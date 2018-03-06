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Эрдоган: Турция не откажется от С-400 даже под угрозой санкций
Турция не станет отказываться от закупки у России зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» даже с учетом возможных санкций со стороны США, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
Он добавил, что Анкара пойдет для достижения своих целей «по правильному пути» и без каких-либо уступок.
В конце февраля турецкие СМИ сообщили, что американские власти призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут быть введены санкции. Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык угроз в связи с покупкой С-400.
Вы ничего не говорили в адрес Греции (по закупке систем С-300 у России), говорили, что не позволите Турции приобрести С-400, называли соглашение с Россией ошибкой. Вы также говорили, что можете ввести санкции. Мы не собираемся перед вами отчитываться– передает слова Эрдогана ТАСС.
Он добавил, что Анкара пойдет для достижения своих целей «по правильному пути» и без каких-либо уступок.
В конце февраля турецкие СМИ сообщили, что американские власти призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут быть введены санкции. Перед этим министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не приемлет язык угроз в связи с покупкой С-400.
Использованы фотографии: http://www.haber1.com/
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