21:24 06 марта
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Сторонники "михомайдана" решили создать «Силы обороны Украины»

Разогнанные полицией сторонники Михаила Саакашвили после сноса палаточного городка под Верховной Радой в Киеве объявили о создании Сил обороны Украины и Комитета национального спасения, написали они в заявлении движения в Facebook.

Сторонники "михомайдана" решили создать «Силы обороны Украины»


В штабе движения «Освобождение» отметили, что расценивают действия полиции, силой разогнавшей протестующих, как «попытку власти запугать общество и втянуть в гражданское противостояние в центре Киева тех, кого не запугаешь».


"Освобождение" создает Силы обороны Украины, чтобы не позволять путинским ставленникам терроризировать украинское общество и быть готовыми отразить возможное наступление российской армии, которая будет защищать подконтрольный Кремлю олигархический режим управления Украины
— заявили организаторы.

Напоминаем, что 3 марта полиция взяла штурмом палаточный городок перед зданием Верховной Рады в Киеве, в котором находились сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Тогда в отделения полиции были доставлены более 100 человек. В палатках сотрудники правоохранительных органов нашли девять гранат РГД-5, пять дымовых шашек и коктейли Молотова, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: Gleb Garanich / REUTERS
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Комментарии 36

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  1. assa67 Сегодня, 18:16
    еще одна толпа дебилоидов образовалась....и почему-то Путин их разогнал с площади...мозги совсем набекрень..а как же утверждение ,что галстукоед ставленник Москвы?куда не плюнь-везде наши laughing
    assa67
    1. volodya Сегодня, 18:30
      Там и так этих сил, плюнуть некуда, самообороны, обороны,правосеки, гомосеки, титушки! Всё ,запутался!
      volodya
      1. Zoldat_A Сегодня, 18:38
        Цитата: volodya
        Там и так этих сил, плюнуть некуда, самообороны, обороны,правосеки, гомосеки, титушки! Всё ,запутался!

        good У меня уже рот смеяться над ними не растягивается - устал...
        Zoldat_A
        1. cniza Сегодня, 18:42
          Цитата: volodya
          Там и так этих сил, плюнуть некуда, самообороны, обороны,правосеки, гомосеки, титушки! Всё ,запутался!

          Все хотят руководить и командовать , только исполнять некому. lol
          cniza
        2. volodya Сегодня, 18:48
          Цитата: Zoldat_A
          У меня уже рот смеяться над ними не растягивается - устал...

          Только что прочитал на яндекс, Собчак попросила у Украины разрешения съездить в Крым, наверное будет просить, чтобы голосовали за неё! Просто анекдот какой то! Так что и у нас хохмачей хватает!
          volodya
          1. Zoldat_A Сегодня, 18:54
            Цитата: volodya
            Только что прочитал на яндекс, Собчак попросила у Украины разрешения съездить в Крым, наверное будет просить, чтобы голосовали за неё! Просто анекдот какой то!

            Может, Украина ещё нам настоятельно порекомендует за Собчачку проголосовать? Во когда посмеёмся.....
            Zoldat_A
          2. Ретвизан 8 Сегодня, 19:10
            Для полного комплекта, на политическом олимпе Украины очень не хватает такой дур@,как Собачак.
            Ретвизан 8
            1. Zoldat_A Сегодня, 19:51
              Цитата: Ретвизан 8
              Для полного комплекта, на политическом олимпе Украины очень не хватает такой дур@,как Собачак.

              Даёшь Собчачку в президенты Незалежной!!!!!! В каких только махинациях с выборами президентов по всему миру Россия не участвовала.... Вот только в Незалежной ещё принять участие не успели... Может, пора?
              Zoldat_A
        3. Офицер запаса Сегодня, 19:46
          1918 год. На территории, называемой УНР, кого только не было – войска гетмана Скоропадского, РККА, ВСЮР, Войско Польское, Германия, махновцы, зелёные повстанцы, разнообразные банды.
          И все считали себя хозяевами. Сто лет прошло. И опять все то же самое?
          Офицер запаса
      2. МИХАН Сегодня, 18:41
        Цитата: volodya
        Там и так этих сил, плюнуть некуда, самообороны, обороны,правосеки, гомосеки, титушки! Всё ,запутался!

        У них там всегда так было когда у нас смута начиналась , потом Россия порядок наводит! soldier

        Сколько всего пограбили, разрушили , ведь всем Союзом строили , надеялись ..Эх хуторяне!
        МИХАН
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:37
      Цитата: assa67
      и почему-то Путин их

      это еще хорошо что на алименты не подают
      Angel_and_Demon
      1. cniza Сегодня, 18:44
        Ещё не вечер , подадут и потребуют компенсации за все то что они разрушили в эти 4 года , скоро подадут.
        cniza
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:50
          Цитата: cniza
          скоро подадут.

          и за всех детей рожденных за 4 года?
          Angel_and_Demon
    3. влад66 Сегодня, 18:47
      Освобождение" создает Силы обороны Украины, чтобы не позволять путинским ставленникам терроризировать украинское общество и быть готовыми отразить возможное наступление российской армии, которая будет защищать подконтрольный Кремлю олигархический режим управления Украины

      Короче агенты Путина разогнали других агентов Путина и будут защищать от третьих агентов Путина. belay
      Дурдом, а не государство. fool
      влад66
    4. 210окв Сегодня, 19:07
      Я вот тоже смотрю...Ведь большинство этих людей родились в СССР,получили образование и воспитание...Куда все улетучилось?"Нашими" теперь их могут назвать лишь врачи-психиатры..
      Цитата: assa67
      еще одна толпа дебилоидов образовалась....и почему-то Путин их разогнал с площади...мозги совсем набекрень..а как же утверждение ,что галстукоед ставленник Москвы?куда не плюнь-везде наши laughing
      210окв
    5. Ierarh Сегодня, 19:10
      Сценарий гражданской войны - От Куев до самых до окраин запущен...
      Ierarh
    6. сибиралт Сегодня, 19:29
      Мало вна Украине банд, будет еще одна. lol
      сибиралт
  2. Комментарий был удален.
  3. Дормидонт Сегодня, 18:16
    Наблюдение за этим биомусором настолько же увлекательно, как наблюдение за копошением гельминтов в банке с анализами
    Дормидонт
  4. Балу Сегодня, 18:22
    Кровавый цирк продолжается, когда же этих всех майдаунов угомонят? Без третьей силы и закрытия посольства США не получится никогда.
    Балу
    1. Дормидонт Сегодня, 18:28
      С примирением и закрытием американского посольства способны справиться только ВКС
      Дормидонт
      1. Балу Сегодня, 18:34
        Цитата: Дормидонт
        С примирением и закрытием американского посольства способны справиться только ВКС

        Или бурятские подземные аквалангисты. belay
        Балу
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:38
      Цитата: Балу
      Без третьей силы

      так вот она и создается - ВСУ, нацбаты и
      Силы обороны Украины
      Angel_and_Demon
      1. Балу Сегодня, 19:44
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Балу
        Без третьей силы

        так вот она и создается - ВСУ, нацбаты и
        Силы обороны Украины

        Нет, это все первая-вторая сила, агенты кремля против агентов путина.
        Балу
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:48
          Цитата: Балу
          агенты кремля против агентов путина

          а кто из них за народ? laughing
          Angel_and_Demon
          1. Балу Сегодня, 19:52
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Балу
            агенты кремля против агентов путина

            а кто из них за народ? laughing

            За народ Донбасс и Россия, других друзей у Украины больше нет.
            Балу
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:05
              Цитата: Балу
              За народ Донбасс и Россия

              ну это понятно, я про агентов - а то красные придут - грабють, белве придут - опять грабють, а ищо и ракетой в разгрузку вставят recourse
              Angel_and_Demon
  5. олег ватник Сегодня, 18:27
    агенты Путина гоняют агентов Кремля laughing
    олег ватник
  6. APASUS Сегодня, 18:34
    Интересно наблюдать, как две противоборствующие стороны обвиняют друг друга в связях с Путиным.И что бы не случилось:украли ,убили ,ограбили ,сломалось или сломали ,во всем виноват ...................это называется мания преследования
    APASUS
  7. taiga2018 Сегодня, 18:37
    вот он, народ,который долгое время маскировался под умного и рассудительного...
    taiga2018
  8. ротмистр Сегодня, 19:07
    Слава героям майдана, пусть хоть нервы попортят Петру Вальцману.
    ротмистр
  9. Геркулесыч Сегодня, 19:16
    Чего там только нет, кроме настоящей, сильной и законной власти! Гадюшникам несть числа! Вооружены все, и все воюют со всеми "во имя мира " убивая мирное население, потому что население им нужно только для мародерств и убийств.
    Геркулесыч
  10. Кент0001 Сегодня, 19:17
    Почему у свидомых бойцов ватная автотехника? Что за зрада? КамАЗ в утиль, полиции выдать садовые тачки и на них Михомайдановцев в участок возить.
    Кент0001
  11. zivXP Сегодня, 19:46
    Интересно, сколько за работу "сторонником" платят?
    zivXP
  12. ibn.shamai Сегодня, 19:53
    Ну это круто! good Петька агент Путина, belay а прикидывался холопом сша. lol
    ibn.shamai
  13. Metallurg_2 Сегодня, 20:00
    объявили о создании Сил обороны Украины и Комитета национального спасения

    Так вроде бы один такой комитет уже тусуется в России, там вроде Кровосися заправляет.
    Metallurg_2
  14. prior Сегодня, 20:30
    Ещё одно подтверждение, что Украина - это временное территориальное недоразумение.
    prior
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