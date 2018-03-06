21:17 06 марта
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"Газпром" проложил 50% морского участка газопровода "Турецкий поток"

«Газпром» завершил укладку половины морского участка газопровода «Турецкий поток», заявили в пресс-службе South Stream Transport B.V., которая обеспечивает реализацию проекта.

Завершилась укладка 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день уложено более 930 км газопровода в Чёрном море суммарно по двум ниткам
— приводит РИА Новости сообщение.

"Газпром" проложил 50% морского участка газопровода "Турецкий поток"



Отмечается, что судно, «осуществляющее глубоководную укладку «Турецкого потока», прошло в первой половине дня контрольную точку 706 км первой нитки газопровода».

По второй нитке 224 км газопровода были построены в 2017 году
— добавили в компании.

Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года судном Audacia. 23 июня 2017 года судно Pioneering Spirit продолжило укладку на глубоководном участке и далее осуществляло трубоукладочную кампанию по утвержденному маршруту в круглосуточном режиме.

Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

Использованы фотографии: © «Газпром»
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Комментарии 48

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  1. МИХАН Сегодня, 17:42
    Быстро строят , вот технологии то какие сейчас..! Будем Европу прессовать ,с Турцией ..
    МИХАН
    1. seti Сегодня, 17:48
      СП-2 построят еще быстрее. Все уже почти готово. Только отмашка сверху. Но 100 пудов весной где то в мае она начнется.
      seti
      1. Piramidon Сегодня, 18:55
        Цитата: seti
        СП-2 построят еще быстрее. Все уже почти готово. Только отмашка сверху. Но 100 пудов весной где то в мае она начнется.

        В мае в Европе потеплеет и они опять начнут кочевряжиться.
        Piramidon
        1. 30 вис Сегодня, 20:23
          Если , я ,правильно понимаю главный потребитель газа промышленность . Все металлургические и прочие энергоёмкие производства . Электростанции и тому подобное .
          30 вис
        2. МИХАН Сегодня, 21:12
          Цитата: Piramidon
          Цитата: seti
          СП-2 построят еще быстрее. Все уже почти готово. Только отмашка сверху. Но 100 пудов весной где то в мае она начнется.

          В мае в Европе потеплеет и они опять начнут кочевряжиться.

          А холода и снегопады запомнили..У них там ведь все из фанеры ! хе хе Камины и т.д.ха ха ха
          МИХАН
      2. виктор н Сегодня, 19:06
        Это - передний край российской экономики на сегодня.
        виктор н
      3. 210окв Сегодня, 19:13
        Вот не знаю,чему тут радоваться.Во времена СССР этому бы событию уделили бы несколько строчек в газете "Труд"Ну просто масштабы несопоставимые..Например газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород",если брать например отрасль.Или строительство Орско-Халиловского комбината...Измельчала экономика.
        Цитата: seti
        СП-2 построят еще быстрее. Все уже почти готово. Только отмашка сверху. Но 100 пудов весной где то в мае она начнется.
        210окв
    2. влад66 Сегодня, 17:54
      Цитата: МИХАН
      Будем Европу прессовать ,с Турцией

      Угу султаша уже давно Европу прессует.... Беженцами. laughing
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 21:15
        Цитата: влад66
        Цитата: МИХАН
        Будем Европу прессовать ,с Турцией

        Угу султаша уже давно Европу прессует.... Беженцами. laughing

        Беженцы скоро обратно побегут от холода.. laughing Да и ЕС не до них сейчас..Мерзни мерзни волчий хвост.. wassat
        МИХАН
  2. assa67 Сегодня, 17:49
    ускоряются...только вчера-позавчера заявляли о 40%....лишь бы снова осман-паша не подгадил
    assa67
    1. XXXIII Сегодня, 18:01
      Цитата: assa67
      ускоряются...только вчера-позавчера заявляли о 40%....лишь бы снова осман-паша не подгадил
      Денюжку то они любят, вот когда это можно было подумать, что члену нато проведут газ из России.....Скора так и Америка трубу кинет через Аляску.... belay
      XXXIII
      1. assa67 Сегодня, 18:04
        прошу прощения,куда кинет? hi
        assa67
        1. XXXIII Сегодня, 18:49
          Цитата: assa67
          прошу прощения,куда кинет? hi
          В Россию, куда ж еще.... laughing
          XXXIII
      2. с-т Petrov Сегодня, 18:29
        что члену нато проведут газ из России.....


        с-т Petrov
        1. Васян1971 Сегодня, 20:48
          Цитата: с-т Petrov
          что члену нато проведут газ из России.....



          М-дя.... А потом "труба пришла" Советскому Союзу recourse Во, как оно бывает-то!
          Васян1971
  3. Симон Сегодня, 17:53
    Тянутся, тянутся по потихонечку ниточки газовые в Европу yes Скоро Украина будет кизяками топить печки wink
    Симон
    1. taiga2018 Сегодня, 18:24
      Цитата: Симон
      Скоро Украина будет кизяками топить печки

      чего чего,а вот дерьма у них достаточно...
      taiga2018
    2. 30 вис Сегодня, 20:24
      Последняя промышленность на Украине здохнет .
      30 вис
  4. ЖИГАН Сегодня, 17:57
    Эх заживём... laughing МИХАН уже потные ладошки в предвкушении барышей потирает wassat
    ЖИГАН
    1. с-т Petrov Сегодня, 19:23
      Михану то в плюс будет (и детям его и внуки с этой трубы будут получать деньги), но вам останется только Польша и Прибалты полуторамиллионики для сжиженного газа.

      Так что убавляйте смайлы, это фиаско. Вашим санкциям, как говорится: "ТРУБА от Газпрома"

      с-т Petrov
      1. ЖИГАН Сегодня, 19:55
        Кому вам?... Всю жизнь в России и пишу отсюда же! smile На флаг как быки на тряпку кидаетесь no бывает и британский request даже не знаю как с этим бороться... А выше сарказм был, про эх заживём! wink от осла уши михану и вам а не плюсы от этих труб! yes
        ЖИГАН
  5. Lightning Сегодня, 18:12
    Что-то труба маленькая какая-то. Меньше метра наверное в диаметре. Как то несерьезно для энергетического оружия winked
    Lightning
    1. APASUS Сегодня, 18:53
      Цитата: Lightning
      Что-то труба маленькая какая-то. Меньше метра наверное в диаметре. Как то несерьезно для энергетического оружия winked

      Турецкий поток» станет первым морским газопроводом с диаметром труб 81 см, который будет уложен на глубину более 2 км.

      А теперь представьте ,там будет давление в 200 атмосфер
      APASUS
  6. voyaka uh Сегодня, 18:14
    В Турцию идет газопровод из Азербайджана.
    Газопровод из Туркменистана, теперь газопровод из России.
    Зачем Южной Европе столько газа?
    voyaka uh
    1. ЖИГАН Сегодня, 18:19
      Тут надо вопрос по другому поставить, зачем он России? Вот и тянут во все стороны.... Беда, однако sad
      ЖИГАН
    2. XXXIII Сегодня, 18:55
      Цитата: voyaka uh
      В Турцию идет газопровод из Азербайджана.
      Газопровод из Туркменистана, теперь газопровод из России.
      Зачем Южной Европе столько газа?
      К вам поближе хотят приблизится, чтоб реверсом через вас очищать газ от темных сил.... wassat
      XXXIII
      1. voyaka uh Сегодня, 18:57
        У нас своего газа полно открыли. Не очень понятно, куда
        его девать? recourse - избыток на рынке.
        voyaka uh
        1. XXXIII Сегодня, 19:04
          Цитата: voyaka uh
          У нас своего газа полно открыли. Не очень понятно, куда
          его девать? recourse - избыток на рынке.
          Это как посмотреть, избыток в добыче, но не в потребление.... yes Вы еще сами не сели полностью на газовую иглу, но дело времени.... yes
          XXXIII
          1. voyaka uh Сегодня, 19:09
            "Вы еще сами не сели полностью на газовую иглу"///

            Вот и у нас побаиваюся, что когда халявные деньги "пойдут из-под земли",
            то наша инновационня экономика просядет...
            voyaka uh
            1. XXXIII Сегодня, 19:52
              Цитата: voyaka uh
              "Вы еще сами не сели полностью на газовую иглу"///

              Вот и у нас побаиваюся, что когда халявные деньги "пойдут из-под земли",
              то наша инновационня экономика просядет...

              Да читал об этом, тут я согласен, легкие деньги могут изменить равновесие.... yes
              XXXIII
        2. виктор н Сегодня, 19:10
          А вы топите. топите.
          виктор н
    3. APASUS Сегодня, 19:01
      Цитата: voyaka uh
      Зачем Южной Европе столько газа?

      Германия недавно приняла новую экологическую стратегию,это практически автоматически будет касаться всего ЕС.
      Будут закрыты все котельные и электростанции не соответствующие новому стандарту экологии они будут переведены на газ.Будет расширена гамма альтернативных источников.Опять же будут отдаваться предпочтения энергии из возобновляемых источников
      APASUS
    4. виктор н Сегодня, 19:12
      Часть газа будет халяльной, другая - кошерной.
      виктор н
    5. Lek38 Сегодня, 19:14
      Потребление газа в самой Турции 53 млд куб.метров .Греция 27 млд куб.метров ,Италия больше 100 млд куб.метров примерно .
      Аз-ан 16 млд куб.метров до 30-ти могут довести 2026 году
      Россия 31 млд куб.метров Турецкий поток .
      Потребление газа растёт в Европе .
      Просто у меня вопрос ,зачем нужно странам вроде России и Аз-на из своего кармана ,строить трубопроводы ,чтоб Европа получала газ .Пусть раскошелятся это им нужен газ
      Lek38
      1. voyaka uh Сегодня, 19:18
        Газ нашел не только Израиль (просто Израиль - первый).
        В шельфе восточного Средиземноморья обнаружили полно газа.
        Египет, Израиль, Ливан, Сирия, Кипр греческий, Кипр турецкий, возможно сама Турция -
        у всех будет газ.
        voyaka uh
        1. Lek38 Сегодня, 19:41
          А сколько там запасов ? Надеюсь так и будет и больше природных ресурсов останется у нас в своей стране .А то продают дешевле и сами миллиарды в трубу вкладывают.
          Lek38
          1. voyaka uh Сегодня, 19:46
            Развивать надо новейшие техологии, а не добычу ресурсов.
            Ресурсы - низ технологической цепочки. К тому же постоянно меняются:
            был лес, потом уголь, сейчас газ/нефть. Через 30 лет будет что-то другое.
            И запасы газа станут не нужны, как запасы угля во многих странах. Он есть, но
            его трудно продать.
            voyaka uh
            1. XXXIII Сегодня, 20:07
              Цитата: voyaka uh
              Развивать надо новейшие техологии, а не добычу ресурсов.
              Ресурсы - низ технологической цепочки. К тому же постоянно меняются:
              был лес, потом уголь, сейчас газ/нефть. Через 30 лет будет что-то другое.
              И запасы газа станут не нужны, как запасы угля во многих странах. Он есть, но
              его трудно продать.

              Тут дело все в кпд, атомные ресурсы пока самые эффективные и дешевые....
              XXXIII
            2. Васян1971 Сегодня, 20:54
              Цитата: voyaka uh
              Ресурсы - низ технологической цепочки.

              Да. Но без них - никуда. request
              Редкоземельные металлы, энергия, вода, рабочие руки, наконец. И почему-то на поставщиков ресурсов принято смотреть эдак свысока-пренебрежительно. Но стоит прекратиться поставкам, так сразу рушится если не всё, то многое.
              Хорошо, конечно, когда круглый год лето и не надо париться насчёт всякого-разного сопутствующего суровым природным условиям. Но не у всех же такая перемога!
              Васян1971
        2. engenius Сегодня, 20:42
          Только вести все будут через Сирию! А в Сирии Газпром нарисуется, как только успокоятся ситуацию с гражданской войной, точнее нейтрализуют зоны контролируемые США и их карманным оплотами ССА..
          engenius
      2. XXXIII Сегодня, 20:00
        Цитата: Lek38
        Просто у меня вопрос ,зачем нужно странам вроде России и Аз-на из своего кармана ,строить трубопроводы ,чтоб Европа получала газ .Пусть раскошелятся это им нужен газ

        Так они и оплачивают трубу, они ведь тем самым уменьшают стоимость газа на выходе у себя. Санкции тоже пытались ввести против европейский компаний, которые финансируют и прокладывают трубу, бумага с надписью «Nord Stream 2» на многих столах полежала.... laughing
        XXXIII
        1. Анти-Корр. Сегодня, 20:16
          Цитата: XXXIII
          Так они и оплачивают трубу, они ведь тем самым уменьшают стоимость газа на выходе у себя.

          Откуда такая инфа? Вы что -нибуь про танснефтегаз слышали, а про тимченские оффшоры? про ненасытные "дочки" газпрома? А самое интересное , как так получается , что ФРГ декларирует объём газа , закупленный в РФ в 2 раза больший, чем декларирует газпром? И где деньги?
          Анти-Корр.
          1. XXXIII Сегодня, 21:13
            Цитата: Анти-Корр.
            Цитата: XXXIII
            Так они и оплачивают трубу, они ведь тем самым уменьшают стоимость газа на выходе у себя.

            Откуда такая инфа? Вы что -нибуь про танснефтегаз слышали, а про тимченские оффшоры? про ненасытные "дочки" газпрома? А самое интересное , как так получается , что ФРГ декларирует объём газа , закупленный в РФ в 2 раза больший, чем декларирует газпром? И где деньги?
            В гугле поискать можно о северном потоке-2.
            Для реализации проекта была создана компания «New European Pipeline AG». В состав акционеров вошли:
            «Газпром» — 51 %,
            «E.ON», «Shell», «BASF»/«Wintershall», «OMV» — по 10 %,
            «ENGIE» — 9 %.
            В комитет акционеров проекта войдут по одному представителю миноритарных акционеров.
            Капитальные затраты на строительство двух новых ниток «Северного потока» оцениваются в 8 млрд евро. Общие затраты, включая стоимость проектного финансирования, — 9,9 млрд евро. Из них 70 % будет привлечено в виде проектного финансирования, а остальное выделят акционеры.
            После запрета в сентябре 2016 антимонопольной службы Польши на строительство, инвесторы решили оформить владение проектом на Газпром и обеспечивать проект заказами и кредитами из Евросоюза.
            22 февраля 2017 года между Nord Stream 2 AG и компанией Allseas было заключено соглашение по обеспечению мощностей для морской трубоукладки газопровода «Северный поток — 2». Согласно соглашению, Allseas (швейцарская компания)в течение 2018 и 2019 годов обеспечит укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трёх трубоукладочных судов — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.
            А самое интересное , как так получается , что ФРГ декларирует объём газа , закупленный в РФ в 2 раза больший, чем декларирует газпром?
            Есть пруфы или документы, не думаю что такая компания как Газпром может быть шаражкой на бумаге... no


            И где деньги?
            request У меня их нет.... feel
            XXXIII
    6. Васян1971 Сегодня, 20:49
      Цитата: voyaka uh
      Зачем Южной Европе столько газа?

      А шобы было!
      Васян1971
  7. 16112014nk Сегодня, 18:18
    Цитата: voyaka uh
    Зачем Южной Европе столько газа?

    Хорошего газа много не бывает. Катар тоже мечтает свой газ пустить.
    16112014nk
    1. ivanec Сегодня, 18:25
      одно дело-"пускать газ", а другое дело -продавать!
      ivanec
  8. Геркулесыч Сегодня, 19:10
    Раньше, на пару лет раньше нужно было его строить! Да и охранять придется самим -туркам и прочим натовцам не на йоту не верю!
    Геркулесыч
    1. Васян1971 Сегодня, 21:02
      Цитата: Геркулесыч
      Да и охранять придется самим -туркам и прочим натовцам не на йоту не верю!

      Да им, походу и турки не очень-то верят.
      Васян1971
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