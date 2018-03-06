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Пхеньян намерен начать переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова
Начальник управления Нацбезопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён сообщил СМИ некоторые подробности визита в Пхеньян. По словам Чон Ый Ёна, который возглавлял южнокорейскую делегацию на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, северокорейские власти намерены осуществить процедуру «заморозки» ракетно-ядерной программы.
В ходе брифинга в Сеуле южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян готов пойти на такой шаг в связи с переговорным процессом.
Кроме того, Чон Ый Ён заявил, что Пхеньян намерен возобновить диалог с Вашингтоном по вопросу ядерного статуса.
Из заявления советника президента РК по вопросам нацбезопасности (цитирует агентство Yonhap):
Напомним, что южнокорейская делегация впервые за долгое время осуществила визит в Пхеньян, где провела прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Ким Чен Ына, главной задачей для него является объединение Родины.
В ходе брифинга в Сеуле южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян готов пойти на такой шаг в связи с переговорным процессом.
Кроме того, Чон Ый Ён заявил, что Пхеньян намерен возобновить диалог с Вашингтоном по вопросу ядерного статуса.
Из заявления советника президента РК по вопросам нацбезопасности (цитирует агентство Yonhap):
Северная Корея заявили о готовность начать прямой диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и по вопросу нормализации отношений. Они пообещали не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с США. Также в Пхеньяне пообещали не применять свои вооружения против Республики Корея.
Напомним, что южнокорейская делегация впервые за долгое время осуществила визит в Пхеньян, где провела прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Ким Чен Ына, главной задачей для него является объединение Родины.
Использованы фотографии: KCNA
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