08:35 07 марта

«Калашников» показал убойные новинки

В Подмосковье эксперты концерна "Калашников" проводят испытания новых разработок в условиях низких температур. Тестирование проходил инновационный комплект военного снаряжения и одежды "Группа 99". Несмотря на небольшие объемы и легкий вес, новая одежда способна выдерживать температуру до минус 20 градусов. При этом боец чувствует себя в полном комфорте.

Также испытания проходят автоматизированные боевые роботы "Соратник" и "Нахлебник". Первый может быть вооружен пулеметами калибром 7,62 и 12,7 мм, 30 или 40-мм гранатометами, или же ракетами ПТУР. Второй, "Нахлебник", будучи уменьшенной копией "Соратника", вооружен четырехствольным 7,62-мм авиационным пулеметом ГШГ.

На кадрах также показана дистанционно-управляемая переносная платформа (ППДУ) с 7,62-мм пулеметом Калашникова. Помимо этого, на видео промелькнул армейский багги "Росомаха".




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Комментарии 4

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  1. деда Барсик Вчера, 20:54
    Хороши
    Тока почему Нахлебник?
    деда Барсик
    1. Sadko88 Вчера, 23:27
      Потому что робот поддержки ударного робота
      Sadko88
  2. Комментарий был удален.
  3. unignm Вчера, 23:22
    Нахлебник ыыыыыыы
    unignm
  4. -ш- Сегодня, 01:16
    а музыку надо из "ну, погоди!" когда волк от робота убегал )))
    -ш-
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