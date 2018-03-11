Ножи, которые могут произвести несколько выстрелов, – оружие достаточно специфическое. Очень редко конструкторам удается сохранить баланс между удобным ножом и более или менее эффективным устройством для произведения выстрела. Несмотря на все споры, а иногда и вполне обоснованные аргументы об отсутствии необходимости подобных устройств на вооружении, стреляющие ножи продолжают разрабатываться и производиться, в том числе и в Китае. В данной статье попробуем познакомиться с китайским стреляющим ножом разведчика, а именно QSB-91.Китайский стреляющий нож разведчика разработан в 1991 году. Об этом нетрудно догадаться из его обозначения. В том же году он был принят на вооружение спецподразделениями Народной освободительной армии Китая, где используется до сих пор.Глядя на нож QSB-91, нельзя отделаться от мысли, что что-то в нем есть родное и знакомое: достаточно посмотреть на клинок оружия и ножны. А вот рукоять стреляющего ножа сильно отличается от отечественных разработок, так как в ней спрятан механизм, позволяющий произвести четыре выстрела без перезарядки. Что примечательно, данный нож имеет четыре полноценных нарезных ствола, это обеспечивает более полное раскрытие потенциала используемого боеприпаса и относительную точность при стрельбе. Правда, ни сами боеприпасы, ни конструкция пистолета не обеспечивают бесшумности при ведении огня.Для начала нужно познакомиться с патроном, который используется в оружии. Стреляющий нож разведчика QSB-91 использует патроны китайской разработки, а именно 7,62х17. Данный боеприпас был разработан в 1964 году для использования в пистолете с интегрированным ПБС Type 64. В дальнейшем данный боеприпас применялся и в других моделях пистолетов, характеризующихся малыми габаритами. Часто можно встретить мнение, что данный патрон аналогичен 7,65х17, известному как .32 АСР, однако если положить два боеприпаса рядом, то различия будут видны даже невооруженным глазом. Гильза китайского патрона чуть короче, а проточка намного более широкая и имеет другой профиль. Кроме того, у гильзы нет выступающей закраины, в то время как у .32 АСР она хоть и небольшая, но присутствует. По своим боевым характеристикам патроны в принципе схожи, то есть очень слабые по современным меркам.Реальный диаметр пули патрона 7,62х17 равен 7,79 миллиметра. Пуля оболочечная, имеет массу 4,8 грамма. Из оружия со стволом 70-80 миллиметров пуля вылетает со скоростью 240 метров в секунду, то есть ее кинетическая энергия у дульного среза около 135-140 джоулей. Если оценивать трезво возможности данного боеприпаса, то эффективен он на дистанции не более 10 метров, при этом останавливающее действие минимально, что делает его не самым лучшим выбором для военного оружия, пусть даже и такого специфического, как стреляющий нож. Пожалуй, единственное попадание, которое гарантировано выведет противника из строя, – в голову. Но это и с пистолетом не у каждого получается, не говоря уже о таком «эргономически правильном» устройстве для стрельбы, как нож. Впрочем, если задаться целью, то при должной подготовке и длительных тренировках можно добиться вполне неплохих результатов, тем более что патрон для Китая массовый.Стреляющий нож QSB-91 очень похож по своей конструкции на некоторые многоствольные дерринжеры. В рукояти ножа размещается четыре ствола, расположенных дульным срезом в сторону клинка. На рукояти имеется навинчивающаяся крышка, в которой расположен ударно-спусковой механизм и при отвинчивании которой производится перезарядка оружия.Ударно-спусковой механизм представляет собой ударник, который при взведении поворачивается на 90 градусов, поочередно вставая напротив капсюля каждого из патронов. Взведение происходит при нажатии на спусковой крючок, который расположен на месте гарды. Связан спусковой крючок с ударником при помощи длинной тяги, проходящей через центр рукояти.Стволы оружия расположены попарно, по два с каждой стороны от клинка. Для возможности прицелиться, на рукояти имеются детали, представляющие собой примитивные целик и мушку. Расположены они чуть в стороне от плоскости клинка, потому при выстреле нож придется держать под наклоном, соответственно и спусковой крючок тоже будет наклонен, что в целом не самая большая проблема для конструкции, слабо приспособленной для удобного ведения огня.Среди главных достоинств китайского стреляющего ножа разведчика QSB-91 можно отметить возможность произвести четыре выстрела подряд без перезарядки. Стволы длиной 86 миллиметров — тоже очевидный плюс. Нельзя обойти вниманием того факта, что сам нож не потерял своей многофункциональности, хотя для многих она сейчас кажется и недостаточной по современным меркам.Отрицательных моментов у оружия намного больше. В первую очередь нужно отметить не очень удачно выбранный патрон для стреляющего ножа разведчика. Кто бы что ни говорил, но один выстрел, который гарантированно нейтрализует противника, намного лучше четырех, которые не всегда могут показать приемлемый результат по эффективности попадания. Но даже не патрон является главным недостатком, а стволы оружия, которые остаются открытыми, даже когда нож помещен в ножны. С учетом того, что нож это все-таки рабочий инструмент, нельзя исключать вероятности, что стволы могут оказаться забитыми землей или мусором, что в случае выстрела, как минимум сильно удивит стрелка.Не совсем понятно, почему нельзя было изменить конструкцию ножен, тем более, если нож в них, то произвести выстрел все равно не удастся. Вернее, выстрел произвести можно, но пуля попадет в край ножен. В конце концов, можно было просто придумать заглушку для стволов, надеваемую на клинок, или же установить резиновые мембраны у дульных срезов, аналогичные таковым в старых ПБС.Как и любой стреляющий нож, китайский стреляющий нож разведчика – оружие специфическое, имеющее как ряд преимуществ перед другими схожими конструкциями, так и ряд недостатков. Оценивать такое оружие однобоко нельзя, так как его эффективность будет завесить от конкретной ситуации и умений стрелка. Тем не менее, нож QSB-91 принят на вооружение одной из крупнейших армий мира почти четверть века назад. Значит, это оружие с поставленными задачами справляется, иначе его бы заменили на что-то другое, более совершенное.