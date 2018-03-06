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Боевые пловцы Росгвардии испытали новое устройство подводной связи
Боевые пловцы Росгвардии успешно испытали перспективные средства подводной связи в ходе практического занятия в подмосковном городе Щелково, сообщил на брифинге начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев.
По словам контр-адмирала, устройства предназначены для связи групп водолазов на небольших глубинах. В загубнике водолаза находится ларингофон, который передаёт колебания голосовых связок под водой.
Это тактическая связь. Она разработана для водолазных подразделений, пока мы ее только тестируем. Сегодня мы ее очередной раз протестировали — пока результаты положительные— сказал он.
По словам контр-адмирала, устройства предназначены для связи групп водолазов на небольших глубинах. В загубнике водолаза находится ларингофон, который передаёт колебания голосовых связок под водой.
Самое главное, что мы чётко должны понимать: водолаз, выходя из воды, должен получать информацию, должен знать как действовать, командир должен руководить действиями группы— подчеркнул контр-адмирал.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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