21:21 06 марта
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Пхеньян намерен начать переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова

Начальник управления Нацбезопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён сообщил СМИ некоторые подробности визита в Пхеньян. По словам Чон Ый Ёна, который возглавлял южнокорейскую делегацию на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, северокорейские власти намерены осуществить процедуру «заморозки» ракетно-ядерной программы.

В ходе брифинга в Сеуле южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян готов пойти на такой шаг в связи с переговорным процессом.

Кроме того, Чон Ый Ён заявил, что Пхеньян намерен возобновить диалог с Вашингтоном по вопросу ядерного статуса.


Из заявления советника президента РК по вопросам нацбезопасности (цитирует агентство Yonhap):
Северная Корея заявили о готовность начать прямой диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и по вопросу нормализации отношений. Они пообещали не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с США. Также в Пхеньяне пообещали не применять свои вооружения против Республики Корея.


Пхеньян намерен начать переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова


Напомним, что южнокорейская делегация впервые за долгое время осуществила визит в Пхеньян, где провела прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Ким Чен Ына, главной задачей для него является объединение Родины.



Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 22

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  1. Ростовчанин Сегодня, 15:30
    Сейчас начнётся визг : "Сдулся!"
    Ростовчанин
    1. Кроу Сегодня, 15:34
      А чего визжать? Это его страна, его родина - его бремя! При объединении Кореи американцы будут вынуждены уйти. Ведь это уже будет мощное гос-во, в военном, промышленном и экономическом плане. Чему штаты, явно, рады не будут.
      Кроу
      1. Молот 75 Сегодня, 15:55
        Как с Германии, взяли и ушли два раза!
        Молот 75
        1. Кроу Сегодня, 16:12
          У Германии не было и нет армии способной противостоять внешней агрессии. Она полностью под НАТО. А армия КНДР и промышленность РК - мощное сочитание, способное заставить считаться с их интересами любого "партнёра".
          Кроу
          1. Молот 75 Сегодня, 16:26
            При чем здесь армия, военная база СГА-проекция сила на внешнюю внутреннюю политику оккупированной страны! Никто в СГА не позволит контролировать РК. кому-то еще кроме себя, а с Севером или без него- им до лампочки! Людоеды -они и есть людоеды!
            Молот 75
    2. собаковод Сегодня, 15:36
      " Они пообещали не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с США. Также в Пхеньяне пообещали не применять свои вооружения против Республики Корея."
      Не прочёл ничего о том, что Ын сдулся. Притормозил, но не остановился, и уж тем более, не сдал на зад.
      собаковод
    3. Svarog Сегодня, 15:40
      Цитата: Ростовчанин
      Сейчас начнётся визг : "Сдулся!"

      Ничего не сдулся, грамотный ход. Только США будут против laughing не выгодна им нормализация отношений..
      Svarog
    4. taiga2018 Сегодня, 15:48
      Цитата: Ростовчанин
      Сейчас начнётся визг : "Сдулся!"

      не начнётся,ведь мы ещё не знаем какие условия выдвинет КНДР,вряд ли будет добиваться лишь отмены экономических санкций,тогда и не стоило затевать весь сыр бор...
      taiga2018
    5. влад66 Сегодня, 15:58
      Цитата: Ростовчанин
      Сейчас начнётся визг : "Сдулся!"

      Кто сдулся ЫН, ничего подобного Коллега hi
      Они пообещали не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с США.

      Будут переговоры - не будет пусков, не будет переговоров - будут пуски. hi
      влад66
  2. bazzbazz Сегодня, 15:36
    Ну нет, Ну Ким, ну ты че?) Или это для отвода глаз и легкой передышки? Сша всегда можно послать потом.
    bazzbazz
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:44
      северокорейские власти намерены осуществить процедуру «заморозки» ракетно-ядерной программы.
      В ходе брифинга в Сеуле южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян готов пойти на такой шаг в связи с переговорным процессом.


      Если перевести с политического языка на нормальный - мы не будем испытывать ЯО и пускать ракеты, пока идут переговоры.
      Генерал Песчаных Карьеров
  3. К.А.С Сегодня, 15:39
    Интересно как произойдёт объединение родины если с одной стороны самсунг и хендай, высокий уровень жизни, а с другой идеи чучхе. железный занавес, толстяк ын, и нищета.
    Часто комментаторы говорят что не мешайте северянам жить, если им так нравится. Хочу спросить а у них выбор есть? Они что то другое видели?
    К.А.С
    1. taiga2018 Сегодня, 15:54
      Цитата: К.А.С
      Часто комментаторы говорят что не мешайте северянам жить, если им так нравится. Хочу спросить а у них выбор есть? Они что то другое видели?
      Ответить Цитировать Жалоба

      как и в любом обществе есть конечно и те,кому нравится,есть кому не нравится,не в этом суть,а суть в том,что не надо навязывать им какие то идеи извне и подталкивать к определённым действиям определённые группы общества,объясняя это заботой о людях,а на самом деле лишь преследуя свои интересы...
      taiga2018
      1. К.А.С Сегодня, 16:18
        согласен с Вами, но ведь Ын не дает выбор своим гражданам! почему бы Ыну просто не разрешить гражданам С и Ю кореи ездить друг к другу в гости. общаться с другим миром по интернету,
        да хотя бы пускай туристы которые приезжают в КНДР имеют теже свободы как например русские туристы за границей. или иностранные в России!
        Так что Ын тоже на самом деле лишь преследуя свои интересы...
        К.А.С
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 15:43
    Какой "визг"? Наши поработали.Иногда советую смотреть сайт МинОбороны РФ.
    ВЕРЕСК
  5. Alex-a832 Сегодня, 15:54
    По словам Ким Чен Ына, главной задачей для него является объединение Родины

    Святая цель. Любит же матрасная братия раскалывать народы и провоцировать гражданские войны. Россия стремится их объединять. Корея - не исключение. При участии России может и получиться.
    Alex-a832
  6. ASed Сегодня, 16:24
    До чего дошел прогресс..."Анонсировал операцию".
    Прорекламировал, составил бизнес план и т.д.
    Без этого бойню уже не начинают.:(((
    ASed
  7. А. Привалов Сегодня, 17:36
    Ничего не "сдулся". Правильный, грамотный и ответственный ход. Сейчас санкции снимать начнут. Деньги туда потекут рекой. Все будут "за". На юге тот же народ живёт счастливо и сытно. Пора и северян накормить вдоволь. Работать они умеют. Не бухают, что тоже важно. Поднимут страну в два счёта.
    А. Привалов
    1. К.А.С Сегодня, 18:57
      было объединение Германий. и то прошло не совсем хорошо, хотя разрыв был не очень большой! а здесь с одной стороны космические технологии. передовая техника. а с другой ... без комментариев!
      Санкции снимать не будут, это ни кому не выгодно. не Ыну. потому как он долго власть не удержит! и не южанам которые повесят себе якорь! и если произойдет объединение то не сейчас и не скоро!
      интересно и откого туда деньги рекой потекут и зачем?
      К.А.С
      1. А. Привалов Сегодня, 19:16
        Цитата: К.А.С
        было объединение Германий. и то прошло не совсем хорошо, хотя разрыв был не очень большой! а здесь с одной стороны космические технологии. передовая техника. а с другой ... без комментариев!
        Санкции снимать не будут, это ни кому не выгодно. не Ыну. потому как он долго власть не удержит! и не южанам которые повесят себе якорь! и если произойдет объединение то не сейчас и не скоро!
        интересно и откого туда деньги рекой потекут и зачем?

        Разрыв не так велик, как могло бы показаться. Восточные немцы были развращены ГДРовским подобием советской власти, а северяне к дисциплине привычны. Южане готовы к вложениям в экономику севера. Там работы непочатый край -- инфраструктура, туризм, легпром. Деньги и ООН даст и спонсоры разные, а потом и инвестиции пойдут -- коммерция не любит смутные времена. Санкции снимут быстро. Торговать-то надо. Это и рынок товаров и полезные ископаемые. Ын, если не будет дураком --он сибарит тот ещё, будет там как сыр в масле купаться. Опять же, всё при условии если пойдёт процесс...
        А. Привалов
  8. d1975 Сегодня, 19:29
    Цитата: Молот 75
    Как с Германии, взяли и ушли два раза!

    Это точно , главное , чтобы гаранты были честные. А Родина есть Родина , тут уж нечего сказать . Америкосов однозначно с вещами на выход. yes
    d1975
  9. d1975 Сегодня, 19:31
    Цитата: К.А.С
    было объединение Германий. и то прошло не совсем хорошо, хотя разрыв был не очень большой! а здесь с одной стороны космические технологии. передовая техника. а с другой ... без комментариев!
    Санкции снимать не будут, это ни кому не выгодно. не Ыну. потому как он долго власть не удержит! и не южанам которые повесят себе якорь! и если произойдет объединение то не сейчас и не скоро!
    интересно и откого туда деньги рекой потекут и зачем?
    для России выгода на лицо . Точнее Для монополистов типа Газпрома. Ну и нам на Дальнем иметь вулкан под боком не совсем хорошо .
    d1975
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