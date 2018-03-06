Пхеньян намерен начать переговоры с США по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова

Северная Корея заявили о готовность начать прямой диалог с США по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова и по вопросу нормализации отношений. Они пообещали не проводить новые ракетные пуски и ядерные испытания во время переговоров с США. Также в Пхеньяне пообещали не применять свои вооружения против Республики Корея.

Начальник управления Нацбезопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён сообщил СМИ некоторые подробности визита в Пхеньян. По словам Чон Ый Ёна, который возглавлял южнокорейскую делегацию на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, северокорейские власти намерены осуществить процедуру «заморозки» ракетно-ядерной программы.В ходе брифинга в Сеуле южнокорейский чиновник заявил, что Пхеньян готов пойти на такой шаг в связи с переговорным процессом.Кроме того, Чон Ый Ён заявил, что Пхеньян намерен возобновить диалог с Вашингтоном по вопросу ядерного статуса.Из заявления советника президента РК по вопросам нацбезопасности (цитирует агентство Yonhap ):Напомним, что южнокорейская делегация впервые за долгое время осуществила визит в Пхеньян, где провела прямые переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Ким Чен Ына, главной задачей для него является объединение Родины.