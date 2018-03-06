Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе

Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения этого закона, решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ

АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы