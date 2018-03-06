21:24 06 марта
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Россия отказалась вести переговоры с ЕС и Украиной по газу

Все судебные разбирательства между Газпромом и «Нафтогазом» идут на основе контрактов и взаимоотношений этих компаний, трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза не планируется, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Россия отказалась вести переговоры с ЕС и Украиной по газу


Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между Газпромом и «Нафтогазом
– передает его слова ТАСС.


Он добавил, что вопросы должны быть урегулированы между этими компаниями.

Отметим, что Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником.

Ранее стало известно, что Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину. Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита. С учетом присужденной в пользу Газпрома суммы по контракту на поставку «штраф» уменьшился до 2,56 млрд долларов.

После этого Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией. С 1 марта российская компания не стала возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», из-за чего появилась угроза возникновения дефицита газа на Украине.

Использованы фотографии: Александр Щербак/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:36
    Отметим, что Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником.
    прокладок не нужно, хватит
    Angel_and_Demon
    1. 210окв Сегодня, 19:43
      Я не увидел в статье что Россия отказалась вести переговоры..Они не планируются,но это не значит что они невозможны.Я так думаю что к осени начнется..Мы на кануне грандиозного шухера.Как говорил Попандопуло..
      Цитата: Angel_and_Demon
      Отметим, что Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником.
      прокладок не нужно, хватит
      210окв
      1. Svarog Сегодня, 19:45
        Цитата: 210окв
        Я не увидел в статье что Россия отказалась вести переговоры..Они не планируются,но это не значит что они невозможны..
        Цитата: Angel_and_Demon
        Отметим, что Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником.
        прокладок не нужно, хватит

        Да, сейчас мы покажем, что мы жесткие.. а после выборов продолжим переговариваться.. Тут Козак шашкой стал махать.. и вообще правительство взбодрилось laughing К чему бы это?
        Svarog
        1. новичок Сегодня, 19:49
          как бы то ни было, контракту конец. переговариваться будет о ценах по СП.
          новичок
          1. Svarog Сегодня, 19:51
            Цитата: новичок
            как бы то ни было, контракту конец. переговариваться будет о ценах по СП.

            Хорошо, если так.. давно пора, надоело это сюсюканье..
            Svarog
            1. Татьяна Сегодня, 20:36
              Angel_and_Demon
              Отметим, что Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником.
              прокладок не нужно, хватит

              "Прокладка" в виде проамериканской ангажированности самого арбитражного суда в Стокгольме по газоснабжению в пользу Украины, США и стран ЕС уже существует и от неё России, в принципе, никуда не деться.

              Поэтому России нужно ставить на место сам Арбитражный, применивший к РФ двойные стандарты. Суд незаконно от себя переписал старый договор между Газпромом и Нафтогазом и написал для них новой договор. Это всё равно, что России американцы написали и заставили принять колониальную Конституцию РФ.

              Так что арбитражный суд сам поставил себя вне закона своим решением по вмешательству во внутренние дела двух компаний двух стран в интересах третьих сторон. Ибо ДВОЙНЫЕ стандарты в ангажированности арбитражного суда в Стокгольме по превышению им своих полномочий налицо.
              Татьяна
              1. helmi8 Сегодня, 21:02
                Цитата: Татьяна
                Так что арбитражный суд сам поставил себя вне закона своим решением по вмешательству во внутренние дела двух компаний двух стран в интересах третьих сторон. Ибо ДВОЙНЫЕ стандарты в ангажированности арбитражного суда в Стокгольме по превышению им своих полномочий налицо.

                Так же, как и МОК в отношении наших спортсменов. Ну, надо понимать, что в ближайшее время так и будет продолжаться по всем направлениям...
                helmi8
              2. askme Сегодня, 21:04
                Шикарный коммент. Неистово плюсую)
                askme
          2. влад66 Сегодня, 20:04
            Цитата: новичок
            как бы то ни было, контракту конец. переговариваться будет о ценах по СП.

            Конец не конец, эти тяжбы идут годами, но хохлатые смогут теперь только реверсом газ добывать, сейчас в Европах цена для хохоликов 1$ за 1 куб. wink
            влад66
            1. Alex-a832 Сегодня, 20:18
              В итоге "перемога" в арбитраже обойдётся свидмым в разы дороже. У них последнее время всё так - за что бы не взялись в итоге гуаном обращается.
              Alex-a832
            2. новичок Сегодня, 20:22
              так флаг им в руки. рассторгнув контракт, мы уже никому ничего не должны.
              новичок
            3. Кроу Сегодня, 20:42
              Цитата: влад66
              Конец не конец, эти тяжбы идут годами

              Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов прокомментировал ФАН заявление Витренко.

              «Само по себе решение «Газпрома» разорвать контракты с «Нафтогазом» носит символический характер по простой причине, что контракты заканчиваются через год и продлевать их, как можно догадаться, никто не собирается. При этом сама процедура по разрыву контрактов, все эти суды могут затянуться на многие годы. С другой стороны, «Газпром» должен заявить свою позицию наиболее ярко. Тут крайне интересно то, что будет вообще с ролью Украины в транзите газа.
              Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" разорвать невозможно. По словам главы украинского государства, такая процедура просто не предусмотрена в документе.
              Кроу
            4. kapitan92 Сегодня, 21:03
              Цитата: влад66
              Цитата: новичок
              как бы то ни было, контракту конец. переговариваться будет о ценах по СП.

              Конец не конец, эти тяжбы идут годами, но хохлатые смогут теперь только реверсом газ добывать, сейчас в Европах цена для хохоликов 1$ за 1 куб. wink

              Влад, приветствую! Газ они купят в Европе на спотовом рынке, это не проблема.Дело в следующем:
              Украина без транзитной трубы

              Обсуждая тему «Украина без транзитной трубы» все в первую очередь говорят о ежегодных миллиардах долларов за транзит, которых Киев лишится после 2019 года. Мелко плаваете, товарищи! Дело куда интереснее.

              Огромная тянущаяся через всю Украину транзитная газовая труба (на самом деле их не одна, а несколько) является частью ГТС Украины. От огромной тянущейся через всю Украины газовой реки вправо-влево разбегаются маленькие ручейки, тот – к Киеву, тот – к Черкассам, тот – ко Львову. В каждый город и каждое село газ поступает через ту же убиваемую трубу. А поэтому — маэстро, траурный марш!

              Граждане Украины! По поводу роста тарифов на газ, хочется вас успокоить: с каждым годом они будут еще больше! В стоимость горящего в ваших домах голубого пламени заложена также сумма, необходимая для обслуживания ГТС. ГТС — это не только труба, это многочисленные газоизмерительные и газораспределительные и компрессорные станции, подземные хранилища.

              На каждой станции, в каждом газохранилище десятки электронных приборов, и десятки специалистов круглосуточно следят, чтобы все это хозяйство работало, а не взрывалось. Содержание всего этого требует денег — и больших.

              Если сегодня часть бремени по содержанию всей ГТС ложится и на транзитера, то по мере уменьшения объемов транзита газа, все большая доля будет перекладываться на компанию «Нафтогаз Украины» на вас — потребителей.

              И много ли придется платить?

              Отвечаем — много. ГТС Украины строилась в советское время сразу как транзитная с учетом прокачки через нее многомиллиардных объемов. По словам бывшего пресс-секретаря «Нафтогаза» Валентина Землянского ГТС рентабельна при прокачке через нее не менее 60 млрд. кубометров газа. После 2019 года она станет однозначно убыточной. Значит, всю украинскую ГТС надо перестраивать под новые реалии.

              Доцент высшей школы РАНХиГС Иван Капитонов определяет необходимую для этого сумму в 9 млрд. долларов. А теперь угадайте, кто даст столько денег на эту «стройку века»? Запад? Ответ неверный — с перекрытием украинского газового транзита (полностью или частично) содержание украинской ГТС станет проблемой исключительно Украины, и большей ничьей. hi
              kapitan92
        2. Околоточный Сегодня, 20:05
          Вас переклинило насчёт выборов? В каждой статье вы за выборы и лозунг «Грудинин наш кандидат». Спящий? Проснулся?
          Околоточный
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:52
        Цитата: 210окв
        не увидел в статье что Россия отказалась вести переговоры.

        Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между Газпромом и «Нафтогазом
        если ро бизнесу то конесно будут, как не крути, а газ им брать где-то надо, ну не гейропейских же друзей, но это уже будет чисто бизнес и никакой политики, а тем более прокладок
        Angel_and_Demon
      3. Berkut24 Сегодня, 20:37
        Я не увидел в статье что Россия отказалась вести переговоры..Они не планируются,но это не значит что они невозможны.Я так думаю что к осени начнется..Мы на кануне грандиозного шухера.

        Переговоры будут, но только с ЕС. Если я правильно понимаю ситуацию, то Газпром всеми силами избавляется от транзитного контракта для того, чтобы этот контракт вместо Газпрома заключили европейские компании. Т. е. Россия будет отдавать газ на границе России и Украины, перекладывая все риски на покупателей. А уж как там ЕС договориться с Украиной и какие тарифы там будут до появления СП-2 у Миллера уже голова болеть не будет. Хохлы воровать газ будут уже не у нас.
        Berkut24
    2. zivXP Сегодня, 19:43
      Чисто по классике
      zivXP
    3. МИХАН Сегодня, 19:48
      Надеюсь , на попятую не пойдут "наши газовики"...Скоро лето , подсохнет земля Украины ! Большие дела начнутся .. soldier

      "я уже 4 года Киев беру"..хе хе И все же ,это произойдет мужики, чую генами..
      Не пинайте меня сильно , пожалуйста! Такой уж я упрямы в этом направлении... soldier
      МИХАН
      1. Андрей К Сегодня, 19:49
        Цитата: МИХАН
        ...Не пинайте меня сильно , пожалуйста! Генами чую это...

        Михан!!!
        Гену береги, он ещё нам пригодится laughing
        Андрей К
        1. Piramidon Сегодня, 20:10
          Цитата: Андрей К
          Гену береги

          Зюганова, что ли? laughing
          Piramidon
      2. 210окв Сегодня, 19:58
        Виталий,мы понимаем,ты очень упорный.Вот бы наши газовикам (как никак власть)такое упорство.Да и Кремлю тоже..
        Цитата: МИХАН
        Надеюсь , на попятую не пойдут "наши газовики"...Скоро лето , подсохнет земля Украины ! Большие дела начнутся .. soldier

        "я уже 4 года Киев беру"..хе хе И все же ,это произойдет мужики, чую генами..
        Не пинайте меня сильно , пожалуйста! Такой уж я упрямы в этом направлении... soldier
        210окв
      3. sabakina Сегодня, 21:01
        Цитата: МИХАН
        "я уже 4 года Киев беру"..хе хе И все же ,это произойдет мужики, чую генами..
        Не пинайте меня сильно , пожалуйста! Такой уж я упрямы в этом направлении... soldier

        Четыре года мать без сына,
        Бери шинель, пошли домой.
        sabakina
    4. Андрей К Сегодня, 19:48
      Цитата: Angel_and_Demon
      ...прокладок не нужно, хватит...

      Там не столько прокладки, сколько ненавязчивое желание скинуть проворовавшуюся, потасканную содержантку на плечи "Газпрома".
      Попользовались, а денюжков за "саночки" зажали. "Фарт" с виной "Газпрома" организовали.
      Сейчас ещё за ржавую трубу ГТС в/на б/у Украины иск выкатят.
      Выяснится, что на модернизацию не было денег потому, что финансовая ситуёвина в стране 404 плачевная - в чём виновата Россия и "Газпром" в частности.
      Андрей К
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:54
        Цитата: Андрей К
        Там не столько прокладки, сколько ненавязчивое желание скинуть проворовавшуюся, потасканную содержантку на плечи "Газпрома".

        так решение суда на этом и основывалось - тяжелое экономическое положение незалежной, и по этому дайте денег
        Angel_and_Demon
    5. Sovetskiy Сегодня, 19:54
      Цитата: Angel_and_Demon
      прокладок не нужно, хватит

      Не в обиду.
      А вам то что от того, что частные владельцы "Газпрома" и премиальные высшего руководства пострадают? Радеете за наш российский частный бизнес? Ведь как говаривал не безызвестный Дмитрий Анатольевич Медведев у нас уже нет гос.предприятий, у нас есть государственно-частные партнерства. Так что "Газпром как национальное достояние" уже давно кончилось, даже рекламу перестали крутить)
      Sovetskiy
      1. 210окв Сегодня, 20:01
        Я отвечу.Словами таможенника Верещагина из "Белого солнца пустыни""......Мне за державу обидно"
        Цитата: Sovetskiy
        Цитата: Angel_and_Demon
        прокладок не нужно, хватит

        Не в обиду.
        А вам то что от того, что частные владельцы "Газпрома" и премиальные высшего руководства пострадают? Радеете за наш российский частный бизнес? Ведь как говаривал не безызвестный Дмитрий Анатольевич Медведев у нас уже нет гос.предприятий, у нас есть государственно-частные партнерства. Так что "Газпром как национальное достояние" уже давно кончилось, даже рекламу перестали крутить)
        210окв
        1. Sovetskiy Сегодня, 20:09
          Цитата: 210окв
          Мне за державу обидно"

          Статья 9 Конституции РФ:
          п. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

          на контрасте):
          Конституция СССР (брежневская 1977):
          Статья 11.
          В исключительной собственности государства находятся: земля,
          ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства
          производства в промышленности, строительстве и сельском
          хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество
          организованных государством торговых, коммунальных и иных
          предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое
          имущество, необходимое для осуществления задач государства.

          Мне тоже....
          Sovetskiy
      2. влад66 Сегодня, 20:09
        Цитата: Sovetskiy
        Не в обиду.

        Тоже не в обиду. hi
        Цитата: Sovetskiy
        вам то что от того, что частные владельцы "Газпрома" и премиальные высшего руководства пострадают

        Может тогда и налоги которые платит Газпром в казну государства не нужны what нет ну чего
        Цитата: Sovetskiy
        Так что "Газпром как национальное достояние" уже давно кончилось, да

        wink
        влад66
        1. Sovetskiy Сегодня, 20:15
          Цитата: влад66
          Может тогда и налоги которые платит Газпром в казну государства не нужны нет ну чего

          Налоги не пострадают если "эффективным манагерам" в руководстве уменьшат премиальные и "парашуты" как статью расходов компании).
          Sovetskiy
      3. Piramidon Сегодня, 20:12
        Цитата: Sovetskiy
        А вам то что от того, что частные владельцы

        А налоги государству частники уже не платят?
        Piramidon
      4. Angel_and_Demon Сегодня, 20:13
        Цитата: Sovetskiy
        А вам то что от того, что частные владельцы "Газпрома" и премиальные высшего руководства пострадают?

        вот здесь вы ошибаетесь - эти выплаты не пострадают нивкоем случае все пойдет на убытки и уменьшение налогов, а бандерлоги будут праздновать hi
        Angel_and_Demon
        1. Sovetskiy Сегодня, 20:47
          Цитата: Angel_and_Demon
          вот здесь вы ошибаетесь - эти выплаты не пострадают нивкоем случае все пойдет на убытки и уменьшение налогов

          Ну, это издержки ГЧП и нашего законодательства).
          Sovetskiy
      5. Svarog Сегодня, 20:18
        Цитата: Sovetskiy
        Цитата: Angel_and_Demon
        прокладок не нужно, хватит

        Не в обиду.
        А вам то что от того, что частные владельцы "Газпрома" и премиальные высшего руководства пострадают? Радеете за наш российский частный бизнес? Ведь как говаривал не безызвестный Дмитрий Анатольевич Медведев у нас уже нет гос.предприятий, у нас есть государственно-частные партнерства. Так что "Газпром как национальное достояние" уже давно кончилось, даже рекламу перестали крутить)

        Да дело тут не в Газпроме, а в том, что пора товарищам из украины понимание прививать, кто их кормит.. а то у них в кастрюлеголовах укоренилось, что СССР они кормили.. и от таких мыслей беда к ним пришла.. надо спасать..
        Svarog
        1. Sovetskiy Сегодня, 20:26
          Цитата: Svarog
          Да дело тут не в Газпроме, а в том, что пора товарищам из украины понимание прививать, кто их кормит.. а то у них в кастрюлеголовах укоренилось, что СССР они кормили.. и от таких мыслей беда к ним пришла..

          А как же поиски "понимания" у украинских "партнеров в виде скидок, всевозможных компромиссов, начиная с 2014-го с одновременным "сопереживанием" об украинском "народе", который замерзал после Майдана? Что, уже не жалко украинский "народ"?)
          Sovetskiy
          1. Svarog Сегодня, 20:51
            Цитата: Sovetskiy
            Цитата: Svarog
            Да дело тут не в Газпроме, а в том, что пора товарищам из украины понимание прививать, кто их кормит.. а то у них в кастрюлеголовах укоренилось, что СССР они кормили.. и от таких мыслей беда к ним пришла..

            А как же поиски "понимания" у украинских "партнеров в виде скидок, всевозможных компромиссов, начиная с 2014-го с одновременным "сопереживанием" об украинском "народе", который замерзал после Майдана? Что, уже не жалко украинский "народ"?)


            Да жалко конечно.. всех жалко.. но надо.. то беда..
            Svarog
            1. Sovetskiy Сегодня, 20:54
              Цитата: Svarog
              Да жалко конечно.. всех жалко.. но надо.. то беда..

              lol hi
              Sovetskiy
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 20:31
          Цитата: Svarog
          и от таких мыслей беда к ним пришла.. надо спасать..

          а их послушаешь, так она от них и не уходила recourse
          Angel_and_Demon
    6. Татьяна Сегодня, 20:08
      Прокладка в виде проамериканской ангажированности самого арбитражного суда в Стокгольме по в пользу Украины, США и стран ЕС уже существует и от неё России, в принципе, никуда не деться.

      Поэтому России нужно ставить на место сам Арбитражный применивший к РФ двойные стандарты. Суд незаконно от себя переписал старый договор между Газпромом и Нафтогазом и написал для них новой договор. Это всё равно, что России американцы написали и заставили принять колониальную Конституцию РФ.

      Так что арбитражный суд сам поставил себя вне закона своим решением по вмешательству во внутренние дела двух компаний двух стран в интересах третьих сторон. Ибо ДВОЙНЫЕ стандарты в ангажированности арбитражного суда в Стокгольме по превышению им своих полномочий налицо.
      Татьяна
  2. новичок Сегодня, 19:37
    правильно! “Не слушали нас, послушайте сейчас.“ заканчиваем цирк с газом, попутно проект Украина.
    новичок
    1. Балу Сегодня, 19:47
      Цитата: новичок
      правильно! “Не слушали нас, послушайте сейчас.“ заканчиваем цирк с газом, попутно проект Украина.

      Я так понимаю вопрос будет решаться в суде, а это длительная процедура. Там и контракт закончится.
      Правительство РФ отказалось участвовать в споре частных структур и это правильный шаг. good
      Балу
      1. новичок Сегодня, 19:52
        да. газа в трубе тоже не будет (уже нет).
        новичок
        1. 210окв Сегодня, 20:04
          Почему нет?Газ по реверсу подаётся.
          Цитата: новичок
          да. газа в трубе тоже не будет (уже нет).
          210окв
          1. новичок Сегодня, 20:09
            так конечно да. его не предусмотрено в объёме прокачки. они его берут исключительно из покупаемого гейропой объёма.
            новичок
          2. sabakina Сегодня, 21:07
            210окв , после 19-го, это будет уже не реверсный, а обходной, по СП-2. Ходя по происхождению, тот же самый, московский.
            sabakina
      2. Kurare Сегодня, 19:58
        Цитата: Балу
        Я так понимаю вопрос будет решаться в суде, а это длительная процедура. Там и контракт закончится.

        Тут есть интересный момент, пока решается судьба контракта в суде, его выполнение обоими сторонами тоже приостанавливается. wink
        С другой стороны, если сторона, начавшая процедуру расторжения контракта разбирательство проигрывает, она оплачивает неустойку и расходы, связанные с судебным разбирательством.
        Kurare
        1. Балу Сегодня, 20:01
          Цитата: Kurare
          Тут есть интересный момент,

          Я как раз про это. hi Надеюсь, что Газпром все просчитал и это не за наш счет.
          Балу
          1. Piramidon Сегодня, 20:14
            Цитата: Балу
            Надеюсь, что Газпром все просчитал

            Тяжело что либо просчитать с такими политизированными судами.
            Piramidon
          2. Kurare Сегодня, 20:15
            Цитата: Балу
            Надеюсь, что Газпром все просчитал и это не за наш счет.

            Да, я так и понял, просто немного уточнил! hi
            Kurare
          3. Angel_and_Demon Сегодня, 20:19
            Цитата: Балу
            Надеюсь, что Газпром все просчитал и это не за наш счет.

            скорее всего да, т.к. там прецедентная практика, то посталять товар дешевле чем его производство не возможно, и как я понял к этому все идет
            Angel_and_Demon
          4. новичок Сегодня, 20:21
            можете быть уверенны, Газпром уже давно просчитал плюсы/минусы, иначе не стал бы рассторгать контракт за неполных два года до его действия. во первых у Газпрома железная позиция по апеляции на недавний вердикт (основанием для взыскания с Газпрома... резкое ухудшение эк. Украины), во вторых уже просчитано, даже неустойки , если нас “проиграют“ , мы с лихвой отобъём по тому же СП, поэтому гейропцы понимая это, не пойдут на то, чтоб нас “проиграть“. да и вернёмся к первому пункту, апеляцию подадут в Высший Суд Швеции, а здесь уже, будет просматриваться престиж гос.ва от решения суда. шведам есть о чём подумать. да и на носу открытие трубы в Китай, под всем этим соусом придётся думать шведским судьям, как арбитража, так и гос. суду.
            новичок
    2. Терский Сегодня, 19:59
      Цитата: новичок
      “Не слушали нас, послушайте сейчас.“
      Позновато слушать, пришло время собирать то что посеяли. В конце 2019 г Газпром начнет поставки газа в Китай, во всяком случае это недавно подтвердил А..Миллер. Так что еврохохлы в ближайшем будущем при желании могут вдоволь насладиться "дешевым" СПГ из Америки вместе гейропейцами.
      Терский
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:21
        Цитата: Терский
        при желании могут вдоволь насладиться "дешевым" СПГ из Америки вместе гейропейцами.

        возможно так и будет - Китай перестанет брать, а девать то кудато нужно, вот и обяжут
        Angel_and_Demon
      2. мерцание Сегодня, 20:26
        . Так что еврохохлы в ближайшем будущем при желании могут вдоволь насладиться "дешевым" СПГ из Америки вместе гейропейцами.
        Тем более уголь они уже покупают. laughing
        мерцание
  3. Чичиков Сегодня, 19:40
    Ели ты знаешь, что с тобой играет шулер, если они знают, что с тобой играет шулер, если шулер знает, что все знают о том, что он шулер... - то нужно заставить его поставить все и выиграть!
    Чичиков
    1. новичок Сегодня, 19:44
      так “они“ шуллеры отцы наставники играющего шуллера. здесь надо проще: табуреткой по кумпалу. (ну а вообще формулу нарисовали знатную).
      новичок
    2. Кот_Кузя Сегодня, 19:58
      Судиться с ними бесполезно. Когда джентльмен начинает проигрывать, то джентльмен меняет правила. Поэтому правильно что Газпром не стал ввязывать в эти дела ЕС. Какого хрена ЕС имеют отношение к укро-российскому контракту?
      Кот_Кузя
  4. андрсон Сегодня, 19:44
    Газпром, это достояние правительства.
    андрсон
    1. 210окв Сегодня, 20:06
      Скорее наоборот.Это правительство -достояние"Газпрома"..
      Цитата: андрсон
      Газпром, это достояние правительства.
      210окв
    2. Вадим237 Сегодня, 20:33
      "Газпром" -это достояние нашего бюджета и акционеров.
      Вадим237
  5. КОТ БАЮН Сегодня, 19:51
    Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником

    А на кой посредники? Такое ощущение, что Украина уже и в туалет не может сходить самостоятельно.....
    КОТ БАЮН
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 20:18
      Дык, не может!))
      А, хочется...)))
      Сибирский цирюльник
  6. Ierarh Сегодня, 19:51
    Цитата: андрсон
    Газпром, это достояние правительства.

    Газпром это достояние воров...
    Ierarh
  7. Комментарий был удален.
  8. шурави Сегодня, 20:08
    Однако же, переговоры с ЕС имеют смысл.
    Хотя бы потому, что раз Украина хоть и ассоциативный, но член ЕС, то значит весь учёт поставленного в ЕС газа должен быть на российско-украинской границе, а не на украино-словацкой.
    А там уж как хотят.
    шурави
  9. bumerang. Сегодня, 20:09
    Вот такое встретила в Гугле, что очень удивило. Украина продает свой газ.... Оказывается на Украине очень много газа. Вот это да! Или это очередное враньё?
    В 1951 году газопровод протянули до Москвы, и львовский газ потек в столицу Советского Союза по трубе длиной 1530 км. В 1950-1960-е годы были построены газопроводы из Дашавы в Минск, Вильнюс (с ответвлением в Клайпеду) и Ригу. Жители этих городов даже не догадывались, что готовят еду и греются галицким газом В 1945 году через Дроздовичи в Польшу экспортировали 75 млн кубометров газа. Сейчас в селе оборудован современный пункт передачи газа и газоизмерительная станция, которая используется в основном для транзита голубого топлива для польских потребителей.
    Газопровод «Опары-Самбор-Перемышль-Сталева Воля» стал первым этапом в развитии поставок украинского газа за пределы республики. На протяжении 1950-х-1970-х годов газ из месторождений Западной Украины, которая в то время была одним из крупнейших газодобывающих регионов Европы, подавался не только в города и села Украины и в Польшу. С 1951 года украинский газ через построенные магистральные газопроводы подавался в Россию, а с 1960 года – в Беларусь. С 1961 года украинский газ стал поставляться в Литву, с 1962 года – в Латвию, с 1966 года – в Молдову. С 1967 года через газопровод «Братство» украинский газ пошел в Чехословакию и Австрию, чуть позже – через Румынию в Болгарию, а с 1975 года и в Венгрию..........В 1975 году уже вся Украина выдала пиковый результат газодобычи – 68,7 млрд кубометров газа. В дальнейшем объемы добычи украинского газа неуклонно падали – до нынешнего положения, когда уже независимая Украина вынуждена покупать газ у той же Москвы по одной из самых высоких в Европе цен. По самым скромным подсчетам, только из прикарпатских месторождений и лишь Российской Федерацией и соцстранами выкачано около 500 млрд кубометров газа.......... http://vz.ua/news/24380-lvovskii_gaz_dlya_moskvic
    hei
    bumerang.
    1. Балу Сегодня, 20:20
      Цитата: bumerang.
      Вот такое встретила в Гугле, что очень удивило. Украина продает свой газ.... Оказывается на Украине очень много газа.

      Все имеет свое начало и свой конец. В России до сих пор не вся территория газифицирована.
      Если бы Украине хватало своего газа, они бы не канючили. Была инфа, что амерзы отказались от разработки сланца в прикарпатьи, львовской области и в восточной европе рядом с Украиной. Пока перспективным считается юзовское месторождение, почему Байден и заинтересован и такая битва идет на Донбассе.
      Балу
    2. 210окв Сегодня, 20:31
      Там есть газовые месторождения.Какого объема говорить не буду.На коммуналку им хватает.На промышленность -на.
      Цитата: bumerang.
      Вот такое встретила в Гугле, что очень удивило. Украина продает свой газ.... Оказывается на Украине очень много газа. Вот это да! Или это очередное враньё?
      В 1951 году газопровод протянули до Москвы, и львовский газ потек в столицу Советского Союза по трубе длиной 1530 км. В 1950-1960-е годы были построены газопроводы из Дашавы в Минск, Вильнюс (с ответвлением в Клайпеду) и Ригу. Жители этих городов даже не догадывались, что готовят еду и греются галицким газом В 1945 году через Дроздовичи в Польшу экспортировали 75 млн кубометров газа. Сейчас в селе оборудован современный пункт передачи газа и газоизмерительная станция, которая используется в основном для транзита голубого топлива для польских потребителей.
      Газопровод «Опары-Самбор-Перемышль-Сталева Воля» стал первым этапом в развитии поставок украинского газа за пределы республики. На протяжении 1950-х-1970-х годов газ из месторождений Западной Украины, которая в то время была одним из крупнейших газодобывающих регионов Европы, подавался не только в города и села Украины и в Польшу. С 1951 года украинский газ через построенные магистральные газопроводы подавался в Россию, а с 1960 года – в Беларусь. С 1961 года украинский газ стал поставляться в Литву, с 1962 года – в Латвию, с 1966 года – в Молдову. С 1967 года через газопровод «Братство» украинский газ пошел в Чехословакию и Австрию, чуть позже – через Румынию в Болгарию, а с 1975 года и в Венгрию..........В 1975 году уже вся Украина выдала пиковый результат газодобычи – 68,7 млрд кубометров газа. В дальнейшем объемы добычи украинского газа неуклонно падали – до нынешнего положения, когда уже независимая Украина вынуждена покупать газ у той же Москвы по одной из самых высоких в Европе цен. По самым скромным подсчетам, только из прикарпатских месторождений и лишь Российской Федерацией и соцстранами выкачано около 500 млрд кубометров газа.......... http://vz.ua/news/24380-lvovskii_gaz_dlya_moskvic
      hei
      210окв
  10. Геркулесыч Сегодня, 20:09
    Давно нужно было характер показать! А то все в бирюльки играли, "партнерствовали "со всякими проходицами! !!
    Геркулесыч
  11. Кокос Сегодня, 20:10
    наконец то ...у барыг совесть проснулась?..
    Кокос
  12. Звездочка Сегодня, 20:19
    Нам не нужны посредники которые желают нам зла (санкции, милитаризация у наших границ и т. д.).
    Звездочка
  13. PROM-SS Сегодня, 20:20
    Да чего вы люди, тут сценарий назревает для "оскара" - америкосы заработают на этом. Давайте подумаем над названием фильма. Предлагаю тему такую - " брат за брата" , а точнее ГЕНДЕРАС ЗА ГЕЙРОПЕЙЦА
    PROM-SS
  14. Дормидонт Сегодня, 20:21
    Жизнь-то, похоже, налаживается
    Дормидонт
  15. prior Сегодня, 20:24
    До самых печёнок, до самого гнилого европейского ливера должно дойти - время, когда можно было указывать России как ей поступать, безвозвратно ушло. Теперь в Кремле будут решать, кому ГАЗ, а кому ниФИГАс. Дотявкались медноголовые про соседа-аХрессора.
    prior
  16. mavrus Сегодня, 20:28
    Цитата: Околоточный
    Вас переклинило насчёт выборов? В каждой статье вы за выборы и лозунг «Грудинин наш кандидат». Спящий? Проснулся?

    Прочитал статью, просмотрел все коменты... Про Грудинина ни слова... Ну и кто тут "спящий"?
    mavrus
  17. unignm Сегодня, 20:29
    наши последние время огорчают партнёров гггггг
    unignm
  18. андрсон Сегодня, 20:29
    Жалко людей, которые погибают и страдают от бездарных чиновников.
    андрсон
  19. мерцание Сегодня, 20:31
    из-за чего появилась угроза возникновения дефицита газа на Украине
    Дефицит угля уже есть, теперь вот дефицит газа, дальше будет дефицит покрышек ... глядишь и олигархи выведутся и коррупции не будет ... и государства не будет ... останется только "слава Украине".
    мерцание
  20. Xscorpion Сегодня, 21:05
    Цитата: Sovetskiy
    Цитата: 210окв
    Мне за державу обидно"

    Статья 9 Конституции РФ:
    п. 2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

    на контрасте):
    Конституция СССР (брежневская 1977):
    Статья 11.
    В исключительной собственности государства находятся: земля,
    ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные средства
    производства в промышленности, строительстве и сельском
    хозяйстве, средства транспорта и связи, банки, имущество
    организованных государством торговых, коммунальных и иных
    предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое
    имущество, необходимое для осуществления задач государства.

    Мне тоже....


    Вы правы,в СССР не было частной собственности.Вся земля,вода, и все на ней,в том числе и недвижимость принадлежало государству.Не могу понять чем вы недовольны? То что сейчас дома и квартиры могут быть в частной собственности? Или вы наивно полагаете,что если вы найдёте у себя на земельном участке нефть,вы разбогатеете? Полезные ископаемые принадлежат государству в любом случае.А в статье ,которую вы указали речь только о земле и некоторых водоемах,которые могут быть в частной собственности.Даже лесной фонд не может принадлежать частному лицу,максимум древесно-кустарная растительность,если она находится на вашей земле,и то там нюансы есть.Почитайте Закон о недрах, лесной кодекс, водный кодекс,а заодно и комментарий к Конституции,и немного успокойтесь.
    Xscorpion
  21. Deadушка Сегодня, 21:07
    Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита. С учетом присужденной в пользу Газпрома суммы по контракту на поставку «штраф» уменьшился до 2,56 млрд долларов.

    На очереди прибалты с иском о сокращении транзита?
    Deadушка
  22. колорад Сегодня, 21:09
    пусть вырабатывают собственный жопный газ
    колорад
  23. mavrus Сегодня, 21:15
    Тут недавно на ВО товарищ проводил акцию "открути"... Девушка там опрашивала киевлян, насколько градусов они согласны понизить температуру в квартирах, чтобы по призыву Порошенко - "победить Путина". Понятно, что "пошёл этот Порошенко" в Киеве не часто услышишь, жить-то хочется... но что поразило большинство, просто стараются "отлынить", предумывая отмазки типа: у меня дети маленькие, у меня крантика нет, куда уж ниже... Есть и те которые, на словах только за... "У меня дома итак 18, но если Порошенко просил, то "прикручу" до 16... И никто даже не задумался, а Пророшенко что... "в одиночку" с Путиным бороться собирается, где друзья по майдану... Где все эти братья европейцы (про заокеанских вообще молчу), которым Россия поперёк горла. Как все эти французы с немцами сами-то с Путиным борятся... Насколько градусов они-то собираются понизить температуру... а Меркель что, уже призвала своих сограждан: "Приверни !!!"? Или они, сидя в тепле, ещё и с завистью на поляков глядят, которые украинским "борцунам" этот газ, даже не тридорога, а в четыредорога впаривают?
    mavrus
  24. Сергей Д_2 Сегодня, 21:19
    Газ по 1000 - это успех.Несомненно.Мои поздравления Украине.
    Сергей Д_2
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