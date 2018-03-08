Новости от президента: ракетный комплекс с боевым оснащением «Авангард»



В сборочном цеху неизвестного предприятия



Изделие, возможно, имеющее отношение к проекту "Авангард"



Старт ракеты с опытным гиперзвуковым планером



Ракета вышла из шахты



Ракета-носитель "Авангарда" отличается формой головного обтекателя



Разделение ступеней ракеты



"Авангард" в полете



Обход систем ПРО противника



Маневрирование с обходом зоны работы ПРО

По материалам:

http://kremlin.ru/

http://mil.ru/

http://ria.ru/

http://rg.ru/

http://tass.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-553.html

В прошлый четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным Посланием. Важнейшее место в речи главы государства занял рассказ о перспективных системах вооружения стратегического назначения. Вместе с другими изделиями была представлена система «Авангард». О существовании проекта с таким названием было известно и раньше, но теперь появились новые подробности. Кроме того, президент огласил некоторые сведения, самым серьезным образом дополняющие или корректирующие известную картину.Рассказывая о новых российских вооружениях, В. Путин заявил, что настоящим технологическим прорывом является создание нового ракетного комплекса стратегического назначения, имеющего принципиально новое боевое оснащение. Базовая ракета несет планирующий крылатый блок. По словам главы государства, испытания последнего уже завершились с успехом.В. Путин напомнил о событиях последних лет, происходивших как на международной арене, так и на российских полигонах. В прошлом российская сторона неоднократно говорила европейским и американским партнерам о своем намерении принимать меры по нейтрализации угроз, связанных со строительством зарубежной противоракетной обороны. Еще в 2004 году российские специалисты провели первые испытания принципиально нового оружия, предназначенного для прорыва ПРО. Вскоре после этого В. Путин сделал очередное заявление о развитии стратегических систем с учетом актуальных угроз.Как напомнил президент, тогда он говорил, что в условиях количественного и качественного роста военного потенциала третьих стран Россия нуждается в появлении принципиально новых систем. Кроме того, он указывал, что последние испытания новых разработок позволили стратегическим ядерным силам рассчитывать на появление и получение совершенно нового оружия. Тогда говорилось о техническом комплексе, способном с гиперзвуковой скоростью и высотой точностью выходить в район цели на межконтинентальной глубине. Кроме того, перспективное изделие должно было отличаться высокой маневренностью. В 2004 году отмечалось, что подобные вооружения у зарубежных стран на тот момент отсутствовали.Глава государства, обращаясь к Федеральному собранию, заметил, что Россия не делала секрета из своих планов и открыто заявляла о развитии стратегических вооружений, чтобы призвать зарубежные страны к переговорам. Кроме того, В. Путин напомнил об экономических проблемах страны, имевшихся в середине прошлого десятилетия. Тем не менее, несмотря на все сложности, страна нашла возможность сохранить статус крупнейшей ядерной державы. Ранее, как указал президент, с Россией никто не желал принимать во внимание, но теперь он призывает слушать ее.Новейший образец боевого оснащения для ракетного комплекса от других систем своего класса отличается летными характеристиками. Он способен выполнять полет в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, развивая скорость порядка М=20. Двигаясь к цели, такой боевой блок может выполнять глубокое маневрирование по высоте и курсу. Боковой маневр может обеспечивать отклонение от исходного курса на тысячи километров в сторону. Маневренность и скорость делают боевое оснащение неуязвимым для существующих средств противовоздушной и противоракетной обороны.Президент рассказал о некоторых особенностях конструкции боевого блока. При его строительстве используются новые композиционные материалы, при помощи которых решается проблема длительного управляемого полета с высочайшей скоростью. Во время такого полета вокруг корпуса изделия образуется слой плазмы, а его поверхность нагревается до 1600-2000°C. Несмотря на это, боевой блок сохраняет требуемую управляемость и продолжает решать поставленные задачи.Как и в случае с другими темами, речь В. Путина сопроводили демонстрационным видеороликом. Президент отметил, что, по очевидным причинам, внешний вид перспективного боевого оснащения пока демонстрировать нельзя. Тем не менее, изделия существуют и «хорошо работают». Теперь, преодолев определенные стадии проекта, приступает к новым работам.Президент России рассказал, что к настоящему времени оборонная промышленность запустила серийное производство новых боевых блоков. Изделие получило официальное наименование «Авангард». Иные обозначения комплекса в целом и отдельных его систем В. Путин не приводил.Доклад президента сопровождался видеороликами, показывающими основные особенности и принципы работы перспективного оружия. Система «Авангард» была показана в видео с заголовком «Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим блоком». При помощи реальных съемок и компьютерной графики были показаны основные этапы полета «Авангарда» к цели.Ролик начинается с кадров, снятых в цеху одного из оборонных предприятий. Показанные изделия на стапелях могли быть элементами перспективного боевого блока, но об этом нельзя говорить с уверенностью. Далее показали старт ракеты с изделием «Авангард». Из шахтной пусковой установки вышла ракета с характерным удлиненным заостренным головным обтекателем. Далее, используя графику, авторы ролика показали выход ракеты на большую высоту и отделение первых ступеней с последующим сбросом боевого оснащения.Освободившись от систем носителя, боевой блок «Авангард» направился к цели. Двигающийся с высочайшей скоростью аппарат показали окруженным облаком разогретого газа. Во время полета изделие выполнило несколько энергичных маневров с разворотом на большие углы.Также ролик наглядно показал главные преимущества маневрирующего боевого оснащения. Изделие, стартовав из пусковой установки на одном материке, должно было пройти над океаном и поразить цель на большом удалении. При этом в океане находилось корабельное соединение противника со средствами ПРО, на суше – наземный противоракетный комплекс, а на орбите – спутники системы предупреждения о ракетном нападении. Спутникам удалось засечь проход «Авангарда» через их зоны наблюдения, но на этом успехи противника закончились. Боевой блок облетел зону ответственности корабельной группы, а затем обогнул район наземной ПРО. Такой полет показали как на общей схеме, так и «с точки зрения» гиперзвукового аппарата. Пройдя мимо опасных районов, изделие продолжило полет к указанной цели.В ролике был показан примерный облик изделия «Авангард», но, как отметил президент, это было условное изображение, далеко не в полной мере соответствующее действительности. Нарисованный боевой блок имел треугольную в плане форму с незначительно выгнутым днищем, выполняющим функции несущей поверхности. Верхняя поверхность такого «летающего крыла» отличалась большей кривизной, обеспечивающей достаточные внутренние объемы. В хвостовой части предусматривалась пара разваленных наружу килей. Днище, нос и передние кромки килей отличались цветом, что говорило о применении тепловой защиты.2 марта В. Путин принял участие в V медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, где вновь поднял тему перспективного стратегического вооружения. Комментируя новейшие разработки, он рассказал, что в создании проекта «Авангард» участвовали десятки российских предприятий и тысячи специалистов. Все это, по словам президента, показывает, что страна располагает развитым научно-производственным комплексом, генерирующим конечный продукт.Первые сведения о проекте с шифром «Авангард» появились достаточно давно, но до сих пор основные данные о нем засекречены. Доступная информация не отличаются особой полнотой, а оценки и прогнозы нередко противоречат друг другу или не сочетаются с официальными данными. Новые сведения о деятельности российской оборонной промышленности в последние годы на днях давно были оглашены Владимиром Путиным и серьезно изменили уже сложившуюся картину.Название ракетного комплекса «Авангард» впервые прозвучало в 2011 году в интервью министра обороны Анатолия Сердюкова. Руководитель военного ведомства рассказал о планах по развитию РВСН, и на тот момент войскам планировалось поставлять новые системы под названием «Авангард». Специфическая ситуация с открытыми данными привела к тому, что проект «Авангард» нередко отождествляли с проектом подвижного грунтового ракетного комплекса РС-26 «Рубеж». Последние данные из официальных источников не подтверждают эти сведения, но и не опровергают их в полной мере.По словам В. Путина, испытания будущего «Авангарда» стартовали еще в 2004 году, но на тот момент сведения о проекте не разглашались. В течение нескольких следующих лет, по-видимому, система проходила проверку и доводку. Эти работы заняли достаточно много времени, но все же привели к желаемым результатам. Уже объявлено о запуске серийного производства изделий «Авангард». Вероятно, теперь такое оружие поставляется в войска или готовится к этому.Старые предположения об использовании боевого блока «Авангард» на ракете «Рубеж» сейчас оказываются под вопросом. Демонстрационный ролик, подготовленный министерством обороны, показал старт ракеты с жидкостным двигателем, вероятно, УР-100УТТХ. Подвижный грунтовый комплекс РС-26, по известным оценкам, должен был оснащаться твердотопливной ракетой. Как этот факт соотносится с будущим практическим использованием гиперзвукового оружия – неизвестно.Впрочем, можно предположить, что жидкостная ракета использовалась только в качестве платформы для испытаний. В таком случае после проведения всех необходимых проверок боевой блок «Авангард» должен был войти в состав ракеты подвижного комплекса «Рубеж». Точные сведения на этот счет пока отсутствуют.В рамках Послания Федеральному собранию впервые прозвучали конкретные характеристики перспективного гиперзвукового боевого блока. В. Путин заявил, что изделие «Авангард» во время планирующего полета способно развивать скорость до М=20 и лететь на дальность не менее 5500 км. Также обеспечена возможность бокового маневра с отходом от изначальной траектории на тысячи километров. Боевая часть изделия – специальная, имеющая оптимальное соотношение габаритов и мощности.Известные данные о проекте «Авангард» позволяют представить, как именно будет использоваться такое оружие. При помощи доработанной межконтинентальной баллистической ракеты боевое оснащение должно выводиться на заданную высоту с разгоном до требуемой скорости. Далее осуществляется сброс, и гиперзвуковой аппарат переходит к высокоскоростному планирующему полету. Двигаясь по наиболее удобной траектории, планер способен обходить опасные зоны и за счет этого преодолевать противовоздушную или противоракетную оборону. Максимальная скорость полета в 20 раз превышает скорость звука. Вероятно, ее аппарат должен развивать на нисходящем участке траектории, уже во время падения на цель.Гиперзвуковая скорость в сочетании с большой высотой полета дают изделию известные преимущества. Во-первых, оно способно лететь над районами без ПВО или ПРО противника либо над участками с менее мощной защитой. При этом обеспечена возможность прорыва систем обороны противника. Маневрирующий планер, двигающийся по непредсказуемой траектории, не может быть поражен современными системами ПРО. Высокая скорость полета, в свою очередь, повышает требования к быстродействию ПВО, резко снижая шанс успешного перехвата. Даже если на пути «Авангарда» и окажутся системы обороны противника, их потенциал в деле перехвата вряд ли будет достаточно высоким.По известным данным, межконтинентальные ракеты нескольких основных отечественных комплексов настоящего времени оснащаются моноблочными боевыми частями, что повышает риски, связанные с ПРО противника. Замена «традиционного» боевого блока гиперзвуковым маневрирующим планером с аналогичным боезарядом дает понятные преимущества. Ракета по-прежнему будет нести только один специальный заряд, но теперь вероятность успешного поражения цели значительно повысится.Владимир Путин заявил о начале серийного производства изделий «Авангард», но, ожидаемо, не стал раскрывать подробности этого процесса. Можно предположить, что уже в самом ближайшем будущем на дежурстве в составе ракетных войск стратегического назначения будет стоять определенное количество ракет с гиперзвуковым боевым оснащением. По всей видимости, перспективные виды оружия будут эксплуатироваться параллельно с имеющимися боевыми блоками традиционного типа. Состоится ли в отдаленном будущем полный переход МБР на гиперзвуковые планеры – остается только гадать. Наиболее вероятной выглядит совместная работа боевых оснащений разных типов с отличающимися характеристиками и возможностями.Много лет назад, столкнувшись с угрозой в виде зарубежной противоракетной обороны, российское командование решило прибегнуть к асимметричному ответу. Противостоять строящейся ПРО предлагалось при помощи особого оружия с высоким потенциалом. Один из образцов такой ударной системы был впервые испытан еще в 2004 году, и к настоящему времени, после всех проверок, был поставлен в серию. В ближайшем будущем комплекс «Авангард», включающий гиперзвуковой маневрирующий боевой блок, должен будет оказать самое заметное влияние на возможности российских стратегических ядерных сил и, как следствие, на безопасность страны.