08:35 07 марта
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Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии

На борту Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, находились 39 человек, все они российские военнослужащие, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ уточнило число погибших при крушении Ан-26 в Сирии


По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находилось 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Экипаж самолета и пассажиры погибли
- заявили в военном ведомстве.


Ранее сообщалось о 32 погибших - 26 пассажирах и шести членах экипажа.

Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будут оказаны все возможные и необходимые помощь и поддержка
— подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим около 15:00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Ранее стало известно, что на месте крушения самолета был найден «черный ящик». Он был доставлен на базу в Хмеймим.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
28

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Комментарии 118

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  1. Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 20:42
    Земля им пухом . Соболезную родным и близким
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. влад66 Вчера, 20:49
      Скорбим, очень и очень жаль людей. Вечная Память и Соболезнования семьям, родным и близким погибших.
      влад66
      1. Татьяна Вчера, 21:37
        Нет слов! Какой-то ужас! Столько авиакатастроф с начала года и столько погибших!
        Люди улетели в небо - и к жизни не вернулись!

        Горе-то какое! Теряем военную элиту! Скорбим по погибшим россиянам в САР, защищающим наше Отечество вдали от России, все вместе!
        Наши соболезнования семьям погибших российских воинов, их товарищам и сослуживцам!
        Татьяна
        1. bouncyhunter Вчера, 22:11
          Твою же дивизию ! sad Присоединяюсь к словам скорби и сожаления ...
          bouncyhunter
          1. iliitchitch Вчера, 22:51
            Цитата: bouncyhunter
            Твою же дивизию !

            Опять Ан . К ним всегда вопросы были . А вот сейчас вопрос к товарищам из МинОбороны - что там делал Ан-26 , а ? Эта галоша , которой место на помойке уже давно . Как он туда вообще прилететь смог ? Сколько подскоков было , и чего в баки заливали ? Вы , мать вашу , для воюющей группировки по уму что-то организовать можете ?
            Или только пушками арматы потрясти 9Мая ?
            iliitchitch
            1. bouncyhunter Вчера, 22:57
              Я полностью разделяю Ваше негодование и гнев . Вопросов , к сожалению , опять больше , чем ответов ... negative
              bouncyhunter
              1. iliitchitch Сегодня, 00:03
                Цитата: bouncyhunter
                Я полностью разделяю Ваше негодование и гнев . Вопросов , к сожалению , опять больше , чем ответов ...

                Ответов от МО не дождёшься , но очень хочется в глаза той сволочи посмотреть , которая сэкономила и это недоразумение антоновское в Сирию отправила . Судя по всему , упаковали борт по-полной . Что , не судьба было 76-й сгонять ? Вот же урроды .
                iliitchitch
            2. 110 школа Вчера, 23:45
              Прошу не истерить, просто за наших ребят свечку поставить.
              110 школа
            3. Glock Сегодня, 00:00
              "Или только пушками арматы потрясти 9Мая ?"
              Не только. Есть еще Сармат, крылатая ракета с ядерным реактором, гиперзвуковой Кинжал, вот еще - ядерная глубоководная суперскоростная подводная лодка/дрон/торпеда.
              На транспортную авиацию средств не хватило.
              Соболезную родным и близким.
              Glock
              1. iliitchitch Сегодня, 01:39
                Цитата: Glock
                Есть еще Сармат, крылатая ракета с ядерным реактором, гиперзвуковой Кинжал, вот еще - ядерная глубоководная суперскоростная подводная лодка/дрон/торпеда.

                Чуваки полосатые , у вас и этого нет . С транспортной авиацией мы уж как-нибудь сами ... С помощью лома , какой-то матери и какого-то рогозина .
                А "У тебя ничего нет . Ты голодранец !" . Это не оскорбление , это из "Бриллиантовой руки" .
                iliitchitch
                1. Наган Сегодня, 02:34
                  Цитата: iliitchitch
                  "У тебя ничего нет . Ты голодранец !" . Это не оскорбление , это из "Бриллиантовой руки"

                  Вообще-то невместно шуточки отпускать, когда люди погибли. А кроме того, это не из "руки", а из "Берегись автомобиля".
                  Наган
                  1. iliitchitch Сегодня, 03:07
                    Цитата: Наган
                    Вообще-то невместно шуточки отпускать, когда люди погибли. А кроме того, это не из "руки", а из "Берегись автомобиля".

                    Ну вот и славно , что помним . Да и какие уж тут шуточки , не я первый начал , но первый закончу эту тему . hi
                    iliitchitch
              2. krops777 Сегодня, 03:42
                Не только. Есть еще Сармат, крылатая ракета с ядерным реактором, гиперзвуковой Кинжал, вот еще - ядерная глубоководная суперскоростная подводная лодка/дрон/торпеда.


                Ваше ерничество тоже не уместно, а вот к нашему правительству есть вопросы, когда в эксплуатации порядок будет?
                krops777
            4. Комментарий был удален.
            5. Аскет Сегодня, 01:16
              Цитата: iliitchitch
              что там делал Ан-26 , а

              Считается надёжным самолётом
              В военно-воздушных силах России Ан-26 является основным транспортным средством, а также участвует в поисково-спасательных операциях. «Это достаточно распространенный и надежный самолет. Он вполне комфортабельный и легкий в управлении», — заявил РБК бывший военный летчик Виталий Соколовский.

              «По опыту могу сказать, что Ан-26 — надежный военно-транспортный самолет. У него превосходные технические характеристики. И перед взлетом он обязательно проходит проверку. В любом случае по горячим следам говорить что-то рано. Прежде чем давать заключение о причинах катастрофы, необходимо провести экспертизу, всесторонне расследовать случившееся», — заявил бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

              Подробнее на РБК:
              https://www.rbc.ru/politics/06/03/2018/5a9ea11e9a
              794726db892769

              Сейчас на базе Хмеймим в Сирии находится начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов,
              Герасимова не было на борту потерпевшего крушение Ан-26.


              Аскет
            6. Наган Сегодня, 02:38
              Цитата: iliitchitch
              что там делал Ан-26 , а ? Эта галоша , которой место на помойке уже давно . Как он туда вообще прилететь смог ? Сколько подскоков было , и чего в баки заливали ? Вы , мать вашу , для воюющей группировки по уму что-то организовать можете ?

              Где-то мелькнуло что он крылом за какое-то здание зацепил, а от этого не только старый АН-26, а и самое новейшее новье разобьется.
              Наган
            7. Навигатор 1 Сегодня, 02:58
              Все как всегда. Через пятую точку. Все достижения только по телевизору.
              Навигатор 1
        2. Аскет Вчера, 23:18
          Цитата: Татьяна
          Нет слов! Какой-то ужас! Столько авиакатастроф с начала года и столько погибших!

          Пророчества сбываются...тёща перед смертью сказала ...горя много хлебнем, а я ж ракетчик . мама не волнуйтесь... прорвёмся bully
          Аскет
    2. 210окв Вчера, 20:50
      Господи,ещё больше оказывается...Царствие небесное воинам..Кто ответит за эти трагедии?Результаты по самолёту в Сочи есть или до сих пор скрывается?Давайте без плюсиков,пожалуйста.
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Земля им пухом . Соболезную родным и близким
      210окв
      1. Аристарх Людвигович Вчера, 20:51
        Ушли сыны отечества. Скорбим.
        210окв Кто ответит за эти трагедии?

        А никто. Второй Афган для нас это Сирия ... Только денег нет на новые самолеты для армии.
        Аристарх Людвигович
        1. Тралл Вчера, 20:58
          Скорбим. Но. Посмотрите данные флайрадара и плотность авиаперевозок над Европой, США и Ближним Востоком и Россией. А потом разделите на колличество катастроф и жертв, из которых ещё следует вычесть коммерческие и частные легкомоторные, коих на западе валом. Лучшие российские пилоты уезжают за длинным рублем в другие страны, авиапарк стареет, летают бэушные иномарки, кадры не решают... Нельзя умалчивать причины и скорбить только над следствием.
          Тралл
          1. iliitchitch Сегодня, 02:16
            [quote=Тралл]Нельзя умалчивать причины и скорбить только над следствием.[/quote
            Ни дай Бог , конечно, но в любую следующую секунду может что-нибудь навернуться . Долго нам ещё среднюю транспортную авиацию восстанавливать . Ан-26 , в Сирию , охренеть . Да Ил-14 с консервации снимите , толку больше было бы , этот неубиваемый .
            iliitchitch
        2. МИХАН Вчера, 21:08
          Цитата: Аристарх Людвигович
          А никто. Второй Афган для нас это Сирия ... Только денег нет на новые самолеты для армии.

          Прибил бы ядовитый язык к клаве молотком.. negative
          МИХАН
          1. FalconD Вчера, 21:27
            Поддержу...либерасты только так заявлять могут...трусы и паникеры!!!
            FalconD
          2. mihai_md2003 Сегодня, 01:01
            И что прибьете и самолеты перестанут падать? Надо говорить о проблемах.
            mihai_md2003
          3. iliitchitch Сегодня, 02:24
            Цитата: МИХАН
            Прибил бы ядовитый язык к клаве молотком..

            Жостко жжом , Михан . Добрый вечер , кстати .
            Представил себе прибитый к клаве язык аристарха людвиговича , бр-р ... Истекающий кровью аристарх и михан с молотком и коробкой гвоздей , да-а . Кисть Репина или Серова достойна картины сей . Это вам нихрена не "Грачи прилетели" .
            iliitchitch
        3. Наган Сегодня, 02:45
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Второй Афган для нас это Сирия

          Вот только в Афгане лили русскую (и не только) кровь за интересы своей страны, как они, эти интересы, представлялись тогдашнему руководству. А в Сирии от вмешательства России выигрывает в основном Иран. Аятоллы только лыбятся в бороды да предоставляют неверным тратить средства и умирать за продвижение идей Хомейни и исламской (конкретно шиитской) революции.
          Наган
      2. INVESTOR Вчера, 22:00
        В каждого человека, вложено столько труда, опыта, они ведь были специалисты своего профиля, не восполнимая потеря...скорбим...
        INVESTOR
      3. Арон Заави Вчера, 23:05
        Цитата: 210окв
        Господи,ещё больше оказывается...Царствие небесное воинам..

        Пока известны фамиилии только 31 военнослужащего . Возможно остальные гражданские.
        Арон Заави
    3. Тралл Вчера, 20:51
      Отсутствие персоналий на данный момент может свидетельствовать о высоких чинах среди погибших. Ну или утро вечера мудренее. Сухейла там хоть не было, спрашивают знакомые сирийцы.
      Тралл
      1. МИХАН Вчера, 21:06
        Цитата: Тралл
        Отсутствие персоналий на данный момент может свидетельствовать о высоких чинах среди погибших.

        Серьезные потери видать ..Отомстили нам за ВСЕ!
        Ну ничего..Россию уже не запугать! soldier
        МИХАН
      2. kapitan92 Вчера, 21:16
        Цитата: Тралл
        Отсутствие персоналий на данный момент может свидетельствовать о высоких чинах среди погибших.

        По неподтвержденным данным, при крушении Ан-26 в Сирии погиб российский генерал-майор, сообщили источники.
        Эту информацию озвучил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои источники. В сообщении указывается фамилия и инициалы генерала — Еремеев В. Г.
        https://news.rambler.ru/incidents/39305809/?utm_c
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        rce=copylink
        kapitan92
        1. штрафбат Вчера, 21:37
          Источник тот же:
          WarGonzo
          06 марта 2018 19:42
          ⚡️⚡️⚡️Среди погибших в авиакатастрофе в Сирии в том числе были и бойцы ЧВК «Вагнер»
          штрафбат
      3. Bronevick Вчера, 21:21
        Высокие чина на Ан-26 не передвигаются.
        Bronevick
        1. kapitan92 Вчера, 22:22
          Цитата: Bronevick
          Высокие чина на Ан-26 не передвигаются.

          Опубликован предварительный список погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии. Список приводит Telegram-канал Mash.
          На данный момент удалось установить имена 31 погибшего. Всего на борту самолета находились 39 человек: 33 пассажира и 6 членов экипажа. Все они российские военнослужащие.
          1. Майор Смирнов С. Г.
          2. Старший лейтенант Сафронов Д. В.
          3. Старший лейтенант Панов М. А.
          4. Старший лейтенант Алтунин К. Н.
          5. Сержант Осипкин А. В.
          6. Старший сержант Епифанов
          7. Генерал-майор Еремеев В. Г.
          8. Капитан 1 ранга Сачук А. М.
          9. Капитан 1 ранга Моисеев М. А.
          10. Полковник Федун С. В.
          11. Майор Морозов А. Л.
          12. Старший сержант Лушков С. В.
          13. Прапорщик Григорьев М. А.
          14. Капитан Горбань К. А.
          15. Капитан Гайдарханов Э. С.
          16. Младший сержант Белов А. И.
          17. Старший сержант Богатырев З. М.
          18. Майор Маунев М. И.
          19. Капитан Пыленок А. А.
          20. Капитан Шейнцивт С. В.
          21. Майор Чагин Е. В.
          22. Старший прапорщик Грабовский С. В.
          23. Капитан Труфанов А. В.
          24. Майор Кукушкин Д. И.
          25. Старший лейтенант Шевченко А. А.
          26. Ефрейтор Коломойцев И. К.
          27. Майор Микрюков В. В.
          28. Капитан Распутин Н. Б.
          29. Сержант Сереженков Е. А.
          30. Младший сержант Чапдаров Б. Р.
          31. Старший лейтенант Левчук Г. С.
          https://news.rambler.ru/incidents/39306017/?utm_c
          ontent=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
          rce=copylink
          Царствие им небесное!
          kapitan92
          1. keeper03 Вчера, 22:46
            Эхх, сегодня у нас огромнейший траур ! Что ж вы соколики не уберегли себя ?! Слов просто нет...
            Царствие небесное !
            keeper03
          2. dsk Сегодня, 00:41
            Цитата: kapitan92
            Царствие им небесное!

            "Упокой, Господи, души усопших и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие небесное".
            dsk
        2. Piramidon Вчера, 23:25
          Цитата: Bronevick
          Высокие чина на Ан-26 не передвигаются.

          У нашего командира дивизии был персональный Ан-26. Им пользовалось и командование флота.
          Piramidon
      4. мерцание Вчера, 21:26
        Сообщают, что вылетел самолет с аэродрома Квайрес (Кувейрис) в провинции Алеппо, совершил 2 промежуточные посадки и направился на место базирования в Хмеймим.
        мерцание
      5. FalconD Вчера, 21:28
        И высокие чины были..,основная масса - офицеры
        FalconD
  2. Михасик Вчера, 20:43
    Соболезнования....
    Михасик
  3. Балу Вчера, 20:44
    Очевидцы рассказывают, что транспортник упал рядом с трассой Дамаск-Латакия. С высоты 400 метров над землей судно стало уводить в сторону, однако пилот, майор Смирнов, смог увести его от жилых домов в цитрусовые плантации. О трагедии сообщили местные жители, .
    Тело пилота со списком находившихся на борту 26 пассажиров и 6 членов экипажа пока не найдено. Специалисты обнаружили на месте черный ящик и отвезли его на авиабазу Хмеймим.
    16 тел погибших сохранили целостность и могут быть опознаны сразу.
    Очевидцы также сообщили, что при заходе на посадку Ан-26 резво повело в сторону, через несколько секунд ему удалось развернуться обратно, однако он начал резко терять высоту, и от столкновения с землей перевернулся, а его крыло оторвалось и полетело в теплицы местных жителей.
    СК квалифицировал произошедшее как ошибку пилота и нарушение правил эксплуатации воздушного судна....
    Источник: https://politpuzzle.ru/92699-podrobnosti-krusheni
    ya-an-26-v-sirii-chto-proishodilo-za-minuty-do-i-
    srazu-posle-tragedii/?utm_source=warfiles.ru

    Почему ошибка пилота а не техническая неисправность? Что же вы, законники, так сразу с плеча? Перед этим две промежуточные посадки. Заправка была? Топлива хватило? Сколько лет пепилацу, когда проходил ремонт?
    Балу
    1. штрафбат Вчера, 21:35
      Там же:
      ⚡️
      штрафбат
      1. Комментарий был удален.
      2. штрафбат Вчера, 21:49
        WarGonzo
        06 марта 2018 19:35
        ⚡️⚡️⚡️Самолет, потерпевший крушение в Сирии, не проверялся техниками перед вылетом из военного аэродрома Квейрис⚡️Об этом сообщил WarGonzo источник в силовых структурах⚡️Его проверили и осмотрели перед вылетом из Хмеймима. Прибыв в Квейрис, самолет не глушил внутренние двигатели и без проверки отправился в обратный рейс.
        штрафбат
        1. Anyone Вчера, 22:14
          ...самолет не глушил внутренние двигатели

          "Внутренние двигатели"? Это что такое вообще? ВСУ, надо понимать?
          З.Ы. Лучше такие "авторитетные" источники не цитировать в контексе описания технических моментов. Они вряд ли понимают о чем речь вообще. Полагаю, на аэродропе не было АПА или его не подключали, поэтому после заруливания запустили ВСУ. Как это связано с тем, что борт якобы не проверяли, мне совершенно не ясно.
          Anyone
          1. штрафбат Сегодня, 00:59
            Источник, тупо, констатировал хронологию событий без технического описания, со слов очевидцев, самолет стоит, винты не крутятся, слышит "свист внутреннего двигателя", . ВСУ ли это или что другое: кратковременная стоянка ВС в режиме ВСУ , без привлечения средств АТО, по всей видимости ни аэродромные тех.службы, ни бортинженер из состава экипажа осмотр не производили, как всегда понадеялись на "Авось"....Ну это пусть компетентные органы разбираются......Просто, опять, из-за чьего-то раздолбайства погибли невинные люди.....
            штрафбат
            1. Anyone Сегодня, 01:08
              Это не базовый а/п. Как Вы себе представляете "осмотр", о котором пишите? Вот стоит какому журнализду™ написать фигню и все норовят это фигню растиражировать... Вот, к примеру, Вы летите в какой-нибудь Тенерифе в отпуск на самолете Аэрофлота. Вы реально считаете, что авиакомпания держит штат собственных авиатехников в каждом а/п мира? И эти техники бросаются на аэроплан и как давай его весь досконально проверять за все 45 минут стоянки?
              Anyone
              1. штрафбат Сегодня, 02:00
                Не хочется цитировать выдержки из наставления по Оперативному техническому обслуживанию ВС....но поверьте, из 8 лет работы в структуре АР МАК усвоила, чем чаще обращаемся к первоисточникам (это и для изготовителей, и для ремонтников и для эксплуатантов ВС), тем меньше страдают люди и техника.... hi
                штрафбат
                1. Anyone Сегодня, 08:30
                  И не цитируйте - я б/и.
                  Anyone
            2. Ратуш Сегодня, 01:11
              Цитата: штрафбат
              по всей видимости ни аэродромные тех.службы, ни бортинженер из состава экипажа осмотр не производили



              Осмотр чего именно?конкретно каких систем и механизмов?
              Ратуш
              1. штрафбат Сегодня, 01:27
                Предполетный осмотр - проводится при выполнении предполетной подготовки в целях проверки технического состояния и фактической готовности ЛА к полету. Предполетной осмотр бортового оборудования состоит из сравнительно небольшого объема операций, направленных на выявление неисправностей, которые могли появиться при стоянке ВС а также операций по контролю наиболее ответственных систем и механизмов. При этом люки, капоты, за исключением некоторых, не вскрываются.
                штрафбат
                1. Ратуш Сегодня, 01:36
                  И кто Вам сказал что эти простейшие мероприятия,которые выполняются перед каждым взлетом-не были проведены?
                  Ратуш
                  1. штрафбат Сегодня, 01:41
                    Факт налицо - самолет разбился....
                    штрафбат
                    1. Ратуш Сегодня, 01:44
                      У Вас есть хоть какая то информация ,что самолет разбился потому что его проверяли или не проверяли перед вылетом?
                      Ратуш
                      1. штрафбат Сегодня, 01:48
                        Дальнейший диспут считаю нецелесообразным....
                        Дождемся результатов расследования.. hi
                        штрафбат
        2. Piramidon Вчера, 23:33
          Цитата: штрафбат
          Прибыв в Квейрис, самолет не глушил внутренние двигатели

          А что, на Ан-26 есть еще и внешние движки?
          Piramidon
          1. штрафбат Сегодня, 00:20
            Не....... два АИ-24ВТ с 72-ми винтами внутри фюзеляжа...., между шпангоутов "втыкнуты"...
            штрафбат
          2. Сергей Д_2 Сегодня, 01:15
            Цитата: Piramidon
            Цитата: штрафбат
            Прибыв в Квейрис, самолет не глушил внутренние двигатели

            А что, на Ан-26 есть еще и внешние движки?

            Первая ступень,вторая.....Все ,как положено
            Сергей Д_2
    2. NN52 Вчера, 21:54
      Похоже на отказ одного из двигателей... Скольжение, педаль и тд...
      NN52
    3. Ин100грамм Вчера, 23:00
      Цитата: Балу
      Почему ошибка пилота а не техническая неисправность?

      Может быть как одно, так и другое. Осталось дождаться результатов официальной экспертизы. Выводы надеюсь будут. Самолет старый. Хоть и надежный. Шайтан-арба, в общем. Истерик будет много.
      Ин100грамм
    4. Туз Бубен Сегодня, 07:12
      В 1984 летел на АН-24 Москва-Куйбышев-Уфа.
      Перед Куйбышевым встал левый движок. Безпроблемно долетели и сели. Через 2 часа продолжили. Ни разу не испугался зная планерные характеристики Ан. ЕМНИП у него КП около 17ти
      Так что неисправность под сомнением.
      Туз Бубен
  4. Vadim851 Вчера, 20:50
    Земля пухом погибшим...соболезнования родственникам. Потери не от огня противника самые обидные.
    Самолёт надёжный, простой, но своё отслужил уже, летал в конце 2000-х на Ан-24 не самые приятные воспоминания о по сравнению с Ту-154.
    Vadim851
    1. 210окв Вчера, 20:51
      Ан26 там...Хотя какая разница....
      Цитата: Vadim851
      Земля пухом погибшим...соболезнования родственникам. Потери не от огня противника самые обидные.
      Самолёт надёжный, простой, но своё отслужил уже, летал в конце 2000-х на Ан-24 не самые приятные воспоминания о по сравнению с Ту-154.
      210окв
      1. Vadim851 Вчера, 20:54
        Всё верно, но это модификация Ан-24,много общего у них и один и тот же движок.
        Vadim851
    2. sxfRipper Вчера, 21:28
      Земля пухом и вечная память погибшим, соболезнования родным и близким...
      летал в конце 2000-х на Ан-24 не самые приятные воспоминания о по сравнению с Ту-154
      Летал с 70-х и на Ан-24 и на Ту-154. Ан - это ж бизнес-класс по сравнению с Ту! Я - серьёзно, это не стёб.
      sxfRipper
      1. Vadim851 Вчера, 21:59
        Так Вы летали на новом Ан, в то время явно он был куда свежее , возможно и действительно лучше Тушки. Но мне попался уж совсем дряхлый борт.
        Vadim851
        1. неглавный Вчера, 22:53
          Цитата: Vadim851
          Так Вы летали на новом Ан, в то время явно он был куда свежее , возможно и действительно лучше Тушки. Но мне попался уж совсем дряхлый борт.

          А у Вас самолёты на барахолке продаются? И, что значит "дряхлый борт"? А может быть Вы вообще не в теме? Очень похоже.
          неглавный
          1. Vadim851 Вчера, 23:17
            Что касается подробностей, я то всё не знаю, но летал очень часто раньше и факт , что самолёты очень старые.
            Дряхлый, что самолет колбасило при взлете более чем ощутимо, и внешне состояние намекает, что не очень следили за ним. Шум, керосина запах это мелочи.
            Vadim851
  5. деда Барсик Вчера, 20:55
    Горе пришло в столько семей
    Ни за понюшку табаку люди сгинули
    Царствие Небесное, сил родным и близким
    деда Барсик
    1. zivXP Вчера, 21:21
      Все верно по методичке говоришь.
      zivXP
  6. Berkut154 Вчера, 20:57
    Экипаж с Левашово... земля пухом погибшим...
    Berkut154
  7. zulusuluz Вчера, 20:59
    Уходят из жизни люди... К сожалению - не всегда от старости. Соболезнования семьям и друзьям погибших. Пусть земля им будет пухом.
    zulusuluz
  8. hohol95 Вчера, 21:05
    .................................................
    .................................................
    .................................................
    ..............................................
    hohol95
  9. Теплинка Вчера, 21:08
    В 39 семей пришло страшное горе.. Господи, дай им крепости духа вынести все тяжести и справиться с горем.ю Вечная память погибшим..
    Теплинка
  10. Романенко Вчера, 21:11
    Царство небесное ребятам, воинам российским....
    Романенко
  11. мерцание Вчера, 21:25
    Соболезную родным и близким погибших.
    мерцание
  12. Болгарский Перец Вчера, 21:26
    Вариант 1: еще одно г*вно-самолет производителя Ан, либо двигатели сделаны в Усраине, либо весь самолет.

    вариант второй:Спец частей США/Израиля.
    Снайпер.
    Пуля специальная в элеватора/органах управления.
    След не оставляет никаких.

    Читал о таком реальном случае в Афганистане, где снайпер "талибский", "настоящий чистый афганский" из 1000 метров попал в пилота Ми 8 во время горизонтального полета со скоростей не менее 200 км/ч....

    Соболезную... и надеюсь больше такое не будет.
    Болгарский Перец
    1. Наган Сегодня, 02:59
      Вот только зачем оно Америке или Израилю надо? Реальной пользы ровно ноль, а риск, если снайпера возьмут, огромный, потому что с паяльником любой самый упертый расколется, а оно надо?
      Наган
  13. Бояр Вчера, 21:30
    Сколько ещё будут перевозить людей на этом ржавом старье?
    Странная авария. Соболезную со всеми.
    Бояр
    1. Cook Вчера, 21:41
      А что уже ясно что возраст самолёта всему причина? Вспомните среди последних катастроф, в какой техника была виновата?
      Cook
  14. drunkram Вчера, 21:35
    Сочувствую родственникам погибших.
    Такие случаи необходимы, чтобы руководство МО РФ предпринимало соответствующие меры, вместо того чтобы бабки тырить, так что без таких катастроф невозможно существование в частности ВС РФ
    drunkram
  15. Sonet Вчера, 21:40
    Что-то слишком часто русские самолеты падать стали.Тем более военный,где все должно быть на 1000% исправным. Ах да-наверно-непредвиденная поломка в воздухе.
    Sonet
  16. юра харламов Вчера, 21:41
    список есть .только не полный
    юра харламов
  17. DiViZ Вчера, 21:50
    Заранее нельзя было спрогнозировать. Трагедия и глубокое разочарование.
    DiViZ
  18. Декларант Вчера, 21:57
    РТ опубликовало видео падения.
    https://vk.com/video-148068004_456239632
    Декларант
    1. Berkut154 Вчера, 22:16
      Это падение АН-26 в Балашове год назад!!!!!
      Berkut154
      1. Балу Вчера, 22:34
        Цитата: Berkut154
        Это падение АН-26 в Балашове год назад!!!!!

        Действительно, слегка смонтировано. На ютубе картина полная, вероятно ошибка пилотирования. В последние секунды возможно слишком большой тангаж, самолет просто рухнул плашмя.
        Балу
      2. Декларант Вчера, 22:49
        Точно. Балашов. Повелся на фэйк. Признаю.
        Декларант
    2. Балу Вчера, 22:18
      Цитата: Декларант
      https://vk.com/video-148068004_456239632

      Возможно сильный ветер, но в конце такое ощущение, что он просто рухнул плашмя. Отказ двигателей? Не хватило топлива?
      Балу
      1. karish Вчера, 22:40
        Цитата: Балу
        Отказ двигателей? Не хватило топлива?

        когда заканчивается топливо - как правило нет пожара.
        karish
      2. Geisenberg Сегодня, 00:52
        Цитата: Балу
        Цитата: Декларант
        https://vk.com/video-148068004_456239632

        Возможно сильный ветер, но в конце такое ощущение, что он просто рухнул плашмя. Отказ двигателей? Не хватило топлива?


        Больше похоже на то что высотомер при посадке показал высоту на 100-150 метров больше чем было на самом деле. А вот почему он так показал думайте сами.
        Geisenberg
    3. keeper03 Вчера, 22:48
      Не мути воду - это не сегодняшний борт ! fool
      keeper03
  19. Praetorian4 Вчера, 22:00
    Больно такое читать. Земля пухом.
    Praetorian4
  20. taiga2018 Вчера, 22:05
    соболезнования родным и близким.если сбили,то надеюсь это заставит наших военных меньше обращать внимания на всякие коалиции и зачистить не разбирая кто там умеренный или неумеренный,бог разберётся...
    taiga2018
    1. МИХАН Вчера, 22:13
      Цитата: taiga2018
      соболезнования родным и близким.если сбили,то надеюсь это заставит наших военных меньше обращать внимания на всякие коалиции и зачистить не разбирая кто там умеренный или неумеренный,бог разберётся...

      Мочкануть нужно и вкруговую...!
      МИХАН
  21. Александр War Вчера, 22:28
    Соболезнования родным и близким! Земля им пухом! recourse Блин ну как так recourse
    Александр War
  22. Комментарий был удален.
    1. влад66 Вчера, 23:02
      Цитата: Невидимый артиллерист
      рука вашингтона не найдена опять?

      Причем тут Вашингтон fool болезный, скачи дальше. negative
      влад66
  23. Beltasir Matyagu Вчера, 22:30
    Очередное послание "рептилоидов" на пурим... нужно отомстить. Сторицей
    Beltasir Matyagu
  24. Комментарий был удален.
    1. NN52 Вчера, 22:51
      Невидимый артиллерист

      А вот это Вы зря....
      NN52
    2. неглавный Вчера, 22:58
      Цитата: Невидимый артиллерист
      Цитата: Sonet
      Что-то слишком часто русские самолеты падать стали.Тем более военный,где все должно быть на 1000% исправным. Ах да-наверно-непредвиденная поломка в воздухе.

      совковые лiтакi уже налетались

      Видим по Украине, прибалтики и пр.
      неглавный
  25. Комментарий был удален.
    1. DEZINTO Вчера, 23:05
      Ты больной что-ли? Или настолько невидимый что стараешься так пукнуть мозгом что-бы заметили?
      DEZINTO
    2. Berkut154 Вчера, 23:12
      Ошибка в том что тебя мама родила !
      Berkut154
    3. vovanpain Вчера, 23:31
      Цитата: Невидимый артиллерист
      а потом что-то пошло не так.

      В мозгах у тебя не так Степа из Одессы.
      vovanpain
    4. Piramidon Вчера, 23:40
      Цитата: Невидимый артиллерист
      сдохли пацаны за путена

      Как тебя такого еще земля носит?
      Piramidon
    5. Злой543 Вчера, 23:49
      Твоя петля тебя ждет, скачи к ней
      Злой543
    6. Комментарий был удален.
    7. Вадим237 Сегодня, 01:13
      Иди - выпади из окна.
      Вадим237
  26. agoran Вчера, 22:45
    В авиации, как правило, одна предпосылка не ведет к аварии/катастрофе.
    Идет наложение отказа а/т, не правильных действий летного/технического состава,плюс погодные явления и сопутствующие составляющие.
    agoran
  27. Викторио Вчера, 22:46
    вот это да, соболезную!
    Викторио
  28. urik62 Вчера, 22:59
    Цитата: Невидимый артиллерист
    сдохли пацаны за путена и олигархи, ворующие сирийского нефть- они думали что успеют расстрелять врага и вернуться домой,
    а потом что-то пошло не так...

    В башке у тебя пошло не так
    urik62
    1. LeonidL Сегодня, 05:05
      Зато ему денежка кааапнула ...
      LeonidL
  29. Zina389 Вчера, 23:24
    Очень жаль людей. Ужасная авария.
    Обычно в основе катастрофы лежит целая цепь событий. Например, легкая неисправность, которая сказывается в критический момент. Усталость, спешка, психологическое состояние пилота. Нарушение правил в угоду начальству и т.д. Даже неожиданный отказ техники еще можно пережить, но целый набор факторов приводит к катастрофе. Важно арабов не подпускать к тех. обслуживанию. У них и руки кривые, и в голове никогда не знаешь что.
    Zina389
    1. Berkut154 Вчера, 23:53
      Извините к техники ВС РФ арабов не подпускают...
      Berkut154
  30. Товарищ Ким Сегодня, 00:02
    Скорбим...
    Товарищ Ким
  31. Комментарий был удален.
    1. Викторио Сегодня, 00:58
      Цитата: Борзиков
      А главнокомандующему - прежде чем ХВАСТАТЬ на весь мир

      ===
      тут к главкому вкс, вопрос только к старому или новому
      Викторио
  32. savage1976 Сегодня, 01:28
    Соболезнования родным и близким. Скорбим с Вами.

    Да, это вторая катастрофа транспортного рейса за период компании. Получается по причинам не военного воздействия жертв больше чем боевых потерь. Очень печально.
    savage1976
    1. LeonidL Сегодня, 05:04
      А Вы действительно уверены, что так очень удачно подобрано времечко для аварии, что это действительно техническая авария? Вы, в это действительно верите? Я - нет.
      LeonidL
  33. Edvid Сегодня, 02:32
    Как горько и обидно: гибнет так много российских граждан и гораздо больше не от военных действий, а от элементарного распиzдяйства и низкой практической подготовки, в том числе, пилотов военной и гражданской авиации.
    Edvid
  34. Хаджи Мурат Сегодня, 03:14
    раз не говорят список погибших,значит рейс был засекречен...родственникам то хоть уже сказали? а то многие в ужасе от этого...соболезнования.....
    Хаджи Мурат
  35. LeonidL Сегодня, 05:03
    Удивительно! АН-26 очень надежный самолет, как мог не дотянуть 500 м и просто упасть? Летал на нем много в советское время, никаких проблем, даже если дребезжал и кряхтел.
    LeonidL
  36. Bosch Сегодня, 05:59
    В жизни все совсем не так, как в телевизоре.
    Bosch
  37. TUFAN Сегодня, 08:35
    Мои соболезнования!
    TUFAN
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