21:17 06 марта
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Джонсон угрожает России жёстким ответом за возможный "русский след" в деле Скрипаля

Глава МИД Британии Борис Джонсон в лучших традициях британской дипломатии заявил о том, что «если обнаружится русский след в Солсбери», то Лондон «даст жёсткий ответ». Напомним, что речь идёт об отравлении бывшего офицера Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери. Скрипаль служил в ГРУ до 1999 года. В 2006 году он был признан виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорён к 13 годам заключения. Через 4 года Скрипаля помиловали и вместе с 3-мя другими агентами британских спецслужб обменяли на 10-х агентов спецслужб РФ, раскрытых в Британии.

66-летний Скрипаль и его дочь были госпитализированы после посещения торгового центра в Солсбери. После госпитализации в британской прессе было заявлено, что речь идёт об отравлении. Причём изначально объявили, что якобы обнаружены следы полония, потом появилось опровержение этой информации. На данный момент в прессе Британии говорится о том, что Скрипаль и его дочь отравились синтетическим опиатом – фентанилом. И, традиционно для британских СМИ, тут же появилась версия, что «травили» Скрипаля «точно агенты российских спецслужб».

Волна медиаактивности была подхвачена и упомянутым Борисом Джонсом, заявившим, что идёт проверка того, «мог ли быть в Солсбери русский след». Если учесть, что в Лондоне проживают десятки тысяч выходцев из России, то вряд ли можно сомневаться, что «русский след» обнаружат и в этом деле.


Джонсон угрожает России жёстким ответом за возможный "русский след" в деле Скрипаля


А это заявление российского посольства в Великобритании (цитата РИА Новости):
Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России. С учетом вышеизложенного посольство обратилось за соответствующими разъяснениями в МИД Великобритании.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
18

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Комментарии 80

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  1. Тралл Сегодня, 16:33
    Борька громко пукнет? smile
    то Лондон «даст жёсткий ответ»
    Тралл
    1. Geisenberg Сегодня, 16:36
      Цитата: Тралл
      Борька громко пукнет? smile
      то Лондон «даст жёсткий ответ»

      Очень надеюсь что руки на себя наложит ))
      Geisenberg
      1. 210окв Сегодня, 16:49
        Как то непрофессионально..Надо было подарок сделать.Шарфик.
        Цитата: Geisenberg
        Цитата: Тралл
        Борька громко пукнет? smile
        то Лондон «даст жёсткий ответ»

        Очень надеюсь что руки на себя наложит ))
        210окв
        1. gurzuf Сегодня, 17:20
          Не, надо было угостить конфетами рошен.
          gurzuf
          1. влад66 Сегодня, 17:30
            Цитата: gurzuf
            Не, надо было угостить конфетами рошен.

            Да Борька похоже давно на них подсел, такую же ахинею, как и Петручио несет. hi
            влад66
        2. д^Амир Сегодня, 18:51
          Добрый вечер!!!! не шарфик!!!! ледоруб!!! имени тов. Рамона Меркадера... а так да... награда наконец-таки нашла "героя".. хоть и жаль, что не в исполнении наших спецслужб...
          д^Амир
    2. Dimontius Сегодня, 16:36
      ну сейчас начнут раздувать к чемпионату мира, как и было задумано 100% ми5-6
      Dimontius
      1. Монос Сегодня, 16:55
        Ой, что-то я беспокоюсь... Успели ли ребята парашюты спрятать?
        Монос
        1. Подрезчик Сегодня, 17:59
          "Русский след" или нет-собаке собачья смерть! yes
          Подрезчик
          1. Монос Сегодня, 18:03
            Цитата: Подрезчик
            "Русский след" или нет-собаке собачья смерть! yes

            За спиной каждого предателя маячит осина.
            Монос
          2. Piramidon Сегодня, 18:07
            Не нужно было в торговом центре шаурму покупать.
            Piramidon
            1. japs Сегодня, 20:36
              Вы абсолютно правы, тем более, что та шаурма из "городской дичи".
              japs
      2. KondratKo Сегодня, 18:00
        А следом за Скрипалём глядишь ещё и Родченков подтянется, чтобы до небес вой поднять...
        Хреново быть предателем России - толи наши завалят, толи для создания провокации новые хозяева. Жизнь на волоске, с банкой сильнодействующего снотворного в кармане. )
        KondratKo
        1. Piramidon Сегодня, 21:14
          Цитата: KondratKo
          А следом за Скрипалём глядишь ещё и Родченков подтянется

          С Родченковым что то мутное. Фото какого то кекса под его фамилией распространили, Скорее всего уже 40 дней по нему отметили.
          Piramidon
      3. Балу Сегодня, 18:28
        Цитата: Dimontius
        ну сейчас начнут раздувать к чемпионату мира, как и было задумано 100% ми5-6

        Я тоже об этом подумал. Странно, что ни слова про видеокамеры, чем занимались перед тем как присели на лавочку?
        Бывшего штирлица-предателя ничуть не жаль. Много плохого он сделал. В причастность наших спецслужб не верю, ведь гордиевский с калугиным пока еще живы, а уж сколько они натворили.
        Скорее поверю в амерзкий след, почерк знакомый. Литвиненко с Политковской тоже убрали перед поездкой ВВП по газовым контрактам в европу , и везде были провокации и демонстрации.
        Балу
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:16
          ведь гордиевский


          редкостное конечно животное. Не смог прочесть его мемуары . Тошно становилось. Хотя у меня в туалете всякое чтиво идет. Но тут прямо блок

          Так что он должен быть первым, так что врятли это были наши. Согласен с Вашей точкой зрения

          с-т Petrov
          1. Балу Сегодня, 19:34
            Цитата: с-т Petrov
            редкостное конечно животное.

            Из-за гордиевского и калугина пришлось нелегалов вместе с внуками возвращать. Раскольников с Орловым никого не сдали, хотя и не вернулись в СССР, потому-что предполагали, что попадут под бериевскую чистку.
            Балу
    3. Svarog Сегодня, 16:37
      Цитата: Тралл
      Борька громко пукнет? smile
      то Лондон «даст жёсткий ответ»

      С подливкой laughing wassat
      Svarog
    4. сибиралт Сегодня, 16:53
      А не подумать ли ему, почему после лондонских ресторанов бывшие "люди" дохнут? belay Может, что-то с английской овсянкой не то? lol
      сибиралт
      1. Балу Сегодня, 20:13
        Цитата: сибиралт
        А не подумать ли ему, почему после лондонских ресторанов бывшие "люди" дохнут? belay Может, что-то с английской овсянкой не то? lol

        Экология однако... нанюхались смога
        Балу
  2. Арон Заави Сегодня, 16:33
    Страсти то какие.
    Арон Заави
    1. stalkerwalker Сегодня, 16:36
      Цитата: Арон Заави
      Страсти то какие.

      "Кто ищет - тот всегда найдёт....". Слова из песни.
      "Был бы клиент, а дело найдётся..." Из разговора двух оперработников.
      wassat
      stalkerwalker
      1. krops777 Сегодня, 16:49
        "Был бы клиент, а дело найдётся..." Из разговора двух оперработников.


        Ну найдет он русский след дальше то что, санкции?! ага напугали. tongue
        krops777
    2. Дормидонт Сегодня, 16:41
      МИ-6 списали в утиль использованного агента и повесили мокруху на Россию
      Дормидонт
      1. Blackgrifon Сегодня, 17:26
        Скорее списанный в утиль наркоша рассчитал очередную дозу.
        Blackgrifon
      2. Балу Сегодня, 18:29
        Цитата: Дормидонт
        МИ-6 списали в утиль использованного агента и повесили мокруху на Россию

        Самый точный комент, или црули постарались.
        Балу
    3. kapitan92 Сегодня, 18:05
      Цитата: Арон Заави
      Страсти то какие.

      Действительно!
      Грамотно спланированная провокация перед выборами в России. Этот "отработанный материал" давно слил все, что можно было слить. Интереса он не представлял никакого для ФСБ. Британцы повторяются, опять отравление. Я не удивлюсь, если опять появится след полония, и всплывет фото умирающего Литвиненко во всех западных СМИ. fellow hi
      kapitan92
  3. Дормидонт Сегодня, 16:34
    Неужели просто напьётся? Также как скрипаль? Палёной водяры?
    Дормидонт
  4. Архивариус Вася Сегодня, 16:35
    Опять этот патлатый гавкает...
    Архивариус Вася
  5. Vol4ara Сегодня, 16:43
    Цитата: Dimontius
    ну сейчас начнут раздувать к чемпионату мира, как и было задумано 100% ми5-6

    Ага, обменять агента, чтобы потом его отравить, чтобы в будущем, когда в России будет чемпионат по футболу, обвинить РФ.

    Лучше бы его и не было этого чемпионата, позориться опять с этими инвалидами на поле
    Vol4ara
  6. taiga2018 Сегодня, 16:43
    вот интересно,зачем нам убивать человека,которого мы сами обменяли,хотя спокойно могли это сделать за 4 года пока он был в заключении...очередная сакральная жертва,к этому должны быть готовы все предатели,которые живут за границей,думаю теперь очередь Родченкова...
    taiga2018
    1. BerBer Сегодня, 16:51
      Это судьба всех предателей. Расходный материал для их разведок.
      BerBer
      1. Zoldat_A Сегодня, 17:51
        Цитата: BerBer
        Это судьба всех предателей. Расходный материал для их разведок.

        Пусть ещё Буковского вспомнят и пожалеют... Арестованного ТАМ за распространение детской порнографии...
        Цитата: BerBer
        Это судьба всех предателей.
        Zoldat_A
    2. assa67 Сегодня, 17:45
      надо было ледорубом,как троцкого...чтобы сразу понятно было,что с предателями бывает....а то нажрались гадости какой-то в кабаке,а Россия виновата
      assa67
  7. Волька Сегодня, 16:44
    выжатый лимон просто выбросили в мусорное ведро,а тот кто кричит держи вора и есть вор...
    Волька
    1. сибиралт Сегодня, 18:02
      Как то Путин сказал, что предатели-эмигранты живут до тех пор пока он что-то знают, а потом подыхают под забором.
      сибиралт
  8. Комментарий был удален.
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 16:48
    . Скрипаль служил в ГРУ до 1999 года. В 2006 году он был признан виновным в шпионаже в пользу Лондона и приговорён к 13 годам заключения. Через 4 года Скрипаля помиловали и вместе с 3-мя другими агентами британских спецслужб обменяли на 10-х агентов спецслужб РФ, раскрытых в Британии.
    Нафига травить агента , который почти 20 лет не при делах ? Скорей всего очередная операция по раскруту антироссийской истерии...Ошибка в том , что если давить из СМИ массой однообразного негатива без фантазии , то его перестают воспринимать за чистую монету и прислушиватся..
    КВУ-НСвД
  10. Yrec Сегодня, 16:51
    Такой "жёсткий" тип легко очком лом перекусит.
    Yrec
  11. komrad buh Сегодня, 17:03
    Сериал "Литвиненко" часть2
    komrad buh
  12. mavrus Сегодня, 17:06
    Цитата: BerBer
    Это судьба всех предателей. Расходный материал для их разведок.

    Цитата: Geisenberg
    Цитата: Тралл
    Борька громко пукнет? smile
    то Лондон «даст жёсткий ответ»

    Очень надеюсь что руки на себя наложит ))

    Он то пусть хоть руки, хоть в штаны накладывает, если так охота "русский след" найти. Неужто думает, что и на этот раз прокатит, и можно будет попиариться развешивая лапшу...
    mavrus
  13. Бумбараш Сегодня, 17:08
    Сумасшедший дом. Один министр лучше другого.
    Бумбараш
  14. Denis Obukhov Сегодня, 17:16
    "сильный" ответ - это когда Боря Жопстон пострижется налысо. В этом случае голова от пятой почти у него ничем не будет отличаться. По форме. По содержанию она уже давно не отличается.
    Denis Obukhov
    1. Red_Hamer Сегодня, 17:27
      "сильный" ответ - это когда Боря пострижется налысо. В этом случае голова от пятой почти у него ничем не будет отличаться. По форме. По содержанию она уже давно не отличается.
      А может, это и не голова вовсе?
      Red_Hamer
      1. Балу Сегодня, 19:36
        Цитата: Red_Hamer
        "сильный" ответ - это когда Боря пострижется налысо. В этом случае голова от пятой почти у него ничем не будет отличаться. По форме. По содержанию она уже давно не отличается.
        А может, это и не голова вовсе?

        Думаете киборг? belay
        Балу
  15. Комментарий был удален.
  16. Миллер Сегодня, 17:20
    Не хрен на королевском бюджете сидеть. Сэкономили.
    Миллер
  17. Сухой_Т-50 Сегодня, 17:26
    Кто ледующий?Калугин?Гордиевский?А может Голицын?
    Сухой_Т-50
    1. д^Амир Сегодня, 17:54
      резун.... интересно как скоро вся эта банда из лондона рванет по миру от полония подальше??? не могут понимать что кто-то следующий...
      д^Амир
      1. AID.S Сегодня, 19:34
        Цитата: д^Амир
        что кто-то следующий...

        Открыть на сайте голосование. laughing
        AID.S
        1. д^Амир Сегодня, 19:49
          ну у нас все таки не цензор какой нибудь... да и мы не руина...
          д^Амир
      2. japs Сегодня, 20:51
        Цитата: Сухой_Т-50
        Кто ледующий?Калугин?Гордиевский?А может Голицын?

        Цитата: д^Амир
        резун.... интересно как скоро вся эта банда из лондона рванет по миру от полония подальше??? не могут понимать что кто-то следующий...

        Мне кажется, что эти нелюди сами понимают, что для них самое безопасное место это Россия. В РФ их презирают, но убивать не будут... Пачкаться...
        japs
    2. Sewer Krainiy Сегодня, 18:05
      Калугин!!!
      Sewer Krainiy
  18. Ирек Сегодня, 17:27
    Ой как вас боимся...
    Ирек
  19. faterdom Сегодня, 17:51
    Какой он жесткий, этот Борис! Как ершик для унитаза!
    faterdom
  20. Кент0001 Сегодня, 17:53
    Да пошлите вы в открытую этого и диота. И дело с концом. Нам и так угроз от имбицилов хватает-вон целая страна под боком...
    Кент0001
  21. ник7 Сегодня, 17:54
    История "полоний и Литвиненко" , долго использовалась, её много раз заново вытаскивали из "чулана", но она окончательно устарела.Но идея была отличная и её опять использовать с новым действующим лицом. Если нет реальной страшилки, чтоб пугать европейского обывателя, то не беда страшилку, можно создать самим.
    ник7
    1. Балу Сегодня, 18:32
      Цитата: ник7
      История "полоний и Литвиненко

      Не было никакого полония, скорее всего банальный крысиный яд.
      Балу
  22. behemot Сегодня, 18:06
    эх нельзя здесь стикеры использовать, очень бы подошел с ФилипФилипычем из СОбачьего сердца, с подписью "откуда вы лезете?"
    Реально болезных набирают.
    behemot
  23. Proton Сегодня, 18:10
    Как громыхнут,как уйдут в отставку всем кабмином и парламентом,в знак протеста laughing молча,по-аглицки.
    Proton
  24. AID.S Сегодня, 18:13
    Опять хакеры
    AID.S
  25. МИХАН Сегодня, 18:16
    С предателями у нас разговор короткий ...Бог всегда защищает Россию!
    66-летний Скрипаль и его дочь были госпитализированы после посещения торгового центра в Солсбери.

    А эти , скорее всего "просроченными" хот догами объелись (для эмигрантов ,дешевыми..)
    Клизмы недельные и все пройдет, это была проверка..господа хе хе
    МИХАН
    1. Балу Сегодня, 18:33
      Цитата: МИХАН
      А эти , скорее всего "просроченными" хот догами объелись (для эмигрантов ,дешевыми..)

      Или бургерами из макдональдса. Инфа в инете была про мышьяк и еще какую-то гадость в продукции Макдональдса.
      Балу
      1. МИХАН Сегодня, 19:10
        Цитата: Балу
        Цитата: МИХАН
        А эти , скорее всего "просроченными" хот догами объелись (для эмигрантов ,дешевыми..)

        Или бургерами из макдональдса. Инфа в инете была про мышьяк и еще какую-то гадость в продукции Макдональдса.

        Думаю просто , от страха понос прошиб..хе хе
        С предателями Родины так бывает постоянно..СТРАХ и СОВЕСТЬ их сейчас мучают , вот и ВСЕ!
        МИХАН
        1. Балу Сегодня, 19:39
          Цитата: МИХАН
          С предателями Родины так бывает постоянно..СТРАХ и СОВЕСТЬ их сейчас мучают , вот и ВСЕ!

          У предателя совесть? мучает? Вы видели интервью на наших каналов с калугиным, резуном, гордиевским, ковалевым, братцем чубайса? Спросите их про совесть-так он не поймут с кем это вы только что говорили.
          Балу
          1. МИХАН Сегодня, 20:11
            Цитата: Балу
            У предателя совесть? мучает? Вы видели интервью на наших каналов с калугиным, резуном, гордиевским, ковалевым, братцем чубайса?

            Видал.!.Внешне "бравада " и унижение всего и всех и типо ЯЯЯЯ ..
            А в глазах страх и безнадега!
            Предатели наши обычно плохо кончали , алкоголь, наркомания и ...
            Россию предать, это прямая дорога в АД !
            МИХАН
  26. 16112014nk Сегодня, 18:24
    Кто громче всех кричит: "Держи вора"? 100% провокация наглосаксов.
    16112014nk
  27. Канонир Сегодня, 18:27
    И что он сделает? Причешется? лохматое.
    Канонир
  28. Altona Сегодня, 18:29
    Красные труселя в цветочек перестанет носить?
    Altona
  29. Waroc Сегодня, 18:35
    А вот тут очень большой вопрос - почему предатели после того как отработают свои сребреники столь массово мрут от отравы и причём, заметьте, в большинстве своём в Мелкобритании - может их после использования травят сами мелкобритане дабы они чего лишнего не ляпнули???!!!
    Waroc
    1. Балу Сегодня, 19:40
      Цитата: Waroc
      может их после использования травят сами мелкобритане дабы они чего лишнего не ляпнули???!!!

      Денег жалко на содержание. У них там то Шотландия, то брексит.... Никакого порядка.
      Балу
  30. dgonni Сегодня, 19:05
    Для россиян не имеет никакого в принципе влияния и последствий. Это посыл к элите России. типо деньги и яхты с особняками заберём однозначно. активы итилизируем в свою экономику, ну и дальше по списку! Какая то глупая история :(
    dgonni
    1. Балу Сегодня, 19:42
      Цитата: dgonni
      Это посыл к элите России. типо деньги и яхты с особняками заберём однозначно. активы итилизируем в свою экономику, ну и дальше

      отравим или шарфик повяжем или сожгем в бункере с семьей как того лионского банкира, через который транш МВФ в 3 лярда та и не дошел до России при ебн..
      Балу
  31. Ретвизан 8 Сегодня, 19:18
    Каким образом этот "боевой Петушок", собирается официально притянуть сюда Россию? Или предоставлять доказательства виновности уже не обязательно, если речь идёт о России?
    Ретвизан 8
  32. APASUS Сегодня, 19:20
    На данный момент в прессе Британии говорится о том, что Скрипаль и его дочь отравились синтетическим опиатом – фентанилом.

    Вот я почему то не сомневаюсь,что в электронный микроскоп на атомах фентанила,найдут личную подпись Путина и приказ о ликвидации Скрипаля! laughing wassat no no laughing
    APASUS
  33. Ретвизан 8 Сегодня, 19:32
    Ну, как же они оставят так просто проведение Чемпионата мира по футболу в России.
    Уж по Олимпиаде видно, что эти не перед какой пакостью не остановятся, лишь бы сделать гадость для народа России!
    Ретвизан 8
  34. Улиточник N9 Сегодня, 19:38
    Все сбежавшие на запад предатели испытывают всю жизнь сильнейший стресс: с одной стороны, они вконце-концов понимают свое предательство и то, что они оторвались от своего народа и страны, с-другой-они постоянно испытывают одиночество, по причине того, что вынуждены скрываться или скрывать свое прошлое и пр. В-третьих: они испытывают глубокое разочарование в "западе" когда иностранные спец-службы наобещав им первоначально "с три короба", затем, когда они становятся уже не нужными, бросают их без всякой помощи и обманув в средствах существования, ну и в- четвертых-они постоянно боятся, ожидают выстрела из-за угла, "укола зонтиком" или пшик аэрозоля в лицо. Из-за этого стресса эти предатели очень часто "подсаживаются" на наркотики или депрессанты.Возможно и наша "жертва" вместе с доченькой сидели на "синтетике"- отравление-возможно обычная передозировка слишком "чистой" химией или наоборот "грязной"....
    Улиточник N9
  35. Metallurg_2 Сегодня, 20:03
    Предателей достанем везде, даже за морем... Достали же Троцкого в Мексике.
    Metallurg_2
    1. Балу Сегодня, 20:16
      Цитата: Metallurg_2
      Предателей достанем везде, даже за морем... Достали же Троцкого в Мексике.

      После того как он продал свой архив библиотеке конгресса.
      Балу
      1. МИХАН Сегодня, 20:23
        Цитата: Балу
        Цитата: Metallurg_2
        Предателей достанем везде, даже за морем... Достали же Троцкого в Мексике.

        После того как он продал свой архив библиотеке конгресса.

        Такое ощущение, что вы предателям России сочувствуете прям ..(я не только про Троцкого..) bully
        МИХАН
        1. Балу Сегодня, 20:26
          Цитата: МИХАН
          Такое ощущение, что вы предателям России сочувствуете прям ..(я не только про Троцкого..

          Я вам повода не давал. sad Обидна...
          Балу
          1. МИХАН Сегодня, 20:32
            Цитата: Балу
            Цитата: МИХАН
            Такое ощущение, что вы предателям России сочувствуете прям ..(я не только про Троцкого..

            Я вам повода не давал. sad Обидна...

            Именно дали..Если не прав , то извините soldier
            МИХАН
            1. Балу Сегодня, 20:34
              Цитата: МИХАН
              Именно дали..Если не прав , то извините

              Именно не прав, извинения приняты. Можете быть спокойны, в трудную минуту в ледяной воде по пояс встану и пойду со всеми в атаку за Родину мать нашу. soldier
              Балу
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