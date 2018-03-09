Новости от президента: боевой лазерный комплекс



Машины комплекса на марше



Комплекс в процессе развертывания



Общий вид полуприцепа в походном положении



Лазерная установка с закрытыми крышками



Изделие в боевом положении



Автоматизированные рабочие места расчета

По материалам:

http://kremlin.ru/

http://rg.ru/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://mil.ru/

1 марта, выступая с Посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин рассказал о шести новейших разработках отечественной оборонной промышленности. Глава государства раскрыл информацию по системам для стратегических ядерных сил и других структур армии. Один из представленных образцов, в отличие от прочих, не относится к категории стратегического ядерного оружия, но, несмотря на это, представляет большой интерес. Российская промышленность создала новый боевой лазерный комплекс.Рассказывая о последних достижениях отечественной оборонной промышленности, В. Путин напомнил о передовых зарубежных проектах. Хорошо известно, что ряд зарубежных государств сейчас работает над перспективными образцами вооружения, использующими т.н. новые физические принципы. По мнению президента, есть все основания полагать, что и в этой сфере Россия на шаг впереди конкурентов. Во всяком случае, в нужных областях.Президент указал на достижение существенных результатов в области лазерного вооружения. При этом речь уже идет не о теоретической проработке идей, создании проектов или начале серийного производства. Новейший российский лазерный комплекс уже поставляется в войска. Первые системы такого рода были переданы частям в прошлом году.В. Путин не пожелал раскрывать подробности нового проекта и уточнять основные характеристики или возможности перспективного оружия. Тем не менее, он отметил, что специалисты поймут последствия появления таких систем. Наличие лазерных боевых комплексов кратно расширит возможности страны в деле обеспечения своей безопасности.Подобно нескольким другим новейшим образцам вооружения, представленным в первый день весны, боевой лазерный комплекс пока не имеет собственного названия. В связи с этим глава государства предложил всем желающим придумать свои варианты имени для этой системы. Министерство обороны запустило специальный интернет-сервис, с помощью которого можно предложить свою версию наименования для боевого лазера и других новейших систем.На следующий день В. Путин выступал на V медиафоруме Общероссийского народного фронта в Калининграде, и в рамках этого мероприятия вновь поднял тему перспективных вооружений. Боевой лазер он назвал фантастикой, которая, однако, реализована в действительности. Президент сравнил это изделие с гиперболоидом инженера Гарина из одноименного произведения А.Н. Толстого.Не самый долгий рассказ В. Путина о боевом лазерном комплексе проиллюстрировали видеороликом. По определенным причинам, демонстрационное видео оказалось весьма коротким и длилось всего 21 секунду. В отличие от других роликов, на этот раз показали только комплекс на марше, в ходе развертывания и на боевой позиции. Кадры применения этого оружия, с реальной съемкой или компьютерной графикой, не приводились. Впрочем, и в таком виде ролик достаточно интересен и дает определенные сведения.Демонстрация боевого лазерного комплекса началась с кадров системы на марше. В объектив попали два седельных тягача с полуприцепами особой конфигурации. Далее, во время развертывания системы, на площадке присутствовало большее число техники. Рядом с боевой машиной, несущей лазер, находились некоторые другие образцы специальной техники с той или иной аппаратурой вспомогательного назначения.Особый интерес представляют кадры из пункта управления комплексом. Зрителям показали несколько мониторов, в том числе с подписями «АРМ-1» и «АРМ-2» (вероятно, «автоматизированное рабочее место» с номерами), а также некую стойку с оборудованием. В состав средств контроля комплекса вошли клавиатура компьютерного типа, ручка управления, а также блок неясного назначения. На рабочих местах присутствуют телефонные трубки из состава систем связи.Ролик завершается демонстрацией собственно лазерной установки. Устройство характерного облика показало работу систем горизонтальной и вертикальной наводки. Аппаратура работала с установленными или снятыми заглушками, а также с разными положениями подвижной защитной крышки. «Стрельба» по целям, однако, не показывалась.Официальное видео от министерства обороны показывает, что в состав боевого лазерного комплекса входит несколько машин. Вероятнее всего, кроме носителя боевого модуля в комплекс входят машины управления и связи, мобильная электростанция и другие элементы. Совместная работа всех этих образцов должна обеспечивать решение поставленных боевых задач. По очевидным причинам, наибольший интерес сейчас представляет полуприцеп с лазерной установкой.Боевой лазер и его оборудование отличаются большими размерами и массой, из-за чего их установили на полуприцепе с пятиосной ходовой частью. В центре и на корме полуприцепа располагаются четыре электрических домкрата. С их помощью, очевидно, полуприцеп должен вывешиваться и горизонтироваться перед боевой работой.Передняя часть полуприцепа с лазером, находящаяся над седельно-сцепным устройством тягача, оснащена кожухом средних размеров, вмещающим некие вспомогательные системы. Решетки на бортах кожуха и вентиляционные оголовки на крыше могут намекать на состав внутреннего оборудования. Основная платформа несет два корпуса-контейнера больших размеров. Спереди расположен менее крупный, вмещающий аппаратуру. Лазерная установка находится в заднем, отличающимся увеличенной длиной и более сложными внешними очертаниями.Передняя половина заднего контейнера имеет максимально возможное сечение. Позади нее борта и крыша образуют кожух меньших размеров. Дело в том, что в корме контейнера помещена лазерная установка, а над ней находится сдвижная крыша. Агрегат П-образной конфигурации с откидными задними створками при подготовке к работе сдвигается вперед и наезжает на участок корпуса с меньшими габаритами. При этом обеспечивается свободная работа лазерной системы без ограничений по углам наведения.В корме полуприцепа, под защитой бортов и сдвижной крыши, находится собственно лазерная установка. В ее основе лежит U-образное опорное устройство без возможности поворота вокруг вертикальной оси. На этой опоре в вертикальной плоскости качается крупный блок близкой к прямоугольной формы. На одной из его стенок имеется крепление для агрегата с целевой аппаратурой с функцией поворота. Два шарнирных соединения обеспечивают возможность наведения лазера в любом направлении.Верхний агрегат установки получил корпус достаточно сложной формы со срезанной передней частью и цилиндрическим задним участком. На левом борту корпуса имеются два трубчатых кожуха разных размеров для аппаратуры. Передний наклонный срез корпуса прикрыт подвижной крышкой. В походном положении она лежит на бортах, в боевом – поднимается и позволяет использовать внутреннюю аппаратуру. Боковые цилиндрические кожухи комплектуются съемными крышками.Какие-либо сведения об устройстве и внутренних агрегатах лазерной установки отсутствуют. Можно предположить, что в более крупном корпусе располагается сам лазерный излучатель, и именно его работу обеспечивает поднимающаяся крышка. Боковые трубки в таком случае должны вмещать оптико-электронные средства наблюдения, обнаружения и сопровождения. Тип лазера и его технические характеристики остаются неизвестными. В лучшем случае, их опубликуют только в будущем.В своем Послании Федеральному собранию президент огласил только сам факт существования безымянного лазерного комплекса, и не стал раскрывать подробности. В частности, осталось неизвестным предназначение этого изделия. Остается только гадать, где, как и для чего планируется применять мобильные системы с лазерным вооружением. Уже известны определенные оценки и прогнозы, но они, ожидаемо, могут не получить подтверждения в будущем.Лазер достаточно скромных габаритов и, соответственно, не самой высокой мощности, имеющий развитые средства наведения в двух плоскостях, может быть похож на перспективную систему противовоздушной обороны. Действительно, боевой лазер достаточной мощности может быть удобным средством противодействия пилотируемой и беспилотной авиации противника. При этом речь, скорее всего, идет не о физическом уничтожении цели, но о ее выведении из строя.Современные боевые самолеты и БПЛА оснащаются разнообразными оптико-электронными системами, предназначенными для ведения разведки, обнаружения целей и применения вооружения. Лазерный луч достаточной мощности может повредить светочувствительные элементы оптики и вывести их из строя, как минимум, на некоторое время. Вследствие этого самолет или беспилотник потеряет часть своих функций и не сможет продолжать выполнение задания.Впрочем, ничто не мешает высказать более смелое предположение и рассмотреть боевой лазерный комплекс в качестве средства поражения техники или оружия. В теории, лазерный луч большой мощности способен передать объекту тепловую энергию и спровоцировать его разрушение. Проплавив корпус цели, лазер сможет взорвать боевую часть ракеты, вызвать возгорание топлива или во всех смыслах сжечь электронику самолета. Подобное применение лазерного оружия прорабатывалось на протяжении нескольких десятилетий, и пока нельзя исключать, что новейший проект не развивает такие идеи.Вне зависимости от конкретного способа применения, целей и задач, лазерный комплекс боевого назначения может иметь некоторые особые преимущества, выгодно отличающие его от других систем аналогичного назначения. Так, выступая в роли средства оптико-электронного подавления, лазер оказывается безальтернативной системой. Все существующие комплексы для борьбы с тактической или беспилотной авиацией используют иные принципы. Выведению летательного аппарата из строя они «предпочитают» полное уничтожение. Очевидно, что повреждение электроники выводит самолет из боя гораздо проще и быстрее, чем полноценная атака с применением управляемых ракет или артиллерии.Если новый комплекс оснащен достаточно мощным лазером, способным проплавлять элементы конструкции авиационной техники, то он может стать интересным конкурентом для существующих зенитных систем малой дальности. Следует напомнить, что передача тепловой энергии при помощи луча связана с некоторыми проблемами. В первую очередь, для получения требуемого результата может быть необходимо длительное воздействие на цель. Кроме того, успешному прогреву объекта могут помешать различные факторы, вплоть до погодных явлений.Имея определенные ограничения, зенитный лазерный комплекс может быть дешевле в эксплуатации, чем его ракетный конкурент. Каждая управляемая ракета, поражающая выбранную цель, имеет достаточно высокую стоимость. Цена «выстрела» лазерной установки в сотни и тысячи раз меньше, что, впрочем, сопровождается более высокой стоимостью самого комплекса. Таким образом, для наиболее эффективного использования боевых лазерных комплексов в составе ПВО и получения наилучших результатов экономического характера требуется выработка новых методик и решений.Одной из главных проблем на пути создателей боевых лазеров является энергоснабжение. Лазер высокой мощности нуждается в соответствующем питании. Опубликованный видеоролик показывает, что рядом с полуприцепом безымянной лазерной установки на позиции располагается вторая машина из состава комплекса. Изделия соединяются друг с другом при помощи большого числа кабелей. Это явно указывает на то, что электрогенератор не удалось разместить на одном шасси с лазером, и потому он выполнен в виде отдельного элемента комплекса.Отдельное размещение генераторной установки уже стало поводом для самых смелых предположений. В обсуждениях комплекса была предложена версия о применении компактной ядерной энергоустановки, выдающей достаточную мощность. Косвенным подтверждением такой версии служат достижения в других областях, так же оглашенные В. Путиным. Уже испытана и проверена новая компактная атомная система достаточной мощности, пригодная для установки на малогабаритных подводных аппаратах. Впрочем, все это, скорее, является плодом смелой фантазии, а не результатом реальных работ.Президент России уточнил, что перспективный боевой лазерный комплекс уже производится и поступает в войска. Первые системы этого типа были переданы вооруженным силам в прошлом году. Очевидно, что сборка комплексов будет продолжена, и в обозримом будущем части противовоздушной обороны (если это действительно зенитная система) освоят существенное количество такой техники. Поставки окажут заметное влияние на оборонный потенциал войск, а вместе с тем и на обороноспособность страны в целом.К большому сожалению специалистов и любителей военной техники, в своей речи Владимир Путин не стал раскрывать самые любопытные особенности перспективного лазерного комплекса. Впрочем, общественность не осталась совсем не у дел. Как оказалось, боевой лазер и ряд других перспективных видов вооружения до сих пор не имеют названия. Военное и политическое руководство страны не стало решать этот вопрос самостоятельно и обратилось за помощью к народу. Все желающие могут придумать свои обозначения для новых вооружений, в том числе для боевого лазерного комплекса.В свой речи, обращенной Федеральному собранию, но представляющей большой интерес для всей страны и зарубежья, президент России В. Путин описал несколько новейших образцов вооружения и техники. В этих разработках реализованы принципиально новые устройства и подходы, буквально меняющие правила игры. Одним из способов кардинального изменения ситуации стал боевой лазерный комплекс. Эта система, еще даже не получив собственного названия, уже поступает в войска и вносит определенный вклад в безопасность страны.