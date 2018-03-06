Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 23 февраля - 2 марта от военкора "Маг"

Пёс-сапёр армии ДНР получил ранение при выполнении поставленной задачи

На этой неделе в принципе было относительно спокойно за исключением нескольких дней, когда ВСУ с ПТРК уничтожили нашу «Газель» перевозившую хлеб и отдельных жарких вечеров.26 февраля рекогносцировочная группа, в состав которой входили офицеры штаба, так называемой «АТО» и 56-й отдельной мотопехотной бригады, заехали колонной на минные поля 57-й бригады недалеко от н.п. Пески, что севернее Донецка. В результате подрыва уничтожена одна и повреждено две единицы техники, не менее трех военнослужащих погибли, имеются раненые.28 февраля ВСУ в результате провокационного обстрела 24-й мех бригады ВСУ погибли трое и четверо ранено.2 марта ВСУ в очередной раз дестабилизировало обстановку на линии соприкосновения. Разведывательная группа из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты численностью 15 человек под прикрытием огня из минометов калибром 120-мм, предприняла попытку овладеть нашими позициями на линии боевого соприкосновения в районе н.п. Октябрь. В ходе боестолкновения один из наших военнослужащих получил ранение, другой захвачен в плен. Силами нашего подразделения, прибывшего на подкрепление, противник был отброшен и понес потери - двое погибших и не менее двух раненых.В принципе от перемирия мирные граждане и военные ДНР и ЛНР не ждут, каких то кардинальных улучшений и выполнений договоренностей. Но должен заметить, хотя Киев и не выполняет временное перемирие, все равно обстрелов становится в разы меньше. Вместо 50-90 в сутки, 5-12. А значит меньше будет разрушений и погибших.Естественно перед началом перемирия 00:00 5 марта ВСУ постарались максимально отстреляться по мирным поселкам и городам.ДНР:Продолжается наращивание наступательной группировки противника. В частности, на Донецком направлении отмечено прибытие группы военнослужащих из 56-й отдельной мотопехотной бригады для проведения подготовительных мероприятий и обеспечения размещения основных подразделений соединения, предназначенных для усиления 57-й отдельной мотопехотной бригады северо-западнее Донецка.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности нашей разведкой зафиксировано:- 152-мм буксируемые гаубицы «МСТА-Б» - 9 единиц;- 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» - 10 единиц;- 100-мм противотанковая пушка «Рапира» - 1 единица;- зенитно-ракетный комплекс «Оса» - 4 единицы;- 135-мм противотанковый управляемый ракетный комплекс «Конкурс», установленный на БРДМ-2 – 1 единица;- танки Т-64 – 4 единицы.ЛНР:Командование ВСУ проводит перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения в близи линии соприкосновения. Так в районах населенных пунктов:- Светлодарское выявлены три 122-мм буксируемые гаубицы Д-30;- Троицкое отмечено местонахождение огневых позиций с двумя расчетами 120-мм минометов;- Трехизбенка прибыли пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.Выявлена работа диверсионно-разведывательной группы противника в количестве до десяти человек из состава ДУК «Правый сектор». Группа националистов проследовала вдоль линии боевого соприкосновения в направлении населенного пункта Счастье.- Муратово отмечено прибытие артиллерийской батареи ВСУ. В составе данного подразделения зафиксировано пять единиц 152-х мм гаубиц Д-20 и десять единиц автомобильной техники из состава 58-й бригады ВСУ.Так, на этой неделе зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ:- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 6 единиц;- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 18 единиц;- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – 16 единиц;- 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 4 единиц;- 120-мм миномётов 2Б11 «Сани» - 15 единиц;- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 14 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.01:20 над Луганском наше ПВО сбила БЛА ВСУ.09:50 в районах ЯБП, Зайцево, Светлодарская дуга одновременно начались бои с применением минометов и БМП.12:20 в районе Логвиново обстрел из минометов калибром 82-мм и БМП-1.16:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.17:50 западнее и севернее Горловки бои с применением к/к пулеметов, минометов и техники.18:00 над Горловкой наше ПВО сбила БЛА ВСУ. 18:25 в районе Калиновка сильный минометный обстрел калибром 82-мм и120-мм. Также работала БМП-1. 19:00 в районе Аэропорта бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов и техники.19:25 в районе Калиново (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.21:00 Донецк и Луганск отличный праздничный салют из гаубиц в честь Дня Защитника. 21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.21:10 на Светлодарской дуге минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.21:45 на Светлодарской дуге начался обстрел артиллерией.21:50 в районе Молодежное (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 8 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Еленовка, Жабичево, Новоласпа, а также Петровскому району Донецка, противник выпустил 30 снарядов калибром 122-мм, 16 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того применялись различные виды гранатометов и стрелковое оружие.На Горловском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Озеряновка, Верхнеторецкое Нижнее и Зайцево по которым противник выпустил 13 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применил вооружение БМП.В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены 2 дома по ул. Фруктовая,1 и Марецкого,10 в поселке Молочный. Кроме того, без электроэнергии остались поселки Еленовка, Любовка, Андреевка.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов: Логвиново, Калиновка, Калиново и Молодежное.00:00 бои и обстрелы из минометов и артиллерии продолжаются на данных направлениях: южнее Докучаевска, линия фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП, севернее Горловки, Светлодарская дуга, трасса Бахмутка (ЛНР) практически вся под обстрелом.00:20 в районе Еленовка – Стыла бой с применением минометов калибром 120-мм.01:20 Петровский район Донецка под обстрелом минометов калибром 120-мм.12:35 на южном фронте бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.17:25 на Светлодарской дуге обстрел наших позиций минометами калибром 82-мм и120-мм.17:45 юго-западнее, западнее и севернее Горловки стрелково-минометные бои.18:20 в районе Калиновка минометный обстрел калибром 82-мм.20:30 на южном фронте бои с применением минометов калибром 82-мм и120-мм.20:30 Петровский и Кировский районы Донецка под обстрелом из к/к пулеметов и минометов.20:40 в районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.20:40 севернее Горловки в районе Зайцево минометный обстрел.21:00 на Светлодарской дуге продолжаются бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.23:00 бои и обстрелы из минометов и артиллерии продолжаются на данных направлениях: южный фронт, Аэропорт, Спартак, ЯБП, юго-западнее, западнее и севернее Горловки, на Светлодарской дуге.В субботу, при защите Республики, погиб один военнослужащий ВСДНР.ВСУ обстреляли ДНР 10 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Старомихайловка, Лозовое, Спартак, а также Кировскому и Петровскому районам Донецка, противник выпустил 8 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того применялись различные виды гранатометов и стрелковое оружие.На Мариупольском направлении обстрелам из различных видов гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Коминтерново. Отмечается значительная активизация снайперов противника.В субботу ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, применив минометы 82-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка.08:00 севернее Горловки в районе Зайцево минометный обстрел калибром 82-мм.09:55 севернее Горловки в районе Зайцево минометный обстрел калибром 120-мм.10:20 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.16:55 севернее Горловки поселок Зайцево под обстрелом. И.О. мэра Горловки И.С. Приходько: - «Центр Зайцева под сильным обстрелом. Прямые попадания в три дома. Полетаева,34 и Загорского,15, 19 и Багрицкого,24. Номер дома утончаем».17:10 в районе ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и техники.18:30 по району Аэропорт – ЯБП обстрел из артиллерии калибром 122-мм.18:30 севернее Горловки поселок Зайцево после попаданий в жилмассив продолжает "прыгать" от прилетов мин.18:30 на Светлодарской дуге стрелково-минометный бой. 19:20 в районе Красный Лиман (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 120-мм. Всего ВСУ выпустило 15 мин.19:25 на южном фронте стрелково-минометные бои калибром 82-мм и120-мм.20:20 в районе Калиновка бой с применением АГС и БМП-1. 21:50 в районе Калиновка бой с применением гранатометов и минометов калибром 82-мм.22:20 бои минометные и арт обстрелы продолжаются в районах: Аэропорт – Спартак - ЯБП, севернее Горловки, Светлодарской дуги.В воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Яковлевка, Лозовое, Александровка, а также Петровскому району Донецка и шахте Абакумова, противник выпустил 4 артиллерийских снаряда калибром 122-мм, 13 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, зенитная установка, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.В результате обстрелов со стороны украинских оккупантов из зенитной установки, в Докучаевск повреждения получил жилой дом по ул. Ленина,84.На Мариупольском направлении противник выпустил 15 мин калибром 120-мм. Также при обстреле было применено вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие по районам населенных пунктов Саханка, Сосновское, Октябрь и Коминтерново.На Горловском направлении по районам населенных пунктов Зайцево и Доломитное противник выпустил 31 мину калибром 82-мм и 120-мм, также огонь велся из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.В результате прицельного минометного обстрела по н.п. Зайцево с позиций 54-й отдельной механизированной бригады под командованием Майстренко, повреждения получили четыре домостроения по адресам: ул. Полетаева,34, ул. Багрицкого,24, ул. Загорского,15 и 19.В ЛНР украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП, АГС, РПГ и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Красный Лиман и Калиновка.00:20 трасса Бахмутка (ЛНР) фиксирует прилеты мин и снарядов артиллерии. Так же ВСУ используют бронетехнику и БПЛА для корректировки арт обстрелов позиций ВСН.07:10 в районе Долгое обстрел наших позиций из БМП-1. 12.40 в районе Докучаевска в результате обстрела со стороны ВСУ из минометов калибром 120-мм и ПТРК повреждения получили четыре дома по ул. Пионерская. Объектом поражения оккупанты выбрали гражданский автомобиль марки «Газель», принадлежавший Докучаевскому хлебокомбинату. Водителя, развозившего мирным жителям города хлеб, от смерти спасло лишь то, что в момент обстрела он отлучился по делам.16:20 в районе Вольво-Центра обстрел минами калибром 120-мм.19:10 в районе Калиново-Борщеватое (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм. 19:30 в районе Калиновка обстрел наших позиций из БМП-1.19:40 Докучаевск по западным пригородам началась работа минометов и БМП.21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП минометные дуэли.21:40 в районе Калиново (ЛНР) возобновился обстрел с применением минометов.23:10 район Калиново – Ломоватка (ЛНР) под минометным и арт обстрелом.В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 16 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Старомихайловка, Докучаевск, Лозовое, Новоласпа, Стыла, Жабичево, а также Петровскому району Донецка, поселку шахты Абакумова и окрестностям Аэропорта противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 152-мм и 2 калибром 122-мм, 54 мины калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие. В результате обстрела Докучаевска повреждения получили СЕМЬ домостроений по адресу: ул. Пионерская д. 2, 4, 5, 6, 7, 10 и ул. Энгельса 3, а также три квартиры в двух многоэтажных домах по улице Ленина. По счастливой случайности на этот раз обошлось без жертв среди мирных жителей.На Мариупольском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82-мм, также при обстреле интенсивно применилось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие по району населенного пункта Коминтерново.На Горловском направлении по районам населенных пунктов Верхнеторецкое нижнее и Доломитное противник выпустил 24 мины калибром 82-мм и 120-мм. Также огонь велся из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, и БМП. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Калиново-Борщеватое, Калиновка, Калиново.Из-за сильного ветра и снежной метели в Новороссии перекрыты многие автотрассы.18:45 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.19:00 Петровский район Донецка бой с применением к/к пулеметов и минометов.19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники.20:00 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел из минометов калибром 82-мм.20:20 на Светлодарской дуге наши позиции под минометным обстрелом. 20:30 в районе Горловский (ЛНР) артиллерийский обстрел калибром 122-мм. Всего прилетело 15 снарядов.20:45 на южном фронте, не смотря на метель, в течении всего дня, с перерывами обстрелы из АГС и минометов.21:00 севернее Горловки в районе Зайцево снова минометный обстрел.21:05 в районе Калиновка артиллерийский обстрел калибром 122-мм. Всего прилетело 10 снарядов.21:35 в районе Нижнее Лозовое минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм. Всего прилетело 18 мин.22:25 в районе Калиновка обстрел минометами калибром 82-мм и 120-мм и артиллерийский обстрел калибром 152-мм. Всего прилетело 12 снарядов.Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 2 раза. (официальная статистика)На Донецком направлении по району населенного пункта Старомихайловка и Петровскому району Донецка противник применил гранатометы и стрелковое оружие.На Мариупольском и Горловском направлениях отмечалось относительное затишье.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив артиллерийские орудия 122-мм и 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Горловский, Калиновка, Нижнее Лозовое.28.02.18, среда17:30 севернее Горловки в районе Зайцево минометный обстрел.17:50 в районе Докучаевск обстрел из к/к пулеметов и минометов.17:50 в районе ЯБП сильный бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.17:50 на Светлодарской дуге бой с применением к/к пулеметов и минометов.18:00 в районе Жованка ВСУ осуществили минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм минами позиций 24-й отдельной механизированной бригады. В результате трое погибло и четверо ранено.В среду ВСУ обстреляли ДНР 5 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Лозовое, Докучаевск и Ясиноватая противник выпустил 11 мин калибром 120-мм, также обстрелы велись из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении обстрелу подвергся населенный пункт Жованка, по которому противник выпустил 8 мин калибром 82-мм и 120-мм. При этом под обстрел украинских минометчиков сначала попало подразделение 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, затем, якобы в ответ, были обстреляны наши позиции.На Мариупольском направлении отмечалось относительное затишье. Противник ограничился информационными провокациями, распространяя ложные обвинения об обстреле своих позиций.В ЛНР в среду наблюдалось затишье и обстрелов со стороны ВСУ не было.15:00 в районе Докучаевска минометный обстрел калибром 82-мм.15:10 в районе Калиновка бой с АГС и минометов.22:45 в районе Калиново (ЛНР)бой с применением к/к пулеметов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 3 раза.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск и Петровское противник выпустил 8 мин калибром 82-мм, также обстрелы велись из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.В четверг ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калиновка. При обстреле, украинские силовики использовали 82-мм миномёты, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено более 30 мин и гранат.13:45 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм. 15:00 на южном фронте в районе Октябрь ДРГ ВСУ попыталась пересечь линию фронта. Наши военнослужащие их вовремя обнаружили, завязался бой. В результате со стороны ВС ДНР один погиб и один ранен, со стороны ВСУ двое погибло и двое ранено.18:30 в районе Калиново (ЛНР) возобновился минометный обстрел калибром 120-мм.20:00 западнее и севернее Горловки плотный бой с применением к/к пулеметов, ВОГов и гранатометов.21:00 в районе ЯБП бой с применением минометов и артиллерии. Плотный бой. Горловка 21:45 ДФС(донецкая фильтровальная станция) под обстрелом, в следствии чего перестала поступать вода в н.п. Макеевка, Ясиноватая, Донецк.22:00 западнее Донецка в районе Старомихайловки – Красногоровки работают АГС и гранатометы.В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 12 раз.На Донецком направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил 32 мины калибром 82-мм и 120-мм, также обстрелы велись из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении противник осуществил обстрелы районов двух населенных пунктов, выпустив 8 мин калибром 120-мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.В ЛНР за сутки ВСУ произвели 2 обстрела. Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенного пункта Калиново. При обстрелах, украинские силовики использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибром 120-мм. Всего по территории Республики было выпущено более 10 мин.Всего за неделю:- ВСУ обстреляли ДНР 65 раз и выпустили по территории Республики 38 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, 252 мины калибром 82-мм и 120-мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы двадцати пяти населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны украинских оккупантов разрушены и повреждены двадцать четыре домостроения в н.п. Горловка, Зайцево, Докучаевск и Петровскому районе Донецка.- при защите Республики, погибло двое военнослужащих и ВС ДНР и один попал в плен.ВСУ обстреляли ЛНР 24 раза. Применялось изапрещенное Минскими договоренностями вооружение: артиллерийские орудия 122-мм и 152-мм, 82-мм и 122-мм миномёты, гранатометы различных типов, вооружение БМП и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено более 300 снарядов, мин и гранат. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ увеличилось на 4 раза.Всем терпения и здоровья