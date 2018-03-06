«Калашников» показал убойные новинки

В Подмосковье эксперты концерна "Калашников" проводят испытания новых разработок в условиях низких температур. Тестирование проходил инновационный комплект военного снаряжения и одежды "Группа 99". Несмотря на небольшие объемы и легкий вес, новая одежда способна выдерживать температуру до минус 20 градусов. При этом боец чувствует себя в полном комфорте.



Также испытания проходят автоматизированные боевые роботы "Соратник" и "Нахлебник". Первый может быть вооружен пулеметами калибром 7,62 и 12,7 мм, 30 или 40-мм гранатометами, или же ракетами ПТУР. Второй, "Нахлебник", будучи уменьшенной копией "Соратника", вооружен четырехствольным 7,62-мм авиационным пулеметом ГШГ.



На кадрах также показана дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ) с 7,62-мм пулеметом Калашникова. Помимо этого, на видео промелькнул армейский багги "Росомаха".











