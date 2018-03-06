21:22 06 марта
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В Сирии разбился Ан-26 ВКС РФ. 32 человека погибли

Департамент информации министерства обороны РФ публикует срочную информацию о крушении военно-транспортного самолёта ВКС РФ в Сирии. Из сообщения:
6 марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолёта находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.

В Сирии разбился Ан-26 ВКС РФ. 32 человека погибли

Известно о том, что самолёт упал, не долетев примерно полкилометра до взлётно-посадочной полосы аэродрома.

Следует изучить обстоятельства крушения вплоть до рассмотрения версии об ошибке пилотов или о нанесении удара по российскому самолёту с земли.


Отмечено, что одной из версий случившегося называется и возможная техническая неисправность самолёта.

Минобороны РФ сообщает о формировании комиссии, которая должна установить причины крушения транспортника.

Данных о том, кто конкретно находился на борту самолёта, потерпевшего крушение близ авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия, на данную минуту (16:50 мск) не приводится.

Добавлено, что огневого воздействия на Ан-26 не было.


Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 308

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  1. Тралл Сегодня, 16:51
    Вечная память!
    Тралл
    1. Dimontius Сегодня, 16:52
      Да что же за новождения такие постоянно((((
      Dimontius
      1. Кроу Сегодня, 16:54
        Войны без жертв не бывает! Царствия небесного всем погибшим.
        Кроу
        1. Монос Сегодня, 17:02
          Опять "Антонов"... Мы, интересно, с ними ещё сотрудничаем? Ну там, запчасти, обслуживание... Может кого-то на работу взяли из "Антонова"?
          Упокой, Господь, души ушедшие к Тебе.
          Монос
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:04
            Цитата: Монос
            Может кого-то на работу взяли из "Антонова"?

            дождемся расследования, царствие им небесное
            Angel_and_Demon
            1. Shurik70 Сегодня, 17:39
              Цитата: Кроу
              Войны без жертв не бывает! Царствия небесного всем погибшим.

              Так то войны. Только у нас чего-то слишком много без войны падает
              :((
              Shurik70
          2. 210окв Сегодня, 17:09
            Вить,по военной тематике не сотрудничаем.Может через белорусов что нибудь оставляется.Сам понимаешь заменить парк АНов нам пока нечем.Царствие небесное нашим воинам..
            Цитата: Монос
            Опять "Антонов"... Мы, интересно, с ними ещё сотрудничаем? Ну там, запчасти, обслуживание... Может кого-то на работу взяли из "Антонова"?
            Упокой, Господь, души ушедшие к Тебе.
            210окв
            1. Монос Сегодня, 17:15
              Дима, здравствуй hi Почему-то вспоминаются партизаны, подбрасывавшие в тендеры паровозов мины, закамуфлированные под уголь. Я бы по сто раз проверял всё, что связано с Украиной.
              Монос
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:19
                Цитата: Монос
                Почему-то вспоминаются партизаны, подбрасывавшие в тендеры паровозов мины, закамуфлированные под уголь. Я бы по сто раз проверял всё, что связано с Украиной.

                «Черный ящик» был найден на месте крушения самолета Ан-26 в Сирии. Он был доставлен на базу в Хмеймиме, передает корреспондент портала iz.ru Семен Пегов.
                Angel_and_Demon
                1. Svarog51 Сегодня, 19:53
                  Виктор hi Давай подождём с выводами. Уж очень непонятно.
                  Мои глубочайшие соболезнования родственникам погибших.
                  Svarog51
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:02
                    Цитата: Svarog51
                    Давай подождём с выводами.

                    так и я о том же писал выше, все делают быстро, так что расследование долгим не будет
                    Angel_and_Demon
                    1. Svarog51 Сегодня, 20:07
                      Ну не скажи, всяко бывает. Это не в гражданском аэропорту самолёт упал. Там и поспособствовать могли.
                      Svarog51
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:24
                        Цитата: Svarog51
                        Там и поспособствовать могли.

                        согласен - никогда не говори ни когда
                        Angel_and_Demon
                    2. Svarog51 Сегодня, 20:26
                      Очень большая вероятность. Но пока нет доказательств - помолчу.
                      Svarog51
                  2. Pete Mitchell Сегодня, 20:08
                    Сергей, присутствующие hi
                    Честно сказать слов нет, но надо дождаться информации.
                    Царствие небесное..
                    Pete Mitchell
                    1. Svarog51 Сегодня, 20:22
                      Приветствую, Бродяга hi Надо дождаться информации, чего зря предположения высказывать, тут я полностью согласен.
                      Вот людей жалко до боли. Соболезнования мои. Компетентная комиссия разберётся. Пока подождём с выводами.
                      Svarog51
                      1. Pete Mitchell Сегодня, 20:29
                        Сергей еще раз приветствую. Людей жаль безумно.. Левашовские вроде, командир '96 года выпуска
                        Pete Mitchell
                    2. Svarog51 Сегодня, 20:36
                      Как же так? Им бы жить и жить, а тут... Даже не знаю, что сказать.
                      Svarog51
          3. Анти-Корр. Сегодня, 17:12
            Цитата: Монос
            Опять "Антонов"...

            дело не в "антохах", потом вернёмся к этой теме, а сейчас
            Мои соболезнования родным и близким. soldier
            Анти-Корр.
          4. donavi49 Сегодня, 17:27
            Ну прошлый Антонов разбил экипаж (вернее правак) из-за недостатка подготовки. Скорей всего их готовили по другой программе (не использующей требования и рекомендации международной организации) - поэтому потерялись. Хотя для Боинга/Арбуза после того как разбился 757 - из-за ложного сигнала "Превышение скорости", перевели в холостой двигатели и свалились, программы подготовки существенно переписали. Теперь для Боинга/Арбуза - стандарт обучения рассмотрение ситуаций со скоростью (уход в ноль, разные показания, превышение скорости), а также эти сценарии входят в перечень внезапных аварий при сдаче этапа на тренажере.

            Вот собственно расшифровка МАК.
            Командир воздушного судна: Вверх! Вот.
            Второй пилот: Сейчас-сейчас.
            КВС: А ты вниз..
            ВП: Вообще фигня какая-то!
            КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот, вниз.
            ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!
            КВС: Все, все хорошо.
            ВП: Все, скорость нормализовалась.
            Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
            ВП: Оп-оп-оп! 390!
            КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
            Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.
            ВП: Да потому что, что хорош п, 200 скорость, б!
            КВС: Высота! Высота! Высота!
            Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
            КВС: Вверх!
            Автоинформатор: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!
            КВС: Все, п.


            Правак словил рефлекс - не допустить сваливания, нос вниз, и все. Хотя они шли на крейсерской скорости. По инструкции при такой неисправности они должны были выровнять самолет, проконтролировать крейсерский режим работы двигателей (РУД и показатели, потом доложить на землю, одновременно выбирая 2 независимых источника показателей скорости (например скорость приближения к маяку + GPS).
            donavi49
            1. Ратуш Сегодня, 17:36
              Цитата: donavi49
              Хотя для Боинга/Арбуза после того как разбился 757




              Какой случай с 757 Вы имеете в виду?.Насколько я помню катастрофа по аналогичной причине произошла с Эйрбасом летевшего из Рио в Париж над Атлантикой в 2008 кажется.французы года два искали потом черные ящики с помощью подлодок.
              Ратуш
              1. donavi49 Сегодня, 18:05
                Турецкий борт на Карибах. Где в трубке Пито завелись осы. Поэтому у КВС - скорость зашкаливала и шел сигнал "Превышение скорости", так как компьютер брал всю информацию с неисправной трубки по умолчанию. Они сбавили газ на холостой ход и свалились.
                donavi49
                1. Ратуш Сегодня, 18:32
                  Точно.но и тот случай что я говорил-об этом же.попали в грозу и трубки Пито замерзли.Командир спал.замещал стажер.который задрал нос и ввел самолет в плоский штопор.пока будили КВСа ,пока тот пришел и понял что творит стажер-угробили самолет


                  ЕМНИП после случая на карибах появилось требование накрывать трубки Пито на стоянках.а после Эйрбаса-модифицировали сами трубки
                  Ратуш
                  1. Avis-bis Сегодня, 19:02
                    Цитата: Ратуш

                    ЕМНИП после случая на карибах появилось требование накрывать трубки Пито на стоянках

                    Приёмники воздушного давления чехлят при любых стоянках дольше определённого срока. В советское время это было три часа при благоприятных метеоусловиях. И делают это уже больше полувека, ещё "Эрбаса" даже не было. :)
                    Avis-bis
              2. Pete Mitchell Сегодня, 20:16
                Цитата: Ратуш
                Эйрбасом летевшего из Рио в Париж над Атлантикой в 2008

                Air France 744, его разбили: сидевшего справа второго пилота, там в тот момент и слева сидел второй пилот; капитан отдыхал, правого в конце концов "заклинило" со взятым на себя джойстиком, они этого не заметили, капитан вернулся, заметили поздно... Самолет, сау fly-by-wire отработала прекрасно, самолет падал с постоянным углом тангажа.
                Французы в поиск даже атомные подлодки привлекли.
                Pete Mitchell
                1. NN52 Сегодня, 20:34
                  Pete
                  Привет!

                  Присоединяюсь к соболезнованиям на форуме наших коллег...

                  Но я так понимаю, Ан 26 там на постоянке летал, а не из России летел... Значит экипаж опытный... Видимо НАВЕРНОЕ техотказ невозвратный...
                  NN52
                  1. Pete Mitchell Сегодня, 20:51
                    Гамарджоба Генацвале, грустный день..
                    Думаю -26 по "песочнице" как автобус гоняли. Дождемся информации, честно сказать - голова не принимает, не может такого быть, не должно.
                    Pete Mitchell
            2. Wasiliy1985 Сегодня, 17:54
              Ппц, реально: я так только дневными рейсами летать буду!!! Чего, ПВД с GPS на смартфоне сравнить не судьба?!! Ели уж ночь за бортом?!! Попроси смарт у бортпроводниц и командира..
              Мой китайский еще и ГЛОНАСС цепляет..
              Wasiliy1985
            3. Pete Mitchell Сегодня, 20:37
              Цитата: donavi49
              Правак словил рефлекс - не допустить сваливания

              Очень жаль, что у него не выработался другой рефлекс: использовать всю информацию, а она была. И авиолайнер это приборные полеты и главный рефлекс здесь - пользоваться приборами, а они работали, было с чем работать. Думаю Св.Петр встретил его хорошим дрыном.. матчасть учить надо было, а не рот открывать..
              Pete Mitchell
          5. Александр 3 Сегодня, 18:02
            Катастрофы есть были и будут,не зависимо от того на чём летают.Это техника плюс человеческий фактор.Земля пухом погибшим.
            Александр 3
            1. Scoun Сегодня, 19:00
              Цитата: Александр 3
              Катастрофы есть были и будут,не зависимо от того на чём летают.

              Когдато самолёт с хоккейной командой.., самолёт с хором Александрова... боюсь и тут спецы были.(((
              Scoun
        2. ARES623 Сегодня, 17:13
          Цитата: Кроу
          Войны без жертв не бывает

          А при чем тут война? Что-то часто стали падать пассажирские самолеты нашего министерства обороны....Год назад Ту-154, сегодня Ан-26....В обоих случаях отрицается внешнее воздействие. Остается, по большей части, организация и обеспечение авиаперевозок в МО.
          Царствие небесное и вечная память погибшим. Соболезнования родным и близким....
          ARES623
          1. ivanec Сегодня, 17:21
            РЭБ ов полагаете?
            ivanec
            1. ARES623 Сегодня, 17:40
              Цитата: ivanec
              РЭБ ов полагаете?

              Пока трудно что-то полагать. Надо дождаться результатов расследования. Гадание на кофейной гуще - дело не благодарное.
              ARES623
            2. NEOZ Сегодня, 17:46
              Цитата: ivanec
              РЭБ ов полагаете?

              РЭБ перед Хмеймимом? АН26???
              да бросьте.....
              NEOZ
              1. ivanec Сегодня, 19:25
                ....а что удивительного, если в Москве самолеты сбивают снегоуборочные машины.
                ivanec
                1. Avis-bis Сегодня, 21:15
                  Цитата: ivanec
                  ....а что удивительного, если в Москве самолеты сбивают снегоуборочные машины.

                  Имеется в виду, что РЭБ против Ан-26 это несерьёзно. Даже если как то умудриться сжечь все его лампы и транзисторы (а такой ЭМ-импульс, ПМСМ, сожгёт и аппаратуру РЭБовца), то электрику и пневматику так спалить не получится. Авиагоризонты, баровысотомеры и указатели воздушной скорости продолжат работать. А больше для благополучной посадки и не нужно, в смысле приборного обеспечения. Управление двигателями там, и вовсе, механическое и гидравлическое.
                  Avis-bis
            3. FalconD Сегодня, 18:35
              Перегруз надо полагать
              FalconD
              1. keeper03 Сегодня, 18:57
                Какой перегруз ?! Борт не дотянул 500 м. до полосы !!! sad
                Царствие небесное погибшим и соболезнования родственникам !
                keeper03
          2. Кроу Сегодня, 17:44
            Цитата: ARES623
            А при чем тут война?

            Если бы не война, самолёта бы там не было. Но...
            Разве это единичная трагедия? Разве во время войн только боевые потери?
            Кроу
            1. ARES623 Сегодня, 17:52
              Цитата: Кроу
              Если бы не война, самолёта бы там не было.

              Ну если бы не братья Райт, не Можайский......авиакатастроф вааще не было бы, как явления.
              ARES623
              1. FalconD Сегодня, 18:36
                Не место ты выбрал для остроумия, здесь неуместно
                FalconD
                1. ARES623 Сегодня, 19:32
                  Цитата: FalconD
                  Не место ты выбрал

                  С Вами, уважаемый, водку не пил, а потому держите дистанцию.... А мой комментарий призывает не притягивать за уши войну, как причину гибели людей, в тех происшествиях, где присутствуют признаки системных проблем ВКС.
                  ARES623
          3. Separ Сегодня, 18:36
            Потому что самолёты уже старьё а их всё эксплуатируют.
            Separ
        3. Стас Снежин Сегодня, 17:25
          Странно, весь путь пролетел, и такое.
          Может, при посадке, приборы-датчики ввели в заблуждение пилотов..
          Стас Снежин
          1. FalconD Сегодня, 18:38
            Эти летчики по пачке Беломора могут летать...какие им приборы перед полосой?
            FalconD
        4. Svarog Сегодня, 19:57
          Цитата: Кроу
          Войны без жертв не бывает! Царствия небесного всем погибшим.

          Так тут еще не понятно война это и опять халатность.. По крайней мере в гражданской авиации у нас полный трындец.. столько самолетов падает только у нас, если за три года в мире 2 самолета упадет, то у нас 10.. И ни чего не меняется.. Все норм.. Все на своих местах..
          Svarog
          1. Svarog51 Сегодня, 20:32
            Без политики то ни как? ЛЮДИ погибли! Ну что вы за люди то? Падают самолёты по всему миру, а вы всё привязать их к чему то хотите. Владимир, ну не всё так измеряется. hi
            Svarog51
            1. Svarog Сегодня, 20:54
              Цитата: Svarog51
              Без политики то ни как? ЛЮДИ погибли! Ну что вы за люди то? Падают самолёты по всему миру, а вы всё привязать их к чему то хотите. Владимир, ну не всё так измеряется. hi

              Да какая тут политика.. вот именно люди гибнут.. а ответственность кто то несет? Я думаю от соболезнований намного легче не станет, кто из за халатности и разгильдяйства теряет близких..
              Svarog
      2. Тралл Сегодня, 16:54
        МО вроде назвало предварительной причиной техническую неисправность.
        Тралл
        1. Ищущий Сегодня, 17:08
          Бросьте,какая тех неисправность."Самолет взлетел.пролетел весь маршрут и ничего,но как только оказался в идеальных условиях для атаки с земли.(ограничения по маневру,высоте ,скорости)-так сразу же тех неисправность.
          Ищущий
          1. влад66 Сегодня, 17:13
            Цитата: Ищущий
            Бросьте,какая тех неисправность."Самолет взлетел.пролетел весь маршрут и ничего,но как только оказался в идеальных условиях для атаки с земли.(ограничения по маневру,высоте ,скорости)-так сразу же тех неисправность.

            Вы там были и видели, может лучше более точных выводов дождатся а? А то как что нибудь случится куча экспертов с диванов подключается да конспирологов. Погибшим вечная память. Скорбим.
            влад66
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:19
            17:14 Telegram-канал Mash сообщает, что этот Ан-26 был приписан к 6-ой армии ВКС, был откомандирован в Сирию и базировался на аэродроме Хмеймим.
            так что пол планеты он не пролетал
            Angel_and_Demon
            1. Подрезчик Сегодня, 17:51
              Вечная память и вечный покой! Родных жалко...хватило бы сил пережить такую трагедию....
              Подрезчик
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:11
                18:09 Снова неофициальные данные. Telegram-канал WarGonzo сообщает, что на связь вышли очевидцы крушения самолета. По их словам, при посадке Ан-26 сильно кренился, "садился почти боком".
                18:05 В пабликах различных террористических группировок, орудующих в Сирии, - тишина. Никто не заявлял о своей ответственности за атаку самолета, что косвенно подтверждает основную версию: Ан-26 не был сбит.
                Angel_and_Demon
          3. Angel_and_Demon Сегодня, 17:21
            17:20 По информации Mash, Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, после чего совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.
            Angel_and_Demon
          4. dzvero Сегодня, 17:24
            До Хмеймима он сделал две промежуточные посадки (по forumavia.ru). Ждали в кустах? Ето же не пассажирский лайнер по расписанию. Скорее всего отказ матчасти или сдвиг ветра или microburst, а на глиссаде пилотам не хватило времени, высоты и скорости выйти из ситуации.
            dzvero
            1. Летун_64 Сегодня, 20:26
              Скорее всего отказ матчасти или сдвиг ветра или microburst, а на глиссаде пилотам не хватило времени, высоты и скорости выйти из ситуации

              Заход на Хмеймим строится по крутой глиссаде, и на скорости немного большей чем на стандартной глиссаде. Самолет треть Сирии пролетел. А события из Сирии фильтруются. Что было на промежуточных посадках и по маршруту мы не знаем. Если анализировать случай с Су-25, то командование группировкой и не предполагало что сушка может быть атакована с земли. Ан-26 надежный самолет. Ждем что скажут официалы. Но скажу полуправду.
              Летун_64
              1. ФИОфил Сегодня, 21:09
                Цитата: Летун_64
                Заход на Хмеймим строится по крутой глиссаде, и на скорости немного большей чем на стандартной глиссаде.

                Я не спец в этой области, но поясните, не мог ли этот противозенитный маневр, по сути - ныряние с большой высоты с большими перегрузками на выходе, послужить причиной катастрофы, если учесть усталость конструкций самолета, которому уже за 30?
                ФИОфил
          5. Genry Сегодня, 17:34
            Цитата: Ищущий
            Бросьте,какая тех неисправность."Самолет взлетел.пролетел весь маршрут и ничего,но как только оказался в идеальных условиях для атаки с земли.(ограничения по маневру,высоте ,скорости)-так сразу же тех неисправность.

            Здесь могло сыграть резкое изменение условий, разная температура воздуха (близкое море) и путаница в высоте.
            Genry
          6. Piramidon Сегодня, 17:47
            Цитата: Ищущий
            Бросьте,какая тех неисправность."Самолет взлетел.пролетел весь маршрут и ничего,но как только оказался в идеальных условиях для атаки с земли.(ограничения по маневру,высоте ,скорости)-так сразу же тех неисправность.

            Большинство катастроф происходят на взлете и посадке.
            Piramidon
          7. FalconD Сегодня, 18:39
            Не пылите, основная масса катастроф на взлете и посадке
            FalconD
          8. Комментарий был удален.
          9. igor1981 Сегодня, 19:37
            Цитата: Ищущий
            Бросьте,какая тех неисправность."Самолет взлетел.пролетел весь маршрут и ничего,но как только оказался в идеальных условиях для атаки с земли.(ограничения по маневру,высоте ,скорости)-так сразу же тех неисправность.


            Всё верно. Что-то тут не так. 500 м до полосы это очень низко и скорость небольшая. Если двигатели, то почему не спланировал и не сел на грунт. Значит резко упал и взорвались топл. баки на земле... Посмотрим, что скажет МО.
            igor1981
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:10
          "По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - добавили в Минобороны РФ. https://www.unian.net/world/10032848-tehnicheskay
          a-neispravnost-poyavilis-podrobnosti-krusheniya-r
          ossiyskogo-an-26-v-sirii.html
          Предварительная причина катастрофы
          По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. В Минобороны отметили, что, "по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было". https://ria.ru/syria/20180306/1515873899.html
          Angel_and_Demon
        3. kapitan92 Сегодня, 17:53
          Цитата: Тралл
          МО вроде назвало предварительной причиной техническую неисправность.

          Сейчас начнутся "фантазии журналюг и блогеров", радостные блеяния хохломанов.
          Транспортник Ан-26, разбившийся в Сирии, был приписан к 6-й армии ВКС России, базировался в Хмеймиме.

          Самолет базировался на сирийском аэродроме как откомандированный в Сирию, сообщает Telegram-канал Mash.

          Также отмечается, что за штурвалом самолета находился майор Смирнов, а на борту были в том числе несколько гражданских лиц. Вылетел самолет с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.

          https://vz.ru/news/2018/3/6/911365.html
          Нам остается лишь ждать достоверной инфо от МО ! hi
          kapitan92
          1. FalconD Сегодня, 18:43
            Нам остается лишь ждать достоверной инфо от МО


            дождетесь ли...? особенно достоверной
            FalconD
            1. kapitan92 Сегодня, 20:44
              Цитата: FalconD
              Нам остается лишь ждать достоверной инфо от МО


              дождетесь ли...? особенно достоверной

              Все зависит от того какую миссию он выполнял, и состав пассажиров на борту. Самое простое для МО - техническая неисправность .)ИМХО) hi
              kapitan92
      3. Fornit Сегодня, 17:02
        Цитата: Dimontius
        что же за новождения такие


        Вам бы такие "наваждения!"!! Самая что ни на есть катастрофа... Царствие небесное невинно убиенным!
        Fornit
        1. Каракурт Сегодня, 17:08
          Цитата: Fornit
          Цитата: Dimontius
          что же за новождения такие


          Вам бы такие "наваждения!"!! Самая что ни на есть катастрофа... Царствие небесное невинно убиенным!

          Не надо накалять и цепляться за слова, от этого Родным легче не будет!!!!!!Душа Плачет и Сердце Болит!!!!!Все очень ПЛОХО
          Каракурт
      4. Кент0001 Сегодня, 18:10
        Просто самолету было 153 года и это АН. Или технарей в Магадан отправить (если причина действительно техническая). Мы слишком много своего народу сами гробим просто так. Там боевые потери меньше чем погибли в двух пассажирских рейсах...и наверное начальнику транспортной авиации давно пора на пенсию, люди целее будут. Просто нет слов. Вечная память.
        Кент0001
        1. FalconD Сегодня, 18:45
          начальнику транспортной авиации давно пора на пенсию

          Сначала самолёт откуда разберитесь
          FalconD
      5. Комментарий был удален.
        1. влад66 Сегодня, 20:28
          Цитата: ankon
          Надо менять власть на выборах 18 марта 2018 года, голосовать за др. людей. Жаль, что русские люди не всегда думают о

          Послушайте мил человек свернули бы вы с выборами и агитацией на другую ветку, здесь ЛЮДИ ПОГИБЛИ,а не агитация за того или другого. negative
          влад66
        2. Svarog51 Сегодня, 20:44
          Не любите Вы Россию. И как БЫВШИЙ военный не чтите ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО. Вам бы только вкинуть на вентилятор, видимо "пострадали" за время службы от "избытка рвения". Иначе то куда такая ненависть?
          Svarog51
        3. SK70 Сегодня, 20:52
          Цитата: ankon
          Друзья, здравствуйте!
          Это не наваждение, а бардак, устроенный в нашей армии олигархами Путина В.В. и его окружением. Вы посмотрите, какое бахвальство выдал Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. как пишут СМИ, выступление длилось два часа, за это время президент рассказал о пенсиях, экономике и новом вооружении. Вы обратили внимание, на каких самолетах летают наши летчики? На старых, еще сделанных в СССР! Сбитый СУ-25, старый надежный штурмовик, но не имел современной защиты от ракет! Послали на войну в упрощенной варианте (денег нет, но вы держитесь). Новых штурмовиков, за 18 лет правления господина президента, не построили! Разбившийся самолет АН-26 выпускался в Советском Союзе, ему тоже много лет. По официальным данным (озвучено в ходе дебатов Болдыревым Ю.Ю., доверенным лицом Грудинина Павла), за время правление Путина из страны выведено 750 млрд. долларов США. Сколько можно хорошего сделать для народа России на эти огромные средства? Но сегодня жадные люди у власти, не жалеющие народ, что ведет нас в пропасть. Надо менять власть на выборах 18 марта 2018 года, голосовать за др. людей. Жаль, что русские люди не всегда думают о причинах происходящих бедствий. Царствие небесное погибшим. С уважением, Анатолий Кон.. СПб.

          Доводы у вас верные, но вот ветку вы выбрали не ту.
          Не то место для срача.
          SK70
      6. SK70 Сегодня, 19:36
        Земля пухом.
        Но странно . Расследования не было, а МО сразу сделало акцент на отсутствие огневого поражения .
        SK70
      7. Strategia Сегодня, 20:25
        нАвАждения
        Strategia
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:59
      Вечная память! Снова, как и пассажирский Ан.
      Владыка Ситх
      1. андрей юрьевич Сегодня, 17:03
        Цитата: Владыка Ситх
        Вечная память!

        ...............................................
        андрей юрьевич
      2. LiSiCyn Сегодня, 17:07
        Владыка, здраствуйте!!! hi
        Просто нет слов... Мы, только начинаем отходить от одного ЧП... И вот, на тебе.. sad Вечная память... Земля пухом...
        Что за взрыв, в Марьинке ??
        LiSiCyn
    3. Черный_Ватник Сегодня, 17:08
      Вряд ли здесь можно будет пенять на раздолбайство. Все таки МО это не гражданская авиация с курсантами-стриптизерами.
      Черный_Ватник
    4. kapitan92 Сегодня, 17:10
      Царствие небесное погибшим! Соболезнования родным и близким.
      kapitan92
    5. Владыка Ситх Сегодня, 17:36
      Потери военной авиации РФ в 2017–м:
      MiG–31 — 1
      MiG–29kub — 1
      An–26 — 1
      Tu–22M3 — 1
      Yak–130 — 1
      Su–24M — 1
      Всего 6 ед.

      Потери Военной авиации США в 2017–м:
      T–38 — 1
      T–45 — 2
      A–29 — 1
      U–28 — 1
      F–16 — 3
      F–5 — 1
      Su–27 — 1
      F–18 — 1
      A–10 — 2
      V–22 — 3
      UH–60 — 6
      CH–3 — 2
      MH–47 — 1
      C–130 — 1
      C–2 — 1
      UAV — 4
      Всего 31 ед. (включая 4 ударных БПЛА)
      Владыка Ситх
      1. Meliodous Сегодня, 17:46
        А к этим числам данные по часам прилагаются? Они ведь стопудов летают чаще, потому и бьются чаще.
        Meliodous
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:15
          Ниже ответил, уже два года, каждая единица меньше, чем наши. Но за счет, большего числа единиц, чем у нас, общее число часов больше.
          Владыка Ситх
          1. Ратуш Сегодня, 19:10
            МО РФ подтвердило, что 06.10.2017 в Хаме потерян вертолет Ми-28. Несколько ранее боевики заявляли , что сбили российский вертолет
            По заявлению мин.обороны машина совершила жесткую посадку по техническим причинам. Экипаж остался жив и был эвакуирован.


            31 декабря 2017 года боевой вертолет Ми-24 ВКС России потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама в Сирии. По данным Минобороны РФ, в результате жесткой посадки погибли оба пилота. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, «огневого воздействия по Ми-24 не было


            2 як-130 в 1 день в июне,посадка на "брюхо".с ними что?
            Ратуш
            1. Владыка Ситх Сегодня, 19:20
              В инете все эти поломки есть. Поищите и Як-130
              Владыка Ситх
              1. Ратуш Сегодня, 19:33
                Вертолеты в вашем списки отсутствуют.а у американцев подсчитаны.список-недостоверный
                Ратуш
                1. Владыка Ситх Сегодня, 20:37
                  Недостоверный или не полный?
                  Владыка Ситх
                  1. Ратуш Сегодня, 21:09
                    Когда сравнительная статистика неполна-она недостоверна
                    Ратуш
      2. Архивариус Вася Сегодня, 17:48
        Вернее посмотреть % от общего числа. Так то у америкосов и самолетов/вертолетов/беспилотников поболее будет.
        Архивариус Вася
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:13
          Верно, но в прошлом году, налет в среднем сократился на 200 часов на каждую единицу.
          Владыка Ситх
      3. Кент0001 Сегодня, 18:17
        Так они летают в 10-ки раз больше часов. Еслли бы мы столько летали, страшно подумать что было-бы.
        Кент0001
        1. Avis-bis Сегодня, 19:04
          Цитата: Кент0001
          Так они летают в 10-ки раз больше часов. Еслли бы мы столько летали, страшно подумать что было-бы.

          Было бы лучше, чем сейчас. Чем больше работы (если без фанатизма, конечно), тем выше выучка личного состава.
          Avis-bis
      4. Uryukc Сегодня, 18:29
        Владыка, а как мерикосы умудрились Сушку 27 потерять?
        Uryukc
        1. Владыка Ситх Сегодня, 18:35
          Так эту новость даже ВО публиковало. Они ж закупают советские самолеты, для оттачивания тренировок с возможным противником. По моему у Украины приобрели.
          Владыка Ситх
      5. FalconD Сегодня, 18:47
        Это каким достижением отечественной авиации Вы хотите похвастаться??? Не уместно! Или Вам счастье, когда у соседа на корову больше сдохло???
        FalconD
      6. Комментарий был удален.
        1. Ратуш Сегодня, 18:55
          Цитата: ГСВГ 86-88
          СУ-33 с Кузи еще плюсом.



          Не внушает доверия сия статистика
          Ратуш
      7. ГСВГ 86-88 Сегодня, 18:51
        Еще Су-33 с Кузи.
        ГСВГ 86-88
      8. Ратуш Сегодня, 18:54
        В ВС РФ потерь вертолетов в 2017 не было?
        Ратуш
      9. KonoGon Сегодня, 19:17
        Всего 6 ед.
        И в Хомсе беспилотник сбили
        KonoGon
      10. woron333444 Сегодня, 19:57
        Это Путин виноват, что у американцев чаще падают
        woron333444
      11. SK70 Сегодня, 20:54
        Цитата: Владыка Ситх
        Потери военной авиации РФ в 2017–м:
        MiG–31 — 1
        MiG–29kub — 1
        An–26 — 1
        Tu–22M3 — 1
        Yak–130 — 1
        Su–24M — 1
        Всего 6 ед.

        Потери Военной авиации США в 2017–м:
        T–38 — 1
        T–45 — 2
        A–29 — 1
        U–28 — 1
        F–16 — 3
        F–5 — 1
        Su–27 — 1
        F–18 — 1
        A–10 — 2
        V–22 — 3
        UH–60 — 6
        CH–3 — 2
        MH–47 — 1
        C–130 — 1
        C–2 — 1
        UAV — 4
        Всего 31 ед. (включая 4 ударных БПЛА)

        А в процентном соотношении от количества , данная статистика будет точнее.
        SK70
    6. Артек Сегодня, 17:39
      Россия вышла в лидеры по числу авиакатастроф

      Крупнейшие катастрофы российских пассажирских самолетов № п/п Самолет Год и место крушения Число погибших Число выживших 1 Airbus A310-324 2006 год, аэропорт Иркутска (за пределами взлетно-посадочной полосы) 125 человек 78 человек 2 Ту-154М 2006 год, на территории Украины, недалеко от Донецка 170 человек − 3 Boeing 737-505 2008 год, граница Свердловского и Индустриального районов Перми 88 человек − 4 Boeing 737-500 2013 год, международный аэропорт Казани 50 человек − 5 Airbus A321-231 2015 год, Синайский полуостров 224 человека − - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/228004/statistika-krusheniy-
      samoletov-v-rossii-za-let


      -это при том при всём ,что Россия отнюдь не входит в первые строчки по числу пассажироперевозок.Т.е наши пассажирские самолёты летая меньше, бьются чаще.А такие "расследования",когда ту154 с нашими военными и ансаблем Александрова в 2016г развалился над Чёрным морем ,но следствием выяснено -ошибки пилота,просто вызывает не просто недоумение,а уже другие чувства.
      Как то слишком часто мы стали падать.Надо ,что то менять и начинать сверху.
      Артек
      1. Артек Сегодня, 17:42
        может пора уже американские самолёты начинать ронять?
        Артек
        1. FalconD Сегодня, 18:50
          За такие комменты тебя надо подровнять! Притихни
          FalconD
          1. Артек Сегодня, 20:58
            Цитата: FalconD
            За такие комменты тебя надо подровнять! Притихни


            ты ,что ли тётя ровнять будешь?
            Артек
      2. Ncplc Сегодня, 17:50
        Погода у нас здесь сегодня ужасная , дует сильный горячий ветер с пустыни ( хамсин) с песком видимость никакая, так что мог быть микро порыв нисходящего потока , И не надо сразу винить технику или экипаж . Мои соболезнования.
        Ncplc
        1. Avis-bis Сегодня, 18:22
          Цитата: Ncplc
          Погода у нас здесь сегодня ужасная , дует сильный горячий ветер с пустыни ( хамсин) с песком видимость никакая, так что мог быть микро порыв нисходящего потока

          Это явление довольно редкое. А вот сдвиг ветра вполне мог такое устроить. Не знаю как на авиабазе, но вот в Латакии было следующее:
          METAR: OSLK 061400Z 16012G25KT

          Порывы ветра с двукратным перепадом по скорости (с 12 узлов до 25-ти) это довольно-таки до фига. А если ещё сдвиг и по высоте...
          Avis-bis
      3. Комментарий был удален.
        1. Вадим237 Сегодня, 20:09
          И построено 29000 предприятий, а то что наших самолётов почти не выпускают это скажите спасибо СССР и 90ым - конкурентоспособной продукции так и не создали - до МС 21, Ту 154 и Ту 134 - уже древний хлам.
          Вадим237
  2. Bronevick Сегодня, 16:51
    Мда, слов нет
    Bronevick
  3. Александр69 Сегодня, 16:53
    зону охранения надо расширять. обещали ведь...
    Александр69
  4. gig334 Сегодня, 16:53
    Жалко людей, земля им пухом. И к сожалению, сейчас русофобы активируются, будут использовать эту катастрофу в своих целях.
    gig334
    1. Кент0001 Сегодня, 18:19
      Да нас рать на русофобов - они всегда будут. Людей просто так гробим - вот в чем проблема, и это уже как данность.
      Кент0001
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:53
    Вот это новость... belay
    ...что за чертовщина...надеюсь черные ящики прояснят ситуацию. what
    Тот же ЛЕХА
  6. BAI Сегодня, 16:53
    Как же это не во время! (Смерть людей всегда не во время, но вот сам факт события ...).
    BAI
    1. Донской Сегодня, 18:24
      Цитата: BAI
      Как же это не во время! (Смерть людей всегда не во время, но вот сам факт события ...).

      Странное утверждение. Что, если бы не выборы, то хоть каждый день пускай падают? Давление на РФ будет только возрастать, даже после выборов. В свете последних высказываний президента, назвался грузом - полезай в кузов. Только готова ли сама власть к этому, у меня тут большие сомнения.
      Донской
    2. FalconD Сегодня, 18:52
      А когда вовремя??? Притихни!!!
      FalconD
  7. parkello Сегодня, 16:54
    вечная память погибшим.земля им пухом recourse
    parkello
  8. GeorgeSev85 Сегодня, 16:54
    32 человека - Это пи...... У меня нет слов. Вечная память!!!!!
    GeorgeSev85
  9. Микадо Сегодня, 16:54
    Вечная память.. Соболезнования родным...
    Микадо
  10. Lek38 Сегодня, 16:55
    Соболезнование родным погибших ! Помолчим пока, потом всё выяснится .
    Lek38
  11. Bosch Сегодня, 16:55
    Наверное, что сбили.
    Bosch
    1. XXXIII Сегодня, 17:24
      Цитата: Bosch
      Наверное, что сбили.
      Лазером наверно, технологии позволяют.... what
      Вечная память !
      XXXIII
  12. senima56 Сегодня, 16:55
    Царствие небесное погибшим. Но что-то мне подсказывает- что правды мы не узнаем.
    senima56
  13. nikola1975 Сегодня, 16:55
    П..дец какой-то!!!
    nikola1975
    1. Кент0001 Сегодня, 18:20
      такая же фигня,просто нет слов......
      Кент0001
  14. assa67 Сегодня, 16:56
    да,беда....земля пухом....что ж эти антошки сыпятся как груши?не пора от них отказаться?...подтвердилось,что "огневого воздействия на самолет не было"..значит,техническая неисправность
    assa67
    1. Bronevick Сегодня, 16:58
      На что менять то? Не советские времена, когда по 50 транспортников в год сдавали. Ил-112 лет через 5 появится в войсках, и то по 3-4 в год сдавать будут.
      Bronevick
      1. assa67 Сегодня, 17:03
        понятно,что пока нечем эту рухлядь заменить...откуда интересно он летел?неужели с России
        assa67
    2. Комментарий был удален.
    3. seal78 Сегодня, 17:03
      Кроме огневого, существуют другие виды воздействия. Например, лазер в глаза и т.п. В техническую неисправность верится с трудом.
      seal78
      1. assa67 Сегодня, 17:05
        врядли
        Цитата: seal78
        Например, лазер в глаза и т.п

        он немного не дотянул,а после нападения на базу меры безопасности усилены как и радиус обороны
        assa67
        1. seal78 Сегодня, 17:08
          Ну так самолет не велосипед, летит быстро. Воздействие могло быть за 3-4 километра, а упал уже в 500-х метрах.
          seal78
          1. assa67 Сегодня, 17:12
            думается,что просто подвела техника...есть такой термин"усталость металла"-с виду все крепенько,а пальцем ткнул-пыль осталась...а тут импортные запчасти,возможно частичное обслуживание...
            Цитата: Монос
            Может кого-то на работу взяли из "Антонова"?
            assa67
            1. seal78 Сегодня, 17:13
              Может быть и так, я не настаиваю на своей версии, просто рассматриваю как вариант.
              seal78
              1. Вадим237 Сегодня, 20:12
                Вы ещё скажите, что в самолёт, при посадке метеорит попал.
                Вадим237
      2. FalconD Сегодня, 18:55
        Бред не говорите
        FalconD
    4. dzvero Сегодня, 17:04
      Земля пухом...
      Как ни прискорбно, но от технических неисправностей и человеческих ошибок никто не застрахован...
      dzvero
    5. Серый брат Сегодня, 17:11
      Цитата: assa67
      ..что ж эти антошки сыпятся как груши?

      Самолёту с полвека небось.
      Серый брат
      1. assa67 Сегодня, 17:18
        Сергей hi ...около того,наверное....еще одно подтверждение того ,что срочно надо обзаводиться собственными машинами такого класса....причем,печальное подтверждение
        assa67
  15. Yrec Сегодня, 16:56
    Хреновая новость. Опять перестали самолёты в небе держаться.
    Yrec
    1. Fast_mutant Сегодня, 17:13
      Цитата: Yrec
      Хреновая новость. Опять перестали самолёты в небе держаться.

      Хреново, почему то, только наши держатся в воздухе... Тенденция, однако?
      Но мне, всеж таки кажется, что не сам он упал. Уронили. Неужели невозможно навести порядок по пути пролета? Не такая уж и широкая "полоса" получается...
      Fast_mutant
      1. Семен1972 Сегодня, 17:30
        Цитата: Fast_mutant
        Цитата: Yrec
        Хреновая новость. Опять перестали самолёты в небе держаться.
        Но мне, всеж таки кажется, что не сам он упал. Уронили.

        Понятное дело уронили..вряд ли подъемная сила взбунтовалась и перестала действовать на крыло самолета по собственному желанию...
        Семен1972
  16. Laksamana Besar Сегодня, 16:57
    Что за напасть такая, только настроение хорошее было и тут на тебе.
    "Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - сказали в военном ведомстве. "По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - добавили в Минобороны РФ.
    Laksamana Besar
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:07
      Вот то же самое. Но настроение к вечеру еще и поменяться может, а вот погибшие не вернутся.
      Генерал Песчаных Карьеров
  17. Невский_ЗУ Сегодня, 16:58
    Соболезнования родным и близким, Царствие Небесное.
    Что сказать, "Афганский заход", высокие перегрузки для старичка Ан-26..аэродром маленький и не приспособленный для таких интенсивных полетов и трафика. Там горы и узкая полоса у побережья. Эх..как бы теперь отгородится от украинского сегмента интернета? ((
    Невский_ЗУ
    1. Вадим237 Сегодня, 20:13
      Эти самолёты Ан 26 - давно летающий хлам.
      Вадим237
      1. NN52 Сегодня, 21:06
        Вадим237

        Два года назад удостоился чести слетать на Ан 26, борт Ростовский , старый.
        Летели весь день, с двумя посадками... Переговорил с командиром, очень надёжный самолет...
        Поэтому закрой пжл свой рот....
        NN52
  18. Умник Сегодня, 16:58
    До 18 марта никаких транспортников летать не должно, поставки только водой
    Умник
  19. Невеселый Сегодня, 17:00
    Царствие Небесное!
    Невеселый
  20. 501Legion Сегодня, 17:00
    Вот так новости, очень жаль. скорбим
    501Legion
  21. seal78 Сегодня, 17:01
    Хохломрази уже скачут ?
    seal78
    1. Серый брат Сегодня, 17:12
      Цитата: seal78
      Хохломрази уже скачут ?

      Несомненно.
      Серый брат
    2. verner1967 Сегодня, 18:14
      Цитата: seal78
      Хохломрази уже скачут ?

      Когда то мы скакали на их обломках, теперь их очередь скакать на наших... Мерзко это всё.
      verner1967
      1. seal78 Сегодня, 18:41
        Когда то мы скакали на их обломках
        Вы - это кто ?
        seal78
    3. FalconD Сегодня, 18:57
      На какой здесь этот коммент??? Ума- палата
      FalconD
  22. армеец Сегодня, 17:01
    Да, беда
    Земля пухом
    армеец
  23. Арон Заави Сегодня, 17:03
    Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем гражданам РФ. Вечная память.
    Арон Заави
    1. профессор Сегодня, 17:10
      Цитата: Арон Заави
      Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем гражданам РФ. Вечная память.

      присоединяюсь.

      Погода у нас нынче плохая. Сильные ветры. Пыль в воздухе...
      профессор
      1. А. Привалов Сегодня, 17:38
        Цитата: профессор
        Цитата: Арон Заави
        Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших и всем гражданам РФ. Вечная память.

        присоединяюсь.

        Погода у нас нынче плохая. Сильные ветры. Пыль в воздухе...

        Точно. На севере пыль непроглядная.

        Благословенна будь память о них...
        А. Привалов
        1. A.D.T. Сегодня, 19:39
          Присоединяюсь.
          A.D.T.
  24. Temson71 Сегодня, 17:04
    Вечная память.. Скорбим.
    Temson71
  25. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:05
    Ой-ой-ой(((

    Даже слов не могу подобрать. Вечная память погибшим, виновных выявить и наказать.
    Генерал Песчаных Карьеров
  26. MadCat Сегодня, 17:05
    соболезную родным и близким.
    MadCat
  27. seacap Сегодня, 17:05
    Да,что же такое твориться у нас,что-то похоже пора присмотреться ко всей системе обеспечения полетов ВТА,что-то там не так.
    seacap
  28. Vita VKO Сегодня, 17:06
    Подозрительно расстояние крушение 500 м до полосы. Очень похоже на стандартный выстрел ПЗРК на максимальной дальности. Посмотрим результаты расследования.
    Vita VKO
  29. Malkavianin Сегодня, 17:06
    Сбили мрази.
    Malkavianin
    1. FalconD Сегодня, 18:58
      Вы проверили?
      FalconD
  30. AwaZ Сегодня, 17:08
    шиздец какой то ... старье начинает сыпаться. И если не предпринимать мер- дальше еще будет хуже .. Бравурные же заявления о планах , особо ситуацию не исправляют . В свете последних событий - это есть серьезный удар по репутации и РФ и ВС РФ и президента тоже . И надо уже давно что то делать..
    AwaZ
    1. Семен1972 Сегодня, 17:33
      Цитата: AwaZ
      шиздец какой то ... старье начинает сыпаться.

      Думаете развалился в воздух, потому что проржавел насквозь?.... Тогда техников надо расстрелять, по закону военного времени, за саботаж..можно выпускать разве ржавые самолеты в рейс????
      Семен1972
      1. Piramidon Сегодня, 17:56
        Цитата: Семен1972
        Думаете развалился в воздух, потому что проржавел насквозь?.... Тогда техников надо расстрелять, по закону военного времени, за саботаж..можно выпускать разве ржавые самолеты в рейс????

        Какой вы кровожадный, всё бы вам расстреливать. На самолете есть такие места, куда невозможно подобраться, не разобрав его. Я помню, как мы обнаружили коррозию центроплана Ту-95 только при их разделке на металл.
        Piramidon
        1. verner1967 Сегодня, 18:18
          Цитата: Piramidon
          Какой вы кровожадный, всё бы вам расстреливать.

          Сталинское воспитание... в 71-м новенький Ан-10 развалился, а через год ещё один из-за конструктивных недоработок, судя по всему, Антонова нужно было ещё тогда расстрелять.
          verner1967
          1. Avis-bis Сегодня, 19:55
            Цитата: verner1967
            Ан-10 развалился, а через год ещё один из-за конструктивных недоработок, судя по всему, Антонова нужно было ещё тогда расстрелять.

            Антонов — лучший авиаконструктор послевоенного Союза; делит этот пьедестал вместе с Ильюшиным. Ан-10 падали не из-за конструктивных недоработок, а из-за неправильно выбранного материала (это не конструкция). При том, что сестра-близнец Ан-10-го летает до сих пор. Да, с накладками на лонжеронах, но летает. Не будь в то время Ил-18-го, Ан-10 летал бы до сих пор. А крылья отваливались и у штатовских аналогов Ан-10/Ил-18.
            Avis-bis
      2. AwaZ Сегодня, 18:11
        Самолеты эти реальное старье . Следят за ними как попало . Я еще в конце 80х как то имел возможность перемещаться на АНе каком то с аппарелью . Там все болтается , со всех щелей дует . А это было еще при СССР . Во что могли самолеты превратить в нынешнее время - я даже боюсь представить. Тут стопудово и раздолбайство техников и " новые подходы " к ремонту и обслуживанию со стороны руководства и отсутствие возможности пилотам отказаться летать на этом хламе. В результате трагедия И я боюсь что это только первый звонок . Если ничего не делать - дальше будет продолжаться с еще большим позором
        AwaZ
  31. seacap Сегодня, 17:08
    Цитата: Кроу
    Войны без жертв не бывает! Царствия небесного всем погибшим.

    Одно дело боевые потери,которые,кстати,тоже можно минимизировать,а другое- по разгильдяйству, низкой профподготовки и нашему авось.
    seacap
  32. d1m1drol Сегодня, 17:08
    Вечная память погибшим. Скорбим с родными
    d1m1drol
  33. гильза Сегодня, 17:09
    Упокой,Господь...
    гильза
  34. ЖИГАН Сегодня, 17:09
    Как же надоело такие новости читать... sad земля пухом!!!
    ЖИГАН
  35. Denis Obukhov Сегодня, 17:11
    Соболезнования родным и близким.
    В 2016 - 6 инцедентов Ан-26 из них 2 - катастрофы. В 2017 - 5, катастроф - 3. В 2018 - пока одна. Может пора уже его списывать?
    Denis Obukhov
    1. Bronevick Сегодня, 17:19
      А на чём летать тогда? Про Ил-112 даже не говорите. До серийных поставок как до Китая пешком.
      Bronevick
      1. Семен1972 Сегодня, 17:42
        Цитата: Bronevick
        А на чём летать тогда?

        На Ил-76..
        Семен1972
        1. Bronevick Сегодня, 17:49
          Гонять Ил-76 для перевозки 26 человек? да Ил-76 новый что ли? Сколько сделали Ил-76-90А-3 штуки?
          Bronevick
      2. Вадим237 Сегодня, 20:15
        Тогда уж лучше на Ми 8 с салоном под ViP и дополнительными топливными баками.
        Вадим237
  36. ЖИГАН Сегодня, 17:11
    Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
    Ой-ой-ой(((

    Даже слов не могу подобрать. Вечная память погибшим, виновных выявить.

    Не к теме, но у нас не виновных ищут, а стрелочников sad грустно все это...
    ЖИГАН
    1. seal78 Сегодня, 17:16
      У вас - это в США ?
      seal78
      1. ЖИГАН Сегодня, 17:24
        Я фанат металлурга, только не вашего hi
        ЖИГАН
        1. seal78 Сегодня, 17:32
          Новокузнецкого ?
          seal78
  37. karish Сегодня, 17:12
    глубочайшие соболезнования семьям погибших.
    karish
  38. Андрей Барс Сегодня, 17:13
    Соболезнования родным и близким, Царствие Небесное!
    Андрей Барс
  39. anfreezer Сегодня, 17:14
    Соболезнование и слова поддержки родным и близким...Вторая за месяц крупная авиакатастрофа наверное уже не совпадение и не случайность , а показатель крупных недоработок ( а так и хочется сказать полного разгильдяйства) в организации безопасности воздушных полетов...
    anfreezer
  40. Vol4ara Сегодня, 17:16
    Какая то чёрная полоса... Кого то сильно вздрючат
    Vol4ara
  41. Себастьян Перейра Сегодня, 17:17
    Чегото дофига "небоевых" потерь. Ту-154 с ансамблем, два с кузнецова на дне, ми-24, теперь АН. У амеров вылетов я думаю не меньше, но не падают. Видимо они профессиональней чтоли?
    Себастьян Перейра
    1. Семен1972 Сегодня, 17:36
      Цитата: Себастьян Перейра
      Видимо они профессиональней чтоли?

      уровень развития наших военных технологий опережает обслуживающий эту технику персонал..(
      Семен1972
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:26
      У них тоже падают. Посмотрите информацию в ветке повыше, Владыка Ситх выложил конкретику.
      Меня вот только напрягает, что еще ничего не ясно вообще, а уже МО сообщает о том, что воздействия с земли не было, а опять техника подвела. Следующая версия будет - вина летчиков. И это уже у них сложившаяся практика. Начиная с падения ТУ-154 с ансамблем имени Александрова на борту - выводы комиссий какие-то туманные.
      Вот опять трагедия. Погибли 32 человека. Помянем их, мужики. И наши глубочайшие соболезнования родным и близким.
      Офицер запаса
  42. Геркулесыч Сегодня, 17:19
    Земля им пухом !Дай Бог, чтобы подобное происходило как можно реже, чтобы мы провожали и встречали своих граждан живыми! Мои соболезнования всем родным, коллегам и близким погибших!
    Геркулесыч
  43. MMX Сегодня, 17:20
    Тяжко узнавать такие новости.
    Земля пухом. Родным и близким - сил пережить горе...
    MMX
  44. faiver Сегодня, 17:21
    земля им пухом
    faiver
  45. федоров Сегодня, 17:22
    Кошмар какой-то . Настроение испортили вкорень. Пойду шас нациков пи.зд-и-ть ( друзей позову,хотя уже рядом ), и будь то , что будет. А так день хорошо начинался... Даже из Киева щас подтянутся, так-же молодые нацисты, но против чужой крови. Бандерлогов Они их мягко не очень любят. В данном случае - мы друзья в колонне. . Ментов предупредил. Все по нычкам. Завтра Новости.
    федоров
    1. МИХАН Сегодня, 17:38
      Цитата: федоров
      Кошмар какой-то . Настроение испортили вкорень. Пойду шас нациков пи.зд-и-ть ( друзей позову,хотя уже рядом ), и будь то , что будет. А так день хорошо начинался... Даже из Киева щас подтянутся, так-же молодые нацисты, но против чужой крови. Бандерлогов Они их мягко не очень любят. В данном случае - мы друзья в колонне. . Ментов предупредил. Все по нычкам. Завтра Новости.

      Я бы с тобой пошел, как они достали бандерлоги soldier ....Сейчас радуются на своих свидомых сайтах ..Бог им судья!
      Федоров поосторожней там, не попадись ...
      МИХАН
      1. федоров Сегодня, 17:53
        Я буду тихо и аккуратно. Все,уже труба завет....
        федоров
    2. Семен1972 Сегодня, 17:44
      Кто о чем, а хохол о сале...
      Семен1972
  46. К.А.С Сегодня, 17:24
    Россия, в Сирии в катастрофах теряет больше чем при боевых действиях!!!! Это УЖАСНО!!
    земля пухом!!!

    К.А.С
  47. sounddoc Сегодня, 17:25
    Вечная память(((((((((((((((
    sounddoc
  48. БАСТА Сегодня, 17:25
    ..Давайте помолчим ! ..Царствие им небесное,земля им пухом ! Вечная память им !
    БАСТА
  49. Bronevick Сегодня, 17:25
    Скорее всего сбили. Не так давно эту базу атаковали боевики миномётами и беспилотниками. Самолёт хоть и старый, но довольно надёжный и простой, он очень много может пролететь с неработающими двигателями, сесть на любую площадку, ну если за штурвалами не африканские гиббоны. Многие говорят про усталость металла, так а зачем выдавать сертификат лётной годности самолёту который может в любое время разрушится в воздухе? Соболезнования семьям погибших. Пусть души погибших обретут покой.
    Bronevick
    1. Монархист Сегодня, 17:48
      Броневик,а Вы не допускается такую мысль,что у МО практически нет новых транспортников? И волей не волей приходится использовать,что есть
      Монархист
      1. Bronevick Сегодня, 17:51
        Вот и результат, получается МО не удивленно этой трагедией.
        Bronevick
    2. garnik Сегодня, 19:07
      Я тоже больше склоняюсь к версии сбития самолета. Поэтому эту версию сразу отмели ,чтоб не ложилась бременем на подразделения ВС , которые обязаны обеспечить нормальное функционирование базы. А так иди ищи виновного.
      Очень жаль , соболезнование родным и близким.Земля пухом. Огорми.
      В конце концов кто то должен ответить за гибель людей!
      garnik
  50. новичок Сегодня, 17:29
    Царствие Небесное нашим воинам. глубокие собалезнования родным, близким. что говорить, аж не хочется. ждём результатов комиссии.
    новичок
  51. лом123 Сегодня, 17:29
    вечная память!
    лом123
  52. Egorovich Сегодня, 17:30
    Да будет земля им легче пуха! Царство им небесное!
    Egorovich
  53. igor1981 Сегодня, 17:30
    Ну что такое происходит. Аж всё настроение испортилось. Вечная память погибшим.
    igor1981
  54. МИХАН Сегодня, 17:32
    Мои соболезнования погибшим ..
    Думаю , там не простые пассажиры были , как и в случае гибели Ту -134 с ансамблем Александрова(летевшего в Сирию) и других значимых пассажиров..

    Уверен ,что опять не спроста все это ..Пусть земля им пухом будет! Нас не запугать...
    МИХАН
    1. anjey Сегодня, 17:39
      Земля пухом погибщим, а за всю пролитую россиянами кровь на земле Сирии, мы даже не должны а обязаны закрепится там крепко и на века, уничтожив всю вражью нечисть....
      anjey
    2. БАСТА Сегодня, 18:43
      Не надо путать Ту- 134 с Ту 154..
      БАСТА
      1. МИХАН Сегодня, 19:18
        Цитата: БАСТА
        Не надо путать Ту- 134 с Ту 154..

        Я просто в детстве летал на Ту-134 , вот и ассоциация ..
        Тогда трагедия с Ту-154 случилось ..Вы правы , но суть не в этом.
        МИХАН
    3. FalconD Сегодня, 20:09
      Все военные были, один генерал
      FalconD
      1. МИХАН Сегодня, 20:28
        Цитата: FalconD
        Все военные были, один генерал

        Военные разные бывают и генералы тоже....Вот в чем вопрос..? soldier
        МИХАН
        1. FalconD Сегодня, 20:35
          Минимум 31 военнослужащий Российской Армии..так понятнее??
          FalconD
          1. МИХАН Сегодня, 20:42
            Цитата: FalconD
            Минимум 31 военнослужащий Российской Армии..так понятнее??

            Нет не понятней..Тут большая политика идет! Кто то отомстил России...
            МИХАН
            1. FalconD Сегодня, 20:48
              Всё может быть, да разговор не за это...людей не вернешь
              FalconD
  55. Yak28 Сегодня, 17:34
    У нас наверно в год летательных аппаратов падает столько же,сколько в остальных странах
    Yak28
    1. МИХАН Сегодня, 17:54
      Цитата: Yak28
      У нас наверно в год летательных аппаратов падает столько же,сколько в остальных странах

      Помолчал бы уж, сегодня хотя бы ...
      МИХАН
      1. Yak28 Сегодня, 17:56
        С чего вдруг?Конечно людей жалко,но то что у нас самолёты падают чаще других это факт,с которым надо считаться и делать выводы
        Yak28
    2. Micfoster Сегодня, 19:09
      Да ну! Точно? Или только бы написать чего? А по гуглить религия не позволяет?
      http://провэд.рф/article/24446-statistika-aviakat
      astpof-po-stpanam.html
      http://www.ruwings.ru/safety/country/
      https://ria.ru/society/20171230/1512002098.html
      Micfoster
  56. Навигатор 1 Сегодня, 17:39
    Царствие небесное и вечная память.
    Навигатор 1
  57. Монархист Сегодня, 17:41
    "огневого воздействия на Ан26 не было", предположить полуфантастическую версию-"диверсия"? Согласен звучит несколько фантастично, но в принципе и такое возможно.
    Монархист
  58. Монархист Сегодня, 17:44
    Цитата: МИХАН
    Мои соболезнования погибшим ..
    Думаю , там не простые пассажиры были , как и в случае гибели Ту -134 с ансамблем Александрова(летевшего в Сирию) и других значимых пассажиров..

    Уверен ,что опять не спроста все это ..Пусть земля им пухом будет! Нас не запугать...

    Согласен с Вами: на таких рейсах не будут Ваню Пупкина возить
    Монархист
  59. Влад Морозов Сегодня, 17:45
    У нас в Минобороны старье будет летать пока не рухнет от старости?! Видимо так! Низкий поклон погибшим за их дела!
    Влад Морозов
  60. Монархист Сегодня, 17:50
    Цитата: MMX
    Тяжко узнавать такие новости.
    Земля пухом. Родным и близким - сил пережить горе...

    Пережить подобное не легко
    Монархист
  61. Андрей ВОВ Сегодня, 17:50
    Прибавилось у Господа в его эскадрилье,Царство небесное погибшим
    Андрей ВОВ
  62. Heterosigma Сегодня, 17:52
    техническая неисправность всей страны у нас поэтому не удивлён.Классика жанра.
    только 3 месяца прошло в 2018 году а уже 2 самолёта рухнули.Как же меня это бесит .
    Heterosigma
    1. Вадим237 Сегодня, 20:17
      Автомобили намного больше человек убивают, чем самолёты.
      Вадим237
  63. Архивариус Вася Сегодня, 17:52
    Грустно это, мои соболезнования семьям погибших. Верится с трудом что тех. неисправность, хотя на таком старом самолете в этом ничего удивительного. Надо бы спросить у тех кто "в теме"
    Архивариус Вася
    1. МИХАН Сегодня, 17:57
      Цитата: Архивариус Вася
      Грустно это, мои соболезнования семьям погибших. Верится с трудом что тех. неисправность, хотя на таком старом самолете в этом ничего удивительного. Надо бы спросить у тех кто "в теме"

      В Сирию на старье не летают..Спецы скажут тех неисправность, а я не ВЕРЮ!
      МИХАН
  64. Сибвзрыв Сегодня, 17:53
    Вечная память бойцам..... Скорбим....Когда ж это все кончится....
    Сибвзрыв
  65. Салют Сегодня, 17:55
    кто скажет правду перед выборами, если это чей то злой умысел?
    Салют
  66. шурави Сегодня, 17:56
    500 метров, это уже после прохода БПРМ. Высота стало быть около 50-30. Но это при стандартном заходе.
    А если крутили афганский то... короче... ничего сейчас не скажешь.
    шурави
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 18:25
      С чего бы афганский закладывать? Вряд ли... Пока нет полной картины будем в неведении.
      КОТ БАЮН
    2. Avis-bis Сегодня, 18:37
      Цитата: шурави
      500 метров, это уже после прохода БПРМ. Высота стало быть около 50-30. Но это при стандартном заходе.
      А если крутили афганский то... короче... ничего сейчас не скажешь.

      Как вариант — сдвиг ветра. Там порывы 12-25 узлов. (Вернее, в Латакии, но это соседи).
      Avis-bis
  67. Lesorub Сегодня, 17:56
    Вечная память!
    Lesorub
  68. Иеремия Сегодня, 17:58
    Вечная память воинам. Вечная слава. Упокой, Господи, их души....
    Иеремия
  69. Семен1972 Сегодня, 17:58
    Асимметричный ответ США на речь Путина? У них есть технологии ронять наши транспортные старые самолеты?
    Семен1972
    1. Heterosigma Сегодня, 18:22
      тут и технологии не нужны достаточно дать нашему старью продолжать летать и всё само собой повыпИливается.
      Heterosigma
  70. д^Амир Сегодня, 17:58
    Вечная память!!!
    д^Амир
  71. ушкуйник Сегодня, 18:08
    Царствия небесного погибшим.
    ушкуйник
  72. реалист Сегодня, 18:10
    земля пухом .... 500 метров, даже при отказе двигателей можно было планировать, тут что то не сходиться , за 500 метров до впп возникла неисправность не позволившая завершить полет ?
    реалист
    1. Avis-bis Сегодня, 18:39
      Цитата: реалист
      земля пухом .... 500 метров, даже при отказе двигателей можно было планировать, тут что то не сходиться , за 500 метров до впп возникла неисправность не позволившая завершить полет ?

      Например, сдвиг ветра по скорости и/или направлению. Резко ослаб встречный поток или повернулся на несколько десятков градусов, а высота небольшая, вот и просели.
      Avis-bis
    2. Ратуш Сегодня, 18:48
      Цитата: реалист
      земля пухом .... 500 метров, даже при отказе двигателей можно было планировать, тут что то не сходиться , за 500 метров до впп возникла неисправность не позволившая завершить полет ?



      Кто Вам сказал что проблемы НАЧАЛИСЬ в 500 метрах?...Они там закончились.а начались наверняка раньше
      Ратуш
    3. БАСТА Сегодня, 18:49
      Поражает..люди не разбирающиеся в авиации не бельмеса ,берутся рассуждать- безграмотно ! Печально!..Такая трагедия , а всё равно находятся всезнайки .
      БАСТА
  73. 16112014nk Сегодня, 18:13
    Как говорят опытные пилоты, самое опасное время - это 3 минуты после взлёта и 5 минут перед посадкой. К сожалению, видимо та самая ситуация.
    16112014nk
    1. БАСТА Сегодня, 18:55
      Самое опасное.. -когда из полётного листа выкидывают слётанный экипаж, а вместо него вписываются ..куча инструкторов и проверяющих! Вот это опасно ! Часто всё заканчивается трагически.Остаток топлива скорее был минимальный. ((
      БАСТА
  74. Heterosigma Сегодня, 18:14
    Транспортник Ан-26 производился в 1969 - 1986 гг. Первый полет состоялся в 1973 году. В результате катастроф и авиационных происшествий было потеряно 142 самолета этого типа, всего произведено 1403 единицы. Самолет эксплуатируют десятки стран, в том числе в качестве военных

    Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на очевидцев сообщает, что в день крушения самолета Ан-26 при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Латакии был сильный ветер.

    «Самолет, разбившийся в Сирии, уже при заходе на посадку вел себя внештатно. Очевидцы сообщили WarGonzo о том, что он очень сильно накренился и садился «почти боком». Они также отметили, что в этот день в Латакии очень сильный ветер», - говорится в сообщении.
    Heterosigma
  75. Shahno Сегодня, 18:15
    Присоединяюсь к соболезнованиям погибшим...
    Shahno
  76. Дормидонт Сегодня, 18:18
    В стане наших западных и ближневосточных партнёров заметно радостное оживление. К вопросу о необходимости поиска с ними консенсуса
    Дормидонт
  77. Heterosigma Сегодня, 18:20
    Тут в соседней теме автор собрался Марс удивлять.
    Heterosigma
  78. alavrin Сегодня, 18:21
    Не успели одних отпеть под Москвой, теперь другие.....Если не огонь с земли, опять непрофессионализм?
    alavrin
  79. КОТ БАЮН Сегодня, 18:22
    Печально. Искренние соболезнования родственникам погибших.
    КОТ БАЮН
  80. Чичиков Сегодня, 18:24
    Как рок, какой то! ЧП и так, всегда проявляются в моменты максимальной расхлябанности или максимального напряжения. Но, особый резонанс имеют в исторические моменты для страны.
    Смерть соотечественников всегда накладывается, как часть личной трагедии, а общая фраза "пассажиры", как-то, еще и настораживает.
    Соболезнование родным, сплоченности и твердости остальным!
    Чичиков
  81. 1536 Сегодня, 18:26
    Нет слов! Что ж это за халатность такая, непрофессионализм или преступный умысел? Нет слов!
    1536
    1. Heterosigma Сегодня, 18:29
      этим самолётам по 40 лет уже.
      Heterosigma
  82. lopvlad Сегодня, 18:30
    Ничего удивительного.Авиационную технику необходимо периодически менять на новую так как даже не работавшая новая техника через десятилетия начинает очень быстро разваливаться.
    Самолеты только не падают там где годами не взлетают, зарастая бурьяном.
    Пилотам,экипажу и пассажирам Царствие Небесное.
    lopvlad
  83. синдикалист Сегодня, 18:31
    Помнится в конце 80-х такая фигня была. Катастрофа за катастрофой
    синдикалист
    1. Heterosigma Сегодня, 18:57
      та фигня вот 2016 год

      2016
      6 февраля 2016 года в Оренбургской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2» (рег. № RA-40204), находившиеся на борту пилоты и пассажир погибли[170].
      24 февраля 2016 года в Ленинградской области потерпел катастрофу вертолёт «Enstrom F-28» (рег. № RA-2348G). Пилот погиб, а пассажирка получила травмы[171].
      27 февраля 2016 года в Краснодарском крае во время буксировки планера самолётом «Як-12», во время посадки смертельно травмирован человек, находившийся на ВПП[172].
      12 марта 2016 года в Ростовской области потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот скончался в больнице[173].
      19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону потерпел катастрофу самолёт «Boeing 737—800» (рег. № A6-FDN). Все находившиеся на борту 62 человека погибли[174].
      Основная статья: Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону

      2 апреля 2016 года в Приморском крае совершил жёсткую посадку вертолёт «Eurocopter EC130». Пилот погиб[175].
      10 апреля 2016 года под Челябинском разбился спортивный самолет Як-52, выполнявший учебный полет с аэродрома Калачёво. Погибли начальник аэроклуба ДОСААФ 62-летний Виктор Михайлович Илюхин и курсант Лариса Скоба[176].
      14 апреля 2016 года в Самарской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2», находившийся на борту пилот погиб[177].
      18 апреля 2016 года в ЯНАО разбился вертолёт «Robinson R66» (рег. № RA-06233), погибли пилот и два пассажира[178].
      29 апреля 2016 года в Советском районе Ростовской области во время опыления полей разбился сельскохозяйственный легкомоторный самолёт «Х-32 Бекас». Погиб пилот[179].
      3 мая 2016 года в Камчатском крае разбился вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-2118G), погибли пилот и два пассажира[180].
      14 мая 2016 года в Ленинградской области разбился вертолёт «Aérospatiale AS.350 Écureuil» (рег. № RA-07259), погибли пилот и пассажир[180].
      6 июня 2016 года в Ростовской области разбился самолёт «Стрепет» (рег. № RA-1675G), пилот погиб[181].
      11 июня 2016 года в Республике Алтай разбился самолёт «Аэропракт А-33-011» (рег. № RA-0818G), пилот и пассажир погибли[182].
      19 июня 2016 года в ХМАО-Югра разбился самолёт «Че-26Б2» (рег. № RA-2642G), пилот погиб, два пассажира получили травмы[183].
      26 июня 2016 года в Пензенской области разбился самолёт «Бекас» (рег. № RA-0480A), находившийся на борту пилот погиб[184].
      28 июня 2016 года в Оренбургской области разбился самолёт «Элитар-202» (рег. № RA-1286G), находившиеся на борту пилот и пассажир погибли[185].
      30 июня 2016 года в Саратовской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2» (рег. № RA-33462), находившиеся на борту два пилота погибли[186].
      30 июля 2016 года в Пензенской области потерпел катастрофу планерный самолёт модели АС-4 (115), находившийся на борту лётчик-испытатель погиб[187].
      31 июля 2016 года в Кемеровской области потерпел катастрофу самолёт «Ан-2» (рег. № RA-54790), находившиеся на борту три члена экипажа погибли[188].
      2 августа 2016 года в Пермском крае потерпел катастрофу дельтаплан. Пилот и пассажир скончались на месте[189].
      7 августа 2016 года в Краснодарском крае потерпел катастрофу вертолёт «Ми-2», находившиеся на борту пилот и бортмеханик погибли[190].
      12 августа 2016 года в Алтайском крае потерпел катастрофу самолёт «Ил-103», находившийся на борту пилот погиб[191].
      16 августа 2016 года в ХМАО потерпел катастрофу самолёт «Аэропракт A-22» (рег. № RA-1683G), находившийся на борту пилот погиб, а пассажир получил тяжёлые повреждения[192].
      1 сентября 2016 года в Тюменской области потерпел катастрофу мотодельтаплан «Бланик-М» (рег. № RA-1152G), находившийся на борту пилот погиб[193].
      4 сентября 2016 года в Рязанской области потерпел катастрофу самодельный легкомоторный самолёт, находившийся на борту пилот погиб[194].
      24 сентября 2016 года в Красноярском крае разбился вертолёт «Bell 206» (рег. № RA-01630), погибли пилот и пассажир[195].
      21 октября 2016 года в Ямало-Ненецком автономном округе разбился вертолёт «Ми-8» (рег. № RA-22869), погибли 19 человек[196].
      23 октября 2016 года в Забайкальском крае разбился вертолёт «Robinson R44» (рег. № RA-04347), погибли 3 человека[197].
      1 ноября 2016 года возле Сочи разбился вертолёт «Eurocopter AS-350» (рег. № RA-07275), погибли 2 человека, 4 получили ранения[198].
      25 декабря 2016 года Катастро́фа Ту-154 под Со́чи — крупная авиационная катастрофа, произошедшая ранним воскресным утром 25 декабря 2016 года. Авиалайнер Ту-154Б-2 ВВС России выполнял рейс по маршруту Москва—Сочи—Латакия, но через 70 секунд после вылета из аэропорта Сочи, где он совершал промежуточную посадку для дозаправки авиатопливом, рухнул в Чёрное море и разрушился[1]. Погибли все находившиеся на его борту 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа[2]
      Heterosigma
      1. Б.Т.В. Сегодня, 19:37
        Вы, бы не могли угомониться, или недержание мучает?!
        Б.Т.В.
    2. МИХАН Сегодня, 19:31
      Цитата: синдикалист
      Помнится в конце 80-х такая фигня была. Катастрофа за катастрофой

      Вы правы и это очень повлияло на развал СССР! Я помню эти жуткие один за одним катастрофы и трагедии (интернета не было ) Ну прям , как специально все в кучу..Ну и потом понеслось hi
      Русский народ сердобольный , если что он жалеть начинает и искать "Кто виноват, и что делать ..?" по Чернышевскому, Достоевскому и т.д. И русский бунт кровавый и беспощадный на радость западу и всякой мрази (по быстрому обогащению)
      Запад нашу душу изучил и хочет опять попробовать такой вариант (как во времена СССР , провел блестяще..) Ну . ну господа..мы сейчас другие и многое уже поняли !
      И ваши , "штучки и провокации кровавые" , нас только еще сильней сплачивают ..
      А как злят , вы не представляете, что с вами будет .. negative
      МИХАН
    3. Ратуш Сегодня, 19:37
      Цитата: синдикалист
      Помнится в конце 80-х такая фигня была. Катастрофа за катастрофой




      Просто к концу 80-х катастрофы стали скрывать не так тщательно как раньше
      Ратуш
      1. синдикалист Сегодня, 20:00
        Такого не было ни до ни после. Только "Нахимов" и Аша чего стоят!
        синдикалист
  84. FalconD Сегодня, 18:31
    Земля пухом! Вечная память...
    FalconD
  85. COJIDAT Сегодня, 18:31
    Как жаль ребят, как жаль.. Покойтесь с миром Герои.
    COJIDAT
  86. юра харламов Сегодня, 18:32
    У каждого самолёта есть ограничение по предельному боковому и попутному ветру.сильный ветер мог стать причиной
    юра харламов
  87. Xscorpion Сегодня, 18:34
    Цитата: Vita VKO
    Подозрительно расстояние крушение 500 м до полосы. Очень похоже на стандартный выстрел ПЗРК на максимальной дальности. Посмотрим результаты расследования.


    К сожалению возможно Вы правы.Случай с Су-25 подтвердил,что ПЗРК у бармалеев есть.А незаметно спрятаться с ним в радиусе 6-7 км от базы более чем реально.Если это окажется так,то все самолеты будут потенциальными целями.
    Xscorpion
  88. Separ Сегодня, 18:34
    Если была хорошая погода (без сильного "боковика") то возможно нарушение балансировки (возможно был какой то груз, который сместился ближе к рампе, или - если заход на посадку был "по афгански" - значит вышел на критические углы и свалился с креном ???, вообще то за 500 метров до полосы при отказе чего то самолёт должен был сесть, пусть "пропахал" бы - но сел.
    Царствие всем небесное.
    Separ
  89. шурави Сегодня, 18:37
    То что сбили, большое сомнение. Но вот если было сообщение о сильном ветре, то вполне могло быть причиной. Тот же сдвиг ветра приземный, коварная штука однако.
    Что до самого Ан-26, то самолёт хороший. Но это не та машина, которой можно продлевать ресурс. В армии из же и хвост и в гриву по всем помойкам. А самому молодому из них уже 32 стукнуло.
    При СССР было строго, четвертак отлетал и на разделку. А сейчас же капитализм блин.
    шурави
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 20:21
      Согласен с вами у нас в дивизии ан12 есть, в 2020году готовятся юбилей отмечать- 50лет трудяге исполнится. На сию- 48 лет, и гоняет не вынимая.
      Рашнэйрфорс
  90. seal78 Сегодня, 18:40
    Цитата: verner1967
    Когда то мы скакали на их обломках

    Вы - это кто ?
    seal78
  91. Михаил55 Сегодня, 18:42
    Вечная Память...Вечный Покой! Какая печальная новость...
    Михаил55
  92. ПоручикТетеринъ Сегодня, 18:42
    Мои соболезнования родным. Царствие Небесное погибшим!
    ПоручикТетеринъ
  93. Heterosigma Сегодня, 18:54
    в 14 году Камчатское авиапредприятие купило купила АН-26 за 22 миллиона рублей.
    А теперь МО вместо того чтобы потратить на новый самолёт деньги будет выплачивать погибшим 32 семьям по миллиону. (скорее всего)
    Итог:32 миллиона +потеря самолёта + горе и потеря соотечественников ну и репутационные потери + оплата специалистов по расследованию + всякие психологи и прочее прочее.а так же не известен характер груза.Который уверен тоже был порожняком такие рейсы не летают при любой возможности стараются чегонибудь подкинуть на базу.И Потеря опытных лётчиков.
    Heterosigma
    1. Cook Сегодня, 20:01
      А кто вам сказал, что камчадалы новый самолёт купили? Интересно где бы они его взяли. За 22 млн можно только сильно поношенный приобрести. А вообще этот самолёт меганадежный, только освоить его надо как следует, а уж он вывезет. Ошибки многие прощает, и по глиссаде идёт как утюг. Погода скорей всего, если боковик сильный дул, возможно пытался исправить уклонение и приземлился до полосы. Техпричина? Ну не знаю, на таком удалении только внезапный отказ двигателя мог к таким последствиям привести. Тут есть конечно, неприятная особенностью у этого типа самолета: заход на посадку осуществляется на режимах работы двигателя, не защищённых системой автоматического флюгирования. И в случае отказа, если борттехник не зафлюгирует винт вручную от КФЛ-37, на авторотирующем винте реализуется отрицательная тяга, значение которой может достигать до 4 тонн. Плюс если вы хотите добавить режим работающему двигателю, то сначала нужно подубрать закрылки до 15, и только потом дать газ, а то самолет перевернёт. И если все это происходит уже непосредственно у земли, правильно среагировать очень сложно.
      Cook
  94. StarMaster Сегодня, 18:59
    У сына сегодня день рождения, 5 лет пацану, день так хорошо начинался и на тебе. Мои соболезнования, очень жаль людей. Что то не хорошее начинается, в один день наша "Аннушка", утырка травонули, на линии разграничения в ДНР что-то шарахнуло очень не хило, и скакуны объявили о начале новой фазы операции на Донбассе. Хоть бы я сгущал.
    StarMaster
  95. Heterosigma Сегодня, 19:02
    зато ролики при послании президента были хорошие.Аналогов в мире нет....и с экранов каждый день....аналогов в мире нет....аналогов в мире нет......
    Heterosigma
    1. StarMaster Сегодня, 19:07
      А ты телевизор не смотри. Лупи в клаву
      StarMaster
  96. FalconD Сегодня, 19:04
    Слов нет! Летунам - пухом небо, погибшим вечная память!
    Пишу и слезы вытираю! Покойтесь с миром ребята...
    FalconD
  97. KonoGon Сегодня, 19:05
    Кто летел ещё неизвестно - соболезнования семьям погибших.
    А Ил-62 в порядке?
    KonoGon
    1. FalconD Сегодня, 20:10
      Все военные
      FalconD
  98. юра харламов Сегодня, 19:14
    Заход с градиентом.переоценили возможности.свалились.левашовский экипаж.жаль ребят.
    юра харламов
    1. шурави Сегодня, 19:28
      Цитата: юра харламов
      Заход с градиентом.переоценили возможности.свалились.левашовский экипаж.жаль ребят.


      Наши, питерские стало быть.
      Только в армии говорят не по градиенту, а отворотом на расчётный угол.
      шурави
      1. Рашнэйрфорс Сегодня, 20:18
        Шурави вы не правы.Отвороротом на расчётный угол и заход с градиентом это разные понятия.заход на посадку отворотом на расчётный угол как правило применяется выходом на привод или РСБН. Далее в момент прохорд любой из этих РНТ экипаж( лётчик) выполняет отворот на расчётный угол и следует в точку разворота на посадочный( на определённую дальность и в определённый азимут), после чего в этой расчётной точке выполняет разворот на посадочный курс , после выхода на ПК выполняет заход на посад. А вот заход с градиентом выполняется на определённой высоте и выходом на привод. После его прохода экипаж выполняет заход на посадку по крутой нисходящей спирали с расчётной вертикальной скоростью и креном, при этом в зависимости от высоты полёта рассчитывается количество витков с таким расчётом чтобы закончить крайний виток с выходом на ПК и высотой 50-70м( от типа ЛА зависит). Применяется в основном в ПМУ, так как считается визуальным заходом. А вот способ захода на посадку отворотом на расчётный угол как раз предусматривает заход на посадку по приборам с использованием приводов, РСП и систем инструментальной посадки( СПили ИЛС).
        Рашнэйрфорс
  99. Аккорд Сегодня, 19:17
    Земля пухом. Царствие небесное. Соболезнования.
    Аккорд
  100. юра харламов Сегодня, 19:31
    В нашей армии говорят с градиэнтом
    юра харламов
    1. шурави Сегодня, 19:57
      Цитата: юра харламов
      В нашей армии говорят с градиэнтом


      Откройте любую инструкцию экипажу и найдите там градиент.
      В частности, по Ан-26:
      4.3.3. Заход на посадку отворотом на расчетный угол ...............………….50
      шурави
      1. Avis-bis Сегодня, 20:31
        Цитата: шурави
        Цитата: юра харламов
        В нашей армии говорят с градиэнтом


        Откройте любую инструкцию экипажу и найдите там градиент.
        В частности, по Ан-26:
        4.3.3. Заход на посадку отворотом на расчетный угол ...............………….50

        Вы о разных вещах говорите. "Градиент" относится к углу наклона траектории — глиссады или, наоборот, набора высоты; это, скорее, из раздела "пилотирование". А "расчётный угол" это в горизонтальной плоскости и, скорее, вопрос навигационный.
        Avis-bis
        1. Рашнэйрфорс Сегодня, 21:14
          В общем -целом замечание верное. Добавлю ещё раз что заход на посадку с так называемым "максимальным градиентом снижения", как это правильно называется, не определён ни одним руководящим документом за исключением КБП, и такой схемы захода нет ни в одном сборнике АНИ( ни для одного аэродрома), собственно говоря "градиент" даже не определяется как способ захода на посадку( такая чисто военная фишка, продиктованная необходимостью), а вот способ захода на посадку " отворотом на расчётный угол"- описан и учебниками по навигации, рук.доками и прочим. Практически все аэродромы имеют в своей ИПП данный способ. Вообще говоря , основных способов захода на посадку 5
          1. По большой коробочке
          2. По малой коробочке
          3. Двумя разворотами на 180.
          4. С рубежа начала снижения.
          5. Отворотом на расчётный угол.
          Существует ещё такое понятие как визуальный заход( к нему кстати относится и заход с градиентом), это первое чему учат курсанта при обучении лёному делу. Но это уже другой вопрос. И если по теме, то я лично не понимаю какая необходимость была ему заходить с градиентом на аэродроме, где и так плотность охранения что еа земле что в небе очень высока , полосы воздушных подходов постоянно прикрыты вертолётами и БПЛА, особенно при посадках транспортов, на земле охрана, особенно усилили после новогодних обстрелов. Я лично считаю( но не утверждаю конечно) что основной причиной стала ошибка лётчиков( пусть им земля будет пухом) и не потому что они не профессионалы, а элементарно- ОТ УСТАЛОСТИ. Наши недавно на ан30 оттуда вернулись- рассказывают что там просто алес- на ресурс как самолётов так и экипажей всем плевать, задач огромное количество, такое понятие как "боевое напряжение" отсутствует, иногда летают сутками без продыха, невзирая на нормы, определённые ФАППП ГА, более того вечерами тоже отдохнуть не дают- постоянно шмонают полицаи и прочие, всё пьяных ищут. Люди пашут на истощение и спят по очереди за штурвалом. Такие дела. Про тех.неисправность я пока не слишком верю( хоть и не отрицаю) просто я не понимаю что должно случиться чтобы самолёт ан26 грохнулся между ближним и торцом- только отказ двух двигателей или отказ управления, два движка сразу -маловероятно, управление- оно всё на тягах и качалках( это не ту22м3 к примеру), сложно себе представить что там что-то оборволось. Далее-гидросистема, самолёт на посадочном, шасси и механизация полностью выпущены, а на управление гидражка не завязана, оно прямое, следовательно даже её отказ никоим образом на посадку не повлияет( после посадки-да, ведь надо чем-то тормозить), остальные особые случаи ничтожны , чтобы привести к катастрофе. На высоте в 20-30 метров уже никто не обратит внимание ни на отказ курсовой, ни на отказ анероидно-мембранных приборов, АГД и прочее, это всё уже не нужно. Мужики не подумайте я ни в коем случае не кощунствую, погибли крылатые братья и братья по оружию очень больно всегда такие новости воспринимать, просто хочется как-то более-менее попытаться понять причину, ведь если это была ошибка а её спровоцировало банальное недосыпание из-за бесконечных задач, то здесь уже всерьёз необходимо задумываться вообще об организации послеполётного отдыха лётчиков. Про су24 никто не забыл? Ребята взлетали на крыле 69 а причина- дикая нагрузка на экипажи и отсутствие нормальных условий для отдыха.
          Рашнэйрфорс
          1. Рашнэйрфорс Сегодня, 21:21
            Как результат- погиб прекрасный экипаж, профессионалы, настоящие мужчины, а причина- нарушение правил эксплуатации авиатехники. Так и здесь может быть- командир экипажа майор Смирнов, 96 года выпуска, 21 год за штурвалом, летчик 1 класса, пишут что экстра-лётчик, поэтому я уверен , что такой человек из любой особой ситуации может выйти с честью. А тут мог просто потерять контроль от усталости. Плюс выше из Израиля писали что там погода- швах, как вариант попал в сложные условия, упустил контроль за параметрами...... А дальше все всё знают. Ещё раз повторюсь это всего лишь мнение, на истину в последней инстанции не претендую. Погибшим небо пусть будет пухом
            Рашнэйрфорс
    2. Вадим237 Сегодня, 20:21
      В нашей армии критическая нехватка самолётов ВТА.
      Вадим237
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