21:27 06 марта
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ВМС Японии задумались над приобретением нефтяного танкера

Командование японского флота планирует приобрести свой первый танкер для перевозки нефтепродуктов, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».



По данным агентства, «нефтепродукты будет доставляться на Окинаву (юг страны), где японские ВМС в акватории Восточно-Китайского моря пытаются сдерживать стремительно нарастающую активность Китая».


Отмечается, что военно-морским силам необходимо судно, «способное перевозить до 300 тыс. баррелей топлива для удовлетворения нужд по заправке своих боевых и патрульных кораблей в этом регионе».

Как пояснил источник агентства, «необходимость приобретения нефтяного танкера обусловлена тем, что в настоящее время кораблям для дозаправки приходится возвращаться на юго-западный остров Кюсю, что занимает слишком много времени».

Предполагаемая стоимость судна – «несколько десятков миллиардов иен» (несколько сотен миллионов долларов). Более точную сумму источник назвать затруднился.

Напомним, отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012-го после покупки японскими властями этих островов у частных владельцев. После этой сделки в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.

В последнее время китайские военные корабли регулярно совершают демонстративные заходы в прибрежную зону спорных островов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 15:06
    ВМС Японии задумались над приобретением нефтяного танкера
    Лукойл попросите, они вам заправки в каждом порту поставят.... laughing
    Чёрный
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:17
    отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012-го после покупки японскими властями этих островов у частных владельцев.
    так это что? эти острова не принадлежали ни одному государству что ли?
    Angel_and_Demon
    1. san4es Сегодня, 15:39
      Цитата: Angel_and_Demon
      ... эти острова не принадлежали ни одному государству что ли?

      hi ...Там острова-то -- 5 точек ...всё ради энергоресурсов
      По данным официального Токио, еще с 1885 года правительство Японии неоднократно проводило изучение островов Сенкаку и получило точное подтверждение, что острова не только были необитаемы, но и не было никаких следов того, что они находились под контролем Китая. На основании этого 14 января 1895 года правительство страны официально включило острова Сенкаку в состав территории Японии в соответствии с международным правом terra nullius — «ничьей землёй».
      В 2003 году китайцы установили морскую платформу у морской границы с японскими водами и начали бурение. Японская сторона выразила обеспокоенность тем, что КНР может начать добычу газа из залежей, простирающихся под японской территорией.


      ...А танкерок, им Южно-Корейцы быстро сварят
      san4es
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:44
        Цитата: san4es
        Там острова-то -- 5 точек

        тут написано что были частными, вы написали - японскими request кому верить recourse
        Angel_and_Demon
        1. san4es Сегодня, 15:54
          ...Ну, у "Хозяина" острова, может быть любое гражданство...хоть Буркина-Фасо. bully

          Архипелаг Сенкаку

          Подробнее на ТАСС:
          http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/788424
          san4es
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:14
            знасит статья левая, новый фейк создали
            Angel_and_Demon
            1. san4es Сегодня, 16:17
              ...Чтоб мы не расслаблялись -- проверять не ленились
              san4es
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 15:19
    А "заправку" на Окинаве построить не дешевле ?. По моему танкеры в составе флота нужны для походов и заправок в океане . А эскадренные танкеры для дальних походов...когда зафрахтованные с собой таскать нецелесообразно.
    КВУ-НСвД
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