21:24 06 марта
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Боевые пловцы Росгвардии испытали новое устройство подводной связи

Боевые пловцы Росгвардии успешно испытали перспективные средства подводной связи в ходе практического занятия в подмосковном городе Щелково, сообщил на брифинге начальник управления охраны объектов на акваториях ведомства контр-адмирал Андрей Шатаев.

Боевые пловцы Росгвардии испытали новое устройство подводной связи


Это тактическая связь. Она разработана для водолазных подразделений, пока мы ее только тестируем. Сегодня мы ее очередной раз протестировали — пока результаты положительные
— сказал он.


По словам контр-адмирала, устройства предназначены для связи групп водолазов на небольших глубинах. В загубнике водолаза находится ларингофон, который передаёт колебания голосовых связок под водой.

Самое главное, что мы чётко должны понимать: водолаз, выходя из воды, должен получать информацию, должен знать как действовать, командир должен руководить действиями группы
— подчеркнул контр-адмирал.

Использованы фотографии: © РИА Новости / Игорь Зарембо
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Комментарии 19

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  1. Starover_Z Сегодня, 14:28
    Вот это дело, молодцы ! Очень нужный "прибамбас" и как его ребятам не хватало ! Пораньше бы такое, но хоть так.
    Starover_Z
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:44
    А для "обычных " , а не элитных пловцов флота эта связь будет доступна? Я так гляжу, если росгвардия завтра затребует вертолетоносец, в отличии от флота, она его получит быстро, и неважно, сами построим или в Азии перекупим. Может быть, пускай они закажут десяток эсминцев типа Лидер а то при нашей жизни по другому эти эсминцы не будут построины никогда.
    Геркулесыч
    1. Тикси-3 Сегодня, 14:48
      Цитата: Starover_Z
      Очень нужный "прибамбас"

      гаджет))
      Цитата: Геркулесыч
      А для "обычных " , а не элитных пловцов флота эта связь будет доступна

      пловцы - все элита, а водолазы имеют отдельное снаряжение и связь, хотя водолаз по круче космонавта будет....пловцы - бойцы, водолазы глубоководные трудяги.....всем им респект и уважуха!!!
      Тикси-3
    2. FalconD Сегодня, 14:56
      А не элитные боевые пловцы бывают?
      FalconD
      1. Тикси-3 Сегодня, 15:11
        Цитата: FalconD
        А не элитные боевые пловцы бывают?

        нет...либо ты пловец, либо laughing дайвер...ну может еще подвох(подводный охотник)
        Тикси-3
        1. FalconD Сегодня, 15:17
          Вот и я про то же)
          FalconD
        2. Doliva63 Сегодня, 15:22
          А водолаз-разведчик ныне есть, интересно?
          Doliva63
    3. san4es Сегодня, 15:03
      Цитата: Геркулесыч
      А для "обычных " , а не элитных пловцов флота эта связь будет доступна?.

      ...Есть такая. Цена за комплект: 32000 РУБ + Модуль крепления дополнительного оборудования OceanReef Extender Kit -- 6650 РУБ :
      Подводный модуль беспроводной связи Oceanreef GSM G-Diver. С помощью данного устройства существенно расширяются возможности человека под водой, будь то работа, обучение или развлечение. Общение происходит самым естественным образом – с помощью голоса.
      Oceanreef GSM G-Diver работает без замены элемента питания до 30 часов, при нахождении под водой постоянно находится в режиме приёма, радиус действия до 250 метров при прямой видимости в чистой воде. Устройство работает от батареи типа Крона, автоматически включается при погружении.
      Тип связи - Беспроводная ультразвуковая.
      Количество каналов - Один.
      Включение - Автоматически при погружении.
      Передача данных - PTT.
      Прием данных - Автоматически.
      Частота канала - 32.768 KHz.
      Рабочая глубина - 40 м/120 ft.
      Питание - 9v щелочная батарея (alkaline).
      Время работы (общее) - 30 часов.
      Сигнал низкого заряда НЗ 1 сигнал/30 сек ниже 6.8V.
      Производство - Италия(OceanReef)

      san4es
  3. Avis-bis Сегодня, 14:54
    Ларингофон в загубнике? Это как?
    И, вообще, зачем внутренним войскам (пусть, по старинке) подводные бойцы?
    Avis-bis
    1. FalconD Сегодня, 15:00
      Ларингофон в загубнике? Это как?

      Командир: Ммм-м-буль-буль-мммм! (срочно погружаться!)
      Пловец: Буль-буль-ммм-буль! (понял, выполняю)

      Связь - основа управления!
      FalconD
      1. Avis-bis Сегодня, 15:02
        Цитата: FalconD

        Командир: Ммм-м-буль-буль-мммм! (срочно погружаться!)
        Пловец: Буль-буль-ммм-буль! (понял, выполняю)

        Аа, это как в анекдоте?
        "Юстас — Алексу. Штирлиц, Вы !". Криптографы до конца войны ломали голову над смыслом шифровки.
        ...и только Штирлиц понял, что ему присвоили звание Героя Советского Союза..."
        Avis-bis
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:05
      вопрос не лишенный смысла,но может быть(смысл),как с передачей танков в ВВ,их просто там спрятали от резки на металл по договору с амерособаками,а подводных бойцов держат почти все спец.подразделния мира,что позволяет выполнять более широкий спектр задач.
      Ратник с пулеметом
    3. Тикси-3 Сегодня, 15:14
      Цитата: Avis-bis
      И, вообще, зачем внутренним войскам (пусть, по старинке) подводные бойцы?

      как зачем?...их задача уничтожение террористов захвативших --- стратегические мосты-дамбы-гидросооружения-прогулочные корабли......
      Тикси-3
      1. Geronimo73 Сегодня, 15:25
        объекты Росатома, например
        Geronimo73
    4. Geronimo73 Сегодня, 15:24
      почитайте про морчасти ВВ, которые уже лет 40 существуют.....
      Geronimo73
    5. Николай Иванов Сегодня, 15:34
      Если быть правдивыми,то должность их называется-"водолаз", боевые пловцы это флотская тема.Ну а для чего нужны водолазы в Росгвардии это нетрудно понять,прочитав ее задачи.
      Николай Иванов
  4. Сергей Д_2 Сегодня, 15:32
    Командир из воды высовывается и флажками машет
    Сергей Д_2
  5. faterdom Сегодня, 17:54
    Цитата: Avis-bis
    Ларингофон в загубнике? Это как?
    И, вообще, зачем внутренним войскам (пусть, по старинке) подводные бойцы?

    Внутренний мост между российскими регионами охранять. Между Крымом и Краснодарским краем.
    faterdom
  6. Xscorpion Сегодня, 18:17
    Цитата: Avis-bis
    Ларингофон в загубнике? Это как?
    И, вообще, зачем внутренним войскам (пусть, по старинке) подводные бойцы?


    Ну как же,с народом своим бороться на глубине ,больше не зачем,вам тут многие подтвердят для чего Росгвардию сделали laughing
    А если серьезно,то в функции Росгвардии входит охрана различных объектов,в том числе и в прибрежных районах.
    Xscorpion
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