21:18 06 марта
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Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе

Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической", заявил офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба Юрий Бобров.

Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе


Он призвал разделять понятия военной (предусмотренной законом о реинтеграции Донбасса) и "антитеррористической" операции.


Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения этого закона, решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ
— сказал Бобров.

Представитель Генштаба выразил убежденность, "что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил".

АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы
- заключил Бобров.

По его словам, сейчас генштабом разрабатывается положение об объединенном оперативном штабе вооруженных сил Украины, появление которого предусматривает новый закон. В нем будут определены права и обязанности военнослужащих, в том числе и командующего.

Бобров заявил, что, кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, добавил представитель Генштаба, передает РИА Новости.



Использованы фотографии: пресс-служба президента Украины
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Комментарии 32

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  1. Дормидонт Сегодня, 16:03
    Анонсисты чёртовы
    Дормидонт
    1. влад66 Сегодня, 16:12
      Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической"

      Ну да, а до этого ВСУ в ЛДНР цветы наверное высаживало.
      АТО завершится тогда, когда последний


      Будет казнен. yes
      влад66
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:16
        кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе,
        Цитата: влад66
        кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе,

        что б его там и закапали
        Angel_and_Demon
        1. влад66 Сегодня, 16:19
          Цитата: Angel_and_Demon
          что б его там и закапали

          Вот ещё землю этим телом похабить, пусть в галицайщине где нибудь закапывают. hi
          влад66
          1. Татьяна Сегодня, 16:24
            Пока не будет свергнут в Украине проамериканский нелегитимный и преступный режим Порошенко и Ко, мира в Украине не будет никогда. За свои военные преступления ставленники Вашингтона в Украине должны отвечать перед судом народа, а отвечать они боятся и не хотят.

            Татьяна
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:29
            Цитата: влад66
            Вот ещё землю этим телом похабить,

            удобрение перед весенним посевом нужны
            Angel_and_Demon
            1. Кроу Сегодня, 16:42
              Чтобы посеять, взрастить, пожинать, достойно жить, нужен мир. А ваши "хи-хи-хи", как издевательство. Насмешки над обездоленными.
              Кроу
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:06
                Цитата: Кроу
                Насмешки над обездоленными.

                нет, пожелание этим упырям
                Angel_and_Demon
        2. Комментарий был удален.
        3. sabakina Сегодня, 17:15
          Цитата: Angel_and_Demon
          что б его там и закапали

          Виктор, Вы про глазные капли? Краёв стакана уже не видит? laughing
          sabakina
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:16
            Цитата: sabakina
            Виктор, Вы про глазные капли?

            ну можно и так сказать, граммов по 9, свинца
            Angel_and_Demon
      2. Кроу Сегодня, 16:19
        ВСУ сейчас не то, что было раньше. Вооружение от США, инструкторы. Может пролиться много крови, куда больше. А результат новой компании - неизвестен, но очень печален (смерти людей), при любом исходе.
        Кроу
        1. 11черный Сегодня, 16:28
          Цитата: Кроу
          ВСУ сейчас не то, что было раньше. Вооружение от США, инструкторы. Может пролиться много крови, куда больше. А результат новой компании - неизвестен, но очень печален, при любом исходе.

          Ну так и армия ЛДНР сейчас не то, что было раньше - вооружение, инструкторы...в Грузии в восьмом году тоже было и вооружение и инструкторы - и как ни странно галстуки laughing .
          11черный
          1. Кроу Сегодня, 16:32
            Цитата: 11черный
            в Грузии в восьмом году тоже было и вооружение и инструкторы - и как ни странно галстуки

            В восьмом году, Грузию, ставили на место ВС РФ. Подобное сравнение - не корректно! Как и Ваши "шапкозакидательские" настроения. Ни мне, ни Вам, там не умирать... Хотя бы посачувствовали. what
            Кроу
            1. влад66 Сегодня, 17:08
              Цитата: Кроу
              Хотя бы посачувствовали

              Кому ВСУ или нацкарателям, ни капли сочувствия им negative
              Цитата: 11черный
              ВСУ сейчас не то, что было раньше. Вооружение от США, инструкторы. Может пролиться много крови,

              Согласен с вами что прольется много крови, ВСУ не то, так и НК ВСН тоже уже не те, это полноценная армия, а не вооруженные отряды шахтеров как в 2014, авиации правда нет, в ЛНР только 2 самолёта есть, вот им то я и посочувствую, но это рано, не спешите хоронить и разводить панику.
              Цитата: 210окв
              АТО завершится сразу как только в Кремле вылечат "гайморит"и перестанут наматывать сопли на кулак.

              Угу Дмитрий и расчехлят орудия и поднимут ВКС и ТОПОЛЬ М наведется на Банковую, если бы все так просто было, да и какими бы не были ВСУ, они бы давно уже смяли бы ЛДНР, если бы Россия не поддерживала их, да пугает неопределенность, но и карты рано выкладывать и мы многого не знаем. hi но с паникой завязывайте ребята, она только до беды доводит. hi
              влад66
            2. 11черный Сегодня, 20:40
              Цитата: Кроу
              В восьмом году, Грузию, ставили на место ВС РФ. Подобное сравнение - не корректно! Как и Ваши "шапкозакидательские" настроения. Ни мне, ни Вам, там не умирать... Хотя бы посачувствовали.

              Опять этот иностранный акцент (ошибки, которых носитель языка никогда не допустит) - так сложно видимо русский выучить за океаном...какой же хороший у нас язык.
              PS - я посочувствую ВСУ если они рискнут сунуться на Донбасс...
              Вы правы, не мне там умирать, но знаете, давно - в начальной школе я между войной и позором выбрал позор - это было ошибкой и с тех пор я всегда выбираю войну, потому что я знаю альтернативу...вот и здесь сражаться это меньшее из зол.
              Бояться их инструкторов не следует - у США не было ни одной успешной наземной операции в последние десятилетия - их самих учить надо.
              11черный
        2. BAI Сегодня, 17:33
          Да, ВСУ по сравнению с 2014 годом, улучшились не в разы, на порядки. Недооценить - хуже, чем переоценить.
          BAI
      3. 210окв Сегодня, 16:29
        АТО завершится сразу как только в Кремле вылечат "гайморит"и перестанут наматывать сопли на кулак.А эта виселица с телом-это уже когда трибунал скажет свое слово.
        Цитата: влад66
        Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической"

        Ну да, а до этого ВСУ в ЛДНР цветы наверное высаживало.
        АТО завершится тогда, когда последний


        Будет казнен. yes
        210окв
      4. Zoldat_A Сегодня, 18:08
        Цитата: влад66
        Будет казнен.

        А заметили, как Петрушке военная форма "идёт"? Как там правильно про корову и седло?....
        Zoldat_A
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:12
    Очередная блаж. Влажные мрии нациков... Пусть только попробуют...
    Горный стрелок
    1. BerBer Сегодня, 16:49
      Это газовая ситуация их прижала. Решили, вроде как, пошантажировать.
      BerBer
  3. Canecat Сегодня, 16:14
    Как козла отпущения найдут, так и начнется. laughing
    Canecat
  4. bankirchik34 Сегодня, 16:15
    Лишь бы только народ не думал о повышение тарифов с 01 апреля, экономической ситуации в стране и о прочем. Каждый день новые анонсы, война с Путиным, с Газпромом, с РФ, акции и шествия на майдане и пр.

    Они реально не устали от этого?) У здорового человека психика пошатнется what
    bankirchik34
  5. taiga2018 Сегодня, 16:33
    пора показать хозяевам на что потрачены их вложения...
    taiga2018
  6. Yrec Сегодня, 16:54
    Похоже, просто казуистикой занимаются.
    Yrec
  7. gromoboj Сегодня, 17:04
    В ближайшее время начнут. Тварюки.
    В принципе они давно всех там живущих не считают гражданами украины.
    gromoboj
  8. ASed Сегодня, 17:05
    До чего дошел прогресс..."Анонсировал операцию".
    Прорекламировал, составил бизнес план и т.д.
    Без этого бойню уже не начинают.:(((
    ASed
  9. Бумбараш Сегодня, 17:34
    Пробуют, американцы будут смотреть чему всу научили. Б...., это кем надо быть что бы ради своих целей убивать мирных жителей? У них же тоже дети, матери, отцы есть, у амер. инструкторов я имею ввиду. Ведь нормальные люди в Америке есть. Или на Украину только отморозков посылают? Риторический вопрос наверное. Жалко только пацанов срочников, а нацикам - земля бетоном.
    Бумбараш
  10. Навигатор 1 Сегодня, 18:29
    Цитата: Дормидонт
    Анонсисты чёртовы

    Ну это нормально. Опять по соплям надают. Впрочем как и всегда laughing
    Навигатор 1
  11. Балу Сегодня, 18:40
    АТО завершится тогда, когда последний амерз, местный цруль, бандерлог и майдаун покинут пределы Украины. Тогда граница с Украиной станет такой:
    Балу
  12. APASUS Сегодня, 19:37
    Догадались наконец то подвести военную операцию под украинские законы.Кто не знает,то в Конституции Украины есть статья ,запрещающая использовать армию против своего народа
    Хотя для власти Украины - это такая мелочь!
    APASUS
  13. ibn.shamai Сегодня, 19:58
    А гавнокомандующий, ну прямо Наполеон! angry lol
    ibn.shamai
  14. Metallurg_2 Сегодня, 20:04
    Ну значит ждем еще котлов для ВСУ, хороших и разных.
    Metallurg_2
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