21:17 06 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

В Вене осквернён памятник советским воинам

Неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам в столице Австрии. Речь идёт о монументе в центре Вены – на площади Шварценбергплац. Он был воздвигнут в память об освобождении Австрии от нацизма. Информацию об осквернении памятника павшим советским бойцам публикует российское посольство в Вене.

В Вене осквернён памятник советским воинам


Из заявления представителей российской внешнеполитической миссии в Австрии:
Трусливые негодяи облили постамент памятника чёрной краской, у основания которого лежат венки и цветы, возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт вандализма был совершен всего лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи – 10 января 2018 года. В МИД Австрии направлена нота протеста.



Отмечено, что вандалы явно ставили перед собой провокационную задачу по внесению негатива в российско-австрийские отношения. Примечательно, что новый акт вандализма (редкий, кстати, для Австрии) произошёл через несколько дней после визита в Россию федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Посольство России в Вене:
Вызывает глубокое разочарование, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удаётся ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов, последовательно на него нападающих. Всё больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма – это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей.

Использованы фотографии: Посольство РФ в Австрии
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Сергей Медведев Сегодня, 17:22
    Мерзкая пакость проигравших...
    Сергей Медведев
    1. Maksus Сегодня, 17:41
      Вы про граждан 404?
      Maksus
      1. Svarog Сегодня, 17:59
        Цитата: Maksus
        Вы про граждан 404?

        Нужен закон, согласно которому, за осквернение памятников советским войнам, Россия будет анально карать осквернителей, при этом вывозя на свою территорию.. Будет принят закон- значит всё законно. Вот кто в роли палача исполнителя будет .. тут еще доработать нужно.. можно даже европейцев подключить.. и Европа в этом отношении сразу нас поддержит.
        Svarog
        1. Монос Сегодня, 19:11
          С-с-су..и толерантные!!! Дождутся - напомним!
          Монос
    2. влад66 Сегодня, 17:51
      Цитата: Сергей Медведев
      Мерзкая пакость проигравших...

      Хохлам бандерлогам безвиз дали вот и пакостят ушлепки.
      влад66
      1. solzh Сегодня, 18:28
        Цитата: влад66
        Цитата: Сергей Медведев
        Мерзкая пакость проигравших...

        Хохлам бандерлогам безвиз дали вот и пакостят ушлепки.

        Почему вы решили, что это рук хохлов? В Австрии своих гадов хватает. Моё мнение - это дело рук австронацистов, сторонников и последователей ё...того фюрера
        solzh
      2. DEZINTO Сегодня, 19:00
        Мне тоже кажется что там жёлто-синие пятки сверкали в ночи.....
        Ну болезные они что поделать.... request
        Как обычно, ночью, чуток краски брызгнули и по газам...а то там всё таки нормальная полицая могут принять, и посадить, и слава-кукареку не прокатит....
        DEZINTO
    3. Kisso4kin Сегодня, 19:24
      Фашизм с ними на всегда. Любители шагать вперед с чубим членом во рту...
      Kisso4kin
  2. taiga2018 Сегодня, 17:24
    родина гитлера решила напомнить о себе...
    taiga2018
    1. Greenwood Сегодня, 18:55
      Да какая Родина Гитлера, австрийцы законопослушные люди. Это хохлы заезжие гадят полюбасу.
      Greenwood
  3. Angel_and_Demon Сегодня, 17:27
    Вызывает глубокое разочарование, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удаётся ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов, последовательно на него нападающих. Всё больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма – это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей.
    толерастия в действии, но ничего, беженцы им еще покажут, и научат любить родину
    Angel_and_Demon
  4. faiver Сегодня, 17:31
    полиция разберется
    faiver
  5. Александр 3 Сегодня, 18:06
    За деньги могут делать всё что угодно,только друг друга ласкают по призванию.
    Александр 3
  6. МИХАН Сегодня, 19:02
    Боятся они нас мужики , что мы опять придем (а может и хотят этого , делая такие пакости..)
    Вот на танке ,думаю от души написали устав , от вранья и травли

    Главное , чтобы мы и наши дети,внуки помнили ..
    Мы выше их по Духу и силе , вот и злятся ..
    МИХАН
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:07
      Не злится они Виталий, а бесятся от бессилия своего! Потому и гадят втихаря, и воюют с историей!
      Геркулесыч
      1. МИХАН Сегодня, 20:54
        Цитата: Геркулесыч
        Не злится они Виталий, а бесятся от бессилия своего! Потому и гадят втихаря, и воюют с историей!

        Да уж историю нашу вертят в разные стороны..!
        И МЕРТВЫЕ ВСТАНУТ С ЖИВЫМИ...Помните предсказание о России..?



        Не было такого нигде в мире ..
        МИХАН
  7. ротмистр Сегодня, 19:05
    Сдается мне, что евроукры стараются.
    ротмистр
  8. APASUS Сегодня, 19:05
    Все события прекрасно вписываются в стратегию запугивания европейцев злой Россией.Пропаганда дает о себе знать,это такая своеобразная месть
    APASUS
  9. Геркулесыч Сегодня, 19:06
    Памятник то сдачи не даст, к сожалению! Только нечтожества и подонки на такое способны.
    Геркулесыч
  10. Гардамир Сегодня, 19:34
    А что все так возбудились? Страна в которой вешают памятные доски пособникам нацистов, где Красную Звезду исковеркали, где в День Победы носят не символы победы, а саксонские полоски, где вся власть молится на Запад, чем вы все недовольны?
    Гардамир
  11. d1975 Сегодня, 19:36
    Цитата: Геркулесыч
    Памятник то сдачи не даст, к сожалению! Только нечтожества и подонки на такое способны.

    Ну закон то уже просто назрел , сколько ещё надо осквернить памятников , чтобы наши законотворцы работать начали .
    d1975
  12. ушкуйник Сегодня, 20:52
    . Не ведая того, что натворили, осквернившие памятник погибшим воинам. Замахнувшись на святыню, обрекли себя эти "человеки" на вечные страдания, от того негатива, который будет им адресован нормальными людьми. приходящих поклониться погибшим воинам. Вот так и останутся на веки: вечная память о воинах и вечные страдания душ мерзких пакостников. Царства небесного погибшим воинам. Нельзя глумиться над памятью ушедших в мир иной. Их души не принадлежат живым людям.
    ушкуйник
Картина дня