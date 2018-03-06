Джонсон угрожает России жёстким ответом за возможный "русский след" в деле Скрипаля

Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России. С учетом вышеизложенного посольство обратилось за соответствующими разъяснениями в МИД Великобритании.

Глава МИД Британии Борис Джонсон в лучших традициях британской дипломатии заявил о том, что «если обнаружится русский след в Солсбери», то Лондон «даст жёсткий ответ». Напомним, что речь идёт об отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Скрипаль служил в ГРУ до 1999 года. В 2006 году он был признан виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорён к 13 годам заключения. Через 4 года Скрипаля помиловали и вместе с 3-мя другими агентами британских спецслужб обменяли на 10-х агентов спецслужб РФ, раскрытых в Британии.66-летний Скрипаль и его дочь были госпитализированы после посещения торгового центра в Солсбери. После госпитализации в британской прессе было заявлено, что речь идёт об отравлении. Причём изначально объявили, что якобы обнаружены следы полония, потом появилось опровержение этой информации. На данный момент в прессе Британии говорится о том, что Скрипаль и его дочь отравились синтетическим опиатом – фентанилом. И, традиционно для британских СМИ, тут же появилась версия, что «травили» Скрипаля «точно агенты российских спецслужб».Волна медиаактивности была подхвачена и упомянутым Борисом Джонсом, заявившим, что идёт проверка того, «мог ли быть в Солсбери русский след». Если учесть, что в Лондоне проживают десятки тысяч выходцев из России, то вряд ли можно сомневаться, что «русский след» обнаружат и в этом деле.А это заявление российского посольства в Великобритании (цитата РИА Новости ):