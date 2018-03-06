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ВМС Японии задумались над приобретением нефтяного танкера
Командование японского флота планирует приобрести свой первый танкер для перевозки нефтепродуктов, передает ТАСС сообщение агентства «Рейтер».
По данным агентства, «нефтепродукты будет доставляться на Окинаву (юг страны), где японские ВМС в акватории Восточно-Китайского моря пытаются сдерживать стремительно нарастающую активность Китая».
Отмечается, что военно-морским силам необходимо судно, «способное перевозить до 300 тыс. баррелей топлива для удовлетворения нужд по заправке своих боевых и патрульных кораблей в этом регионе».
Как пояснил источник агентства, «необходимость приобретения нефтяного танкера обусловлена тем, что в настоящее время кораблям для дозаправки приходится возвращаться на юго-западный остров Кюсю, что занимает слишком много времени».
Предполагаемая стоимость судна – «несколько десятков миллиардов иен» (несколько сотен миллионов долларов). Более точную сумму источник назвать затруднился.
Напомним, отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012-го после покупки японскими властями этих островов у частных владельцев. После этой сделки в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.
В последнее время китайские военные корабли регулярно совершают демонстративные заходы в прибрежную зону спорных островов.
По данным агентства, «нефтепродукты будет доставляться на Окинаву (юг страны), где японские ВМС в акватории Восточно-Китайского моря пытаются сдерживать стремительно нарастающую активность Китая».
Отмечается, что военно-морским силам необходимо судно, «способное перевозить до 300 тыс. баррелей топлива для удовлетворения нужд по заправке своих боевых и патрульных кораблей в этом регионе».
Как пояснил источник агентства, «необходимость приобретения нефтяного танкера обусловлена тем, что в настоящее время кораблям для дозаправки приходится возвращаться на юго-западный остров Кюсю, что занимает слишком много времени».
Предполагаемая стоимость судна – «несколько десятков миллиардов иен» (несколько сотен миллионов долларов). Более точную сумму источник назвать затруднился.
Напомним, отношения между Пекином и Токио остаются натянутыми на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао), который разгорелся в сентябре 2012-го после покупки японскими властями этих островов у частных владельцев. После этой сделки в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами.
В последнее время китайские военные корабли регулярно совершают демонстративные заходы в прибрежную зону спорных островов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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