В компании напомнили, что первая партия Ми-28УБ была передана Минобороны РФ в конце 2017 года.
Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты, сообщает РИА Новости.
Холдинг "Вертолеты России" начал производство второй партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны РФ. Сборка ведется на предприятии "Роствертол", машины из этой партии будут переданы заказчику до конца года— говорится в сообщении.
В компании напомнили, что первая партия Ми-28УБ была передана Минобороны РФ в конце 2017 года.
Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты, сообщает РИА Новости.
Использованы фотографии: "Вертолеты России"
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