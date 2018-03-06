Россия отказалась вести переговоры с ЕС и Украиной по газу

Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между Газпромом и «Нафтогазом

Все судебные разбирательства между Газпромом и «Нафтогазом» идут на основе контрактов и взаимоотношений этих компаний, трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза не планируется, заявил министр энергетики России Александр Новак.– передает его слова ТАСС.Он добавил, что вопросы должны быть урегулированы между этими компаниями.Отметим, что Украина выступала за проведение переговоров, а ЕС выражал готовность быть посредником.Ранее стало известно, что Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину. Речь идет о решении Стокгольмского арбитража, который обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставленный объем газа для транзита. С учетом присужденной в пользу Газпрома суммы по контракту на поставку «штраф» уменьшился до 2,56 млрд долларов.После этого Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией. С 1 марта российская компания не стала возобновлять поставки голубого топлива НАК «Нафтогаз Украины», из-за чего появилась угроза возникновения дефицита газа на Украине.