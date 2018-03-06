Боевые пловцы Росгвардии испытали новое устройство подводной связи

Это тактическая связь. Она разработана для водолазных подразделений, пока мы ее только тестируем. Сегодня мы ее очередной раз протестировали — пока результаты положительные

Самое главное, что мы чётко должны понимать: водолаз, выходя из воды, должен получать информацию, должен знать как действовать, командир должен руководить действиями группы

Боевые пловцы Росгвардии успешно испытали перспективные средства подводной связи в ходе практического занятия в подмосковном городе Щелково, сообщил на брифинге начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев.— сказал он.По словам контр-адмирала, устройства предназначены для связи групп водолазов на небольших глубинах. В загубнике водолаза находится ларингофон, который передаёт колебания голосовых связок под водой.— подчеркнул контр-адмирал.