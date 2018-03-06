В Вене осквернён памятник советским воинам

Трусливые негодяи облили постамент памятника чёрной краской, у основания которого лежат венки и цветы, возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт вандализма был совершен всего лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи – 10 января 2018 года. В МИД Австрии направлена нота протеста.

Вызывает глубокое разочарование, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удаётся ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов, последовательно на него нападающих. Всё больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма – это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей.

Неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам в столице Австрии. Речь идёт о монументе в центре Вены – на площади Шварценбергплац. Он был воздвигнут в память об освобождении Австрии от нацизма. Информацию об осквернении памятника павшим советским бойцам публикует российское посольство в Вене.Из заявления представителей российской внешнеполитической миссии в Австрии:Отмечено, что вандалы явно ставили перед собой провокационную задачу по внесению негатива в российско-австрийские отношения. Примечательно, что новый акт вандализма (редкий, кстати, для Австрии) произошёл через несколько дней после визита в Россию федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.Посольство России в Вене: