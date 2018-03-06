21:24 06 марта
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Эрдоган: Турция не откажется от С-400 даже под угрозой санкций

Турция не станет отказываться от закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» даже с учетом возможных санкций со стороны США, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

Эрдоган: Турция не откажется от С-400 даже под угрозой санкций


Вы ничего не говорили в адрес Греции (по закупке систем С-300 у России), говорили, что не позволите Турции приобрести С-400, называли соглашение с Россией ошибкой. Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться
– передает слова Эрдогана ТАСС.


Он добавил, что Анкара пойдет для достижения своих целей «по правильному пути» и без каких-либо уступок.

В конце февраля турецкие СМИ сообщили, что американские власти призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут быть введены санкции. Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык угроз в связи с покупкой С-400.

Использованы фотографии: http://www.haber1.com/
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Комментарии 49

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  1. Machete Сегодня, 18:45
    Посмотрим.
    Это в ваших же интересах, товарищ Эрдоган.
    Амерское ПВО по своим стрелять не будет.
    Machete
    1. Vard Сегодня, 18:48
      Чуть что сразу санкции... Интересно что они могут перекрыть Турции... Наши к ним на море... И помидоры покупают...
      Vard
      1. Machete Сегодня, 18:49
        Светочи про такие мелочи не думают. Сначала вопят про санкции, а потом уже начинают думать про пакости.
        Machete
      2. влад66 Сегодня, 19:03
        Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться

        Не все так однозначно, в США сейчас правит клоун бизнес президент, который своим нахрапом достаёт уже многих, но он не вечен, придет и поумнее и что тогда, whatТурки как были в НАТО, так и будут там. И Султан тоже не вечен.
        влад66
      3. Svarog Сегодня, 19:22
        Цитата: Vard
        Чуть что сразу санкции... Интересно что они могут перекрыть Турции... Наши к ним на море... И помидоры покупают...

        Со стороны америки это блеф. Америка больше зависит от Турции, чем Турция от Америки.
        Svarog
      4. Арон Заави Сегодня, 19:28
        Цитата: Vard
        Чуть что сразу санкции... Интересно что они могут перекрыть Турции... Наши к ним на море... И помидоры покупают...

        Инвестиции и рынок.
        Арон Заави
        1. Tusv Сегодня, 20:04
          Цитата: Арон Заави
          Инвестиции и рынок.

          Что такое Инвестиции и рынок, по сравнению с Израильской военщиной, с его предсказуемой политикой - Прилетело(такой шухер очень легко организовать) - Налетели - Отбомбились -Улетели - Потерь нет - Би Би на новый срок. Ну нету в регионе защиты супротив ВВС Израиля и США этому потакает. Вас реально боятся даже союзники. И почему бы Нам этим не воспользоваться?
          Tusv
        2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 21:00
          Инвестиции и рынок[i][/i]
          А также отказ делиться технологиями и постоянная угроза отказа продаж вооружений,
          Спайков Джавелин Тоувич
      5. 210окв Сегодня, 20:35
        Что они могут перекрыть?Ну наверное щеки надуть..А если серьезно,то военное сотрудничество и обслуживание техники.Амерзское оружие там преобладает.
        Цитата: Vard
        Чуть что сразу санкции... Интересно что они могут перекрыть Турции... Наши к ним на море... И помидоры покупают...
        210окв
    2. Андрей К Сегодня, 18:53
      Закусил удила Реджеп Тайипович!
      Матрасы ещё погрозят и прийдёт он в ОДКБ вступать wink
      Андрей К
      1. Черный_Ватник Сегодня, 18:56
        Ему это ОДКБ нафиг не упало. Его мечта - Османская имерия, в любом ее виде)
        Черный_Ватник
        1. с-т Petrov Сегодня, 19:02
          чтоб ее возродить, помимо НАТО надо будет воевать с ОДКБ.

          с-т Petrov
          1. Svarog Сегодня, 19:24
            Цитата: с-т Petrov
            тоб ее возродить, помимо НАТО надо будет воевать с ОДКБ.

            Турции выгоднее не вступать вообще ни в какие блоки, если она выйдет из НАТО. Будет сосать у двух маток..
            Svarog
          2. Svarog Сегодня, 19:33
            Цитата: с-т Petrov
            чтоб ее возродить, помимо НАТО надо будет воевать с ОДКБ.

            А ОДКБ -это не военный блок, это скорее блок по интересам.. За всю историю этой организации, она не поддержала ни разу Россию, ну только на словах..
            Svarog
          3. Черный_Ватник Сегодня, 20:12
            Наши мужики в Сирии уже третий год льют кровь и отдают жизни, в том числе и за интересы ОДКБ, как бы странно это не звучало.
            И как другие страны в рамках ОДКБ нам помогают? Сопереживанием? то-то же.
            Черный_Ватник
        2. Кент0001 Сегодня, 19:04
          ...не хочу его расстраивать насчет империи, но чувак уже обломался.
          Кент0001
      2. новичок Сегодня, 19:02
        ну, в ОДКБ ну его в баню, султанчика. уж очень он ... разный. а вот подружиться не мешало б, так сказать поближе_ те же проливы, совместное море... он был бы нам полезен.
        новичок
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:09
          Цитата: новичок
          он был бы нам полезен.

          пока будет, пока есть угроза гуманитарных демократических правок его режима со стороны полосатых, а как только закроют на его действия глаза, как на саудитов - вернется обратно
          Angel_and_Demon
          1. новичок Сегодня, 19:12
            а вот здесь то нужно успеть максимально подвязать его к себе, в то время, пока он отрывается от запада.
            новичок
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:15
              Цитата: новичок
              нужно успеть
              ну, что тут сказать, успеют - не успеют, ромашка какая то получается
              Angel_and_Demon
              1. новичок Сегодня, 19:20
                это не ромашка, это работа дипломатов, спецов и экономических, совместных проектах. не забываем про культурную часть.
                новичок
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:22
                  Цитата: новичок
                  не забываем про культурную часть.

                  про нее никогда не забывают
                  В Госдепе США заявили о закрытии своего посольства в Турции из-за соображений безопасности. Что именно привело дипломатов к этому решению, не сообщается. При этом в сообщении сказано, что о возобновлении работы будет отдельное заявление.
                  вот и начинается культурная часть
                  Angel_and_Demon
                  1. новичок Сегодня, 19:25
                    что и требовалось доказать. ловим момент и работаем.
                    новичок
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:34
                      Цитата: новичок
                      что и требовалось доказать. ловим момент и работаем.

                      дай бог чтоб поймали и не за хвост, павлиний, а за фаберже
                      Angel_and_Demon
      3. Вежливый Лось Сегодня, 19:06
        Цитата: Андрей К
        Закусил удила Реджеп Тайипович!

        Это Тайипоныч деньгу от транзита газа почуял. А также он знает, что помидоры у него не залежатся и курорты не опустеют. Да АЭС скоро своя будет. Напугали п-сы ежа голой опой. Да ложил он на эти санкции.
        Вежливый Лось
      4. Балу Сегодня, 19:50
        Цитата: Андрей К
        Закусил удила Реджеп Тайипович!
        Матрасы ещё погрозят и прийдёт он в ОДКБ вступать wink

        Вряд ли, пообещать пообещает, вступать не станет. Скорее предмет торга с РФ будет Сирия.
        Я надеюсь, что С-400 мы им не в кредит отдадим, а за реальные деньги, и конечно не отдадим лицензию на производство.
        Балу
    3. helmi8 Сегодня, 20:58
      Цитата: Machete
      Амерское ПВО по своим стрелять не будет.

      Российское тоже по своим не стреляет.Мне больше понравилось вот это (если это только не голословное заявление)
      Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться
      helmi8
  2. МИХАН Сегодня, 18:46
    Молодец Эрдоган , "шаришь"..С С-400 можно поругаться со всеми (кроме России))) bully
    Эти ПВО, серьезный аргумент в споре с США и ЕС !
    А после заявления Путина ..Ты вообще красавчик , среагировал первый ! Будет тебе бонус..
    МИХАН
    1. новичок Сегодня, 18:53
      ни за какие помидоры султанчик не откажется от 400го. а ведь как грамотно ввернул пример с греками.
      новичок
    2. Александр 3 Сегодня, 18:57
      "Это бунт на на корыте сша.Долой однополярность!
      Александр 3
      1. новичок Сегодня, 19:09
        скорее месть янкам и гейропцам за бурные недавние события с майданами и гюленами.
        новичок
    3. Вежливый Лось Сегодня, 19:07
      Цитата: МИХАН
      вообще красавчик , среагировал первый ! Будет тебе бонус..

      Точно. Кто первый встал - того и тапки.
      Вежливый Лось
  3. Alex20042004 Сегодня, 18:52
    С-400 однозначно показывает "совершенство" американской стелс-технологии - вот основная причина, почему США не хотят, чтобы их союзники покупали ЗРК.
    Кому тогда им продавать F-22 и пр. ?
    Alex20042004
  4. мерцание Сегодня, 18:57
    Эрдоган: Турция не откажется от С-400 даже под угрозой санкций
    С-400 это синоним суверенитета страны.
    мерцание
    1. voyaka uh Сегодня, 19:02
      К тому же, они не за наличные покупают. На российские же деньги кредит.
      И суверенитет поддержали, и недорого. Умная покупка. good
      voyaka uh
      1. мерцание Сегодня, 19:35
        На российские же деньги кредит.
        Да их вообще можно дарить - все равно окупятся yes
        мерцание
      2. Tusv Сегодня, 19:48
        Цитата: voyaka uh
        К тому же, они не за наличные покупают. На российские же деньги кредит.
        И суверенитет поддержали, и недорого..

        Когда я вижу кредит 0%, то точно знаю, что обязательный первоначальный взнос(уже его получили) и цена на 15% завышена
        Умная покупка

        Ну так. Цена/Качество, но покупка вынужденная.
        Американцы свое не за что не продадут и другим запрещают, а ротационность ПВО султана не устраивает. Ему нужна национальная ПВО/ПРО. Китайцы выиграли тендер на ПВО, без элементов ПРО, но увы мелковато будет. Игроков всего трое: Американцы, Русские и Евреи. Про Янки уже сказал, Израиль палец о палец не ударит(я так понимаю, что в отношении Турции у сынов Сиона ежедневный Саббат и пофиг на святой гешефт). Кто остается?
        Tusv
      3. МИХАН Сегодня, 21:19
        Цитата: voyaka uh
        К тому же, они не за наличные покупают. На российские же деньги кредит.
        И суверенитет поддержали, и недорого. Умная покупка. good

        От Изрраильских "товаищей" другого коммента и не ждал..хе хе
        МИХАН
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 19:01
    то есть Эрдоган то же смотрел обращение ВВ к федеральному собранию? Молодец... laughing
    КОТ БАЮН
    1. новичок Сегодня, 19:04
      полагаю, даже без перевода понял всё.
      новичок
      1. Zoldat_A Сегодня, 19:11
        Цитата: новичок
        полагаю, даже без перевода понял всё.
        Как показывает практика, в мире всё чаще русский язык понимают без перевода....
        Zoldat_A
        1. новичок Сегодня, 19:13
          наш вежливый Десант!
          новичок
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:12
      Цитата: КОТ БАЮН
      смотрел обращение ВВ к федеральному собранию?

      работа у него такая, думать........
      Angel_and_Demon
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:21
    Будем смотреть дальше, ибо эрдогад часто поступает не так как обещал. Недавно сам сша в дружбе клялся, а потом залил янки желчью.
    Геркулесыч
  7. demo Сегодня, 19:23
    Вот не верю я товарищу Эрдогану.
    И слова его лживые. И сам он крученный, как поросячий хвост.
    Время покажет, что стоит за этой покупкой.
    Но турок русскому - не товарищ.
    demo
  8. pastooh37 Сегодня, 19:40
    РЕКЛАМА :- Кто не купит С-400 - к тому на американских крыльях прилетит демократия .
    pastooh37
  9. Denis Obukhov Сегодня, 19:55
    Почему-то я не удивлён wink
    Denis Obukhov
  10. Dr. Bermental Сегодня, 20:34
    А турция запретит им проход через пролив..)
    Dr. Bermental
  11. askme Сегодня, 20:49
    Все. Эрдоган заслужил свой кредит на покупку С-400. Это лучшая реклама комплекса. Теперь побольше скандала нужно вокруг этого дела)) Чтобы раскупали как горячие пирожки))
    askme
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