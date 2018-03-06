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"Газпром" проложил 50% морского участка газопровода "Турецкий поток"
«Газпром» завершил укладку половины морского участка газопровода «Турецкий поток», заявили в пресс-службе South Stream Transport B.V., которая обеспечивает реализацию проекта.
Отмечается, что судно, «осуществляющее глубоководную укладку «Турецкого потока», прошло в первой половине дня контрольную точку 706 км первой нитки газопровода».
Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года судном Audacia. 23 июня 2017 года судно Pioneering Spirit продолжило укладку на глубоководном участке и далее осуществляло трубоукладочную кампанию по утвержденному маршруту в круглосуточном режиме.
Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
Завершилась укладка 50% морского участка газопровода «Турецкий поток». На сегодняшний день уложено более 930 км газопровода в Чёрном море суммарно по двум ниткам— приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что судно, «осуществляющее глубоководную укладку «Турецкого потока», прошло в первой половине дня контрольную точку 706 км первой нитки газопровода».
По второй нитке 224 км газопровода были построены в 2017 году— добавили в компании.
Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года судном Audacia. 23 июня 2017 года судно Pioneering Spirit продолжило укладку на глубоководном участке и далее осуществляло трубоукладочную кампанию по утвержденному маршруту в круглосуточном режиме.
Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
Использованы фотографии: © «Газпром»
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