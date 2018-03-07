На Украине снова объявлена большая распродажа госсобственности

В минувшую пятницу президент Украины Пётр Порошенко подписал очередной закон о приватизации. На этот раз, как отметили эксперты, украинское государственное имущество будут «продавать с молотка в соответствии с английским правом». К госимуществу нынешняя киевская власть подступается не в первый раз. В какой-то мере это уже стало некой весенней забавой, поскольку реализация подобных законов, как правило, заявляется в марте. А потом всё упирается в алчность украинских чиновников, путающихся в стремлении пополнить бюджет страны и желании самим разжиться на госимуществе.На этот раз в Киеве замахнулись на «большую приватизацию». Фонд госимущества Украины (ФГИУ) до 2020 года собирается выставить на продажу около тысячи госпредприятий. Среди них есть 20 крупных – вроде печально известного по прошлым попыткам приватизации Одесского припортового завода.На продажу выставят несколько теплоэлектростанций и областных энергетических компаний, ведущую энергогенерирующую компанию Украины ОАО «Центрэнерго», Запорожский алюминиевый комбинат, завод по производству минеральных удобрений «Сумыхимпром» и прочих долгожителей украинской приватизации.Дело в том, что многие из этих объектов и ранее входили в планы приватизации, но не были должным образом подготовлены к торгам. В одних случаях, как это было с Одесским заводом, их цену стремились сбить до бросовой, но не смогли, в других – конфликты интересов соискателей госимущества надолго заморозили возможные сделки.Как бы то ни было, но серьёзных поступлений в бюджет доходов от приватизации не было на Украине с 2005 года. Например, в прошлом году от продажи государственных предприятий в украинскую казну поступило немногим более 3 млрд. гривен, хотя в плане замахивались аж на 17 миллиардов. Новые аппетиты украинского правительства поднялись теперь до 22 миллиардов, но уже не гривен, а самых настоящих американских долларов.Кроме прочего, на продажу выставляют порядка 400 объектов так называемой «малой приватизации». С молотка пойдут детские лагеря, кинотеатры, магазины и даже корабли. На них будут оттачивать новый закон, в котором теперь появилось важное новшество. Возможные споры между претендентами на госимущество можно будет рассматривать не в местных инстанциях, а в международном коммерческом арбитражном суде, работающем на принципах прецедентного английского права.Это – реверанс в адрес западных иностранных инвесторов, которых власти в Киеве приглашают к приватизации украинских предприятий. Для них всё самое «сладкое и тёплое». Кого украинские власти категорически не хотят видеть на приватизационных аукционах, так это компании и граждан Российской Федерации.Для «компаний государства-агрессора» в законе специально введены особые ограничения. Как отметил в комментарии для СМИ заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов: «Есть запрет на участие российского государства, на участие компаний, в которых российское государство имеет существенную долю, также есть норма, что не может быть более 10% бенефициаров, связанных с российским государством.– Чиновник особо подчеркнул, – мы не хотим, чтобы сюда заходил российский государственный капитал, компании, связанные с российским правительством. Поскольку мы же понимаем, что «Газпром» или «Роснефть» – это не бизнес. Это экономическое оружие России».Оружие оружием, но финансовое благополучие части объектов приватизации прямо связано с их сотрудничеством с «компаниями страны-агрессора». Тот же Сумской химический завод делал минеральные удобрения из российского природного газа, а припортовый завод в Одессе стал одним из самых крупных химических предприятий Украины, благодаря переработке аммиака, поставляемого по продуктопроводу «Тольятти — Горловка — Одесса» российской компанией «Тольяттиазот».Впрочем, запрет на участие российских компаний носит скорее пропагандистский характер. В законе 2016 года «государству-агрессору» тоже была посвящена целая новелла запретов. Однако в прошлом году, по данным украинской Государственной службы статистики, Россия вошла в первую тройку стран по объему прямых инвестиций в украинскую экономику. (Кипр – 25,5% в структуре иностранных инвестиций, Нидерланды – 16,2%, Россия – 11,4%.)Эксперты отмечают, что и в первом (Кипр) и во втором (Нидерланды) случаях речь идёт об инвестициях через оффшоры. В такой схеме конечные бенефициары не очевидны, в большой степени вероятности это тоже могут быть российские компании, заинтересованные в докапитализации своих ранее приобретённых активов.В любом случае российские компании могут использовать свои оффшорные структуры и принять участие в приватизационных сделках на Украине. Местным политикам это очень не нравится. Недавно, как сообщила немецкая DW, руководитель депутатской фракции «Народный фронт» Максим Бурбаки потребовал от Антимонопольного комитета Украины пересмотреть решения по покупке ООО «ВС Энержи Интернешнл Украина» более 50 процентов акций энергоснабжающей компании «Черновцыоблэнерго».Речь по сути идёт о национализации активов группы «ВС Энержи», бенефициарами которой являются несколько российских бизнесменов. Заявления, подобные тому, что сделал Бурбаки, прозвучали и от других региональных депутатов. Ведь среди активов ВС «Энержи» есть ещё десять областных энергетических компаний, включая «Киевоблэнерго».Вменяемые украинские политики (есть там и такие) отвергают популистский подход депутата Бурбаки и его сторонников. Они понимают, что вольное обращение с чужой собственностью навсегда отвадит инвесторов от страны. Тем более, в мире уже известны подобные случаи. Чаще всего в этой связи вспоминают историю гражданина США украинского происхождения Вадима Сегала.Управляющий инвестиционной фирмой в Нью-Йорке Сегал вложился в свою бывшую родину и за 50 млн. долларов построил соевый завод. Новое предприятие приглянулось миллиардеру Дмитрию Фирташу, и он его попросту прибрал себе. В ответ на захват своей собственности Сегал обратился за защитой в местные суды и к украинскому правительству, но это не помогло. Больше того, стараниями Фирташа Интерпол выпустил ордер на арест Сигала, обвинив его в мошенничестве.Эта история (а она не уникальна для Украины) показывает инвесторам, что не стоит надеяться на справедливое отношение местных правоохранительных органов к разрешению бизнес-споров. Вот почему в новом законе прописали процедуру рассмотрения теперь таких конфликтов в международном коммерческом арбитражном суде.На Украине новый порядок рассмотрения споров преподносят, как прорыв в цивилизацию. На самом деле это вынужденная мера противодействия тотальной коррупции украинских чиновников. Без международной защиты от них западные инвесторы вряд ли станут обсуждать предложения украинского правительства по приватизации госимущества Украины.Это не единственное препятствие в реализации программы приватизации. Эксперты отмечают, что в ней не заинтересованы высшие украинские чиновники. Сегодня они полностью контролируют финансовые потоки госпредприятий, не забывая при этом себя любимых. Приватизация может лишить их такой обильной кормушки.Не случайно в последние годы планы приватизации украинской госсобственности не выполняются совсем. Например, после Майдана, в 2014 году, тогдашний премьер Украины Арсений Яценюк грозился провести самую масштабную приватизацию за последние 20 лет.Тот план выполнили всего на 0,3%.В следующем году показатель по приватизации поднялся до 1%. Рекордным в этом плане был 2017 год – почти 18 процентов. Однако даже этот рекорд стал всего лишь подтверждением того, что чиновники не торопятся выпустить из своих рук приносящую им немалые барыши государственную собственность.Амбициозный план новой приватизации, по мнению экспертов, столкнётся с теми же самыми проблемами и превратится в новый бесконечный сериал невыполненных обещаний.