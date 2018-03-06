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В Сирии разбился Ан-26 ВКС РФ. 32 человека погибли
Департамент информации министерства обороны РФ публикует срочную информацию о крушении военно-транспортного самолёта ВКС РФ в Сирии. Из сообщения:
Известно о том, что самолёт упал, не долетев примерно полкилометра до взлётно-посадочной полосы аэродрома.
Следует изучить обстоятельства крушения вплоть до рассмотрения версии об ошибке пилотов или о нанесении удара по российскому самолёту с земли.
Отмечено, что одной из версий случившегося называется и возможная техническая неисправность самолёта.
Минобороны РФ сообщает о формировании комиссии, которая должна установить причины крушения транспортника.
Данных о том, кто конкретно находился на борту самолёта, потерпевшего крушение близ авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия, на данную минуту (16:50 мск) не приводится.
Добавлено, что огневого воздействия на Ан-26 не было.
6 марта около 15.00 (мск) при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолёта находилось 26 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Известно о том, что самолёт упал, не долетев примерно полкилометра до взлётно-посадочной полосы аэродрома.
Следует изучить обстоятельства крушения вплоть до рассмотрения версии об ошибке пилотов или о нанесении удара по российскому самолёту с земли.
Отмечено, что одной из версий случившегося называется и возможная техническая неисправность самолёта.
Минобороны РФ сообщает о формировании комиссии, которая должна установить причины крушения транспортника.
Данных о том, кто конкретно находился на борту самолёта, потерпевшего крушение близ авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия, на данную минуту (16:50 мск) не приводится.
Добавлено, что огневого воздействия на Ан-26 не было.
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