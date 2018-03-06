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Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии
На борту Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, находились 39 человек, все они российские военнослужащие, сообщили в Минобороны России.
Ранее сообщалось о 32 погибших - 26 пассажирах и шести членах экипажа.
В ведомстве напомнили, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
Ранее стало известно, что на месте крушения самолета был найден «черный ящик». Он был доставлен на базу в Хмеймим.
По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Экипаж самолета и пассажиры погибли- заявили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось о 32 погибших - 26 пассажирах и шести членах экипажа.
Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будут оказаны все возможные и необходимые помощь и поддержка— подчеркнули в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.
Ранее стало известно, что на месте крушения самолета был найден «черный ящик». Он был доставлен на базу в Хмеймим.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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