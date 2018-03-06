«Град с небес»: как работает «летающая артиллерия» США

Самолет Lockheed AC-130 Spectre является настоящей "летающей артиллерийской батареей". Его основная функция - непосредственная поддержка наземных сил.



Всего было разработано почти 100 различных модификаций AC-130, которые отличаются друг от друга набором вооружения и систем РЭБ. В настоящий момент на вооружении армии США находятся 21 единица таких самолетов. Все они приписаны к Командованию специальными операциями.



Из них 8 самолётов – это AC-130H, каждый из которых вооружен двумя 20-мм скорострельными пушками типа "Вулкан", 40-мм пушкой L60, а также 105-мм орудием М102. Еще три самолета версии AC-130U оснащены тем же вооружением, за исключением "Вулканов". Вместо них установлена одна 25-мм авиапушка GAU-12/U.





AC-130 оборудован различными локаторами и прицелами, позволяющими наносить удары в любое время суток.









