21:18 06 марта

«Град с небес»: как работает «летающая артиллерия» США

Самолет Lockheed AC-130 Spectre является настоящей "летающей артиллерийской батареей". Его основная функция - непосредственная поддержка наземных сил.

Всего было разработано почти 100 различных модификаций AC-130, которые отличаются друг от друга набором вооружения и систем РЭБ. В настоящий момент на вооружении армии США находятся 21 единица таких самолетов. Все они приписаны к Командованию специальными операциями.

Из них 8 самолётов – это AC-130H, каждый из которых вооружен двумя 20-мм скорострельными пушками типа "Вулкан", 40-мм пушкой L60, а также 105-мм орудием М102. Еще три самолета версии AC-130U оснащены тем же вооружением, за исключением "Вулканов". Вместо них установлена одна 25-мм авиапушка GAU-12/U.


AC-130 оборудован различными локаторами и прицелами, позволяющими наносить удары в любое время суток.



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Комментарии 9

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  1. NF68 Сегодня, 20:32
    Из них 8 самолётов – это AC-130H, каждый из которых вооружен двумя 20-мм скорострельными пушками типа "Вулкан", 40-мм пушкой L60, а также 105-мм орудием М102. Еще три самолета версии AC-130U оснащены тем же вооружением, за исключением "Вулканов". Вместо них установлена одна 25-мм авиапушка GAU-12/U.


    Совсем не вооруженных папуасов гонять?
    NF68
    1. IGAR Сегодня, 20:45
      Взяли "вагнеровцев" папуасами обозвали...
      IGAR
      1. NF68 Сегодня, 20:49
        Цитата: IGAR
        Взяли "вагнеровцев" папуасами обозвали...


        У вагнеровцев могут оказаться ПЗРК. А возможно что и кое что не серьёзнее ПЗРК. Если же американцы будут лихо наносить удары на малых высотах, то тут в ход может пойти не только стрелковое оружие, но и РПГ.
        NF68
        1. IGAR Сегодня, 20:52
          В смысле "могут"? Зачем говорить о том, что могло быть, если этого не было?
          Кстати, эффективная высота для AC-130 всего 1,5 км. Но про РПГ это конечно смешно )
          IGAR
          1. NF68 Сегодня, 20:55
            Цитата: IGAR
            В смысле "могут"? Зачем говорить о том, что могло быть, если этого не было?


            Вы лично находились вместе с вагнеровцами если однозначно утверждаете чего там не было?
            NF68
  2. Vard Сегодня, 20:33
    Оружие против папуасов... Медленно летит по дуге... На небольшой высоте... При желании можно сбить не особо заморачиваясь...
    Vard
  3. Micfoster Сегодня, 20:39
    Ну почему только папуасы. Может по истребителю из всего своего арсенала пострелять. Секунды две. Наверное.
    Micfoster
    1. NF68 Сегодня, 21:03
      Цитата: Micfoster
      Ну почему только папуасы. Может по истребителю из всего своего арсенала пострелять. Секунды две. Наверное.


      Лётчик истребителя должен при этом совсем уж глупо подставиться. А уж для истребителя этот толстяк будет очень хорошей целью.
      NF68
  4. Симон Сегодня, 20:41
    Интересно, а как эти батареи будут воевать против наших С-400? recourse Думаю, что эта толпа заряжающих не успеет перезарядить свои орудия. В принципе, у нас перезаряжание всё автоматы делают tongue
    Симон
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