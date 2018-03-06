21:22 06 марта
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В Токио обеспокоены ростом военного бюджета Китая

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил озабоченность ростом военных расходов в Китае и отсутствием прозрачности в этом вопросе, передает ТАСС.



За крупным увеличением военных расходов Китая – стоит широкомасштабное и стремительное наращивание потенциала вооруженных сил, активное продвижение в океан. Все это сопровождается непрозрачностью и вызывает сильную озабоченность в международном сообществе и в нашем регионе, включая Японию,
сказал Онодэра на пресс-конференции.


По его словам, «есть также указания на то, что официально объявленные оборонные расходы – не более чем часть военного бюджета Китая».

Мы будем и впредь оказывать на него воздействие в сотрудничестве с заинтересованными странами, добиваясь от Китая повышения прозрачности и выполнения правил международного поведения,
добавил министр.

Напомним, в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сообщил на сессии Всекитайского собрания, что Пекин в текущем году увеличил ассигнования на оборону на 8,1% по сравнению с прошлым годом. Военные расходы составят 1,1 трлн. юаней ($175 млрд). По этому показателю КНР находится на втором месте в мире после Соединенных Штатов.

Использованы фотографии: ttp://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Vard Сегодня, 15:29
    После второй мировой войны... представляется что Япония потеряла право на такие заявления... особенно про прозрачность... может им ещё и ключи от комнаты где деньги лежать... выдать...
    Vard
    1. maxim947 Сегодня, 15:32
      В Токио обеспокоены ростом военного бюджета Китая

      Если ты обеспокоен, пойди и сядь у реки. И текущая вода унесет твое беспокойство прочь. laughing
      (Джо Койхис, стокбридж-манси, могиканин)
      maxim947
    2. собаковод Сегодня, 15:32
      Ну они могут на это претендовать, чуя за спиной "мирового гегемона".
      собаковод
      1. НасРать Сегодня, 15:40
        Цитата: собаковод
        Ну они могут на это претендовать, чуя за спиной "мирового гегемона".


        Братва любого "мирового гегемона" затопчет, сейчас же стрелку забьет... laughing


        на крайняк - за медитирует до смерти... laughing

        НасРать
    3. влад66 Сегодня, 15:54
      Какие то все озабоченные стали, ясен пень что яппов полосатики науськивают.
      Мы будем и впредь оказывать на него воздействие в сотрудничестве с заинтересованными странами,
      влад66
    4. Балу Сегодня, 20:05
      Цитата: Vard
      После второй мировой войны... представляется что Япония потеряла право на такие заявления... особенно про прозрачность...

      и гуманизм. Японам лучше в сурьез заняться последствиями Фокусимы. Китай? Китайцы нация дисциплинированная. По призыву компартии одновременно подпрыгнут и опять в Японии разрушительное землетрясение. А если вдруг по приказу компатии поплывут сдаваться в плен прославленноым силам самообороны Японии? belay
      Балу
  2. bazzbazz Сегодня, 15:33
    А ростом населения Китая они не обеспокоенны? Скоро им жить негде будет, тут и орижие пригодится)
    bazzbazz
    1. voyaka uh Сегодня, 16:55
      Население Китая практически не растет. Оно стабилизировалось
      в районе 1,3 -1,4 млрд.
      voyaka uh
      1. Балу Сегодня, 20:06
        Цитата: voyaka uh
        Население Китая практически не растет. Оно стабилизировалось
        в районе 1,3 -1,4 млрд.

        Более того, они обеспокоены замедлением прироста населения.
        Балу
  3. лысова Сегодня, 15:38
    Что то озабоченных всё больше и больше. Причём по разные стороны баррикад. Какое то Бро́уновское движе́ние. recourse
    лысова
  4. Alex-a832 Сегодня, 15:45
    Для Японцев есть только одна угроза - наличие военных баз США на их островах. Прилететь по ним может и из Китая, и из России, и из КНДР. Сказали бы "нет" американским оккупантам, выдворили их со своих островов, урегулировали бы территориальные вопросы с Россией и Китаем и жили бы спокойно, не заглядывая в чужие военные бюджеты.
    Alex-a832
  5. taiga2018 Сегодня, 16:00
    страна на территории которой нет иностранных военных баз должна обеспечить прозрачность перед странами,которые этими самыми базами просто нашпигованы...
    taiga2018
  6. Симон Сегодня, 16:07
    Что! Боятся, что Китай припомнит им агрессию сороковых годов прошлого века. Сколько китайцев было уничтожено, сколько химических опытов над ними проводили. Не делай зло ближнему - не будет и суда! А теперь дрожите на своих островах crying fool
    Симон
  7. антивирус Сегодня, 16:11
    добиваясь от Китая повышения прозрачности и выполнения правил международного поведения,

    -уже озабоченность ?
    и это еще не было киотской резни!
    антивирус
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