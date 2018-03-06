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Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе
Киев может начать военную операцию в Донбассе, не прекращая действия "антитеррористической", заявил офицер управления правового обеспечения украинского Генштаба Юрий Бобров.
Он призвал разделять понятия военной (предусмотренной законом о реинтеграции Донбасса) и "антитеррористической" операции.
Представитель Генштаба выразил убежденность, "что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил".
По его словам, сейчас генштабом разрабатывается положение об объединенном оперативном штабе вооруженных сил Украины, появление которого предусматривает новый закон. В нем будут определены права и обязанности военнослужащих, в том числе и командующего.
Бобров заявил, что, кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, добавил представитель Генштаба, передает РИА Новости.
Он призвал разделять понятия военной (предусмотренной законом о реинтеграции Донбасса) и "антитеррористической" операции.
Такая операция была объявлена в 2014 году, она продолжается и, вне зависимости от выполнения этого закона, решение о ее продлении или прекращении будет приниматься руководителем антитеррористического центра при СБУ— сказал Бобров.
Представитель Генштаба выразил убежденность, "что антитеррористическая операция продолжится вне зависимости от того, когда начнется или завершится операция объединенных сил".
АТО завершится тогда, когда последний участник незаконных формирований, последний террорист будет задержан и доставлен в правоохранительные органы- заключил Бобров.
По его словам, сейчас генштабом разрабатывается положение об объединенном оперативном штабе вооруженных сил Украины, появление которого предусматривает новый закон. В нем будут определены права и обязанности военнослужащих, в том числе и командующего.
Бобров заявил, что, кандидатура командующего объединенных сил уже определена, в ближайшее время ее утвердит президент. Главным претендентом стал генерал с боевым опытом, который участвует в операции в Донбассе, добавил представитель Генштаба, передает РИА Новости.
Использованы фотографии: пресс-служба президента Украины
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