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"Вертолеты России" начали производство второй партии Ми-28УБ для Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России в конце 2018 года получат вторую партию новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ, заявили в пресс-службе холдинга "Вертолёты России".

"Вертолеты России" начали производство второй партии Ми-28УБ для Минобороны РФ


Холдинг "Вертолеты России" начал производство второй партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны РФ. Сборка ведется на предприятии "Роствертол", машины из этой партии будут переданы заказчику до конца года
— говорится в сообщении.


В компании напомнили, что первая партия Ми-28УБ была передана Минобороны РФ в конце 2017 года.

Ми-28УБ является учебно-боевой версией вертолета Ми-28Н. Вертолет оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса с использованием цифровой картографической информации позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей, определение их координат и выдачу целеуказания другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты, сообщает РИА Новости.

Использованы фотографии: "Вертолеты России"
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 14:08
    Улучшенный «Ночной охотник» — учебно-боевой Ми-28 — создан на базе ударного ночного вертолета Ми-28Н (принят на вооружение указом президента в 2009 году). Максимальная скорость — 300 км/ч, динамический потолок — 5,6 км, взлетная масса — почти 11 тыс. кг. Ми-28УБ вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В» класса «воздух — поверхность» и «Стрелец» класса «воздух — воздух», несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм.

    Основное отличие Ми-28УБ от Ми-28Н заключается в двойной системе управления, сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России». Она позволяет пилотировать машину как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора, что расширяет возможности практического обучения военных пилотов. Кроме того, в боевых условиях при нештатной ситуации управление машиной может взять на себя второй член экипажа. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет моделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете для тренировок в кризисных ситуациях.

    Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На вертолете расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. У Ми-28УБ есть система автоматической посадки. Для защиты вертолета от ракет с тепловыми головками самонаведения на борту установлен новейший комплекс обороны с лазерной станцией защиты.
    И таких машин будет поставлено всего 24 штуки...
    Vard
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:14
      Только вот на него почему-то не ставят надвтулочную РЛС, а без нее поиск и селекция целей малоэффективны!
      Геркулесыч
      1. seos Сегодня, 14:30
        Да вроде на него то как раз и ставят надвтулочную РЛС...
        seos
      2. АлексМи Сегодня, 14:32
        Посмотрите на фото внимательнее) это не серийный Ми-28УБ, это ОП-1 , опытный образец)
        АлексМи
      3. Genry Сегодня, 15:23
        Цитата: Геркулесыч
        Только вот на него почему-то не ставят надвтулочную РЛС, а без нее поиск и селекция целей малоэффективны!

        В век разведывательных БПЛА, надвтулочная РЛС нафик не нужна.
        Genry
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:16
    А как там с редуктором заднего винта -довели до ума?
    Геркулесыч
    1. КЕРМЕТ Сегодня, 14:26
      На Ка-52 двойное управление шло с самого начала, для боевого вертолёта это должно быть штатной системой
      КЕРМЕТ
  3. Александр War Сегодня, 14:29
    Ми-28 УБ видео
    Александр War
  4. АлексМи Сегодня, 14:34
    ,,, Холдинг "Вертолеты России" начал производство,,,,

    Холдинг ни чего не производит, он лишь получает прибыль, производит завод, который подмят под себя холдингом
    АлексМи
    1. Piramidon Сегодня, 14:41
      Заводоуправление тоже ничего не производит, но входит в структуру завода.
      Piramidon
      1. АлексМи Сегодня, 15:04
        Вы знакомы с деятельностью "Вертолетов России"? wink
        АлексМи
        1. Piramidon Сегодня, 15:38
          «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. Холдинг «Вертолеты России» входит в структуру Госкорпорации Ростех.
          Piramidon
  5. Prahlad Сегодня, 19:31
    Зачем он, когда есть превосходный Ка-52 ...
    Prahlad
    1. Летун_64 Сегодня, 20:39
      Откуда такая информация??
      Летун_64
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